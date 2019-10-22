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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 24 Октября, 13:49 |
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Государство нам в помощь
В прошлом году Дальний Восток расширил свои территории, прирос населением, соответственно, и в нашем Рейтинге 150 крупнейших компаний появились новые игроки. Четыре ярких представителя своего бизнеса «делегировала» Бурятия - все в первой половине рейтинга; одного - Забайкальский край.
Новые регионы теперь в поле внимания федеральной власти, есть все основания полагать, что уже в рейтинге следующего года бизнес этих субъектов Федерации будет представлен шире. По крайней мере, начнут вырастать компании, которые не могли сдвинуть капиталоемкие проекты без государственной поддержки.
Пять лет: от форума к форуму
«Обращаюсь ко всем коллегам, которые планируют вкладывать в Дальний Восток: пожалуйста, пользуйтесь этими возможностями, изучите их еще раз. Это не обещания - это практика, которая уже действует, она работает», - обращался к потенциальным инвесторам с трибуны пятого Восточного экономического форума президент РФ Владимир ПУТИН.
В этом году Восточный экономический форум отмечал маленький юбилей - пятилетие. Собственно, в этот небольшой отрезок времени и уложилось все самое значимое, что могло предложить государство бизнесу, чтобы он смог подтянуть регион на новые высоты. Да и само государство за эти годы ощутимо вложилось в дальневосточные бизнес-проекты, предоставив субсидии на строительство энергетической и транспортной инфраструктуры, что позволило бизнесу сдвинуть неподъемный без государственного плеча воз капиталоемких инвестиционных проектов.
Досье «Дальневосточного капитала": В качестве мер поддержки крупного бизнеса в ДФО предусмотрено предоставление инвесторам за счет федерального бюджета субсидий на компенсацию части затрат на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на технологическое присоединение к электрическим и газораспределительным сетям в целях реализации инвестиционных проектов. Размер субсидий из федерального бюджета на финансирование части затрат на инфраструктуру, необходимую для реализации проекта, напрямую зависит от размера частных инвестиций.
Что ни говори, вряд ли в Магаданской области «Полюс» смог бы запустить Наталкинский ГОК и вывести его на проектную мощность, если бы компании не было предоставлено из федерального бюджета порядка 10 млрд рублей субсидий на строительство энергетической инфраструктуры. Это одно из самых щедрых бюджетных вложений, но и сама компания инвестировала в разработку крупнейшего в России месторождения золота - Наталкинское - порядка 89 млрд рублей.
В итоге, начав работать в 2017 году, предприятие уже во второй половине 2018 года вышло на проектную мощность, обеспечив производство 132,7 тыс. унций золота. Ровно десять лет ушло у «Полюса» на запуск этого проекта.
Кстати, «Полюс» не раскрывает финансовую информацию по своему топовому дальневосточному проекту, который построил и эксплуатирует ОАО «Рудник им. Матросова», поэтому его нет в нашем Рейтинге 150 крупнейших компаний Дальнего Востока. Оговоримся сразу, это не единственная крупная компания из тех, что не присутствуют в нашем рейтинге. В частности, мы столкнулись с еще большими трудностями в поиске финансовой отчетности золотодобывающих компаний. А они, как известно, для многих регионов ДФО являются важнейшими экономическими субъектами, определяющими социальное самочувствие территорий.
Не обошлась без государственной поддержки и АК «АЛРОСА». По итогам прошлого года традиционный лидер нашего рейтинга по объему выручки - якутская алмазная компания - уступила место представителю торгового бизнеса. «ДНС Ритейл» показал рекордную выручку - более 220 млрд рублей - и головокружительный ее рост - 7948%! Крутизна подъема федерального ритейлера с приморской пропиской - вопрос технический, компания завершила в прошлом году объединение своих филиалов по России.
Для мирового лидера алмазодобывающей отрасли АК «АЛРОСА» прошлый год был не самым спокойным. При том, что компании за год удалось нарастить выручку почти на 10% , ей пришлось менять планы по добыче и продаже алмазного сырья, пересматривать размер дивидендов и инвестиционных вложений. Ухудшение конъюнктуры в производстве бриллиантов и ювелирных изделий, произошедшее на фоне разворачивающейся торговой войны США и Китая, подорвало равновесие всей индустрии и привело к снижению спроса и цен на алмазы.
Все худшее для компании началось в четвертом квартале, однако общая финансовая устойчивость и управленческая гибкость позволили ей успешно завершить год.
«В 2018 году компания продолжила последовательное улучшение финансовых показателей - выручка выросла на 9%, до 300 млрд рублей, рентабельность бизнеса выросла на 6 процентных пунктов, до 52%, что практически в 2 раза выше среднего показателя по отрасли. Показатель EBITDA вырос на 23%, до 156 млрд рублей», - прокомментировал итоги заместитель генерального директора по экономике и финансам АК «АЛРОСА» Алексей ФИЛИППОВСКИЙ.
Нынешний год пока не сильно оправдывает надежды компании на восстановление рынка. Опубликованные на сайте АК «АЛРОСА» (ПАО) итоги первого полугодия по российским стандартам отчетности, демонстрируют снижение на 29% выручки и сокращение на 30% прибыли. Тенденция общего ухудшения конъюнктуры на мировом алмазно-бриллиантовом рынке себя не исчерпала.
Тем не менее, младший собрат «АЛРОСЫ» по алмазно-бриллиантовой отрасли - ООО «КГК ДВ», созданное индийскими инвесторами на базе Евразийского алмазного центра во Владивостоке, вопреки мировой конъюнктуре наращивало производство, увеличив годовую выручку в 2018 году практически в десять раз - до 6,6 млрд рублей. И встав при этом на 113-ю строку нашего рейтинга крупнейших компаний Дальнего Востока.
Отметим, что обе компании не преминули воспользоваться возможностями новой экономической политики на Дальнем Востоке. Вес этих возможностей разный, но тем не менее. ООО «КГК ДВ» получило преференции в статусе резидента СПВ. АК «АЛРОСА» было одобрено выделение субсидии в размере 8,5 млрд рублей на развитие инфраструктуры Верхне-Мунского месторождения алмазов в Якутии.
Верхне-Мунское месторождение находится на удалении порядка 170 километров от существующей инфраструктуры Удачнинского ГОКа. Создание новой обогатительной фабрики на месторождении сделало бы проект нерентабельным. Строительство технологического проезда к мощностям Удачненского ГОКа с использование госсубсидий эту проблему решило. 31 октября 2018 года компания начала на Верхне-Мунском промышленную добычу алмазов. Выход предприятия на проектную мощность запланирован на 2019 год. Предполагается, что месторождение будет работать до 2043 года. Общий объем инвестиций в проект по созданию «Алмазодобывающего предприятия на базе Верхне-Мунского рудного поля» составил 62,98 млрд рублей. На сегодня это самый крупный инвестиционный проект «АЛРОСА».
На такую же государственную поддержку смогли опереться и угольные компании. В последние годы успешно «выстрелили» несколько проектов УК «Колмар» на Дальнем Востоке. Запуск Инаглинского и Денисовского ГОКов был поддержан бюджетными субсидиями на инфраструктуру.
В рейтинге пятилетней давности (2013 год) таких компаний и вовсе нет. В рамках долгосрочной стратегии развития компании «Колмар» обогатительная фабрика «Инаглинская 1» была построена в 2016 году. С привлечением госсубсидий для нее были построены ЛЭП и ПС ГОК «Инаглинский».
В нашем рейтинге за 2016 год ГОК «Денисовский» занимал лишь 137-е место и был новичком, перешагнувшим 4-х миллиардный рубеж по годовой выручке. По итогам 2018 года он уже 55-ый среди крупных компаний, а его годовая выручка - порядка 12,5 млрд рублей.
2017 год - ГОК «Инаглинский» и ГОК «Денисовский» были зарегистрированы в качестве первых резидентов ТОР «Южная Якутия». Как сообщала пресс-служба Минвостокразвития, в общей сложности «Колмар» получит на инфраструктуру для ГОКов в Якутии 11,5 млрд рублей госсубсидий.
Государственной поддержкой сопровождалось и расширение добычи угля в Чегдомыне Хабаровского края. ОАО «Ургалуголь», входящее в группу «СУЭК», за пять лет поднялось в нашем рейтинге с 36 места с 9 млрд рублей выручки в 2013 году - на 28-е место с выручкой 24 млрд рублей (34% рост к 2017‑му году). Общая сумма бюджетных инвестиций в инфраструктуру через возмещение затрат на завершение строительства железнодорожных путей обогатительной фабрики «Чегдомын», а также строительство подстанции «Правобережная», составила 1,212 млрд рублей. К 2018 году сам инвестор уже вложил в проект 24,4 млрд рублей.
Досье «Дальневосточного капитала": Группа компаний «Колмар» - российский холдинг, объединяющий угледобывающие предприятия, трейдинговые и логистические компании, образующие единый цикл добычи, обогащения и отгрузки коксующегося и энергетического угля, добываемого на месторождениях Нерюнгринского района Якутии. Помимо строительства двух ГОКов, «Колмар» строит морской угольный терминал в порту Ванино. Общий объем инвестиций в эти проекты - около 110 млрд рублей.
Нефть и газ: Якутия теснит Сахалин
Якутия постепенно теснит Сахалин в добыче и экспорте углеводородов. Третью строчку Рейтинга 150 крупнейших компаний Дальнего Востока по итогам 2018 года заняло ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», практически удвоившее выручку - порядка 100 млрд рублей. Компания ведет разработку Центрального блока и Курунгского лицензионного участка Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения, расположенного на территории Республики Саха (Якутия). Среднеботуобинское нефтегазоконденсатное месторождение входит в тройку самых крупных активов НК «Роснефть» в Восточносибирском нефтяном кластере. В прошлом году компания удвоила добычу нефти. Планы разработки месторождения предусматривают выход на полку добычи на уровне 5 млн тонн в год.
Досье «Дальневосточного капитала": В конце 2015 года ПАО «НК Рос- нефть» и ВР закрыли сделку по купле-продаже 20% доли в уставном капитале ООО «Таас- Юрях Нефтегазодобыча». В 2016 консорциум индийских нефтяных компаний Oil India, Indian Oil и Bharat Petroresources приобрел 29,9% доли в ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча». Соглашение предусматривает вхождение консорциума индийских компаний в совместное предприятие, созданное «Роснефтью» и BP на основе ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча». «Роснефть» сохраняет в проекте мажоритарную долю в СП.
При этом сахалинская дочка «Роснефти» - «РН Сахалинморнефтегаз» за год опустилась в нашем рейтинге сразу на 19 пунктов и показала снижение выручки по итогам 2018 года.
В декабре этого года регион ожидает знаковое событие: газопровод «Сила Сибири» - уже на низком старте. Заполнение экспортной трубы идет полным ходом. Российский трубопроводный газ впервые поступит на китайский рынок. И переоценить этот факт сложно. У России появляется еще одна мощная экспортная газовая нога, а это - диверсификация экспорта газового ресурса и формирование новой экономики на территории пограничной Амурской области.
Уже через лет пять наш рейтинг крупнейших компаний Дальнего Востока может сменить лидеров. В конце 2015 года в Амурской области началось строительство Амурского газоперерабатывающего завода, который станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит до 49 млрд куб. м газа в год. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия - до 60 млн куб. м в год.
Амурский ГПЗ - важное звено технологической цепочки поставки природного газа в Китай по «восточному» маршруту в рамках крупнейшего в истории контракта. На завод по газопроводу «Сила Сибири» будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, которые «Газпром» создает в рамках Восточной газовой программы. На ГПЗ из газа будут выделяться этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция и гелий - ценные компоненты для газохимической и других отраслей промышленности. Переработанный газ будет поставляться в Китай.
Досье «Дальневосточного капитала": В общей сложности, уже одобрены субсидии на создание объектов инфраструктуры для 13 инвестиционных проектов. Общий размер субсидий составит 32,5 млрд рублей, а общий объем инвестиций - более 240 млрд рублей, предусмотрено создание более 10 тысяч новых рабочих мест. По состоянию на 1 октября 2018 года объем частных инвестиций, вложенных инвесторами, составил 189,8 млрд рублей, создано 7,9 тысячи рабочих мест.
Субсидии предусмотрены на создание 29 объектов инфраструктуры, в том числе - 16 объектов электроэнергетики, 9 автомобильных дорог, 3 объектов железнодорожной инфраструктуры и 1 наружного газопровода. На 1 октября инвесторами введено в эксплуатацию 17 объектов инфраструктуры, в том числе - 11 объектов электроэнергетики, 5 автомобильных дорог, 1 объект железнодорожной инфраструктуры.
С сырьем немного лучше
По данным Росстата, если в 2018 году в ДФО что-то и росло ударными темпами, - то это добыча полезных ископаемых. Ничего нового. В денежном выражении дальневосточные компании-сырьевики увеличили общий показатель на 34,3% (32,7% в целом по России). Очевидно, что рекордсмену - Сахалинской области (+ 54%) помогла хорошая цена на углеводороды, которая, по сравнению с 2017-ым, рванула вверх и держалась практически весь прошлый год.
Собственно, полезные ископаемые и поспособствовали хорошей, в общем, статистике по промышленному производству в регионе - его индекс по итогам года зафиксирован с ростом в 4,4%. Однако, наиболее развитые регионы с несырьевой экономикой, поставляющие в наш рейтинг наибольшее количество крупных предприятий - Приморский и Хабаровский края, - и вовсе показали падение индекса промышленного производства. В Приморье, по сравнению с 2017 годом, к примеру, он составил всего 97,9%, в Хабаровском - чуть-чуть не дотянул до положительных значений. Амурская область, где на сегодняшний день развернуты самые грандиозные стройки российского масштаба, и вовсе стала аутсайдером развития - 96,3% к 2017 году.
При этом, выступая с докладом на итоговой коллегии Минвостокразвития, министр Александр КОЗЛОВ рапортовал: «Во-первых, промышленное производство на Дальнем Востоке росло почти в 3 раза быстрее общероссийских темпов. Во-вторых, за 4 года на Дальний Восток пришло $33 млрд прямых иностранных инвестиций». Наверное, если посмотреть немного вглубь годов, то некоторый рывок Дальний Восток все-таки совершил, если считать в среднем. Однако, темпы роста замедлились, это видно и по динамике инвестиций. Отыскать совсем свежие следы именно прямых иностранных инвестиций в регионе тоже сложно. Они есть, но пока преобладают договоренности о будущем. Об этом свидетельствует и реальная жизнь тех многомиллиардных соглашений, которые подписывались в течение пяти лет на Восточном экономическом форуме. Инвестиции госкорпораций - да, крупного российского бизнеса - есть. А вот иностранные? Пока, видимо, еще в дороге.
Взлететь не позволяют заказы
Что касается обрабатывающих производств Дальнего Востока, то в нашем Рейтинге 150 крупнейших компаний их считанные единицы. И дела не у всех обстоят хорошо. ААК «Прогресс», входящая в холдинг «Вертолеты России», по итогам прошлого года с пятого места переместилась на 17-е, сократив годовую выручку более чем на 30%. Предприятие продолжает испытывать проблемы с оборонными заказами, в результате чего в прошлом году было уволено несколько сот человек, и до конца этого года из-за низкой загруженности предприятия на рынок труда могут выйти еще порядка 200 сотрудников предприятия. Пытаясь предотвратить дальнейшую потерю квалифицированного персонала, профсоюзы в октябре даже вывели заводчан на митинг.
В настоящее время на авиазаводе выпускают ударно-разведывательный вертолет Ка-52. В последние годы предприятие активно вело модернизацию, готовясь к производству военно-морского вертолета Ка-52К и гражданского Ка-62. Правительству России было поручено обеспечить предприятие заказами со стороны госкорпораций и госкомпаний. Собственно, это было прямое поручение президента РФ, данное им еще в конце 2017 года по итогам поездки на Дальний Восток.
Досье «Дальневосточного капитала": Улан-Удэнский авиационный завод производит вертолеты серии Ми-8/17 разработки Московского вертолетного завода имени М.Л. Миля: гражданские модели серии Ми-8АМТ и Ми-171, военные Ми-8АМТШ и Ми-171Ш. Предприятие также производит новый модернизированный вертолет Ми-171А2, одну из ключевых моделей холдинга «Вертолеты России» в линейке средних вертолетов.
У ААК «Прогресс» были оптимистичные виды на нынешний год. В разделе «Перспективы развития общества» годового отчета за 2018 год говорится о плане увеличить выручку от реализации почти на 50%. Похоже, этот прогноз не был реалистичным.
Значительно лучше в прошлом году обстояли дела у Улан-Удэнского авиационного завода (Бурятия, входит в холдинг «Вертолеты России»), который впервые появился в нашем Рейтинге 150 крупнейших компаний Дальнего Востока. С небольшим - 7,5% - ростом выручки он занял 26 позицию.
Продукция предприятия поставляется государственным и коммерчес- ким заказчикам и, помимо России, эксплуатируется в более чем 40 странах Европы, Азии, Африки, Южной Америки, Австралии и Океании. На Восточном экономическом форуме холдинг «Вертолеты России» в рамках совместной экспозиции с Республикой Бурятия представил гражданский вертолет Ми-171А2 и легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т, которые запланированы к поставке в Индию. Помимо госзаказа, это партнерство открывает хорошие рыночные перспективы для бурятских авиастроителей.
Как сообщала пресс-служба холдинга, вертолет Ка-226Т, представленный на форуме, демонстрировал перспективы российско-индийской промышленной кооперации - в соответствии с межправительственным соглашением от 2015 года в Индию будет поставлено 200 таких вертолетов, причем 140 из них будут собраны в Индии. В этой стране также будет локализовано производство ряда деталей и агрегатов Ка-226Т.
По понятным причинам в нашем рейтинге не присутствует одно из крупнейших авиастроительных предприятий России, Комсомольский-на-Амуре авиастроительный завод - официально, филиал ПАО «Компания «Сухой», «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина». Завод выпускает боевые самолеты Су-27СМ, Су-30, Су-35. В гражданском секторе - Sukhoi Superjet-100 (SSJ 100). Если программа производства боевых самолетов обеспечивает комсомольскому авиазаводу перспективы на десятилетия вперед, то с «Суперджетом», похоже, нарастают проблемы.
Целый ряд аварий, постоянные жалобы эксплуатантов, сложности с ремонтом действующих судов заметно снизили имидж первого в постсоветском пространстве собственного российского среднемагистрального самолета. Проект переживает не лучшие времена. При том, что изначально предполагалось выпускать по 60 лайнеров ежегодно, в 2018 году производство SSJ 100 сократилось до 24 в год, хотя еще годом ранее было собрано 33. Как говорят эксперты, это уже за порогом рентабельности.
В надежде на рыбаков и военных
Две фирменные для ДФО отрасли - рыбную и судоремонт и судостроение - государство вновь надеется связать одной цепью. Обязать дальневосточных рыбопромышленников под инвестиционные квоты строить суда на местных верфях. В частности, свои заказы должны принести и краболовы. Их тоже решено повязать инвестиционными квотами. Дальневосточные рыбаки новые суда уже заказали, правда - далеко от родных берегов - в европейской части России.
Итоги прошлого года в рыбной отрасли демонстрировали и рекордную лососевую путину, и рост инвестиций - в 2,5 раза в целом по стране. В нашем Рейтинге 150 крупнейших - 13 рыболовецких компаний. Никто из них, за исключением разместившегося на 122-ом месте ООО «Витязь-Авто» (Камчатский край), с выручкой по итогам 2018 года в 6,4 млрд рублей (+ 312%), не продемонстрировал бешеных темпов роста. Зато, в отличие от предыдущего - 2017 - года, не показал и падения выручки. Тогда шесть крупнейших компаний, в числе которых «Океанрыбфлот», «Акрос» (Камчатка), «Преображенская БТРФ» (Приморье) и другие, ушли с этим показателем в минуса.
Отрасль работает стабильно и по оценкам, которые обозначают участники мониторинга Дальневосточного управления Банка России, у компаний есть уверенность и на перспективу. Правда, она пока никак не транслируется дальневосточным судостроителям. Присутствующие в нашем рейтинге представители этого сектора экономики, в большинстве, демонстрировали сокращение выручки. Сложности с заказами испытывали Судостроительный завод из Благовещенска, АО «Центр судоремонта «Дальзавод».
Серьезные проблемы испытывают входящие в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) Амурский и Хабаровский судостроительные заводы. По оценкам материнской ОСК, недостаточная загруженность и низкая рентабельность заказов не позволяют верфям работать в безубыточном режиме. И пока что они не могут на равных конкурировать с судостроителями других регионов. В течение года шла речь о необходимости докапитализациии Амурского СЗ за счет федерального бюджета в объеме до 10,5 млрд рублей. Завод испытывает финансовые трудности, докапитализация должна была закрыть накопленные за длительный период отсутствия заказов убытки. И дело представлялось уже решенным. По крайней мере, пресс-служба правительства Хабаровского края сообщала на Петербургском международном экономическом форуме, что президент ОСК Алексей РАХМАНОВ говорил об этом губернатору Сергею ФУРГАЛУ как о вопросе уже решенном. Однако, похоже, обещания эти были преждевременны. В октябре пришла информация, что денег из федерального бюджета хабаровские верфи пока не получат.
Пока без положительного решения - и просьба Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) выделить 20 млрд рублей на модернизацию верфей Приморского и Хабаровского краев.
Светит только «Звезда»
Основные перспективы развития судостроительной отрасли сегодня связаны с созданием суперверфи ССК «Звезда» в Большом Камне.
2018 год был для «Звезды» очень позитивным: по его итогам в портфеле заказов предприятия было уже 37 судов. Главным заказчиком здесь выступает нефтяная компания «Роснефть», разместившая заказы на создание 26 судов, включая 12 танкеров-челноков ледового класса Arc6 и Arc7, 10 танкеров класса «Афрамакс» и четыре многофункциональных судна снабжения. В числе заказчиков «Звезды» также «Газпром», для которого будут построены три судна снабжения, судно для перевозки буровых бригад и судно обслуживания морского комплекса по добыче углеводородов. «Совкомфлот» заказал два танкера класса «Афрамакс» и три среднетоннажных танкера класса MR. «Росморпорт» пришел на предприятие с контрактом на строительство мелкосидящего ледокола и опционом еще на три аналогичных судна.
Досье «Дальневосточного капитала": Судостроительный комплекс «Звезда» - стратегически важный для Дальневосточного региона и отечественной судостроительной промышленности проект, который реализуется по поручению президента и правительства Российской Федерации Консоциумом АО «Роснефтегаз», ПАО «НК «Роснефть» и АО «Газпромбанк». Начало строительству комплекса было положено в 2009 году. Общество с ограниченной ответственностью «Судостроительный комплекс «Звезда» учреждено 17 декабря 2015 года. Торжественный запуск производства новой верфи состоялся 1 сентября 2016 года в присутствии президента России Владимира Владимировича Путина.
Уже в следующем году в Большом Камне будет спущен на воду головной танкер «Афрамакс», а предприятие, надеемся, займет первые позиции Рейтинга 150 крупнейших компаний Дальнего Востока.
Пока же участником нашего рейтинга является Дальневосточный завод «Звезда», площадка которого и послужила основанием для создания одного из самых современных центров судостроения в России. АО ДВЗ «Звезда» заняло 39-е место и поднялось за год на 34 позиций, продемонстрировав рост выручки на 133,38%. Но вот что тревожно для коллектива «старой» «Звезды» - стабильности с заказами, в отличие от «Звезды» новой, здесь пока что не наблюдается. Уже в этом году коллектив пережил очередное сокращение персонала.
Досье «Дальневосточного капитала": Место в Рейтинге эффективности бизнеса ДВ является интегральным показателем. Методика оценки эффективности бизнеса была разработана экс-руководителем Рейтингового агентства «Золотого Рога», к.э.н. Андреем БЛИНОВЫМ при участии экспертов из РО ФСФО, НП «Профессионал», ОАО «Дальаудит» и профильных специалистов администраций Приморского и Хабаровского краев, Сахалинской области 14 лет назад. Для составления Рейтинга берутся реальные цифры следующих аспектов финансово-хозяйственной деятельности компании: общая рентабельность деятельности за год, величина чистой прибыли и изменение прибыльности продаж, коэффициент оборачиваемости активов в текущем году и коэффициент финансовой устойчивости. Для их сопоставления используется метод рейтинговой оценки - каждый из 5 показателей ранжируется в единицах от 1 до 100 баллов. Для вывода интегрального показателя использованы удельные коэффициенты от 0,10 коэффициента финансовой устойчивости до 0,35 удельного коэффициента общей рентабельности. Сумма всех показателей и дает единый критерий оценки эффективности бизнеса без скидок на конъюнктуру рынка.
Лариса ЖИРОНКИНА
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