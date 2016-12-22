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Мост через Лену откроет "окно" в Дальний Восток
Сам проект строительства моста через реку Лену - от идеи до реального государственного «задания» - прошел серьезную обкатку, был презентован на крупнейших инвестиционных площадках: на первом Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре прошлого года, Втором Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине и VII сессии Ярмарки зарубежных инвестиций Китая в Пекине. Правительство Республики Саха (Якутия) совместно с Росавтодором провело ряд переговоров с потенциальными инвесторами из КНР.
Республика Саха (Якутия) уже многие годы прилагает усилия для реализации проекта и, несмотря на экономические проблемы, которые уже не раз откладывали заветный момент начала его реализации, настойчиво ищет варианты финансирования масштабной стройки. Особую актуальность мост через Лену в районе Якутска получил в результате того, что к республиканской столице подошла железная дорога Беркакит - Томмот - Нижний Бестях. На левом берегу Лены напротив Якутска сошлись железная дорога и две федеральные трассы - «Лена» и «Колыма». На правом берегу в самом Якутске - главная воздушная гавань республики, речной порт, который обеспечивает судоходство по Лене. Отсюда есть выход на федеральную автодорогу «Вилюй», которая проходит через основные районы промышленного освоения Якутии (в т. ч. «алмазную столицу» - г. Мирный).
Досье «Дальневосточного капитала»: Инициаторами проекта «Строительство мостового перехода через реку Лену в районе города Якутска» выступают Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) и правительство Республики Саха (Якутия) в лице профильных органов исполнительной власти и Агентства инвестиционного развития РС(Я). Мост планируется построить на Табагинском створе реки. Общая длина перехода составит 21,18 км, из которых 3,18 км составит непосредственно мостовой переход, 18 км - подъездные пути.
Планы стратегического развития Дальнего Востока и Республики Саха (Якутия) предусматривают создание в районе Якутска крупного транспортно-логистического центра, который обеспечит связь и транспортную доступность не только для промышленных объектов и населения республики, но и откроет совершенно новую страницу в глобальной логистике, станет важнейшей опорной точкой для меридиального транспортного коридора АТР - Якутск - СМП. Развитие Северного морского пути - один из транспортных и геополитических приоритетов России. Так что, продвигая проект моста через Лену, Якутия борется не только за выгоды для своей территории, но и за российские интересы, интересы всего Дальнего Востока. К слову, один из социально-экономических эффектов от реализации проекта - это как раз выход на новый уровень экономического сотрудничества с Китаем и другими странами АТР.
Якутия совместно с Росавтодором сосредоточилась на поиске инвесторов главным образом в Китае, стране, для которой якутский проект имеет экономический смысл и также открывает новые логистические возможности.
Так, в декабре прошлого года в Москве в рамках Транспортной недели был подписан меморандум о намерениях по реализации проекта между Росавтодором и китайской госкорпорацией Sinohydro Corporation Limited (дочерняя компания китайской госкорпорации Power China).
Уже в марте представители корпорации Sinohydro Corporation Limited побывали в Якутске, где провели ряд встреч не только в правительстве Якутии, но и с научными кругами, имеющими богатый опыт строительства в условиях вечной мерзлоты. Прошли переговоры с China Railway Construction Corporation (Китайская железнодорожная строительная корпорация), ранее проявившей интерес к проекту мостового перехода через Лену. Важной вехой стал факт включения мостового перехода через Лену в перечень совместных российско-китайских проектов, что произошло в Пекине в рамках третьего заседания Межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.
Основным финансовым инструментом, который должен обеспечить начало проектирования и строительства моста, должно стать концессионное соглашение. Введение моста в эксплуатацию планируется в 2022 году в рамках мероприятий, посвященных празднованию 100-летия образования Якутской АССР.
В результате реализации проекта будет создано круглогодичное сообщение между Республикой Саха (Якутия), Амурской, Магаданской и Иркутской областями, что обеспечит кардинальное снижение транспортных издержек по сравнению с действующей схемой перевозок. Строительство моста даст мощный толчок для развития промышленности и реализации крупных инвестпроектов, таких как «Сила Сибири» и трубопроводная система «Восточная Сибирь - Тихий океан».
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