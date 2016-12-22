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Четверг| 22 Декабря, 23:19 |
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Дальний Восток теряет доходы от ВЭД
Негативный тренд показывает и статистика внешнеэкономической деятельности (ВЭД) по Дальневосточному региону. В значительной степени это стало следствием падения цен на основные виды экспортной продукции, пишет журнал "Дальневосточный капитал".
Отрабатывали негативные тренды
Основные статьи дальневосточного экспорта: топливно- энергетические ресурсы; драгоценные камни и металлы; древесина и изделия из нее; рыба, ракообразные и моллюски.
По данным Дальневосточного таможенного управления, экспорт по итогам 9 месяцев 2015 года сократился на 28%, хотя его физический объем практически не изменился: падение составило всего 0,2%. А вот импорт упал почти вдвое.
Причиной столь существенного падения доходов от ВЭД стала совокупность факторов: это стремительно падающий курс рубля по отношению к доллару, а также неблагоприятная ценовая конъюнктура рынков на основные экспортные товары. Свою долю негатива добавили санкции, введенные целым рядом стран в отношении России.
Падение цен отчасти было смягчено удешевлением рубля, за счет чего экспортерам большую часть года удавалось сохранять прибыльность внешнеторговых операций. Но к концу года в ряде отраслей этот фактор сошел на нет. Часть выпадающих доходов от ВЭД удалось компенсировать за счет наращивания физических объемов экспорта, а также за счет замены импортеров, применивших санкции на ввоз товаров на территорию России, на новых партнеров ВЭД. И все же, по предварительным оценкам Минэкономразвития, падение внешнеторгового оборота России к концу декабря превысило 30%.
Сложившаяся ситуация напоминает 2008-2009 годы, считают эксперты ДВТУ, но отличается более глубоким спадом экспорта. Тогда он сократился на 15% при росте физического объема на 3%, а импорт падал почти так же - в 1,8 раза. Но именно импорт сыграл значительную роль в быстром восстановлении внешнеторгового оборота: российский бизнес после кризиса 2008-2009 годов ввез в Россию огромное количество технологий и оборудования для обновления производств. Восстановление внешнеторгового оборота после 2015 года может оказаться не столь быстрым, считают эксперты, учитывая негативный прогноз по конъюнктуре сырьевых товаров, а также продолжающие действовать санкции.
Санкционные последствия сказались в полной мере на обороте ВЭД именно в 2015 году. В августе 2014 года правительство РФ приняло ответные меры: вышло Постановление Правительства № 778 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. №560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». Речь идет о санкционных товарах, которые Россия запретила ввозить на свою территорию из США, Канады, стран ЕС, Австралии и еще ряда стран, присоединившихся к санкциям.
По данным ДВТУ, за январь - сентябрь 2015 года через таможенные посты управления из перечисленных стран не было ввезено ни одной единицы продукции. Тогда как по итогам 9 месяцев 2014 года из США было импортировано 9,6% от общего физического объема товаров, попавших под санкции, а за аналогичный период 2013 года - 8,3%. Из Канады - 9,3% и 6,6% соответственно, из стран ЕС - 3,6% и 13,9% соответственно, и из Австралии - 2,5% и 5,8% соответственно.
Замещение импорта происходило за счет других стран, преимущественно Китая и стран Латинской Америки - Бразилии, Парагвая, Чили и Эквадора. Доля Бразилии в денежном объеме импорта выросла за 9 мес. 2015 года по отношению к январю - сентябрю 2013 года с 7,2% до 22,7%, а физический рост объема ввезенных товаров - в 2,5 раза. Доля Китая по стоимости возросла, соответственно, с 35,2% до 48,2%, а в физическом объеме - на 4,5%, Парагвая - с 3,5% до 5,1% по стоимости и на 3% в физическом объеме, Чили - с 3,1% до 5,5% по стоимости и на 31% в физическом объеме. Значительнее всего в физическом объеме выросла доля Эквадора - в 2 раза, в денежном эквиваленте доля этой страны по итогам 9 месяцев 2015 года в российском импорте увеличилась по сравнению с январем - сентябрем 2013 года с 1,5% до 3,8%.
Благодаря этим странам в общей сложности через посты ДВТУ за январь - сентябрь 2015 года было ввезено 385,7 тыс. тонн санкционных товаров на сумму $455,2 млн. Для сравнения, за январь - сентябрь 2014 года их объем составил 493,2 тыс. тонн на сумму $621,4 млн, а за январь - сентябрь 2013 года - 456,2 тыс. тонн на сумму $581,2 млн. В результате смены географии импорта товаров значительных изменений в товарной структуре не произошло. Импорт мясной продукции, овощей, фруктов, рыбы остался примерно в тех же соотношениях, что и годом ранее. Существенное падение наблюдалось только по молочной продукции, ее доля в стоимости импорта снизилась с 2,6% до 0,4%, а стоимость этой группы товаров сократилась в 9 раз.
Досье «Дальневосточного капитала»: Доля мясной продукции в товарной структуре импорта санкционных товаров за январь - сентябрь 2015 года составила 40,4% стоимости (в январе - сентябре 2014 года - 41,6%), доля овощей - 28,6% (24,3% в январе - сентябре 2014 года), доля фруктов - 21,9% (21,2% в январе - сентябре 2014 года), доля рыбы - 7,1% (7,8% в январе - сентябре 2014 года).
Рыночное пике
Эксперты связывают причины столь существенного падения российского экспорта и импорта с изменением конъюнктуры рынков. Падающий спрос на основные сырьевые товары объясняется снижением темпов роста мировой экономики, и прежде всего - Китая, чья экономика после нескольких лет бурного роста начала торможение. Существенное падение цен наблюдалось и наблюдается на нефть, металлы и уголь. В нашем обзоре уголь не берется в расчет, т. к. его экспорт не учитывается в данных ДВТУ. Экспорт угля декларируется на специальной энергетической таможне.
Как уже было отмечено, на фоне существенного в этом году снижения стоимости вывезенных через таможенные посты ДВТУ товаров объем экспорта в физическом выражении почти не изменился, а по некоторым видам товаров, как рыба, драгметаллы, даже вырос. Нефть, частично отыграв в первом полугодии 2015 года грандиозное прошлогоднее падение цен, со второго полугодия вновь обновляла минимумы. Ценовой максимум нефти в 2015 году не достиг и $70 за баррель, а минимум в декабре побывал ниже $36.
Падение цен на нефть отразилось сильнее всего на экспорте Сахалинской области. Сахалин - основной в регионе экспортер топливно-энергетических ресурсов - на 11% снизил физические объемы экспорта нефти, с 9,6 до 8,5 млн тонн, а по стоимости - в 2 раза, с $8,2 млрд до $4 млрд.
Тем не менее обозначилась тенденция увеличения доли поставок российской нефти на азиатские рынки. В 2015 году российские нефтяные компании, по данным Reuters, почти на четверть увеличили поставки нефти в Азию, успешно конкурируя с ОПЕК. Россия за 11 месяцев 2015 года повысила физические поставки на 23% - до 1,3 млн баррелей в сутки, заняв вместо Ирана пятое место среди поставщиков нефти в Азию.
Значительнее, чем ожидалось, в 2015 году пострадали металлы, практически все, добываемые на Дальнем Востоке. Основным покупателем дальневосточных металлов является Китай, который, повторимся, переживает не лучшие времена. По данным Bloomberg, ссылающегося на Metal Bulletin, в декабре спотовые цены на железорудный концентрат с доставкой в Циндао колебались на уровне $40 за тонну. А цены на руду с доставкой в Тяньцзинь снизились до $37, сообщает Steel Index. Т. е. за год цены опустились практически вдвое.
Ряд российских, в том числе дальневосточных, проектов из-за такого ценового спада оказались на грани рентабельности. В декабре появилась информация, что из-за снижения цен на руду и ильменит, а также неутешительных перспектив рынка железорудная компания IRC, входящая в группу «Петропавловск», приостановила проект на Дальнем Востоке - на Куранахском месторождении.
Досье «Дальневосточного капитала»: Эксперты из Axiom Capital Management Inc. прогнозируют, что в 2016 году избыток железной руды на мировом рынке еще более вырастет на фоне снижения китайского спроса и роста производства руды в Австралии и Бразилии, а в 2017 году цены на нее могут достигнуть $20 за тонну.
О трудностях говорит и генеральный директор другого горнорудного производства - ОАО «Дальполиметалл» - Глеб ЗУЕВ. Компания добывает свинцово-цинковые руды и отправляет на экспорт 100% своей продукции.
- Определенную ценовую компенсацию в прошлом году мы получили за счет падения курса рубля, - рассказал он «Дальневосточному капиталу». - Но цена на металлы падала быстрее, чем курс рубля, и примерно к октябрю курсовой выигрыш свелся на нет.
Бирки подвели
Пострадали в 2015 году и экспортеры - лесозаготовители и переработчики. Помимо ценовых колебаний российскую лесную отрасль коснулись и серьезные нормативные перемены, которые отражались в том числе и на внешнеэкономической деятельности.
Экспортеры леса, как и металлурги, не склонны преувеличивать значение падения курса рубля по отношению к доллару. Во всяком случае, тенденция роста выручки, как и у производителей металлического концентрата, не имела долгосрочного развития. Через два-три месяца рост цен на технику, запчасти, материалы и топливо сократил маржу практически до нуля, отмечает генеральный директор Приморской ассоциации лесопромышленников и экспортеров леса (PALEX) Павел КОРЧАГИН. Китай оставался крупнейшим покупателем российской древесины, на него пришлось более 70% всех поставок дальневосточных предприятий в этом году.
- Год для предприятий отрасли оказался нестабильным. Цены вроде бы пошли в рост, но вновь - обвал, и так в течение года несколько раз, - отметил Павел Корчагин, - чехарда цен коснулась даже твердолиственных пород, традиционно пользующихся спросом. Экспорт леса тормозился и из-за непродуманных действий, в том числе из-за вступивших в силу правил маркировки ценных лесных пород (дуб, бук, ясень). Предприятия задерживали поставки, не выдерживали их ритмичность.
Речь идет об обязательстве, вступившем в силу с 1 января 2015 года, вносить в единую государственную информационную систему (ЕГАИС) данные об учете древесины и сделок с ней, а также информацию о маркировке экспортируемой древесины ценных лесных пород. Цель создания системы - сделать прозрачным движение древесины от заготовки до реализации. На организацию системы учета отводилось полгода, а с 1 июля введена административная ответственность за нарушение сроков внесения информации в ЕГАИС.
Проблем экспортерам леса добавило отсутствие прописанных стандартов поштучной маркировки древесины. Вопрос этот актуален для дальневосточных предприятий, т. к. львиная доля древесины твердых лесных пород добывается и вывозится именно отсюда. По словам генерального директора ОАО «Приморсклеспром» Виктора ДОРОШЕНКО, бирки для маркировки древесины в РФ никто не делает, его компания покупала их в Чехии по $5 за штуку. А в целом, маркировали в этом году, как говорится, кто во что горазд.
Сложности, связанные с маркировкой, возникали при досмотре древесины на таможенных постах. Таможенные органы посчитали, что железная дорога не всегда обеспечивала необходимые условия проведения досмотровых операций.
- Железная дорога должна обеспечить визуализацию бирки в вагоне, в штабеле, - пояснил и. о. начальника Уссурийской таможни Николай ВАЧЕНИН на Консультационном совете при ДВТУ. - А техническая оснащенность станций зачастую не позволяет это сделать.
Рыба осталась на плаву
Рыбохозяйственному комплексу повезло в прошлом году больше остальных сырьевых отраслей. Его не затронули ценовые колебания в той мере, в какой - минеральные и лесные ресурсы. И результат снижения экспортной выручки по итогам 9 месяцев оказался всего в размере 2,2% относительно показателя 2014 года. Учитывая высокую составляющую экспорта рыбы, ракообразных и моллюсков - российские рыбаки продают за рубеж, по разным оценкам, от 70 до 90% сырья, - рыбодобывающие компании сохранили экспортные доходы, считают эксперты.
Но представителей отрасли обвиняют в том, что она не наращивает экспорт более дорогой готовой продукции. По словам главы Росрыболовства Ильи ШЕСТАКОВА, удельная стоимость одной тонны экспорта из стран со схожей ресурсной базой превышает российскую примерно на одну треть. Таким образом, значительная часть добавленной стоимости остается за пределами Российской Федерации, делает вывод чиновник.
В октябре прошлого года заседал президиум Госсовета, где речь шла о повышении экономической отдачи от внешних поставок рыбной продукции. Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь АРТЕМЬЕВ отметил на нем, что рыбной отраслью в России манипулируют картели, заинтересованные в вывозе рыбы в иностранные государства. В марте для исправления ситуации Росрыболовство предложило повысить экспортные пошлины на мороженую рыбу. Но в итоге было решено ограничиться мониторингом внутренних цен. А с 1 сентября ставки вывозных таможенных пошлин на мороженую рыбу в очередной раз были снижены - с 2,5% таможенной стоимости до 1,25%, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы, и с 5% до 2,5% в отношении ракообразных.
Досье «Дальневосточного капитала»: По данным Ассоциации добытчиков минтая, на 10 декабря 2015 года в Охотском море вылов минтая составил 939,76 тыс. тонн, что на 4% больше соответствующего результата прошлого года (899,48 тыс. тонн). Экспорт минтая мороженого с территории Дальневосточного региона за январь - октябрь 2015 года составил 667,06 тыс. тонн, что на 8% или 48 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2014 года. Экспорт филе минтая мороженого с территории Дальневосточного региона вырос на 59%, или 9,35 тыс. тонн, и составил 25,14 тыс. тонн.
Поворот в сторону несырьевого экспорта
Ценовой обвал сырьевых рынков в очередной раз показал уязвимость высокой доли сырьевого российского экспорта. И 2015 год, похоже, можно считать годом формирования институтов поддержки несырьевого экспорта. В структуре Внешэкономбанка было создано АО «Российский экспортный центр» - специализированная организация, представляющая «единое окно» для работы с экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер поддержки, включая взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами. Создание центра стало частью программы по производству в стране высокотехнологичной экспортной продукции, призванной заместить импортные товары, попавшие под санкции, а также изменить структуру российского экспорта.
Досье «Дальневосточного капитала»: По данным ФТС России, сильные валютные колебания отразились на падении объемов российского несырьевого экспорта в долларовом выражении. Однако физические объемы оказались положительными. Начиная с 2013 года темпы роста в среднем составляли 9%. Доля товаров несырьевого сектора в общем объеме экспортируемой продукции в целом по стране за последние 8 месяцев 2015 года составила 54% против 51% за аналогичный период 2014 года.
На взгляд экспертов Российского экспортного центра, в настоящее время все чаще доходы от сырьевого российского экспорта вкладываются в производственный сектор. Это становится трендом.
- Сырьевая модель отечественной экономики в последние годы часто подвергается критике, однако почти никогда не уточняется, что проблема не в нефтедолларах, а в их неправильном распределении, - отмечено в экспертном мнении. - И в настоящее время ситуация меняется: сырьевые деньги инвестируются в производственный сектор, на российском рынке постепенно увеличивается предложение собственных товаров конечного производства. Более того, эти товары конкурентоспособны и на глобальных рынках. За последние три года был произведен ряд продуктов с феноменальным ростом объемов поставок за рубеж.
Досье «Дальневосточного капитала»: По данным Российского экспортного центра, экспорт полиэфирных волокон вырос по сравнению с 2012 годом на 450%, аппаратуры для рентгена - на 225% за тот же период, искусственных суставов - на 320%, стиральных машин - на 102%. За границей стали востребованы микропроцессоры отечественного производства - объем поставок за 8 месяцев 2015 года составил $28,9 млн.
В ноябре на очередном заседании президиума Госсовета президент Владимир ПУТИН привел в пример успехи России в производстве нового авиадвигателя, который найдет применение во всей линейке нашей авиации. Это можно расценить и как потенциал для авиастроительной отрасли Дальнего Востока, базирующейся в г. Арсеньеве Приморского края и г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. А в целом Минпромторг утвердил 20 отраслевых планов по импортозамещению. Они охватят свыше двух тысяч продуктов и технологий. Создается комплексная система поддержки несырьевого экспорта: от льготных кредитов и страхования экспортеров до кредитования конечных покупателей российской продукции - так, как это делается во многих странах, продвигающих свою продукцию на внешние рынки.
Специалисты Российского экспортного центра также обращают внимание на данные Всемирного банка, по версии которого одним из глобальных минусов, влияющих на российский экспорт, является слабая интеграция России в существующую систему внешнеторговых объединений, включая участие в максимально эффективных формах объединений - зонах свободной торговли (ЗСТ). Однако уже сейчас наша страна делает активные шаги в этом направлении. Например, относительно недавно ЕАЭС и Вьетнам подписали соглашение о создании зоны свободной торговли. Кроме того, Россия ведет переговоры по усилению торговой интеграции с Китаем, Норвегией, Исландией, Лихтенштейном, Новой Зеландией, Египтом, Индией, Ираном, Израилем, Швейцарией. Также на стадии рассмотрения находятся предложения по сотрудничеству с Кореей, Фарерскими островами.
Очевидно, что, несмотря на непростую геополитическую ситуацию, есть факторы, способствующие улучшению внешнеторговых отношений и наращиванию объемов несырьевого экспорта, делают вывод эксперты Российского экспортного центра.
Перспективы свободного порта
Своего рода поддержкой внешнеэкономической деятельности ДФО выступит и закон «О свободном порте Владивосток». Он был принят в прошлом году, но полноценно вступит в силу только с октября 2016 года. Правда, его действие распространяется пока только на 15 муниципальных образований Приморского края. Льготы, предусмотренные для резидентов свободного порта, интересны бизнесу, однако целый ряд вопросов все еще остается открытым. Например, как будут действовать свободные таможенные зоны на территории свободного порта. За разъяснением журнал обратился в Дальневосточное таможенное управление.
- Возможность применения на территории Свободного порта Владивосток таможенной процедуры свободной таможенной зоны (СТЗ) является одной из мер государственной поддержки развития бизнеса. Территория Свободного порта Владивосток приравнивается к особой экономической зоне, - пояснил начальник службы организации таможенного контроля ДВТУ Владимир ТЕРЕМЕЦКИЙ. - Товары, помещаемые под таможенную процедуру СТЗ, подлежат таможенному декларированию в общеустановленном порядке с применением декларации на товары. При этом иностранные товары, ввозимые на портовые участки и логистические участки с территории государства, не являющегося членом Евразийского экономического союза, помещаются под таможенную процедуру СТЗ без их таможенного декларирования, за исключением товаров, предназначенных:
1) для использования при создании объектов недвижимости на участках резидента Свободного порта Владивосток;
2) для совершения операций по переработке (обработке), в результате которых товары теряют свои индивидуальные характеристики, и (или) операций по изготовлению иных товаров (включая сборку, разборку, монтаж, подгонку), а также по ремонту ввозимых товаров;
3) для целей строительства или реконструкции объектов инфраструктуры морского порта или аэропорта, расположенных на портовых участках или логистических участках.
В отношении таких товаров совершаются только таможенные операции, связанные с прибытием товаров на таможенную территорию. Таким образом, законодателем обеспечена возможность создания производственных мощностей с использованием иностранного оборудования и технологий, без возложения обязанности по уплате таможенных платежей. Реализация приведенных положений федерального закона должна способствовать созданию на территории свободного порта новых производств.
Досье «Дальневосточного капитала»: В таможенной статистике внешней торговли применяется распределение внешней торговли по следующим группам стран: СНГ, ОЭСР, ЕС, АТЭС, ОПЕК и страны Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС).
К странам СНГ относятся: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Республика Молдова, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина.
К странам Европейского союза относятся: Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швеция, Эстония.
В группу стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) входят: Австралия, Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Республика Корея, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Турция, Финляндия, Франция, Чили, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония и Япония.
К странам Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) относятся: Австралия, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Китай, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа - Новая Гвинея, Гонконг, Перу, Республика Корея, Россия, Сингапур, Соединенные Штаты, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Чили, Япония.
К Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) относятся: Алжир, Ангола, Боливарианская Республика Венесуэла, Ирак, Иран, Исламская Республика Катар, Кувейт, Ливия, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Эквадор.
К странам Евразийского экономического сообщества относятся: Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.
МНЕНИЕ
Виктор НИКИТЕНКО, исполнительный президент «Тихоокеанской инвестиционной компании» (группа компаний «Транзит-ДВ»): Мы хотим четко понимать будущее
- Наша компания стала первым резидентом Свободного порта Владивосток, мы уже получили проект соглашения. И как только получим свидетельство, выйдем на ДВТУ по вопросу создания на своей территории таможенной зоны. Мы планируем строительство отеля в Славянке, нам необходимо обустроить территорию для таможенного контроля. И здесь возникает много вопросов.
Мы посчитали, что обустройство данного объекта выльется нам в 34 млн рублей. Поэтому хотим четко понимать, что будет после сдачи этого объекта. Придется ли нам выплачивать таможенные платежи на товары, которые мы привезли для строительства?
Мы также подали заявление на получение статуса резидента Свободного порта от другой нашей компании - «Востокбункер». Она реализует проект создания перегрузочных контейнерных комплексов на акватории портов Дальнего Востока. И здесь нам тоже требуется согласованность действий нескольких органов власти. Так, администрация морских портов в соблюдение своих нормативов говорит, что перегрузка разрешена только в специально отведенных местах. Тогда как таможенные органы заявляют, что оформлять груз они могут где угодно, главное, чтобы это было в пункте пропуска.
Предлагаем провести специальный координационный совет и определить конкретные места, где эту деятельность можно вести с точки зрения транспортной безопасности и таможенного законодательства. Иначе мы не сдвинемся с места в привлечении больших потоков контейнеров.
Юрий ЛАДЫГИН, начальник Дальневосточного таможенного управления: Вопрос таможенной стоимости товара всегда сложный
- Участнику ВЭД хочется заявить как можно меньшую стоимость товара, получить через удешевление ввозимого товара большую прибыль на рынке. А таможенным органам надо собрать таможенные платежи в полном объеме и пополнить государственную казну. Поэтому мы просим подтвердить стоимость ввозимых товаров документами: декларацией, поданной на той стороне границы, договором и пр. В противном случае мы обязаны разбираться, что это за товар и какова его реальная стоимость.
Особенно сложно с товарами народного потребления. Мы прекрасно понимаем, что сегодня страна и люди живут лучше, чем в 90-х годах. Сейчас мы хотим покупать качественный товар. Китай поднял качество для России, и теперь к нам ввозятся товары средней ценовой категории. На любой товар, даже если он изготовлен на разных фабриках, цена будет примерно одинакова, она не должна отличаться в разы. Мы лишь добиваемся, чтобы товар декларировался по реальной стоимости. Вот и все.
Конечно, мы не всегда можем доказать, что нам предъявлен фиктивный контракт, но пытаемся. У нас есть связи с таможнями других стран, мы встречаемся, эти вещи проговариваем. Китайские таможенники тоже заинтересованы в наведении порядка, тоже понимают, что их участники ВЭД не «белые и пушистые». Все это глобальные вещи.
Понятно, бизнес хочет прозрачности и скорости, мы тоже этого хотим. Но это дорога с двусторонним движением. Надо откинуть эмоции и подходить ко всему взвешенно. В настоящее время пишется новый таможенный кодекс для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Полагаю, что эти вопросы будут подробно прописаны. Все хотят торговать свободно и понятно.
С 1 октября 2016 года вступает в силу 22 статья закона о свободном порте, которая касается таможенных органов. С этого времени в пунктах пропуска на государственной границе Российской Федерации останутся только два контрольных органа: пограничники и таможенники. Все остальные виды контроля - санитарно-карантинный, карантинный фитосанитарный контроль, а также ветеринарный надзор - будут возложены на таможенную службу. За это время мы должны углубить свои знания в этих областях.
В ДВТУ создана рабочая группа по реализации закона о Свободном порте Владивосток. Аналогичные рабочие группы созданы и в таможнях, чтобы оперативно принимать решения. Дело это для всех новое, поэтому будем собирать резидентов свободного порта, с каждым проговаривать условия работы, процедурные вопросы, потому что у каждого есть свои особенности. Животрепещущим остается вопрос определения статуса товаров, которые будут произведены на площадке Свободного порта Владивосток. Мы сделаем запрос в соответствующие инстанции, чтобы понять, какой статус, какие платежи потребуются в случае выпуска этих товаров на внутренний рынок.
Сергей ТАРАСОВ, начальник Хабаровского регионального отдела по таможенной деятельности Российской железной дороги: Каждая отцепка и маневровая операция - это дополнительные финансовые расходы участника ВЭД
- Через станцию Гродеково идет весь экспорт леса в Китай. За 11 месяцев этого года из 112 тыс. вагонов с лесом для таможенного контроля было отцеплено 1109 вагонов. Из них 33% были загружены на станции Новочугуевка, 18% - на станции Дальнереченск, далее по количеству идут Спасск-Дальний и Лучегорск, и небольшую долю составили вагоны со станции Хабаровск-2. Т. е. 99% отцепок дает погрузка ДВЖД.
Причина отцепок вагонов для проверки не только в маркировке, но еще и в расхождении сведений в декларации и товарно-транспортной накладной. За 11 мес. 2015 г. число таких нарушений выросло в 3,5 раза. Жаль, что на декабрьском Консультационном совете по работе с участниками ВЭД не было представителей компаний, которые осуществляют погрузку древесины в вагоны. К ним больше всего вопросов.
Железная дорога не препятствует работе таможенных органов. Мы хотим, как и все, ускорения процесса перемещения грузов через границу. Нужно добиваться, чтобы тщательный контроль проводился на станции погрузки. Это сократит общий простой вагонов и позволит соблюдать нормативы обработки поездов на пунктах пропуска, которые сейчас нарушаются. Согласно данным Уссурийской таможни, с учетом проверки фитосанитарного сертификата время обработки поездов с лесом на пункте пропуска составляет 1 час 45 мин. при нормативе 1 час 30 мин. А с учетом проверки маркировки и ЕГАИС время увеличивается до 1 часа 50 мин.
Может, давайте лес грузить на ст. Гродеково, чтобы не выгружать? Второе предложение: пусть таможня проверяет маркировку древесины на станции погрузки. И третье: если мы не можем обеспечить нормативные 90 мин. на обработку вагонов, значит надо добавить время. И давайте, наконец, предложим единую маркировку ценных пород (бирки), ее сейчас нет, поэтому маркируют кто во что горазд. Пять месяцев мы ходим вокруг да около этой проблемы.
Надежда ВОРОНЦОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", январь, 2016 год.
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