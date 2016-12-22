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Валентина КОНДРАТЬЕВА, руководитель ГАУ "Центр стратегических исследований РС(Я)": Комплексный подход - залог запланированного эффекта
Проект насколько амбициозный, настолько же и перспективный, поскольку его реализация, помимо нового предложения выгодной логистики, будет способствовать решению целого комплекса задач. Якутия - богатейший регион, транспортная доступность даст возможность комплексного освоения богатств Севера, будет способствовать повышению качества жизни местного населения.
Сегодня уже готово предварительное технико-экономическое обоснование проекта. Под него подведены геополитическая и экономическая основы. Международный транспортный коридор Китай - Якутия - Севморпуть будет вписан в стратегию развития республики до 2030 года, работа над которой сейчас идет полным ходом. Конечно, такой проект невозможен без участия федерального центра, без привлечения частных инвесторов, без, скажем так, политической воли руководства республики. И заметим, что с последним в Якутии недостатка нет.
О стратегически важном проекте транспортного коридора, его влиянии на развитие арктической зоны республики «Дальневосточный капитал» разговаривал с руководителем Центра стратегических исследований Республики Саха (Якутия) Валентиной КОНДРАТЬЕВОЙ.
- Валентина Ильинична, давайте прочертим линию международного транспортного коридора Китай - Якутия - Севморпуть. Каковы его опорные точки? Почему этот проект стал возможным?
- Созданию нового международного транспортного коридора Харбин - Якутия - СМП предшествует целый ряд экономических событий. Во-первых, в Якутск пришла железная дорога, которая соединила столицу Республики Саха (Якутия) с Байкало-Амурской и Транссибирской магистралями. Дальше - проектирование и строительство железнодорожных и автомобильных мостовых переходов через реку Амур в районах Нижнеленинское - Тунцзян, Благовещенск - Хэйхэ, а также перехода Мохэ - Джалинда.
Важнейшее звено в этой цепочке - мост через реку Лену, строительство которого дает возможность формирования современного интермодального транспортного узла в г. Якутске. Здесь сходятся железная и автомобильные дороги, линии воздушного сообщения, речные пути. Река Лена обеспечивает кратчайший выход грузов к п. Тикси, который должен стать входной точкой Северного морского пути - кратчайшей водной магистрали, соединяющей Европу, Азию и Северную Америку. Таким образом, меридиональный транспортный коридор Харбин - Якутск - Тикси может обеспечить связь широтных евразийских коридоров Транссиба и БАМа и Харбинского ответвления Великого шелкового пути на юге с Северным морским путем на севере.
По большому счету, модернизация существующей и создание новой транспортной инфраструктуры дадут мощный импульс развитию промышленности, торговли, всей социально-экономической сферы Якутии и потребуют значительных инвестиций, которые могут быть привлечены в регион в рамках российско-китайского сотрудничества. Уже сегодня стратегическими партнерами в строительстве моста через р. Лену выступают именно китайские компании.
- На какую грузовую базу рассчитан транспортный коридор? Каковы показатели предварительных финансовых расчетов его востребованности?
- Предполагается, что международный транспортный коридор будет использоваться для транзитных грузовых перевозок по России между странами Европы и Восточной Азии, прежде всего - Китаем. Предварительные расчеты показали, что при незначительной разнице в стоимости доставки грузов из Харбина до Роттердама с использованием нового международного транспортного коридора грузоотправитель получает практически двукратный выигрыш по времени по сравнению с традиционным морским путем из Шанхая в Роттердам через Суэцкий канал и Средиземное море.
Проведенный Центром стратегических исследований РС(Я) анализ действующих грузопотоков свидетельствует о том, что в целом на протяжении последних 15 лет объем товарооборота между Европой и Восточной Азией ежегодно рос в среднем на 8%, и эта положительная динамика не сильно изменилась в кризисные годы. При этом особенно быстро увеличивались объемы контейнерных перевозок.
Но не только транзитные грузы - проекты развития Якутии и сопредельных регионов создадут значительные грузопотоки. По линии Беркакит - Томмот - Нижний Бестях в настоящее время ежегодно в прямом сообщении с общей сетью ОАО «РЖД» перевозится более 2 млн т грузов. В рамках программы развития Южной Якутии дополнительные объемы перевозки грузов могут составить порядка 7,5 млн т. После завершения строительства мостового перехода - важнейшего элемента железнодорожной и автомобильной инфраструктуры, соединяющей районы право- и левобережья реки Лены, - объем перевозок по этому участку может составить 5-7 млн т в год. В случае продолжения железнодорожной линии от якутского Нижнего Бестяха до Магадана (такой проект существует) объем грузоперевозок может значительно увеличиться.
- Рынок транспортных услуг весьма конкурентный, и вряд ли стоит рассчитывать на то, что соседние страны готовы поделиться грузопотоками…
- Сегодня международный бизнес проявляет повышенный интерес к оптимизации транспортных связей и максимальной диверсификации возможных маршрутов в треугольнике Европа - Азия - Америка, внутри которого обращается более 85% международного грузопотока. Это создает объективные предпосылки для формирования новых международных транспортных коридоров.
И для Якутии было бы непростительно не воспользоваться подобным интересом. Собственно, предварительное технико-экономическое обоснование проекта транспортного коридора КНР - Якутск - СМП, разработка которого проводилась по поручению федерального центра, можно считать частью глобального проекта развития транспортных возможностей России, связанных с Северным морским путем.
Мероприятиям по развитию СМП посвящен отдельный пункт в проекте ФЗ «О развитии Арктической зоны РФ». Правительством России утвержден комплексный проект развития транспортного коридора на 2015-2030 годы, предусматривающий навигационно-гидрографическое, гидрометеорологическое, аварийно-спасательное обеспечение судоходства, развитие морских портов в акватории СМП. Планируется создание единого транспортно-логистического оператора в Арктической зоне с целью организации перевозок по трассам коридора.
Как вы помните, по итогам первого Восточного экономического форума руководство страны поручило Минвостокразвития «разработать финансово-экономическую модель по развитию Северного морского пути в качестве конкурентного транспортного коридора глобального значения, в том числе для контейнерных перевозок». Очевидно, что возрождение СМП - капиталоемкий долгосрочный проект. Тем не менее правительством РФ поставлена задача довести к 2030 году общий объем грузоперевозок по Севморпути до 50-60 млн тонн, в том числе международного транзита - до 15-20 млн тонн.
Именно сейчас необходимо максимально внимательно отнестись к открывающимся возможностям, в том числе по привлечению в этот проект значительных инвестиционных ресурсов стран АТР, и прежде всего - Китая, официальные лица которого анонсировали стратегическую задачу перегрузить на Северный морской путь не менее 15% своего внешнего товарооборота. Подтверждением серьезности этих намерений являются планы крупнейшей китайской судоходной компании COSCO по открытию регулярной линии с использованием Севморпути. Китай планирует строительство собственного ледокольного флота. Сегодня есть прямые оценки Министерства коммерции Китая о возможности, в случае открытия новых мостовых переходов через р. Амур и радикального улучшения условий судоходства по р. Лене, обеспечить грузопоток по новому транспортному коридору КНР - Якутск - СМП в объеме 12-15 млн тонн ежегодно. Проект уже вызвал интерес у представителей крупного бизнеса северо-востока Китая, ряда других стран.
- Какова цена проекта? Это в сегодняшней ситуации, наверное, самый сложный вопрос?
- Очевидно, что абсолютно точных цифр сегодня не существует, но предварительные просчеты показывают, что для реализации проекта может понадобиться порядка $1,6 млрд. В эту сумму входит создание современного логистического центра в г. Якутске и п. Нижнем Бестяхе - около 10-15 млрд рублей. Самой затратной статьей может стать модернизация порта Тикси: на это может потребоваться примерно 50-60 млрд рублей. Значительные средства необходимы на дноуглубительные работы, замену парка судов речного флота на современные суда «река-море» ледового класса.
В качестве источника финансирования проекта рассматриваются в том числе средства иностранных инвесторов, привлечь которые можно было бы благодаря использованию механизма портовой особой экономической зоны в контейнерном перевалочном терминале в п. Нижнем Бестяхе либо территории опережающего развития с обеспечением привлекательных условий для развития хозяйственной деятельности.
- Как оценивается синергетический эффект проекта транспортного коридора для обширной арктической территории Республики Саха (Якутия)?
- Я убеждена, что арктические районы Якутии обладают огромным экономическим потенциалом, который может быть реализован при решении инфраструктурных проблем. Развитие СМП должно стать первым шагом по их решению: транспортная доступность основной части месторождений полезных ископаемых позволит вовлечь их в хозяйственный оборот.
Таким образом, создание крупного современного интермодального транспортного узла в г. Якутске, интегрированного с СМП, и формирование нового международного транспортного коридора способны оказать существенное влияние на современную социально-экономическую ситуацию не только Республики Саха (Якутия), но других регионов Дальнего Востока.
Лариса ЛАРИНА.
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