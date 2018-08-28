|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 31 Августа, 03:22 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Якутия выбирает "цифру"
В Якутии настроены активно менять экономическую парадигму. Значимость добычи алмазов в региональном бюджете уже заметно потеснили нефтегазовые проекты, также солидную добавку начинают вносить угольные компании. Но все это, при всех технологических инновациях и масштабных инвестициях, - традиционное российское: добыча и продажа природных ресурсов. Рядом с этим должно сформироваться в полноценную отрасль все, что связано с информационными технологиями, интеллектуальными ресурсами республики.
Вклад в региональный валовой продукт экономики «знаний» должен быть существенно увеличен. К 2030 году доля ИТ-отрасли в ВРП должна вырасти в 5 раз. Такую задачу ставит глава республики Айсен Николаев.
Звезды уже сошлись
Для реализации этой идеи уже сегодня, как говорится, «сошлись звезды». Цифровизация в России идет стремительными темпами и обозначена как государственный приоритет. В Якутии понимают, что нужно поймать эту «волну», чтобы двигаться еще быстрее.
Есть объективные предпосылки, чтобы именно здесь, в регионе, отдаленном от больших потребительских рынков, с суровыми климатическими условиями, отнюдь не стимулирующими создание массовых производств, развивалась отрасль, в которой главные активы - человеческий интеллект, мощная компьютерная техника, надежная электрическая розетка и хороший интернет.
И кстати, якутские IT-шники наглядно доказали, что завоевывать мировой рынок в этой индустрии можно, «не выходя из дома». Яркий пример тому - якутский разработчик и издатель мобильных игр - компания «MyTona», которую в свое время создали братья-близнецы Афанасий и Алексей УШНИЦКИЕ. Увлекшись в детстве компьютерными играми, они не застряли в сетях, а решили сами создавать игры, что и делали вдвоем на одном компьютере по очереди. В 2006 году они стартовали как предприниматели, предложив рынку игры для ПК. А уже через шесть лет поняли, что будущее - за играми для мобильных устройств, и начали развиваться в эту сторону.
Сегодня у компании «MyTona» уже шесть офисов в разных уголках планеты: два в Якутске (второй открылся совсем недавно), в Иваново, Владивостоке, Санкт-Петербурге и Сингапуре. Игры «МуТоnа» входят в топ-10 игр на iPad на американском рынке. А в компании работает уже более 400 человек!
Компания уже сейчас платит сотни миллионов рублей налогов. И ее сотрудники получают очень достойную зарплату. Средняя зарплата в компании выше, чем средняя зарплата в «Алроса».
Якутских айтишников приглашают на крупные международные конференции по всему миру, где они делятся своим опытом. Но главное - компания стала центром креативного развития для самих якутян - студентов и школьников. Вместе с коллегами из группы компаний «Синет» специалисты «MyTona» проводят профильные мастер-классы для всех желающих в образовательном центре развития SMART.
«Синет» - это еще одно яркое имя в отрасли информационных технологий. Сервис заказа такси inDriver, который был создан в Якутске в 2012 году на базе группы независимых водителей ВКонтакте, сегодня успешно конкурирует с Uber и Gett уже в пяти странах и 120 городах, где его используют более 9 млн человек (а оборот с совершенных через inDriver поездок в год превысил $300 млн). Такие данные приводятся в интервью Арсена ТОМСКОГО интернет-изданию Inc.
Инвестиции, которыми оперирует компания, уже составляют десятки миллионов долларов. В прошлом году она привлекла $5 млн от венчурного фонда LETA Capital для расширения присутствия на зарубежных рынках. К примеру, весной этого года сервис начал работать в Мексике. В течение года инициаторы проекта планируют запустить inDriver еще в 200 городах по всему миру.
- Мы хотим сделать выдающуюся историю в масштабах ИТ не только в Якутии или России, а в мире - и тем самым показать, что в XXI веке можно построить глобальный бизнес из провинциального города - без блата и откатов, на основе сильной мотивации и интеллекта команды, - говорит Арсен Томский в интервью Inc.
Все в парк
Собственно, пример успешных технологических предпринимателей заразителен. Уже сегодня в Якутске немало тех, кто готов подхватить это знамя, много молодежи, способной создавать продукты, востребованные рынком, выходить на российский и мировой уровень. Республиканская власть особо озабочена тем, чтобы этот интеллектуальный ресурс не «утекал» в столицу или вовсе за рубеж. Как известно, талантливых и работоспособных везде примут с распростертыми объятиями.
Идея создания Парка высоких технологий - «ИТ-Парка» - как раз направлена, в первую очередь, на то, чтобы талантливым людям, нацеленным на создание инновационных продуктов, было комфортно работать в республике, принося пользу своему региону. Важно помочь им в вопросах коммерциализации идей, внедрения в промышленное производство высоких технологий.
«ИТ-Парк», как совместный проект ГАУ «Технопарк «Якутия» и ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», позволит обеспечить максимально благоприятные условия для студентов, стартапов и развивающихся ИТ-компаний, будет способствовать генерации и реализации инновационных ИТ-проектов, считают в правительстве Якутии.
Резидентами «ИТ-Парка» станут компании, специализирующиеся на разработке программного обеспечения и развитии информационных технологий. Профессиональные менеджеры будут помогать переводу разработок с высокой добавленной стоимостью в практическую плоскость.
Отметим, что основатели «ИТ-Парка» - Технопарк «Якутия» и СВФУ - уже имеют хороший опыт поддержки бизнеса, есть технологии и кадры, способные организовывать процесс продвижения идей. На первых этапах проектирования, создания и вывода нового высокотехнологичного продукта на рынок компаниям-резидентам будут предоставляться все необходимые для работы ресурсы: упаковка проектов, современные технологии, услуги и оборудование, научная и ресурсная база.
Кстати, в Якутии рассматривают «ИТ-Парк» не только как исключительно республиканский объект. Резидентство в нем может быть и удаленным - по всему Дальнему Востоку, а темы ИТ-разработок касаться самых различных отраслей: энергетики, биотехнологий, новых материалов, Интернета вещей. Это может быть разработка новых биометрических систем и систем идентификации, приложений и инфраструктурных решений для повышения безопасности интернета, предотвращения кибер-угроз, защиты данных, технологии коммуникаций и навигации и прочее.
Сегодня руководство республики рассматривает возможности создания «предпосевного» фонда в форме некоммерческой организации, который будет поддерживать технологические компании на предпосевной стадии, предоставляя финансирование и проводя акселерационные программы.
«Это позволит нам не только увеличить количество организаций, осуществляющих технологические инновации, но и обеспечит ускоренное внедрение цифровых технологий в экономику и социальную сферу», - комментирует Министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) Анатолий СЕМЕНОВ.
Фонд, по мнению министра, станет институтом интенсивного развития стартапов и действующих бизнес-проектов через обучение, менторскую и экспертную поддержку. Акселератор позволит стартапам протестировать минимально жизнеспособный продукт и, в случае его неконкурентоспособности, отказаться от идеи на ранней стадии и направить усилия и ресурсы на разработку нового. Еще одно преимущество подобной некоммерческой организации заключается в возможности прямой поддержки инновационного и технологического предпринимательства без дополнительной нагрузки на бюджет Республики Саха (Якутия).
Умный город
В Якутии вынашивают и вполне прагматичные планы: существенно снизить ежемесячные расходы на городскую инфраструктуру в республиканской столице за счет решений «Цифрового города». Мировая и отечественная практика показывает, что благодаря внедрению информационных технологий экономия может составить от 15 до 20%.
К этой теме в Якутске подбираются уже не один год, внедряя информационные сервисы в различные сферы городской жизни, и идея «Умного города» приобретает все больше сторонников. Созданный здесь портал e-yakutia.ru - местная инициатива, которая позволяет реализовывать процессы перевода услуг в электронную форму в более короткие сроки, а также воплощать новые идеи и уникальные форматы предоставления услуг вне зависимости от федеральных систем.
На недавно прошедшей в Якутске международной конференции «Города и люди» обсуждалась идея сделать республиканскую столицу пилотной площадкой для отработки концепции «Цифрового города», которую потом можно было бы предложить для тиражирования другим городам Дальнего Востока.
Возможности цифровизации городского хозяйства уже сегодня велики. К примеру, инженерные системы с различными датчиками («Интернет вещей») и средствами управления позволяют в автоматическом режиме контролировать коммунальные и иные оказываемые услуги. За счет установки датчиков освещения можно регулировать включение и максимальную яркость осветительных приборов. С помощью видеокамер обеспечивается физическая безопасность здания.
Создав единую платформу видеонаблюдения, можно усилить эффект экономии уже на уровне города. Открываются новые возможности для энергосбережения, оценки погодно- ориентированного поведения инженерных систем, обеспечения автоматического и диспетчерского отключения систем при наступлении природных или техногенных катастроф, планирования ремонта и дебюрократизации взаимодействия с городскими властями.
В качестве аргументов в пользу организации пилотного проекта «Цифрового города» именно в Якутске республиканские власти называют компактность проживания (в столице сегодня проживает более трети населения республики). При этом в городе сконцентрированы все высшие учебные заведения, ИТ-компании и достаточно развитая инфраструктура, много активной молодежи. На создание новых городских решений могли бы поработать и резиденты Парка высоких технологий «ИТ-Парк».
Цифровое будущее, по планам республиканской власти, будет опираться и на проект «Государство как платформа». Создание высокотехнологичной цифровой платформы государственного управления минимизирует человеческий фактор при предоставлении государственных и муниципальных услуг, контрольно-надзорной деятельности, автоматизирует сбор статистической, налоговой и иной отчетности. Все это позволит в перспективе перейти от управления услугами к управлению жизненными ситуациям.
Кадры будущего
Очевидно, что такие амбициозные цифровые планы требуют не только подготовки специалистов совсем другого уровня, но и повышения компьютерной грамотности госслужащих и всего населения. И если думать о будущем, то это, на сегодняшний день, - одна из самых актуальных задач.
В этом значительную роль призван сыграть проект «Цифровое образование» и «Кадры для цифровой экономики», результатом которого должно стать создание единого информационно-образовательного пространства (в том числе, онлайн-образование), электронной платформы персонифицированного обучения.
Сегодня идет пересмотр всей системы образования, начиная с перечня необходимых специалистов, заканчивая форматами обучения. В республике определены сразу два центра компетенций по линии образования - это Высшая школа инновационного менеджмента при главе республики, которая будет отвечать за повышение цифровой грамотности работающего населения, и СВФУ им. М.К. Аммосова.
Как сообщили в Министерстве экономики Республики Саха (Якутия), будут разработаны образовательные программы для государственных и муниципальных служащих и для других категорий специалистов. Кроме этого, планируется в ближайшие годы внедрить в нескольких пилотных районах Центры информационных технологий, которые во взаимодействии с институтами развития будут стимулировать местные организации и население к использованию цифровых технологий.
Созданный в Якутии проектный офис по цифровизации экономики республики планирует, совместно с АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов в субъектах РФ», системно заниматься вопросами подготовки кадров в ИТ-сфере, начиная со школьного образования. И, в частности, одним из первых шагов станет формирование программы повышения квалификации педагогов в цифровой сфере.
Кстати, определенная ставка - и на детские технопарки: первыми ласточками здесь станут «Кванториум МАН», «Юные якутяне» в самом Якутске, а дальше они должны появиться в других муниципальных образованиях и городских округах республики.
Центр прочности
По мнению руководителя Якутии Айсена Николаева, для обеспечения опережающего развития ДФО и достижения поставленной цели троекратного роста валовой добавленной стоимости цифровой экономики в механизме финансирования Фонда цифрового развития Российской Федерации необходимо закрепить приоритетность проектов и инициатив Дальнего Востока.
Федеральный центр в рамках программы «Экосистема поддержки проектов цифровой экономики» должен увеличить количество комплексных проектов в этой сфере на территории ДФО, считают в Якутии. Создание надежной поддерживающей цифровой инфраструктуры - это ключевое конкурентное преимущество для городов и национальных экономик будущего.
Так, в Якутии уже назрела необходимость строительства нового, второго Дата-центра. Действующий Центр обработки данных электронного правительства РС(Я) (ЦОД ЭП), введенный в эксплуатацию в 2013 году, в настоящее время уже не удовлетворяет ожидаемые потребности регионального рынка.
Особое значение имеет и развитие отрасли связи. По словам министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константина НОСКОВА, посетившего Якутию в августе, в республике многое сделано для развития цифровой экономики.
Около 92% якутян живут на территориях, где есть доступ к интернету. Якутия является крупнейшим регионом с сетью цифрового вещания. На 2018 год запланировано начало работ по подключению всех больниц к интернету. Будет продолжена работа по повышению качества мобильной связи и интернета, по обеспечению интернет-связью отдаленных северных районов, снижению стоимости спутникового интернета.
«Мы ставим перед собой амбициозные задачи по развитию цифровой экономики. Для их решения требуется развитая инфраструктура связи. К 2024 году оптоволоконные линии объединят 249 населенных пунктов», - говорит руководитель республики Айсен Николаев.
Он отмечает, что преодоление цифрового неравенства - вопрос времени. Цифровизация - магистральный путь и основной драйвер экономического роста, а значит - и повышения качества жизни населения республики.
МНЕНИЕ
Айсен НИКОЛАЕВ, врио Главы Республики Саха (Якутия):
- Республика начала движение в правильном направлении. Мы сможем сделать Якутию центром российской IT- и креативной экономики. Этот путь позволить преодолеть главные проблемы республики - транспортную недоступность и высокую себестоимость производства.
Развитая IT-отрасль уже в ближайшие годы должна стать конкурентным преимуществом нашего региона в борьбе за инвестиции. Наша глобальная цель - выйти со своей инновационной креативной продукцией на мировой рынок. Мы рассчитываем на то, что наши малые инновационные предприятия в перспективе могут вырасти в крупные корпорации типа Google и Amazone.
В республике высокая концентрация талантливых, умных, нестандартно мыслящих людей, которым необходимо дать возможность для самореализации. Главное, что может сделать государство для развития креативной экономики, это создать необходимые условия для того, чтобы талантливые, креативно мыслящие люди могли творить.
Вместо того, чтобы диктовать им условия, нужно решать вопросы с инфраструктурой, строить дороги, аэропорты, обеспечивать связью и интернетом. Сделать все, чтобы наши светлые умы и таланты захотели связать свое будущее с Якутией. Ведь самое главное в креативной экономике - это человеческий капитал, компетенции, культура, интеллект и творчество.
У цифровой экономики безграничные перспективы, которые дают нам возможность не только развиваться самим, но и развивать и двигать вперед Якутию и всю страну.
Майя ДАНИЛОВА, и.о. Министра экономики Республики Саха (Якутия):
- Развитие цифровой экономики - это инвестиции в будущее. На данном этапе речь идет не столько о пополнении регионального или местного бюджетов за счет развития ИТ-отрасли, сколько об эффективном использовании средств, о возможности направить их на создание дистанционной сети здравоохранения и образования посредством телемедицины и онлайн-образования. Уже сегодня мы можем обеспечить сокращение расходов на коммунальную сферу благодаря обеспечению прозрачности и автоматизации платежей в информационной системе, использующей данные цифровых приборов учета.
При этом мы отчетливо понимаем: развитая ИТ-отрасль уже в ближайшие годы станет существенным аргументом, повышающим конкурентоспособность региона в борьбе за инвестиции. Мы ставим перед собой задачу увеличить добавленную стоимость в цифровой экономике республики минимум до 10 млрд рублей в год к 2024 году. В целом, в Стратегии развития Якутии мы обозначили цель увеличения несырьевого сектора до 25% ВРП к 2030 году - это сопоставимо с текущим вкладом алмазодобывающей отрасли.
Фото Марии Васильевой.
Лариса ЛАРИНА.
- Якутия выбирает "цифру"
- Кадры для промышленности
- Анатолий ДОБРЯНЦЕВ, первый заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия): Механизмы реализации закона еще предстоит дорабатывать
- Егор БОРИСОВ, глава (Ил Дархан) Республики Саха (Якутия): Мы представляем проекты, вписанные в перспективные планы развития Якутии
- Мост через Лену откроет "окно" в Дальний Восток
- Алексей СТРУЧКОВ, первый зам. председателя правительства Республики Саха (Якутия): Мы системно поддерживаем приоритетные для республики отрасли и проекты
- Валентина КОНДРАТЬЕВА, руководитель ГАУ "Центр стратегических исследований РС(Я)": Комплексный подход - залог запланированного эффекта
- Ил Тумэн внес поправки в закон о дальневосточном гектаре
- Туристические "самородки" Колымы
- Алексей ЗАГОРЕНКО, гендиректор Агентства инвестиционного развития Республики Саха (Якутия): Мы готовы предъявить сильные стороны республиканской экономики
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.