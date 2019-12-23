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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 27 Декабря, 11:27 |
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Дальневосточные порты: Инвестиционный тренд
По ее наблюдениям, ранее, на рубеже 2010-2017 годов, вложения в проект и его управление осуществлял, как правило, один инвестор. С 2018 года стали появляться сложноструктурированные проекты, к реализации и финансированию которых привлекаются сразу несколько значимых, так называемых безупречных, инвесторов.
В качестве примера Ольховская привела АО «Восточный Порт», который имеет опыт реинвестирования прибыли от перевалки в строительство Третьей очереди. Это проект стоимостью 40 млрд рублей, который включает в себя инвестиции как в портовую, так и железнодорожную инфраструктуру.
«Такие инвесторы имеют компетенции уже успешно реализованных проектов. Это дает им возможность вносить инвестиции в сопредельные отрасли. При этом необходимо обеспечить бережное отношение к уже реализованным инвестициям, чтобы у частного инвестора была положительная история», - сказала она.
Ирина Ольховская считает, что РЖД и другим участникам транспортного рынка необходимо стыковать планы по увеличению грузооборота.
Необходимость перенаправления грузов, в том числе угольных, на Дальний Восток стала очевидна еще в 2012 году, когда в стране приступили к реализации проекта «БАМ - Транссиб», позволяющего увеличить пропускную способность железнодорожных путей на Дальний Восток.
«При стыковке долгосрочных системных проектов важен такой элемент, как доверие. Мы - за сотрудничество, через соперничество. И соперничество через сотрудничество», - подчеркнула Ольховская.
По ее мнению, различные грузовые базы не соперники друг другу, а партнеры, позволяющие добиться как баланса экономики страны в целом, так и экономики РЖД. Их диверсификация необходима, так как у них различные дальности и плечи перевозок, различные регионы.
«Ситуация, сложившаяся на рынке перевозок, говорит о необходимости увеличения мощностей РЖД, что, в свою очередь, приведет к комплексному развитию экономики страны, созданию различных по мощности производств», - резюмировала Ирина Ольховская.
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