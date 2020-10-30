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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Лес рубят - квоты летят
Для лесного бизнеса ДФО наступили «черные дни». Последовательное увеличение экспортных пошлин уже привело к веерному банкротству большинства компаний лесоперерабатывающего комплекса, а правительство страны считает, что отрасль на востоке страны движется в нужном направлении. Заградительные пошлины призваны отсечь предприятия от легкого заработка в виде экспорта кругляка и направить предприятия в сторону глубокой переработки лесных ресурсов. Промышленники не согласны с этим и утверждают, что этот путь ведет к гибели лесной промышленности региона.
Динамика роста экспортных пошлин головокружительна, но не столько от успехов, сколько от ощущения беды. В 2018 году ставка составляла 25%, на следующий год - 40%, в нынешнем - уже 60%, а со следующего увеличится до 80%. Для предприятий, поставляющих лес на экспорт по государственной квоте, «оброк» также вырос до 13% против 6,5%, не долго действовавших до этого.
В результате падение экспорта леса и лесоматериалов по предприятиям ДФО в 2019 году составило почти 28%, в этом году ожидается спад еще на 35 - 40%. Эксперты прогнозируют высвобождение до конца нынешнего года порядка 20 тысяч работников сектора, а в 2021 году их количество может увеличиться до 70 тысяч человек.
По сути вся лесная глубинка региона уже осталась без средств к существованию, так как кроме заготовки леса никакой другой работы на дальневосточной периферии нет. Страдает и бюджетная система РФ, которая, несмотря на ужесточение фискального пресса, теряет десятки миллиардов рублей налоговых поступлений из-за закрытия предприятий. По словам президента АНО «Дальэкспортлес» Александра СИДОРЕНКО, кризис в лесной отрасли носит всеобъемлющий характер.
«Никогда такого не видел, - заявил лесопромышленник в интервью «Дальневосточному капиталу», - техника, оборудование проинвентаризированы, все опечатано и все стоит. Уже сегодня можно уверенно заявлять о том, что по лесозаготовительной отрасли ДФО звонит колокол».
Экспортные «заградотряды»
Напомним, правительство страны приняло решение о кратном повышении экспортных пошлин в декабре 2017 года с целью понуждения дальневосточных лесопромышленников строить заводы и вывозить за рубеж продукцию с высокой добавленной стоимостью.
«Меры направлены на повышение степени переработки дерева в России, увеличение объемов прибавочной стоимости в стране, создание рабочих мест. Есть ряд обращений от коллег, которые у нас занимаются лесным бизнесом, что что-то надо смягчить, растянуть сроки. Отмечу сразу - менять мы ничего не будем. Постановление Правительства РФ принято. О нем участники рынка знали, в течение двух лет было время предпринять соответствующие меры для модернизации производств. Мы будем помогать лесопромышленникам, которые нас услышали и стали работать над повышением степени переработки древесины на территории РФ», - отметил зампред правительства - полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ на совещании по вопросам развития лесопромышленного комплекса на Дальнем Востоке.
Правительство с целью поощрения инвестиций в лесопереработку установило годовую квоту в размере 4 млн тонн для дальневосточных предприятий, в балансе которых доля перерабатывающих мощностей составит не менее 20%. Однако оказалось, что таких предприятий в регионе наперечет, их продукция вследствие дороговизны не пользуется спросом на зарубежных рынках. В результате, по информации статс-секретаря, замминистра промышленности и торговли РФ Виктора ЕВТУХОВА, «в 2018 году из дальневосточной квоты в 4 млн кубометров было вывезено всего 1,2 млн кубометров, а за 11 месяцев 2019 года - 1,5 млн кубометров».
По мнению государственных чиновников, благодаря предложенному ими «кнуту и прянику» ситуация в лесном комплексе Дальнего Востока начала меняться в лучшую сторону. «За десять лет экспорт круглого леса в натуральном выражении снизился более чем в 2,5 раза, до 19 млн кубометров (8% от общего объема заготовки древесины в РФ)», - заявил “Ъ” Виктор Евтухов. По его словам, за девять месяцев 2019 года переработка леса в ДФО выросла: выпуск пиломатериалов увеличился на 10%, фанеры - на 29%, бумаги и картона - на 30%, целлюлозы - на 12%, пеллетов - на 12%, мебели - на 10%. При этом в ДФО 42% заготовленных лесоматериалов до сих пор экспортируется в необработанном виде. «Безусловно, мы понимаем, что лесной рынок в данном регионе России не перестроится на переработку сырья одномоментно», - отметил собеседник газеты.
По расчетам Агентства по развитию Дальнего Востока, при введении 50% пошлины экспорт кругляка становится нерентабельным. Поэтому, чтобы остаться на рынке, бизнесу придется переориентироваться от простой рубки к переработке леса. Но планы, как часто бывает, хорошо выглядят только на электронном носителе. Бизнес ответил сворачиванием производства. Гендиректор старейшей приморской компании «Приморсклеспром» Виктор ДОРОШЕНКО сообщил, что с 1 января 2020 года компания остановила экспорт. По его словам, до нынешнего повышения пошлины цена на кругляк с поставкой в Китай составляла $140-150 за кубометр. При этом за пиломатериалы, на производство которых планировало перейти предприятие, китайские партнеры больше, чем за кругляк, не давали.
«Никто не будет спорить с тем, что нужно развивать глубокую переработку на территории России. К тому же существует льготная пошлина на вывоз кругляка, если предприятие достигло определенного уровня переработки, словом, тенденция правильная. Но есть места, где вести такую деятельность не получится. Например, у нас лесозаготовительный участок в поселке Светлая. Там нет дорог, нет электричества, а завозная солярка обходится в 75 тысяч рублей за тонну. Как там ставить цех по переработке?! Себестоимость продукции будет такая, что ее никто не купит, - заявил журналистам Виктор Дорошенко.
Жест отчаяния
Александр Сидоренко отмечает, что «радужные данные» о росте лесопереработки в ДФО Минпромторг черпает из таможенной статистики. Однако, по его словам, она не различает, где выпущена продукция, а лишь учитывает номенклатуру товара в месте пересечения границы. Поэтому в отчетах немалую долю составляют пиломатериалы, произведенные в других регионах страны и перемещенные через границу на территории, обслуживаемой Дальневосточной таможней. При этом поток деревопродукции, изготовленной за пределами ДФО, из года в года нарастает. Европа сокращает свой рынок для российской продукции, а страны АТР постепенно наращивают. Фактическое положение лесной промышленности намного хуже.
Эксперты «Дальэкспортлес» провели отраслевой анализ и получили результат, обратный минпромторговскому. На предприятиях ДФО производство сокращается повсеместно: в объеме лесозаготовок, экспорте кругляка, производстве пиломатериалов и поставках их на экспорт. Например, в 2018 году было экспортировано 5200 тысяч кубометров леса и изготовлено 1786 тысяч кубометров продукции деревопереработки, в 2019-м - уже 3840, с начала этого года - 1438 соответственно. Тенденция налицо. С начала года по настоящее время из-за роста экспортной пошлины и обвала цен на внешних рынках остановилось около 70% лесопильных заводов Дальнего Востока.
По словам генерального директора «РФП Групп» Дмитрия ВАЛЬТФОГЕЛЯ, стратегию государства по росту пошлин с целью повышению внутренней переработки нужно принимать «как данность». Однако «нельзя отрицать наступление кризиса», отмечает топ-менеджер, ведь в ДФО «гораздо более сложные условия по сравнению с другими регионами РФ из-за менее развитой транспортной инфраструктуры и отсутствия ЦБК». Он указывает, что дополнительным риском стала «торговая война между США и Китаем в 2019 году, в результате которой цены на основные виды лесопродукции на азиатских рынках снизились на 20-30%.
Все это дальневосточные лесозаготовители испытывают на себе в полной мере. По оценке Сидоренко, в 2020 году в лесопромышленном комплексе региона едва ли останется четверть от нынешних мощностей, персонала и оборотов. Из пяти крупнейших деревообрабатывающих проектов в ДФО «Азия-Лес» и «Аркаим» уже в состоянии банкротства, «Приморсклеспром» - на грани банкротства, заводы «Римбунан Хиджау» остановлены, а «РФП Групп», подконтрольная бизнесмену Александру АБРАМОВУ, испытывает острый дефицит оборотных средств при «значительной долговой нагрузке» и с трудом недавно перекредитовалась.
«Однозначно, что повышенная пошлина убьет лесную промышленность ДФО, потому что деревообработка убыточна при любой пошлине, а тем более при низкой цене на внешнем рынке, а второе - экспорт леса в круглом виде при пошлине в 60% убыточен», - подчеркнул президент ассоциации Александр Сидоренко.
Ассоциация «Дальэкспортлес», на членов которой приходится 52% лесозаготовки и 80% производства продукции деревообработки в ДФО, направила обращение в администрацию Президента и правительство РФ с предложениями о необходимости принятия срочных мер для спасения лесной отрасли востока России.
В частности, члены ассоциации просят премьер- министра Михаила МИШУСТИНА ввести мораторий на повышение экспортной пошлины на вывоз необработанного леса. Заградительные меры, отмечается в обращении к премьеру, довершают крах отрасли и грозят потерей 17,8 тыс. рабочих мест уже в этом году. «Дальэкспортлес» предложил вернуть компаниям изъятую сырьевую базу, понизить ставку пошлины на кругляк хвойных пород в регионе до 6,5% и обязать отрасль загружать создающиеся мощности по переработке.
Досье «Дальневосточного капитала»: RFP Group - крупный лесопромышленный холдинг на Дальнем Востоке, объединяет группу технологически связанных компаний полного цикла: заготовка древесины, переработка и доставка продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Предприятия холдинга работают в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях. Холдинг является крупнейшим российским экспортером пиломатериалов в Китай, занимает второе место в РФ по площади арендуемых лесных участков. Под управлением холдинга находятся 5 млн гектаров лесного фонда с разрешенной заготовкой 4,1 млн куб. м древесины ежегодно.
На жест отчаяния дальневосточников в правительстве дали понять, что от намеченного курса отказываться не собираются, хотя Минпромторг предлагает ряд точечных послаблений. В конце ноября 2019 года ведомство направило в правительство предложения по улучшению обстановки в ДФО. Среди них - бессрочное сохранение механизма квотирования, которое хотели отменить, и сохранение размера квот в размере 4 млн кубометров (их собирались сократить до 2 млн кубометров с 2021 года). Минпромторг предложил также обнулить вывозную пошлину на балансы (обрезки стволов до 3,2 м, которые используются для производства целлюлозы) в рамках квоты, а на пиловочное сырье снизить ее до 6,5%.
По Дальнему Востоку бродит тень ЦБК
На недавнем совещании в дальневосточном полпредстве, посвященном ситуации в отрасли, замгендиректора АПИ Максим ДУЗЬ со ссылкой Юрия Трутнева также обозначил твердую позицию правительства РФ по сохранению пошлины. Развитие отрасли в агентстве напрямую увязывают с проектом строительства в регионе целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК). По словам Дузя, оно «возможно, если объединятся все крупные заготовители, которые могут позволить себе передавать сырьевую базу на баланс кому-то из крупных технологических партнеров».
Речь идет о планах по строительству ЦБК в рамках действующих границ территории опережающего развития «Комсомольск» на площадке «Амурск». Инвестором может выступить китайская компания China Paper, объем инвестиций оценивается ориентировочно в $1,5 млрд. Строительство должно было начаться в 2019 году.
«То, как работает сейчас эта (лесная - «ДК») отрасль, конечно, оставляет желать лучшего, потому что значительная часть российского леса перерабатывается на территории Китая, а оттуда с огромной добавленной стоимостью продукция поступает в Японию, Америку. Наша задача - сделать так, чтобы лесоперерабатывающий кластер находился на нашей территории», - заявлял глава Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) Леонид ПЕТУХОВ.
Досье «Дальневосточного капитала»: В 2019 году на Дальнем Востоке заготовили 20 млн кубометров древесины, 5 млн куб. м из них экспортируется в страны АТР в необработанном виде, 11 млн куб. м перерабатывается внутри страны, а оставшийся объем приходится на балансы, тонкомеры и низкокачественную древесину.
«Многие знают, что на китайском рынке очень большим спросом пользуется картон. Потому что все больше и больше в Китае осуществляется Интернет-доставка, соответственно, каждый предмет упаковывается в отдельную картонную упаковку. В связи с этим рост интереса очень большой. Одновременно, из-за торговой войны Китая и США, существенно затруднился ввоз макулатуры из штатов в КНР, поэтому, естественно, китайское правительство рассматривает возможности производить целлюлозу, а из нее - картон, за территорией страны. У нас достаточно большую часть лесов составляет лиственница, из которой получается очень хороший картон. Поэтому мы выбрали порядка пяти-шести мест и активно рекламируем эту историю», - пояснял глава АПИ.
Лесопромышленный холдинг RFP Group сообщал о возможности участия в проекте в качестве поставщика необходимого сырья. Еще в 2018 году холдинг про- анализировал потенциал реализации проекта ЦБК. «В ходе анализа мы увидели, что для региона в целом существуют альтернативные варианты развития лесопромышленных производств и увеличения комплексности переработки древесины, в том числе низкокачественной», - пояснил гендиректор УК «РФП Групп» (управляющая компания RFP Group) Дмитрий Вальтфогель на площадке ВЭФ.
«Считаю, что необходимо развитие лесопильных производств, которые специализируются на переработке низкокачественного и тонкомерного древесного сырья, в сочетании с развитием производства биотоплива для весьма привлекательных рынков Японии и Южной Кореи. Это может быть более конкурентоспособной, практически реализуемой и экономически привлекательной стратегией по сравнению с проектом строительства целлюлозно-бумажного комбината, который обсуждается в регионе последние несколько лет. Также это менее рискованно, в первую очередь, с точки зрения доступности самого сырья», - отмечал г-н Вальтфогель.
Заведующий отделом Дальневосточного НИИ лесного хозяйства Алексей ОРЛОВ идею строительства ЦБК назвал «эфемерной и опасной» из-за отсутствия достаточных объемов сырья для проекта и высоких экологических рисков. По его мнению, вместо ЦБК необходимо построить несколько небольших производств в разных точках ДФО.
Скептически по отношению к проекту ЦБК настроен и Александр Сидоренко. Он рассказал «Дальневосточному капиталу», что в настоящее время лес под различными предлогами изымается для нужд проекта ЦБК, хотя видимых шагов по реализации проекта со стороны инвесторов не видно. «Президента РФ убедили, в том числе и на прошлогоднем ВЭФ, что будет построен ЦБК в Амурске. Фактически никакого ЦБК не будет, китайцы отказались, российские инвесторы отказались принимать участие в проекте. За последние полвека в РФ не построено ни одного ЦБК», - подчеркнул глава «Дальэкспортлеса». Он предложил не акцентировать внимания на данном проекте, а помочь лесозаготовительному бизнесу региона тем, что вернуть изъятые для грядущих нужд ЦБК деляны.
Хабаровская аномалия
На Дальнем Востоке, казалось бы, все лесозаготовители попали в одинаковое положение зависимости от таможенных пошлин, однако в Хабаровском крае ситуация усугубилась отношением региональных властей к отрасли. В течение последних двух лет на территории самой обширной лесодобывающей провинции ДФО, на которой сосредоточена половина лесных богатств региона и, соответственно, порядка 50% лесодобывающих компаний округа, процветали субъективизм, откровенное пренебрежение к деятельности отраслевых предприятий и протекционизм по отношению к лесным нуворишам.
Результат такой политики оказался катастрофичным для лесников края. За последнее время из четырех крупных лесопромышленных проектов в Хабаровском крае более- менее дела идут лишь у холдинга «RFP Group». Другие компании находятся на пороге банкротства, а некоторые уже и в процедуре банкротства. «Аркаим» так и не поднялся на ноги», - рассказывает генеральный директор компании «Азия Экспорт» (группа БМ) Константин БЕЗНОСЮК. - «Римбунам Хиджау» построил крупный завод по производству плит МДФ, но сегодня он стоит, а это ведь достаточно дорогая продукция. Не ясно, что будет дальше с компанией «Азия лес».
История ООО «Азия лес» - характерная для происходившего в Хабаровском крае совсем недавно. «Наша компания - одна из лучших в отрасли на Дальнем Востоке, - рассказала АмурПРЕСС исполняющая обязанности директора Наталья ПУДОВКИНА. - Мы реализуем продукцию в Японию и Европу, где очень требовательные рынки. Однако правительство края по надуманным и непонятным нам причинам расторгло договоры о предоставлении нам лесосырьевой базы, мы оказались без сырья и вынуждены были остановить производство. В течение года мы обращались за поддержкой к губернатору. Просили его о личной встрече, но это были безрезультатные попытки. А предприятие без сырья - это банкротство».
Сегодня компания «Азия Лес» ушла в процедуру банкротства. Производство стоит, оборудование законсервировано, тысячный коллектив распущен. Северный монопоселок Березовый, в котором расположена производственная база лесников, оказался без средств к существованию.
Венцом деятельности прежней администрации Хабаровского края и в первую очередь - управления лесами краевого правительства стала история с вырубкой 110 гектаров реликтовых лесов в районе озера Амут. Это место - уникальное, здесь расположен крупный туристический кластер, который обустраивался и привлекал все больше туристов. Но с ведома краевых властей туда зашла подведомственная компания и вырубила сотни гектаров девственной тайги. Общественность забила во все колокола, лесорубов остановили, не дав до конца угробить заповедный уголок. Однако никто не ответил за это, дело было спущено на тормозах, а прибыль от дорогих сортов леса, проданных богатым заказчикам, осела в карманах своих людей.
Новому врио губернатора региона Михаилу ДЕГТЯРЕВУ досталось тяжелое лесное наследие. Недавно он побывал на озере Амут и своими глазами увидел, что происходило в крае. Прямо на лесосеке врио губернатора обсудил ситуацию с руководством управления лесами и минприроды края. На встречу был также приглашен общественником руководитель проекта «Планета тайга» Виктор РЕШЕТНИКОВ, против которого после обнародования вопиющих фактов массовой рубки тайги была развернута настоящая травля чиновниками из предыдущей команды «белого дома».
Досье «Дальневосточного капитала»: Из четырех крупнейших деревообрабатывающих проектов в Хабаровском крае «Азия-Лес» и «Аркаим» уже в состоянии банкротства, «Приморсклеспром» - на грани банкротства, заводы «Римбунан Хиджау» остановлены, а «РФП Групп» Александра Абрамова испытывает дефицит оборотных средств.
- Мы руководствуемся мнением сразу нескольких видных ученых, которые считают, что здесь не было необходимости в сплошной рубке леса. Вырубили 110 гектаров в уникальном месте, что напрямую повлияло на экосистему озера Амут. Анализ деревьев проводился наспех, буквально за одни сутки. В итоге деревья, которым по 100-150 лет, создававшие неповторимый облик этих мест, уничтожены, - подчеркнул Виктор Решетников.
Управление лесами объяснило ситуацию тем, что сухой и зараженный паразитами лес создавал угрозу для всей окружающей территории, в том числе повышался риск возникновения пожаров. Дескать, решение о санитарных рубках принималось на основании экспертизы лесопатолога, после чего его заключение перепроверила специальная межведомственная комиссия, установившая обоснованность рубок.
Экологи еще год назад выступали против такой позиции ведомства, призванного защищать лесные богатства края. Начальник отдела эко-просвещения заповедника «Комсомольский» Екатерина КОНДРАТЬЕВА заявила прямо: «Защищающий озеро Амут лес, который сотни лет простоял без вмешательства человека, нельзя рубить в принципе». Дегтярев намерен поменять ситуацию в корне.
«Есть законодательство, но есть здравый смысл и справедливость. Здесь, вероятно, действовали по закону. Но факт в том, что пострадал облик памятника природы, имеющего ценность для всех жителей края. Нужно сохранить мораторий на рубки в районе хребта Мяо-Чан, а охранную зону вокруг озера Амут увеличить. Это поручение я дал краевому Минприроды», - рассказал «Дальневосточному капиталу» врио губернатора.
Михаил Дегтярев по итогам обсуждения проблемы пригласил на работу в правительство Хабаровского края Виктора Решетникова. Экологу врио губернатора предложил занять один из руководящих постов в создаваемом комитете по управлению лесами, который придет на смену старой структуре. Предложение ответственного поста Решетникову демонстрирует, что в Хабаровском крае изменили отношение к происходящему в лесной сфере и теперь можно надеяться на положительные перемены.
Работа над ошибками
Хабаровский кейс показывает, каким губительным для лесной отрасли может быть субъективный фактор, возможности власти бесконтрольно влезать в дела бизнеса и создавать искусственные препоны для развития лесодобычи и лесопереработки на Дальнем Востоке. За десятки лет в сфере управления лесным хозяйством Дальнего Востока не поменялось ничего, хотя технологии мониторинга и логистики ушли на несколько порядков вперед.
На это обратил внимание правительственных чиновников, отвечающих за положение дел на востоке страны зампред правительства РФ - полпред в ДФО Юрий Трутнев. «Мы видим, что людям, инвестирующим деньги в строительство производств по переработке леса, надо помогать. Будем заниматься и механизмом совершенствования предоставления квот, посмотрим объем изъятия. Важным вопросом являются принципы выделения лесных участков. Пока процесс не всегда прозрачен: достаточно долго тянутся процедуры, не всегда видна корреляция между тем, что инвестор создает предприятие и выделением под это предприятие ему лесного участка. Со всем этим будем разбираться. В достаточно короткий срок постараемся навести порядок», - подчеркнул Юрий Трутнев.
По его поручению «Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) вместе с Минвостокразвития разработали законопроект, призванный повысить прозрачность управления и сокращение бюрократических процедур в лесопромышленном комплексе.
«Проект федерального закона о проведении эксперимента о совершенствовании системы управления лесным комплексом Дальнего Востока подготовлен. Сейчас мы выносим на обсуждение его основные параметры, и по результатам этого обсуждения Минвосток- развития внесет проект в правительство», - сообщил глава ФРДВ Алексей ЧЕКУНКОВ на декабрьском заседании (2019 года) по развитию лесопромышленного комплекса Дальнего Востока под председательством вице-премьера Юрия Трутнева.
Законопроект содержит несколько основных блоков. Один из них предполагает организацию цифровой платформы, которая позволит автоматизировать продажу лесных участков. «По аналогии с аквакультурой (платформа - «ДК») автоматизирует большинство процессов, снимает человеческий фактор, система контроля за всей цепочкой сделок по древесине переходит в электронный формат. Предлагаем все сделки с древесиной перевести на биржевую основу, чтобы все цены были прозрачными. И в результате сроки предоставления лесных участков сократятся в три раза», - пояснял глава ФРДВ.
Также законопроект предусматривает упрощение процесса сертификации и выдачи квот. Например, тем предприятиям, которые продают лес через биржу и занимаются переработкой, предлагается автоматически выдавать квоты на лес.
«Сертификация на 100% добровольная, потому что сертифицировать экспорт глупо. Мы импорт сертифицируем, защищаемся от болезней, а на экспорт - если покупатель требует, то пусть продавец сертифицирует. А если не требует, то барьеры ставить не надо», - считает Алексей Чекунков.
Также ФРДВ предлагает использовать механизм концессии для строительства магистральных лесных дорог.
Отдельный блок связан с глубокой переработкой древесины. «Он связан с тем, почему у нас ЦБК (целлюлозно-бумажный комбинат) не строится - завышенные устаревшие неэффективные требования технических регламентов. Предлагаем в порядке эксперимента на территориях опережающего развития строить ЦБК по регламентам развитых стран, что в 1,5-2 раза снизит стоимость комбината», - отметил глава ФРДВ.
«Мы надеемся, что соответствующие поправки в законодательство будут приняты, и новый порядок начнется по тому законопроекту, который мы делаем, с 1 января 2021 года. Весь следующий год - для того, чтобы принять эти правки, очень многие аспекты отрасли затронуты, они по-новому начнут работать. Этот комплекс мы рассчитываем в следующем году проработать, согласовать, то есть пройти все законотворческие шлюзы, получить решение: получить новый федеральный закон, принятый парламентом и подписанный президентом», - отметил Алексей Чекунков.
За правдой в Верховный суд
Дальневосточные лесозаготовители, тем не менее, считают, что федеральные власти продолжают относиться к Дальнему Востоку как к сырьевой провинции, и ситуация в лесной сфере - самое наглядное подтверждение этому. По словам Александра Сидоренко, власти готовы корректировать, частично исправлять ситуацию с введением заградительных экспортных пошлин, но не готовы поменять позицию в принципе. Однако косметические меры не могут исправить ситуацию. Не добившись уступок от чиновников путем переговоров, лесодобывающий бизнес решил попытать счастья в суде.
Ассоциация «Дальэкспортлес», АО «Приморские лесопромышленники» и АО «Шелеховский леспромхоз» предъявили иск к правительству РФ. В нем истцы потребовали изменить правительственные нормы, которыми лесодобывающая отрасль на Дальнем Востоке была поставлена, по их утверждению, в «дискриминационные условия». По их мнению, постановление правительства о правилах выделения квот на экспорт лесоматериалов дискриминируют дальневосточных лесоэкспортеров.
Досье «Дальневосточного капитала»: На Дальнем Востоке сосредоточена практически половина земель лесного фонда страны (556,2 млн га, 49%) и третья часть российских запасов древесины (24,6 млрд куб. м, 31%), при этом здесь заготавливается менее 9% древесины от общего объема заготовки в стране (21 из 238 млн куб. м).
Президент ассоциации «Дальэкспортлес» Александр Сидоренко, в частности, отметил, что постановление № 1520 предназначено исключительно для Дальнего Востока, ведь нормы, которые в нем содержатся, не действуют в других частях страны. Перечисленные в постановлении породы деревьев произрастают только на Дальнем Востоке.
«Мы оспариваем отдельные нормы «Правил распределения между участниками ВЭД тарифных квот в отношении ели аянской, пихты белокорой и лиственницы даурской, вывозимых за пределы территории РФ в третьи страны», которые были утверждены постановлением правительства №1520 от 12 декабря 2017 года. Эти правила увязывают распределение квот на экспорт с рядом условий. В частности, о том, что компания должна вести деревообработку с определенным процентом глубины, не иметь долгов по налогам и так далее», - рассказал глава АНО «Дальэкспортлес» Александр Сидоренко «Дальневосточному капиталу».
Суд с утверждением о том, что правила действуют фактически только в ДФО, согласился, рассказывает коррес- пондент газеты «Коммерсант» в отчете с этого судебного заседания. Истцы тогда попросили уточнить, означает ли термин «бесконтрольный» недоверие к работе дальневосточных подразделений ФТС, Россельхознадзора и прочих надзорных и правоохранительных органов?
«Также господин Сидоренко поинтересовался, почему в постановлении говорится о кругляке «ценных пород», если оно регулирует только вывоз ели, пихты и лиственницы - самых дешевых товаров в российском лесоэкспорте. И попросил уточнить - какую именно продукцию из этих пород ввозят из Китая в РФ (отметим, что такого потока товаров из КНР, по данным дальневосточных таможенников, не существует). Представитель правительства, со своей стороны, заявила о желании властей добиться, чтобы Дальний Восток сам перерабатывал древесину и экспортировал лесопродукцию с высокой добавленной стоимостью», - пишет газета.
Представитель Генпрокуратуры Раиса МОСАЛОВА отметила, что не усматривает в постановлении «признаков нарушения принципов конкурентности, документ не приводит к неравенству участников хозяйственной деятельности на территории Дальнего Востока - поэтому в иске следует отказать». В итоге суд отказал в удовлетворении иска дальневосточных лесопромышленников.
«Мы подали апелляцию, - говорит Александр Сидоренко. - И пусть с первого раза не получилось, но нормы все равно отменят, - как и экспортную пошлину в 60%. Это будет сделано не ради восстановления справедливости, а из-за дефолта отрасли. Экономика заставит умерить амбиции. По итогам 2019 года размер экспорта лесопромышленной продукции Дальнего Востока сократился на 35%. В этом году к региональным проблемам добавился ущерб от простоя из-за стагнации мировых рынков из-за COVID-19 , поэтому, если к концу года от былой мощи дальневосточного леспрома останется четверть, то будет хорошо, а на пороге следующий год с 80% пошлиной. Там умрут все».
Олег КУЛЬГИН
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