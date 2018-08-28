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28 Сентября 2018, 18:35 | Тема номера |

Якутия бьет в одну точку

Из выступлений представителей правительства Республики Саха(Якутия) на ВЭФ, соглашений, которые подписала самая крупная российская территория, можно сделать вывод - регион придерживается четко выстроенной траектории развития и поступательно движется в этом направлении.

И сегодня вновь пытается обратиться и к инвесторам, и к федеральной власти со своими жизненно важными проектами - будь то мост через реку Лена или строительство Жатайской судоверфи, предлагая новые подходы к финансированию, современные управленческие решения.

Делегация Якутии на ВЭФ во главе с новым руководителем республики Айсеном НИКОЛАЕВЫМ демонстрировала открытость, постоянство в отношении к сложившимся деловым контактам и большую заинтересованность в новых партнерах - российских и зарубежных.

Социальная экономика

При этом особый акцент новое руководство республики делало на инновационные проекты, на развитие цифровых технологий. А также на социальную составляющую - для отдаленной северной территории эта тема требует новых подходов, простым бюджетным финансированием всех проблем здесь не решить.

Так, председатель правительства РС(Я) Владимир СОЛОДОВ подписал соглашение с ВЭБом о реализации проектов социального воздействия в социальной сфере.

- Там, где государство не может достигнуть поставленных целей стандартными методами, возможным инструментом их достижения могут стать проекты социального воздействия (social impact bonds, SIB), которые связывают доход инвестора с достижением конкретных измеримых социальных эффектов, - поясняет суть соглашения заместитель Председателя-член Правления ВЭБ Светлана ЯЧЕВСКАЯ.

ВЭБ рассчитает требуемый социальный эффект и разработает финансово-экономические модели такого взаимодействия. Республика, в свою очередь, готова стать пилотной площадкой для отработки инновационного управленческого инструмента. В данном случае речь идет о проекте, направленном на повышение качества образования в малокомплектных удаленных школах за счет обеспечения онлайн доступа к качественному образовательному контенту. Эффектом будет повышение среднего балла ЕГЭ. Плюс к этому - снижение затрат на одного ученика благодаря оптимизации управленческой и финансовой модели самой школы.

Кстати сказать, именно в социальной сфере Якутия преуспела с использованием новых механизмов, в частности здесь уже давно практикуют концессионные соглашения в сфере ЖКХ. И уже не один десяток детских садов, несколько школ построены на принципах ГЧП. Этим опытом республика делится с другими дальневосточными регионами.

На региональной сессии «Партнерство государства и бизнеса при реализации инвестиционных проектов в Якутии» и.о. председателя правительства Владимир Солодов, рассказывая о существующем опыте ГЧП, говорил и о планах использования этого механизма в крупнейшем транспортном проекте - строительстве моста через реку Лена.


 

 

Ленский мост в будущее

К проекту строительства моста через реку Лена Якутия обращалась в самых разных аудиториях. И этот самый крупный инвестиционный проект, который уже несколько лет не удается сдвинуть с места, здесь позиционируют отнюдь не как региональную потребность. Речь идет о формировании круглогодичной транспортной магистрали, которая пройдет севернее Транссиба и БАМа и снизит растущую на них нагрузку.

Глава Якутии Айсен Николаев на круглом столе руководителей регионов России и Китая говорил о месте моста через Лену в сквозном транспортном коридоре из Китая к Северному морскому пути.

- Запуск Ленского моста может оказать совокупный эффект на рост ВРП республики в размере 2,5-3% ежегодно, а создание Северного широтного пояса будет базовым условием для резкого нарастания промышленного потенциала на Дальнем Востоке и территориальной целостности страны, единства ее экономического пространства, - уверен руководитель региона.

Для запуска проекта нужны партнеры, и республика постоянно ведет на этот счет переговоры с заинтересованными сторонами. Китайская строительная корпорация CRCC в их числе. В процесс подготовки концессионного соглашения о строительстве Ленского моста будет вовлечена и группа «ВИС» - крупнейшая российская корпорация, реализующая проекты в области ГЧП. Трехстороннее соглашение подписано в ходе ВЭФ-2018.

- Мы уже не первый год обсуждаем с китайскими партнерами технико-экономическое обоснование проекта строительства Ленского моста, - поясняет и.о. министра экономики РС(Я) Майя ДАНИЛОВА. - Есть понимание того, что обязательно должен быть сильный российский партнер, который продвинет проект в условиях существующих реалий. Группа «ВИС» - проверенный партнер, с которым Якутия активно работает в формате ГЧП при строительстве социальных объектов.

Проект моста, по словам Айсена Николаева, вызывает интерес и у других китайских компаний, есть предложения от консорциума с участием крупного японского бизнеса. Якутия собирает потенциальных инвесторов вокруг проекта и рассчитывает на поддержку правительства России.

Надежные провода

Республика Саха (Якутия) и АО «ДВЭУК» построят до 2024 года новую ЛЭП «Сунтар - Нюрба». Именно так - республика и энергетическая компания, отвечающая за строительство сетевой инфраструктуры. В трехстороннем соглашении, подписанном главой республики Айсеном Николаевым, гендиректором АО «ДВЭУК» Дмитрием СЕЛЮТИНЫМ и гендиректором АО «Корпорация развития РС (Я)» Петром АЛЕКСЕЕВЫМ, о строительстве ВЛ 110 кВт «Сунтар - Нюрба» есть особый подтекст. И речь опять же - о новых формах финансирования проекта, стоимость которого порядка 4 млрд рублей.

- Основным источником финансирования проекта станут амортизационные отчисления ДВЭУК по энергетическим объектам, расположенным в республике. Принцип нашей работы состоит в том, что те средства, которые мы зарабатываем на определенной территории, будь то Якутия, Колыма или Приморье, мы на этой территории и тратим - направляем их на развитие энергетической инфраструктуры. Это правильный подход, который приветствуется и региональными властями, - прокомментировал Дмитрий Селютин.

Поддержка по адресу

Практически полностью якутской получилась сессия «Адресная инфраструктурная поддержка бизнеса: что дальше?». Этот новый механизм, разработанный Минвостокразвития, призван не только помочь бизнесу в строительстве инфраструктуры для новых производств, но и способствовать решению социальных вопросов территорий. Этой поддержкой уже воспользовались якутские компании «АЛРОСА», «Высочайший», УК «Колмар».

- Мы не только говорили о существующих формах поддержки, но и особенно заострили внимание на новых механизмах - инвестиции в обмен на будущие льготы,- рассказывает Майя Данилова. - Вот пример: для следующего этапа развития Тарынского комплексного проекта необходимо строительство линии электропередачи 110 кВт/ч. Компания может получить поддержку при принятии закона, разработанного Минвостокразвития России, поскольку речь идет, в том числе, и о надежном обеспечении электроэнергией пяти населенных пунктов. Решается сразу несколько задач, важных для региона, и это правильно, ведь основные льготы компании получат из региональной части бюджета. В каждом случае нужно очень тщательно все взвешивать при принятии таких решений, учитывать мнение региональных властей.

Еще одной новацией в сфере финансирования может стать выпуск облигаций для реализации социальных и инфраструктурных проектов. У республики пока не было опыта работы в этой сфере, но интерес к такому инструменту есть, а опыт - дело наживное.

Объединяющие инновации

Республика лидирует в регионе по развитию IT-индустрии. Только в готовящемся к запуску в Якутске в декабре этого года IT-парке резидентами станут 25 компаний. При этом здесь есть IT-компании, которые занимают ведущие позиции на общероссийском и мировом рынке. Все это позволяет региональной власти уверенно делать ставку на цифровое развитие, на то, что в республике будут приживаться инновационные производства. На ВЭФ якутяне не только делились опытом, но и приглашали передовую молодежь к себе, с идеями и разработками, демонстрируя готовность выступать объединяющим звеном для высокотехнологичного предпринимательства Дальнего Востока.

В республике в числе первых был создан и успешно работает Технопарк «Якутия», который теперь стал деловым партнером Технопарка «Русский».

- Мы с коллегами из Владивостока работаем уже с апреля этого года, мы разработали концепцию развития Технопарка «Русский», - сообщил основатель республиканского технопарка, ныне министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Анатолий СЕМЕНОВ. - Сейчас будем проводить совместные мероприятия и поддерживать наши проекты. На мой взгляд, синергия двух регионов и технопарков даст дополнительный импульс к развитию.

По договоренности, достигнутой на ВЭФ, в конце сентября в Якутии тематическую сессию проведет недавно созданный для венчурного финансирования высокотехнологичных предпринимателей Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ), во время которой республика представит свои инновационные проекты.

В рамках ВЭФ «ВЭБ Инновации» и правительство Якутии заключили соглашение, в рамках которого инвестируют до 2 млрд. рублей в высокотехнологичные стартапы. Якутия стала одним из первых регионов, где компания реализует собственную региональную стратегию поддержки технологических компаний. Будет создан фонд, одна половина которого будет принадлежать «ВЭБ Инновации», а другая - венчурной компании «Якутия».

С Российской венчурной компанией (РВК) подписано соглашение о реализации на территории Якутии Национальной технологической инициативы (НТИ) и проектов в сфере цифровой экономики. Продвигать цифровые технологии в самые разные сферы жизни в Якутии будет ПАО «Ростелеком». Его глава Михаил Осеевский и глава республики Айсен Николаев нашли много направлений для общей работы по программе «Цифровая экономика Российской Федерации».

Фото Анатолия ШЕСТАКОВА.

Лариса ЛАРИНА.

Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2018 год. 

 

Теги: ИТОГИ ВЭФ  ВЭФ  Якутия 


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