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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 30 Августа, 15:21 |
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Новые масштабы нацпрограммы
Она будет представлена президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ на пятом Восточном экономическом форуме в сентябре во Владивостоке и станет одной из основных его тем.
Курс на развитие социальной инфраструктуры
Фонд «Общественное мнение» в ходе недавнего социо- логического опроса выявил, что условиями жизни сегодня недовольны около 73% дальневосточников, в то время как по всей стране число недовольных своими регионами в среднем составляет всего 40%. В какой-то степени, это показатель недоразвитости социальной инфраструктуры ДФО, которая не обеспечивает комфорт территории.
Строительство объектов социального назначения на востоке страны отставало от строительства предприятий и жилья практически все советские годы. Но и с начала 1990-х годов ситуация не изменилась – социалка продолжала строиться по остаточному принципу, отставая от растущих потребностей местного населения. По некоторым ее сегментам новые объекты в регионах не появлялись по 10-15 лет, а по отдельным муниципальным образованиям – до 30 лет.
Характерный пример: в 2015-2017 годах в целом по ДФО не было введено ни одной новой школы.
Комплексные программы регионального развития проваливались одна за другой, и особенно – по вводу объектов социального назначения. Компенсация многолетнего отставания в социальной сфере и увеличение доходов населения – это сегодня, пожалуй, наиболее значимые задачи, решение которых позволит сделать Дальний Восток привлекательным для жизни новых поколений.
Есть достижения…
По данным Роспотребнадзора, в минувшем году в ДФО был получен рекордный для страны рост числа школ, в которых все ученики учатся в одну смену – 12,5%. Это же ведомство отметило особые успехи Якутии в сфере ввода в прошлом году в эксплуатацию новых объектов для детей и подростков. Их было сдано 112.
В ходе своего визита на Сахалин в конце мая, полпред президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ отметил, что этот регион вышел в лидеры по строительству объектов социальной инфраструктуры в центрах экономического роста Дальнего Востока.
В настоящее время в Сахалинской области строится самое большое среди регионов округа количество объектов социальной инфраструктуры. 137 из них будут завершены до конца 2021 года. В 2019 году, сообщил полпред, на развитие сахалинских центров экономического роста было направлено 15,7 млрд рублей (без учета недавней добавки).
Полпред отметил, что «Сахалин должен стать образцовой территорией по условиям жизни людей». И добавил, что команда врио губернатора Сахалинской области Валерия ЛИМАРЕНКО хорошо понимает эту задачу.
А Хабаровский край по итогам прошлого года подтвердил лидерство по ДФО в рейтинге регионов РФ по качеству жизни, в котором, в частности, присутствует и такой показатель, как обеспеченность объектами социальной инфраструктуры. Однако по стране он в этом рейтинге – лишь на 29 месте. Кстати, четыре региона ДФО замыкают его, находясь с 70 по 83 место.
… и «вид на провал»
Особенно печальным фактом для Дальнего Востока в этом году стало признание отстающими по вводу нового жилья и приросту его на душу населения сразу 7 из 11 регионов: Забайкальский, Камчатский и Хабаровский края, Амурская и Магаданская области, Еврейская АО и Чукотский АО. Это при том, что в сдаваемом в регионе новом жилье высока доля социального, строящегося по целевым государственным программам. Снижение объемов коммерческого и строящегося за собственные средства жилья населения – это отражение падения интереса людей к строительству, неподкрепленному современным комплексом социальной инфраструктуры. Поэтому вопросы комплексности застройки дальневосточных территорий сегодня остро ставятся перед застройщиками на всех уровнях власти.
Так, вице-премьер РФ Юрий БОРИСОВ в начале июля отметил отставание в строительстве социальной инфраструктуры в приморском Большом Камне для 7 500 работников завода «Звезда»: «Я очень доволен ходом работ, но отстает социальная инфраструктура и жилищная программа – строительство медицинских и торгово-развлекательных центров». По его мнению, сегодня требуется комплексный план развития этого города.
Счетная палата РФ в конце июня подвела итоги по ситуации с объектами незавершенного строительства по восьми дальневосточным регионам (Якутия, Забайкалье и Еврейская АО данных не предоставили). Оказалось, что в целом по отчитавшимся регионам насчитывается 5 616 таких объектов, среди которых имеются детские сады, школы, здания вузов, объекты транспортной и коммунальной инфраструктуры.
На итоговой коллегии Минвостокразвития России в начале июля министр Александр КОЗЛОВ выразил благодарность Счетной палате за проверку и замечания и отметил, что контроль за реализацией программы и за освоением федеральных бюджетных средств будет усилен, и от регионов будет потребовано безусловное выполнение всех взятых на себя обязательств: «Единственное, мы хотим оставить за собой… возможность маневрировать: переносить, добавлять, исключать. Ведь в этом вопросе главное – люди; кому будет лучше от того, что у региона заберут деньги и отдадут обратно в бюджет? Родителям, которые не смогут отвести своего ребенка в новый детский садик? Школьникам, которые ходят в уличные туалеты? Вряд ли! Поэтому мы выступаем за то, чтобы шанс на маневры был. Но, конечно, оправданный и подкреп- ленный железобетонными обоснованиями. А не так, что команда прошлого главы региона не успела, или подрядчик наврал. Это недопустимо».
При этом министр высказал мнение, что отношение государства к социальным объектам принципиально изменилось. Если еще пять лет назад в госпрограмме «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» на социальные объекты было заложено «ноль рублей, ноль копеек», то теперь «трехлетний бюджет (2019-2021 гг.) перевалил за 184 миллиарда рублей! Никогда раньше дальневосточные регионы не получали столько федеральных денег на строительство и ремонт социальных объектов.
Центры особого внимания
В самом начале прошлого года в стратегии развития социальной инфраструктуры Дальнего Востока произошел резкий перелом – 14 февраля в правительстве РФ были рассмотрены проекты планов социального развития регионов ДФО, и по итогам были одобрены строительство и модернизация 199 социальных объектов в центрах экономического роста макрорегиона, на которые было решено выделить 55,8 млрд рублей.
Досье «Дальневосточного капитала": В настоящее время в ДФО определено 58 центров экономического роста, охватывающих 6,6 млн человек или 81% населения всего макрорегиона. Именно на этих территориях произошла концентрация инвестиционных проектов, созданы режимы ТОР и Свободного порта Владивосток (СПВ), растет экономическая активность, появляются новые производственные и транспортно-логистические комплексы, меняется демография. Развивать центры роста решено по 7 главным направлениям: здравоохранение, образование, культура, спорт, жилье и благоустройство, транспорт и «дальневосточный гектар». Эти направления и должны поддерживаться новыми и реконструируемыми объектами социальной инфраструктуры и создаваться не только на средства бюджетов всех уровней, но и на деньги госкорпораций, частных инвесторов и иных внебюджетных источников.
Более чем за год задачи выросли, а финансирование увеличивалось. В конце июля председатель правительства РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ сообщил, что на развитие социальной инфраструктуры на Дальнем Востоке для центров роста выделяется дополнительно еще более 15,5 млрд рублей для реализации 58 мероприятий. Эти средства предназначены для Якутии, Приморья, Магаданской области, Сахалина и Еврейской АО и будут поступать в регионы в течение ближайших трех лет. Из них почти 10 млрд поступят уже в этом году. Эти средства решено направить на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, строительство школ, больниц, спортивных комплексов и других социальных объектов.
Больше половины, 8,9 млрд рублей, из этой суммы получит Сахалинская область под 40 мероприятий, в том числе – на 4 больницы, новые школы, 3 объекта культуры, 5 – спорта, 4 – социальной защиты и на реконструкцию 15 участков автомобильных дорог. Якутии выделено 5 млрд рублей. На них, в частности, планируется строить кардиологический диспансер в Якутске, школу-детсад в микрорайоне Кангалассы и круглогодичный детский центр отдыха и оздоровления «Полярная звезда». На берегоукрепление вблизи Портового шоссе в Магаданской области запланированы работы на 795 млн рублей. Еврейской автономии выделено 704 млн на покупку медицинского оборудования, капремонт 2 объектов здравоохранения, строительство 2 фельдшерско-акушерских пунктов, социально-культурного центра и на другие мероприятия. Приморью добавили 110 млн на строительство жилья в Большом Камне.
Досье «Дальневосточного капитала": К настоящему времени с целью модернизации и создания современной социальной инфраструктуры в рамках планов развития центров экономического роста на период 2018-2021 годы запланировано построить, реконструировать и модернизировать 431 социальный объект. На это из средств федерального бюджета выделяется уже 95,3 млрд рублей. Частично это финансирование решается за счет перераспределения средств внутри госпрограммы развития Дальнего Востока.
В прошлом году, соответственно, в ДФО в рамках этих задач были построены и отремонтированы 3 больницы, 6 школ, 11 спортивных объектов и 17 объектов инженерной инфраструктуры. На этот год запланировано построить и капитально отремонтировать 167 социальных объектов.
Что намечено на этот год
Министр Минвостокразвития Александр Козлов, говоря о программе ввода социальных объектов в ДФО в этом году, назвал наиболее значимые.
Особенно много намечено сделать на Сахалине. Наиболее крупные объекты – это магистральный трубопровод до Холмска, очистные сооружения на реке Малка, котельная и сети теплоснабжения в с. Ильинское, спортивно-оздоровительный комплекс в Северо-Курильске, распределительные газопроводы в муниципальных образованиях, жилые многоквартирные дома в рамках работы по сейсмоусилению.
Хабаровский край должен ввести станцию скорой медпомощи в Комсомольске-на-Амуре и бассейн в Чегдомыне.
В Еврейской АО запланировано капитально отремонтировать областную детскую больницу, амбулаторию в пос. Приамурский, помещения в областной больнице, приобрести 38 квартир для педагогов.
На Камчатке намечено модернизировать оборудование 6 учреждений среднего профобразования.
В Чукотском АО реконструируется Чаунская районная больница.
Магаданская область сделает капремонт первого этажа соматического стационара региональной детс- кой больницы и помещений Тенькинской районной больницы.
В Амурской области ведется берегоукрепление набережной Амура в областном центре, а в г. Свободном должна быть возведена пристройка к детсаду и капитально отремонтированы два отделения городской больницы.
Приморскому краю намечено выполнить модернизацию медоборудования в 23 учреждениях здравоохранения, построить дом культуры, сельский клуб, физкультурно-оздоровительный комплекс в Фокино, крытый каток в Уссурийске, новый детсад во Владивостоке.
В Бурятии будут построены 6 спортплощадок с искусственным покрытием, универсальный спорткомплекс, 3 сельских дома культуры. Должен быть выполнен капремонт 6 больниц, 19 школ, 9 детских садов, 3 сельских домов культуры и 4 учреждений профтех- образования. В 32 учреждениях здравоохранения и 16 средних профессиональных учреждениях будет модернизировано профильное оборудование.
В Забайкалье должны быть построены 20 спортплощадок, реконструирован театр «Забайкальские узоры». Капремонт затронет 48 школ, 3 детсада, 4 учреждения культуры, 9 объектов спорта, 30 участков автодорог краевого значения. Должны быть установлены 34 уличных тренажерных комплекса, 200 детских площадок и 200 – спортивных.
В перспективе до 2021 года по ДФО намечены такие особо значимые и дорогие объекты, как строительство республиканского кардиоцентра в Якутске, капремонт дороги к порту в Магадане, дорога Артем – Находка в Приморье и республиканский национальный музей в Бурятии.
Нацпрограмма: в ожидании очевидного эффекта
В середине июня Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики внесло на рассмотрение в правительство России Национальную программу развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года. Она будет представлена Президентом РФ Владимиром Путиным на пятом Восточном экономическом форуме в сентябре во Владивостоке и станет одной из основных его тем.
Из трех основных ее блоков, один – это инфраструктура, и с ним тесно связан другой – социальный блок. И тот, и другой опираются на «экономический блок», без успешности которого решение социальных вопросов невозможно.
Разработчиками было заявлено, что Национальная программа не будет дублировать национальные проекты, но дополнит их мерами, необходимыми для того чтобы придать новый мощный импульс экономическому и социально-культурному развитию дальневосточных регионов.
Замминистра Минвостокразвития Марина ДЕДЮШКО, в частности, сказала, что особо высок запрос дальневосточников на развитие системы образования и науки, то есть – на повышение качества человеческого капитала. Для этого необходим капремонт школ с износом более 70% – это около 480 объектов – и объектов среднего профобразования с оснащением их оборудованием по стандартам World Skills.
В области здравоохранения актуально, чтобы в любом населенном пункте ДФО каждый его житель мог получать квалифицированную медпомощь, что влечет не только восстановление сети ФАПов и закупку нового медоборудования, но и обеспечение медучреждений кадрами. Должны быть переоснащены 97 больниц, отремонтированы более 35 учреждений здравоохранения. Она также отметила, что для жителей отдаленных населенных пунктов необходимо сделать доступными объекты культуры и спорта. Приоритетным названо и обеспечение инфраструктурой «агломераций» земельных участков, взятых населением в ходе реализации программы «Дальневосточный гектар».
Юрий Трутнев в интервью «РГ» недавно отметил: «Мы хотим революционно повысить качество жизни на Дальнем Востоке за короткий срок. Для этого требуются огромные деньги. Возражать против этого, мне кажется, странно. Были возражения, но не со стороны регионов, а со стороны федеральных органов исполнительной власти. Они проявили желание записать в нацпрограмму как можно больше положений, которые не вошли в их отраслевые программы. Но мы прекрасно понимали, что потом надо с этим идти в Минфин и доказывать. Нацпрограмма – это выход на другой уровень работы. Мы не изменим ситуацию за несколько месяцев или за год, но каждый день уже строятся предприятия, школы, больницы, детсады. Мне кажется, горизонт до 2024 года позволяет добиться такого же устоявшегося очевидного эффекта. Ровно такую задачу мы себе и ставим».
Губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО отмечает, что получение Владивостоком статуса столицы ДФО влечет за собой и строительство многих новых социальных объектов соответствующего уровня. Причем только на возведение музейно-театрального комплекса, создаваемого на площадках в центре города и на острове Русском, из внебюджетных источников в течение нескольких лет запланировано инвестировать порядка 30 млрд рублей.
Кстати, на повестке дня остается и вопрос о реализации второй очереди строительства кампуса ДВФУ, которая сопоставима по объемам с действующим сегодня университетским комплексом.
Создание социальной инфраструктуры нового качества, по мнению губернатора края, «даст импульс развитию и Владивостока, и Приморья, благотворно отразится на демографической ситуации». А для этого в ближайшие годы в крае необходимо построить более 50 стационарных объектов здравохранения, 149 ФАПов, отремонтировать и модернизировать 240 детсадов, построить и модернизировать около 24 школ, создать 100 новых спортивных объектов и модернизировать существующие, аналогичную задачу предстоит выполнить и по объектам культуры.
Сегодня в Приморье продвигаются комплексная застройка территорий и системный подход к строительству объектов всей социальной инфраструктуры. Для улучшения решения этих задач с 1 августа в Приморье к своим обязанностям приступила служба единого заказчика – краевое управление капитального строительства.
На недавнем совещании по реализации плана социального развития центров экономического роста в Амурской области Юрий Трутнев обратил внимание на особые задачи по городу Свободный, где за счет федерального бюджета будет реализован комплексный проект микрорайона на 5 000 жителей, которыми станут работники Амурского газоперерабатывающего завода и их семьи.
В целом, на развитие социальной инфраструктуры 6 центров экономического роста Амурской области на 2018-2020 годы из федерального бюджета выделено 6,1 млрд рублей, из которых 5 млрд пойдут на 30 из 33 мероприятий в городе Свободном. Губернатор Василий ОРЛОВ отметил, что первоочередные задачи развития социальной инфраструктуры этого города и региона в целом успешно выполняются, но в отношении комплексного развития города космонавтов Циолковского, финансирование которого ведется по программе Роскосмоса, есть трудности. Долгосрочным планом социально-экономического развития этого ЗАТО предусмотрено 12 организационных мероприятий и 255 мероприятий по развитию инфраструктуры, с объемом финансирования 53 млрд рублей. Контрольный цифры, в том числе и по 30 тысячам жителей к 2030 году, вызывают сомнения, и нужны свежие проработки.
Выступая 30 июля на заседании рабочей группы госсовета РФ по вопросам развития Дальнего Востока, ее руководитель – глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ доложил, что согласование проекта Национальной программы развития Дальнего Востока в правительстве РФ вышло на финишную прямую. Из 700 предложений членов рабочей группы и подгрупп 354 предложения касались вопросов включения в программу новых объектов. Еще 557 предложений такого характера поступило от дальневосточных регионов. В целом, в разработке Национальной программы развития Дальнего Востока приняли участие около 150 тысяч жителей страны, выразивших свои пожелания, и уже к середине августа она должна появиться в окончательной редакции.
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