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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 30 Августа, 15:21 |
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Петр Гоголев: Решение стратегических задач развития Дальнего Востока и Арктики требует консолидации
На Дальнем Востоке стремительно формируется законодательная база, обеспечивающая опережающее развитие региона. Важную роль в этом процессе играют региональные парламенты, конструктивно, с большой привязкой к местным условиям, формулирующие нормы, которые позволят новым законам эффективно работать и приносить пользу макрорегиону, открывать новые возможности для его развития.
Сегодня арктическая повестка выходит на качественно новый уровень: развитие Российской Арктики станет одной из значимых тем на пятом Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
У дальневосточных законодателей, уже 25 лет работающих сообща в рамках Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье», есть свои инициативы в этой теме.
«Дальневосточный капитал» встретился с председателем Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Петром ГОГОЛЕВЫМ.
- Петр Васильевич, недавно Парламентская Ассоциация выступила с инициативой заключения соглашения о сотрудничестве с Минвостокразвития РФ. В чем его суть?
- Перед Минвостокразвития РФ и перед региональными парламентами Дальнего Востока и Арктической зоны России, простирающейся от севера европейской части России до Чукотки, задачи стоят очень серьезные. Мы должны формировать в законодательстве территориально обусловленные, специфичные институты и механизмы – как регулятивные, так и охранительные – для обеспечения стратегических целей развития Дальнего Востока и Арктики.
Необходимость достижения стратегических целей развития Дальнего Востока и Арктики диктует жесткий алгоритм действий. Значит, мы с полуслова должны понимать друг друга, и времени на раскачку нет. Основа взаимодействия – скоординированность, нацеленность общих действий.
Поэтому Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) инициировало соглашение между федеральным министерством и Парламентской Ассоциацией «Дальний Восток и Забайкалье», и Минвостокразвития России, в свою очередь, эту инициативу поддержало.
Законодательные инициативы, направленные на реализацию Национальной программы развития Дальнего Востока, Государственной программы развития Арктической зоны, национальных проектов, вырабатываются и в Минвостокразвития России, например – проект федерального закона о господдержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ, и в региональных парламентах – в рамках законодательных инициатив, работы Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ.
По моему мнению, наше соглашение как раз должно обеспечить синхронизацию этих нормотворческих процессов, ускорить пилотную обработку инициатив, стимулировать обмен практиками и масштабирование успешно апробированного опыта на макрорегионы.
Наш парламент также выступил с инициативой координации общих действий законодательными органами субъектов РФ, территории которых полностью либо частично отнесены к Арктической зоне. Государственный Совет Республики Коми, Архангельское Областное Собрание депутатов, Мурманская областная Дума уже поддержали наше предложение. Жизнь людей в Арктике имеет много общего, и по многим законодательным инициативам мы сходимся во мнении, так как эти инициативы продиктованы объективными условиями жизни.
- В эти годы многие законодательные органы ДФО отмечают 25-летний юбилей. Можно эту дату считать новой точкой отсчета развития парламентаризма в регионе? Что думают по этому поводу ваши коллеги?
- Мы, на самом деле, в этом году много общались с коллегами и сходимся во мнении, что сегодня есть значительный общественный запрос на модернизацию парламентаризма. Федеративная по своей природе российская государственность, даже с учетом выстроенной вертикали, по-прежнему предполагает более интенсивное развитие парламентаризма на региональном, нежели чем на федеральном уровне. Мы в состоянии спрогнозировать эффекты, плюсы и минусы законодательных актов для различных, очень разнообразных по своим условиям (даже на уровне макрорегионов) субъектов, оперативно скорректировать ту или иную правовую норму, использовать лучшие из региональных управленческих и нормотворческих практик.
Этот потенциал нужно широко использовать. Об этом на встрече с нами, членами Совета законодателей, президент России Владимир Владимирович Путин говорил в апреле этого года, ставя задачу в полной мере учитывать инициативы регионов, органов местного самоуправления, укреплять каналы обратной связи с гражданским обществом.
- У якутского парламента есть своя, особая повестка? Какие вопросы отстаиваете на федеральном уровне?
- В Якутии наработана нормативная база правового регулирования прав коренных малочисленных народов Севера, охраны окружающей среды, социальной поддержки населения, социальной ответственности недропользователей. По этим вопросам мы считаем необходимым продвигать наши инициативы, подкрепленные успешной региональной практикой.
В России 63% территории (10,7 млн кв. км) – зона вечной мерзлоты! Принимая во внимание воздействие лесных пожаров на мерзлотные экосистемы и территории, ежегодно проходимые лесными пожарами, то вопрос сохранения вечной мерзлоты на повестке дня стоит очень остро. Дальнейшая ее деградация, вне всякого сомнения, приведет к серьезному удорожанию дальнейшего освоения севера. Поэтому необходимы законодательные нормы в области рационального использования и охраны вечной мерзлоты на федеральном уровне, государственное регулирование и мониторинг всех факторов, связанных с деградацией вечной мерзлоты, научные наблюдения, комплексность подхода к сохранению вечной мерзлоты.
Важный вопрос, как для субъекта с добывающей специа- лизацией экономики, – участие недропользователей в социально-экономическом развитии территории, на которой они осуществляют свою деятельность. Считаем, что этот вопрос четко должен быть прописан в законодательстве и в этом находим поддержку Совета Федерации Федерального Собрания.
На наш взгляд, требует доработки законопроект о государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне, разработанный Минвостокразвития России. В первую очередь, необходимо избежать избыточного государственного регулирования, четко закрепить норму защиты прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, включая организацию этнологической экспертизы.
Одновременно идет разработка проекта стратегии социально-экономического развития арктической зоны Якутии на период до 2030 года, который получил положительные оценки экспертов, в том числе членов Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации. В итоговое решение Совета, который состоялся в Якутске в июне 2019 года, вошли наши предложения по недропользованию, экологии, вопросам коренных малочисленных народов Севера, развитию транспортной инфраструктуры, в т.ч. по межрегиональным авиаперевозкам, формированию Арктической модели здравоохранения, разработке отдельной подпрограммы «Дети Арктики» и множество других.
- Как формируется повестка Парламентской Ассоциации? Что является предметом общих интересов?
- В Ассоциацию входят 11 законодательных органов госвласти субъектов Федерации. Межрегиональное сотрудничество и межпарламентские объединения важны для продвижения на федеральном уровне законодательных инициатив, которые отражают наиболее острые проблемы, волнующие жителей регионов. Нам удается эффективно решать единые правотворческие задачи в интересах развития территорий членов Ассоциации.
Например, Ассоциация в этом году рассматривала изменения в ФЗ «О страховых пенсиях» в части повышения фиксированных выплат к страховой пенсии по старости всем лицам, проработавшим не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве. Мы, от Республики, выступили с инициативой разработки госпрограммы РФ «Дети Арктики», пересмотра правил субсидирования пассажирских авиаперевозок.
Считаем, что необходимо дальнейшее совершенствование законодательства о территориях опережающего развития (ТОР). Нужно нормативно утвердить критерии и методики оценки эффективности и мониторинга показателей ТОРов. Они должны формировать производственные кластеры, технологически и экономически интегрированные не только друг с другом, но и с нерезидентами (внешними производствами). Только тогда мы сможем утверждать, что ТОРы, как точки роста, потянут за собой остальные территории. Необходимо совершенствовать законодательство в части привлечения иностранной рабочей силы. Упрощенный порядок приводит к отсутствию контроля за миграционными процессами и возможности каким-либо образом влиять на них. В условиях продолжающегося миграционного оттока населения ДФО ТОРы не должны способствовать замещению местных кадров иностранной рабочей силой.
- Каким было участие региональных парламентариев в формировании Национальной программы развития Дальнего Востока?
- Национальная программа на период до 2025 года с перспективой до 2035 года, разработка которой ведется президентом России В.В. Путиным, выходит на финишную прямую. По инициативе полномочного представителя президента России Юрия Петровича Трутнева в подготовке предложений предусматривался обязательный этап рассмотрения на уровне законодательных органов субъектов.
Парламент Якутии предложил комплекс инициатив в целях развития и повышения конкурентоспособности правовой системы. Наши предложения направлены на разработку новых норм, обеспечивающих ускорение темпов экономического роста, развития инфраструктуры и транспортной доступности, создание комфортных условий для жизни, с учетом специфики северо-востока России. Достаточно комплексно представили предложения по обеспечению доступности жилья для разных категорий населения.
Только совместными усилиями дальневосточных, арктических регионов с федеральным законодателем можно принять необходимые адекватные меры для ускоренного развития таких геостратегических территорий, как Дальний Восток и Арктика.
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