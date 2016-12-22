|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 22 Декабря, 23:24 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Егор БОРИСОВ, глава (Ил Дархан) Республики Саха (Якутия): Мы представляем проекты, вписанные в перспективные планы развития Якутии
Экономика региона считается динамично развивающейся, если инвестиции составляют 1/3 ВРП - у нас ежегодно сохраняется это соотношение. По итогам прошлого года объем инвестиций в основной капитал сложился на уровне 200 млрд рублей. Мы не просто удержали в кризисный год этот показатель, но формируем в этой сфере положительную тенденцию.
Дальнейший рост инвестиций в основной капитал будет обеспечен за счет реализации на территории республики проектов Восточной газовой программы: строительства газопровода Якутия - Хабаровск - Владивосток и обустройства Чаяндинского месторождения. Но наряду с этим в Якутии новый импульс должны получить проекты в горнодобывающей отрасли, в сфере высоких технологий. Для того, чтобы они состоялись, разработана комплексная система мер поддержки, создана инфраструктура для работы с инвесторами, определены приоритетные отрасли и проекты, сформировано региональное законодательство. Рядом с крупными проектами, мы рассчитываем, должны получить новые ниши для развития бизнеса малые и средние предприятия республики.
Особое место занимают инфраструктурные проекты. Республика уже несколько лет активно работает над тем, чтобы началось строительство моста через реку Лену в районе города Якутска. Начало этой масштабной и дорогостоящей, но так необходимой для развития Якутии стройки было несколько отодвинуто в связи со сложной макроэкономической ситуацией в экономике, существенным замедлением темпов экономического роста в Российской Федерации. Но сегодня сформулированы новые возможности для финансирования проекта. Президент России Владимир ПУТИН поддержал строительство моста через Лену на условиях концессии. Этот проект вошел в перечень совместных российско-китайских инвестиционных проектов, который был сформирован в рамках третьего заседания Межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству в Пекине (КНР). Наш мост интересен инвесторам как звено в межконтинентальном транспортном коридоре: Мохэ (Китай) - Джалинда - Сковородино - Тында - Нерюнгри - Якутск - Северный морской путь - порты российского Севера и Западной Европы.
Все проекты, которые представляет Республика Саха (Якутия), вписаны в перспективные планы развития нашего региона. Сегодня в республике идет разработка Стратегии развития до 2030 года, идет поиск новых ориентиров, поскольку задачи, поставленные Стратегией развития Якутии до 2020 года, практически выполнены. Благодаря ее реализации мы смогли своевременно диверсифицировать промышленность, что позволило нам в свое время спокойно пережить период обвала на алмазном рынке. Дело в том, что за счет бурного развития нефтегазовой отрасли нам удалось привлечь 1 трлн 540 млрд рублей инвестиций в республику - это хороший показатель.
Новая стратегия будет предусматривать интенсивное развитие сельского хозяйства, что подстегнет рост местного производства и решение социальных задач в сельской местности. Приоритетную поддержку получат высокотехнологичные производства, обеспечивающие высокую добавленную стоимость. В этой связи новые возможности откроются перед представителями IT-отрасли, некоторые из них уже достаточно уверенно продвигают свою продукцию на мировом рынке. Республика Саха (Якутия) и сама будет выступать активным инвестором в приоритетных для региона проектах.
В рамках Стратегии-2030 постараемся возродить промышленность в арктической группе районов с увязкой с мерами федерального центра по возрождению Северного морского пути. Параллельно республика будет пробивать путь на побережье Охотского моря, что позволит наладить поставки леса и угля на внешние рынки. Все это откроет новые возможности для освоения природных богатств Якутии, налаживания логистических связей регионов ДФО. И мы рассчитываем на частных инвесторов, которые, развивая экономику республики, смогут получать хорошую прибыль на каждый вложенный рубль.
- Егор БОРИСОВ, глава (Ил Дархан) Республики Саха (Якутия): Мы представляем проекты, вписанные в перспективные планы развития Якутии
- Мост через Лену откроет "окно" в Дальний Восток
- Алексей СТРУЧКОВ, первый зам. председателя правительства Республики Саха (Якутия): Мы системно поддерживаем приоритетные для республики отрасли и проекты
- Валентина КОНДРАТЬЕВА, руководитель ГАУ "Центр стратегических исследований РС(Я)": Комплексный подход - залог запланированного эффекта
- Ил Тумэн внес поправки в закон о дальневосточном гектаре
- Туристические "самородки" Колымы
- Алексей ЗАГОРЕНКО, гендиректор Агентства инвестиционного развития Республики Саха (Якутия): Мы готовы предъявить сильные стороны республиканской экономики
- В Якутии среди ТОРов первым "выстрелил" Индустриальный парк "Кангалассы"
- Геннадий АЛЕКСЕЕВ, генеральный директор АО "Корпорация развития Республики Саха (Якутия)": Власть и бизнес могут быть равноправными партнерами-соинвесторами
- Михаил БРУК, генеральный директор ОАО "Корпорация развития Южной Якутии": Южная Якутия - локомотив индустриального развития Дальнего Востока
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.