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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 20 Августа, 16:28 |
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Ирина ГАМЯНИНА, директор НП "Ассоциация предпринимателей г. Якутска": Для малого бизнеса риски очень высоки
В общем, сейчас очень много проблем с предоставлением и оформлением земельных участков, очень остро стоит вопрос по объектам нестационарной сети - размещение киосков, павильонов и киосков-остановок, их включение в схему расположения таких объектов, вопросы их соответствия требованиям СанПиНам, правилам дорожного движения, расположению коммуникационных сетей и т. д. Остается вопрос дороговизны, а иной раз и невозможности технического подключения либо увеличения объемов при подключении электро-инженерных и коммуникационных сетей. Эти препятствия не способствуют созданию благоприятной среды для ведения бизнеса.
Еще один проблемный вопрос - ситуация с правилами торговли алкоголем. Согласно последней редакции нашего регионального закона, «розничная продажа алкогольной продукции допускается только в специализированных стационарных торговых объектах по розничной продаже алкогольной и табачной продукции». Это значит, бизнесу приходится выбирать: либо торговать только продуктами питания, либо делать алкогольный маркет, кстати, что более прибыльно. Но в наших климатических условиях при температуре минус 50 градусов зимой пострадает от этого только потребитель, так как может статься, что в округе будут только алкогольные маркеты и за хлебом и молоком придется идти очень далеко. Есть у этой ситуации компромиссный вариант только для тех предпринимателей, у которых площадь объектов составляет более 50 кв. м. Но это требует дополнительных затрат, так как для продажи алкоголя необходимо выделить отдельную площадь не менее 50 кв. м, отгородить этот отдел, подготовить отдельный склад, сделать отдельный вход, поставить отдельную кассу и т. д. Это все затраты, и не маленькие.
Кроме того, мы наблюдали также «бум» разорения и закрытия «маленького» бизнеса - киосков и павильонов - в связи с изъятием из реализации их торговли пива и табака. Много точек закрылось, и много людей осталось без работы.
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