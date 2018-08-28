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20 Мая 2015, 19:04 | Тема номера

Tele2 завоевывает Приморье

Альтернативный федеральный оператор мобильной связи Tele2 уже хорошо знаком жителям Сахалина, Магадана, Камчатки и ЕАО: здесь услуги сотового дискаунтера доступны уже несколько лет. Сделка по интеграции сотовых активов "Ростелекома" в структуру Tele2, которая была заключена в прошлом году, позволила компании существенно расширить свое присутствие на Дальнем Востоке России.

Сегодня оператор готов к запуску своей сети практически на всей территории региона. В том числе и в Приморском крае, который компания считает одной из ключевых точек на карте России.

О стратегии развития бизнеса оператора в Приморье в интервью «Дальневосточному капиталу» рассказала коммерческий директор подразделения компании во Владивостоке Алла МАГОЛЯСОВА.

- Алла, какова стратегия выхода компании на приморский рынок?

- В рамках сделки с «Ростелекомом» к Tele2 перешли мобильные активы и лицензии на оказание услуг связи в тех регионах, где до сих пор компания не была представлена. Теперь мы получили возможность работать во всех регионах РФ, и это позволяет нам получить статус федерального игрока рынка. Сейчас активно происходит процесс интеграции приобретенных компаний. В Приморье в состав Tele2 вошла компания «АКОС», которая пока оказывает услуги мобильной связи под брендом «Ростелеком». С момента запуска в регионе коммерческих операций под брендом Tele2 за связь абонентов «АКОС» будет отвечать Tele2.

- Что изменится для абонентов в момент перехода?

- Переход на Tele2 произойдет автоматически. При этом многие привычные для абонентов вещи останутся без изменений. Мы признательны нашим абонентам за лояльность и верность компании. Поэтому приложим максимум усилий, чтобы переход под «новый флаг» для них был комфортным. Уверены, что они очень быстро оценят преимущества предложений нового оператора.

- А как поменяется тарифная политика?

- Tele2 всегда и на любой территории предоставляет свои услуги по ценам ниже тех, что установились на рынке. Результаты исследований стоимости услуг мобильной связи для частных и корпоративных абонентов, ежегодно проводимые аналитическим агентством ComNews Research, неоднократно подтверждали, что тарифы Tele2 наиболее выгодные среди предложений операторов, оказывающих услуги в России. Компания - оператор-дискаунтер и предоставляет абонентам связь значительно дешевле средних рыночных цен.

И в этом смысле Приморье не будет исключением.

Принципы работы Tele2 очень простые: качественная мобильная связь по низким ценам, честность по отношению к каждому клиенту. Компания предлагает абонентам несколько четко структурированных тарифов с понятными правилами, все параметры прописаны в простой форме - без использования мелкого шрифта, сносок и скрытых условий.

Низкие цены формируются за счет грамотной и системной оптимизации издержек. Компания не делает необязательных вложений, чтобы потом окупать их за счет абонентов.

- Планируете ли привлекать новых клиентов и насколько это возможно в сегодняшних рыночных условиях?

- В Приморье рынок сотовой связи очень насыщен: проникновение услуг связи охватывает порядка 160% населения. Но наша концепция - предоставление услуг связи по доступным ценам - позволит нам сделать очень выгодное предложение новым абонентам. А в нынешней экономической ситуации возможность сэкономить на связи, сохраняя привычный объем услуг, для многих станет решающей. В перспективе мы планируем улучшить сеть мобильной связи и покрытие в крае.

- То есть компания планирует новое строительство?

- У нас уже сейчас идет активное строительство технической инфраструктуры, которое позволит увеличить емкость сети и улучшить качество услуг в стандарте 3G.

Это сейчас приоритетное направление для компании, так как трафик передачи данных с каждым годом увеличивается и мы должны полностью соответствовать потребностям клиентов.

Кроме этого, мы значительно расширяем сеть дистрибуции: услуги компании должны быть доступны в том числе и на отдаленных территориях.

- Развитие корпоративного сегмента тоже входит в планы компании?

- Традиционно «АКОС» уделял большое внимание работе с корпоративными клиентами. Эта работа получит продолжение и после перевода операций компании под бренд Tele2.

К запуску мы приготовили специальное предложение для бизнеса Приморья и очень интересную тарифную линейку, которая поможет оптимизировать затраты предпринимателей на связь.

- С расширением Tele2 до федерального уровня говорят о создании «большой четверки». У компании действительно есть такие амбиции?

- Мы не планируем войти в четверку или стать 3-м игроком в тройке. Мы видим ситуацию на рынке мобильной связи как «3+1». Потому что Tele2 - это альтернативный оператор, который очень отличается от операторов «большой тройки» по ряду аспектов деятельности и подходов к оказанию услуг.

Елена АРДАЛЬЯНОВА.  Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2015 год.

 

Теги: tele2  связь 


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