|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 25 Сентября, 21:42 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Tele2 завоевывает Приморье
Сегодня оператор готов к запуску своей сети практически на всей территории региона. В том числе и в Приморском крае, который компания считает одной из ключевых точек на карте России.
О стратегии развития бизнеса оператора в Приморье в интервью «Дальневосточному капиталу» рассказала коммерческий директор подразделения компании во Владивостоке Алла МАГОЛЯСОВА.
- Алла, какова стратегия выхода компании на приморский рынок?
- В рамках сделки с «Ростелекомом» к Tele2 перешли мобильные активы и лицензии на оказание услуг связи в тех регионах, где до сих пор компания не была представлена. Теперь мы получили возможность работать во всех регионах РФ, и это позволяет нам получить статус федерального игрока рынка. Сейчас активно происходит процесс интеграции приобретенных компаний. В Приморье в состав Tele2 вошла компания «АКОС», которая пока оказывает услуги мобильной связи под брендом «Ростелеком». С момента запуска в регионе коммерческих операций под брендом Tele2 за связь абонентов «АКОС» будет отвечать Tele2.
- Что изменится для абонентов в момент перехода?
- Переход на Tele2 произойдет автоматически. При этом многие привычные для абонентов вещи останутся без изменений. Мы признательны нашим абонентам за лояльность и верность компании. Поэтому приложим максимум усилий, чтобы переход под «новый флаг» для них был комфортным. Уверены, что они очень быстро оценят преимущества предложений нового оператора.
- А как поменяется тарифная политика?
- Tele2 всегда и на любой территории предоставляет свои услуги по ценам ниже тех, что установились на рынке. Результаты исследований стоимости услуг мобильной связи для частных и корпоративных абонентов, ежегодно проводимые аналитическим агентством ComNews Research, неоднократно подтверждали, что тарифы Tele2 наиболее выгодные среди предложений операторов, оказывающих услуги в России. Компания - оператор-дискаунтер и предоставляет абонентам связь значительно дешевле средних рыночных цен.
И в этом смысле Приморье не будет исключением.
Принципы работы Tele2 очень простые: качественная мобильная связь по низким ценам, честность по отношению к каждому клиенту. Компания предлагает абонентам несколько четко структурированных тарифов с понятными правилами, все параметры прописаны в простой форме - без использования мелкого шрифта, сносок и скрытых условий.
Низкие цены формируются за счет грамотной и системной оптимизации издержек. Компания не делает необязательных вложений, чтобы потом окупать их за счет абонентов.
- Планируете ли привлекать новых клиентов и насколько это возможно в сегодняшних рыночных условиях?
- В Приморье рынок сотовой связи очень насыщен: проникновение услуг связи охватывает порядка 160% населения. Но наша концепция - предоставление услуг связи по доступным ценам - позволит нам сделать очень выгодное предложение новым абонентам. А в нынешней экономической ситуации возможность сэкономить на связи, сохраняя привычный объем услуг, для многих станет решающей. В перспективе мы планируем улучшить сеть мобильной связи и покрытие в крае.
- То есть компания планирует новое строительство?
- У нас уже сейчас идет активное строительство технической инфраструктуры, которое позволит увеличить емкость сети и улучшить качество услуг в стандарте 3G.
Это сейчас приоритетное направление для компании, так как трафик передачи данных с каждым годом увеличивается и мы должны полностью соответствовать потребностям клиентов.
Кроме этого, мы значительно расширяем сеть дистрибуции: услуги компании должны быть доступны в том числе и на отдаленных территориях.
- Развитие корпоративного сегмента тоже входит в планы компании?
- Традиционно «АКОС» уделял большое внимание работе с корпоративными клиентами. Эта работа получит продолжение и после перевода операций компании под бренд Tele2.
К запуску мы приготовили специальное предложение для бизнеса Приморья и очень интересную тарифную линейку, которая поможет оптимизировать затраты предпринимателей на связь.
- С расширением Tele2 до федерального уровня говорят о создании «большой четверки». У компании действительно есть такие амбиции?
- Мы не планируем войти в четверку или стать 3-м игроком в тройке. Мы видим ситуацию на рынке мобильной связи как «3+1». Потому что Tele2 - это альтернативный оператор, который очень отличается от операторов «большой тройки» по ряду аспектов деятельности и подходов к оказанию услуг.
Елена АРДАЛЬЯНОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2015 год.
- Миллиарды на красивую дальневосточную жизнь
- На Дальнем Востоке земля до сих пор не стала источником дохода
- Спасти рядового дальневосточника
- Жилье, которое мы выбираем
- John Deere - на ваше поле
- Дальнему Востоку нужны новые самолеты и финансы для решения амбициозных задач
- Сонг Ву ЛИ, Корейский морской институт, генеральный директор исследовательского департамента портов и логистики: Инвесторам нужна бизнес-модель развития СМП
- Виктор ОСИПОВ, директор Владивостокского филиала Первой грузовой компании: Мы готовы подхватить растущий грузопоток
- На Дальнем Востоке бесспорным лидером по логистическим проектам выступает Приморье
- Дальневосточные дороги - уже не для дураков
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.