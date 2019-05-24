Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 21 Июня, 14:35 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 63.39 р.
1 EUR 71.55 р.
100 JPY 58.84 р.
10 CNY 92.53 р.
Тема номера
Крабовое противостояние продолжается
свежий номер
Дальневосточный капитал № 06, 2019

Регион сегодня
21.06 |
Более 3 млн рублей собрано на диагностику и реабилитацию ветеранов Приморья
21.06 |
В Приморье построят гостинично-развлекательный комплекс Imperial
21.06 |
Арктика накануне перемен
20.06 |
Дополнительные авиарейсы из Москвы во Владивосток запускают с 5 июля
20.06 |
Аквакультура выходит из тени
статьи раздела
Компании
24 Мая 2019, 11:48
На АЗС ННК к Дню Победы раздали более 50 тысяч георгиевских лент Компания поздравила своих клиентов с великим праздником
статьи раздела
Персона
22 Мая 2019, 13:43
Лицом к лицу с Фемидой Виталий Береговский: "Умение держать адвокатскую тайну не менее важно, чем знание закона"
статьи раздела
Проект ДК
21 Мая 2019, 19:06
Приморские компании: лидеры задают тон Бизнес, обеспечивающий налоги и создающий рабочие места, заслуживает признательности и высокой оценки общественности
статьи раздела
Проект ДК
21 Мая 2019, 18:35
Маршрутами Восточного кольца Путешествие по регионам Дальнего Востока - это не просто знакомство с достопримечательностями, а настоящее приключение
статьи раздела
Проект ДК
21 Мая 2019, 17:35
НеТОРопливый подход Возведение объектов инфраструктуры приморских территорий опережающего развития тормозят недобросовестные подрядчики
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Тема номера
21 Июня 2019, 11:30 | Тема номера |

Крабовое противостояние продолжается

Крабовые аукционы финансово обескровят отрасль. Из этого кризиса предприятия будут выходить долго и тяжело

Законопроект, предлагающий распределять 50% квот на вылов краба через инвестиционные аукционы, вызвал крайне эмоциональную реакцию дальневосточных рыбаков.

Почему это произошло, и каковы перспективы развития отрасли в связи с переходом на инвестиционные квоты, журнал «Дальневосточный капитал» обсудил с президентом Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александром Дупляковым.

- Александр Павлович, есть набор аргументов, которые объясняют логику принятия крабовых аукционов. С какими из них вы готовы спорить, а с какими - согласиться?

- Убедительных аргументов я не слышал. Заявления о том, что аукционы сделают рынок более прозрачным и повысят налоговую отдачу, - это просто риторика. Единственный довод, к которому можно отнестись всерьез, состоит в том, что выручка от аукционов пополнит бюджет. Но расчеты приводятся сомнительные. Почему аукционы принесут в бюджет порядка 80 млрд рублей, а не больше или меньше?

Инициаторы аукционов должны понимать, что, получив от этого мероприятия максимальную сумму, на которую можно рассчитывать, они финансово обескровят отрасль. Из этого кризиса предприятия будут выходить долго и тяжело. Если же рыбаки заплатят меньше планируемой суммы, то какой смысл проводить аукционы?

- ФАС считает, что аукционы откроют крабовый рынок для новых игроков.

- Это спорно. Компании, добывающие краба, смогут нести бремя аукционов за счет тех 50 процентов квот, которые им оставят. Как выдержат это новые игроки? Срок окупаемости растянется лет на 10, если не больше. А через пять лет - снова аукционы. Есть только один новый игрок, который осилит такие расходы. Видимо, ради него и делаются попытки переделить квоты.

- Ваши оппоненты говорят, что добытчики краба не оправдали ожиданий государства, что вы зациклены на экспорте, не заботитесь об отечественном потребителе. Может, вам изменить свою политику, чтобы лишить эти упреки почвы? Следуйте призыву Федерального агентства по рыболовству: краба - на внутренний рынок.

- А президент ставит задачу перед бизнесом повышать экспорт в стоимостном и в натуральном показателях.

Отечественному потребителю не хватает краба? Давайте пойдем на ближайший рынок и убедимся, что краба в продаже хватает, очередей за ним нет. Насколько цена оправданна - это вопрос дискуссионный. Но надо смириться с тем, что рыба, особенно ценные виды, и крабы никогда не станут дешевле курицы.

- Но краб, который мы видим на рынке, добыт в основном не членами вашей ассоциации.

- А какая разница потребителю? Члены нашей ассоциации тоже поставляют краба на внутренний рынок и в живом виде, и в виде готовой продукции. Но мы не можем конкурировать по цене и по свежести продукта с теми, кто ловит краба, креветку, гребешков в небольших объемах частным порядком, в рамках спортивно-любительского рыболовства. Именно эти добытчики должны обеспечивать уловом рынки прибрежных территорий, как во всем мире, что они и делают. Их промыслу просто надо придать цивилизованную форму. Такие попытки делаются в Приморье, на Сахалине, в Магадане. Этот процесс должен быть управляемым. Когда появятся ясные правила игры, рыбаки сами помогут навести порядок на промысле. Так было и с промышленной добычей краба. До определенного момента здесь процветали и браконьерство, и коррупция. Но как только государство предложило прозрачные и честные правила, которые позволяют планировать бизнес на годы вперед, на промысле установился порядок.

- Один из примеров социальной ответственности крабового бизнеса: детская олимпийская школа в Южно-Сахалинске, в которую крабовики вложили 4 млрд рублей. Будь таких объектов больше, возникало бы меньше сомнений в том, что крабовый ресурс используется в интересах общества.

- Строительство этих объектов за счет бизнеса стало возможно только в последние три года, когда в рыбной отрасли установилась стабильность. Это результат решений, принятых еще в 2003 году, когда доли квот были впервые закреплены по историческому принципу. Пришлось пройти почти 15 лет, чтобы бизнес восстановил свое финансовое положение после «рыбных» аукционов 2000-2002 годов и начал вкладывать серьезные деньги в свое развитие, в социальные проекты. Если бы еще лет пять правила игры не менялись, то объектов, таких как школа в Южно-Сахалинске, действительно стало бы больше. Новые правила, которые нам предлагают сейчас, вряд ли сделают ситуацию лучше. Скорее, ухудшат ее. 

Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2019 год. 

Теги: краб  рыбная отрасль  аукционы 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Вкус жизни
24 Мая 2019, 11:21
Южная Корея открывает новые стороны туристам Приморья Новые туристические направления связали Приморье и провинцию Кёнсан
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
21 Мая 2019, 17:36
Туристическая магистраль По данным Минвостокразвития РФ, общее количество туристов, посетивших Дальний Восток в 2018 году, составило 6,9 млн человек, что на 8% больше по сравнению с прошлым годом. По статистике въездного туризма, Приморский край продолжает выступать лидером туристической отрасли макрорегиона и за 2018 год принял 4,5 млн туристов.
статьи раздела
Вкус жизни
21 Мая 2019, 15:46
"Вкусное" Приморье продвигает Pacific Russia Food Гастрономический туризм - одно из приоритетных направлений развития туриндустрии Приморского края
статьи раздела
Вкус жизни
21 Мая 2019, 15:35
"Изумрудная долина" наращивает пул проектов Еще несколько лет назад на месте русского парка "Изумрудная долина" было чистое поле, где с нуля начал развиваться ряд туристических проектов Приморского края
статьи раздела
Персона
26 Апреля 2019, 14:15
Алексей Симонов: Мы не описываем события, мы формируем реальность Глава DEITA.RU об интернете, эффективности СМИ и мифах о Китае
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика