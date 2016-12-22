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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Алексей СТРУЧКОВ, первый зам. председателя правительства Республики Саха (Якутия): Мы системно поддерживаем приоритетные для республики отрасли и проекты
Сегодня в регионах Дальнего Востока идет интенсивная работа над стратегическими документами, определяющими цели и задачи долгосрочного развития. Республика Саха (Якутия) опирается на собственный успешный опыт. Якутия - один из немногих регионов России, где было внедрено полноценное, комплексное, долгосрочное стратегическое планирование. В 2006 году была принята Схема комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 года (Схема-2020).
В какой степени удается держаться целей комплексного развития в параметрах, запланированных на полтора десятилетия? И насколько такой подход позволил обеспечить привлекательность региона для инвесторов? Эти вопросы «Дальневосточный капитал» обсуждал с первым заместителем председателя правительства Республики Саха (Якутия) - министром экономики Республики Саха (Якутия) Алексеем СТРУЧКОВЫМ.
- Алексей Александрович, работая над стратегией развития до 2030 года, какие важные выводы берете в расчет? Какой будет стратегия-2030?
- Главный вывод, основанный на собственном опыте: правильным может быть только комплексный подход к планированию долгосрочного развития региона. Схема-2020 строилась на принципах поддержки базовых отраслей и формирования новых, обеспечения их необходимой транспортной и энергетической инфраструктурой и опиралась на систему взаимосвязанных документов долгосрочного планирования. Для каждой макротерритории республики была обозначена своя перспективная экономическая специализация, базирующаяся на тех ресурсах, которыми она располагает, на инвестиционных планах крупных компаний. В соответствии с ней формируются новые промышленные центры по добыче и глубокой переработке сырья на западе, юге и северо-востоке Якутии. При этом планы наших центров развития учитывали реализацию крупных инвестиционных проектов на территориях Красноярского, Хабаровского и Приморского краев, Иркутской и Амурской областей.
Что можно сказать уже сегодня, за четыре года до срока окончания реализации Схемы-2020? Один из главных результатов - в республике по существу появилась новая отрасль - нефтегазовая, которая сегодня наравне с алмазодобывающей становится мощной опорой республиканского бюджета. Комплексное развитие Западной Якутии и в дальнейшем будет связано с освоением месторождений алмазов и углеводородного сырья. Именно здесь реализуются проекты Восточной газовой программы, включая строительство объектов магистральной газопроводной системы «Сила Сибири», которые, очевидно, будут в ближайшие годы драйвером инвестиционной активности, но уверен, что не только они.
До 2020 года будут в основном созданы ключевые объекты запланированной инфраструктуры. Очевидно, что негативные геополитические изменения, макроэкономические тренды и конъюнктура внешних и внутренних рынков внесли свои изменения в сроки реализации ряда проектов. Но концептуально, за редким исключением, все цели, задачи и инвестиционные проекты Схемы-2020 остаются неизменными.
Сегодняшний горизонт планирования мы определили до 2030 года, но хотим одновременно заглянуть и до 2050 года в плане целевого видения. Это важно в силу того, что крупные инфраструктурные проекты реализуются порой десятилетиями, а для такой обширной территории, как наша республика, формирование современной энергетической и транспортной инфраструктуры еще на многие годы будет приоритетом номер один. Помимо этого, именно развитие транспортной инфраструктуры наряду с опорой на глубокую переработку природных ресурсов и создание инновационных предприятий в перспективе может сформировать новые отрасли экономики. При этом мы понимаем, что глобальная задача развития может быть решена только при условии, что мы, не откладывая, скоординированно начнем реализовывать региональные проекты, которые вписываются в стратегию комплексного развития. Что мы, собственно, и делаем, создав в республике в рамках единой инвестпроводящей сети институты развития: Корпорацию развития Республики Саха (Якутия), Агентство инвестиционного развития Республики Саха (Якутия), Республиканскую инвестиционную компанию, Венчурную компанию «Якутия» и др. Благодаря этому мы системно поддерживаем приоритетные для республики отрасли и проекты, ведем поиск частных соинвесторов для значимых проектов, помогаем бизнесу найти свою нишу в нашей «системе координат».
- Как видится сегодня дальнейшее развитие Схемы-2020, на какие территории будут сделаны акценты в следующие десятилетия?
- Мы вписываем нашу стратегию в планы федерального центра по развитию Северного морского пути, обосновываем грузопотоки, опираясь в первую очередь на долгосрочные инвестиционные программы крупнейших российских компаний, пришедших в Якутию.
Если крупным планом, то на данный момент формируется Северо-Якутская опорная зона социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации. Этой территории уже уделяется особое внимание.
Сегодня федеральный центр ведет целенаправленную политику по возрождению Северного морского пути (СМП), разрабатывается стратегия развития российской Арктики. Здесь сегодня формируется комплекс крупных инвестиционных проектов, в том числе с федеральным и республиканским финансированием, а также частного капитала, который, при условии формирования необходимой инфраструктуры, сможет приступить к освоению богатейших месторождений Арктической зоны республики.
Частный бизнес уже проявляет интерес к проектам по освоению Томторского месторождения редкоземельных металлов, месторождений алмазов Верхне-Мунского рудного поля, к месторождениям золота, олова, других цветных и редких металлов на территории Усть-Янского района и другим проектам.
Для комплексного изучения и освоения северных территорий планируется создание Международного центра научных исследований Арктики в п. Тикси.
Для эффективной работы СМП, необходимо обеспечить развитие внутренних водных путей Ленского бассейна. Предполагается реконструкция причальных сооружений порта Тикси, Зеленомысского речного порта. Республике необходимо в срочном порядке развернуть строительство судов речного класса, которые заместят выбывающий из эксплуатации флот, обеспечат перевозки по рекам республики и выход грузов к портам СМП.
Учитывая критическое устаревание флота, в числе приоритетных проектов, продвигаемых республикой и поддержанных на федеральном уровне, - комплексный инвестиционный проект «Модернизация флота и строительство судов для обеспечения грузоперевозок внутренним водным транспортом в Ленском бассейне. Реконструкция и модернизация Жатайского судоремонтно-судостроительного завода». Проект реализуют совместными усилиями ОАО «Ленское объединенное речное пароходство» и АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)».
Если смотреть шире, то для завершения формирования в центральной Якутии мощного индустриального транспортно-логистического центра в точке пересечения в городе Якутске трех федеральных и пяти региональных автомобильных дорог, учитывая наличие международного столичного аэропорта, Якутского речного порта, осталось сделать буквально несколько штрихов с участием федерального софинансирования:
- завершить строительство железной дороги Беркакит - Томмот - Якутск до ст. Нижний Бестях (это на правом берегу реки Лены, напротив города Якутска);
- построить мост через реку Лену в районе Якутска;
- завершить строительство Якутской ГРЭС-2 и ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Томмот - Майя;
- построить высокотехнологичную Жатайскую судоверфь.
Мы эти проекты прорабатываем при поддержке Минвостокразвития России, Минэкономразвития России, Минпромторга России и других федеральных министерств и ведомств, активно продвигаем на разных площадках, привлекая к ним интерес российских и зарубежных инвесторов.
Здесь же, в центре, получат дальнейшее развитие объекты газотранспортной, газораспределительной и газоперерабатывающей электросетевой инфраструктуры. Именно в этом районе уже создана первая в Якутии ТОСЭР «Индустриальный парк «Кангалассы», резидентами которой становятся малые производственные предприятия республики.
Принципиально новое направление развития отраслей в центральной Якутии, как самой густонаселенной территории республики, - развитие высоких технологий. Уже сегодня хорошо проработан проект IT-парка, инициатором которого выступил глава республики. Проект реализует дочерняя компания АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)», специально созданная совместно с частным партнером ООО «Мерлион». Сегодня в Якутии в IT-сфере реализуется немало разрозненных и разноплановых проектов, без преувеличения, есть специалисты мирового уровня. IT-парк, как кристалл-катализатор, сконцентрирует креативную молодежь, и мы ожидаем взрывного роста идей и новых инновационных проектов. Учитывая природно-климатические условия республики, отдаленность рынков сбыта, именно высокие технологии могут и должны стать отличным драйвером инновационного развития.
Мы не меняем планов по Комплексному развитию Восточной Якутии: в приоритете освоение рудных и россыпных месторождений золота, серебра, цветных и редких металлов и создание необходимой для их эффективного освоения транспортной и энергетической инфраструктуры: здесь находится крупнейшее месторождение золота Нежданинское, месторождения золота Тарынского рудного поля, полиметаллических руд Верхне-Менкече, Сентачанское золото-сурьмяное месторождение, свинцово-цинковое месторождение Сардана.
Продолжится реализация проекта «Комплексное развитие Южной Якутии», который в силу большого количества конъюнктурных причин (кризис, падение спроса, волатильность валют, санкции и пр.) не удалось полностью реализовать в тех параметрах, которые были заложены Схемой-2020. Это и железные руды и на их основе металлургический комбинат с учетом близости угольных месторождений, Селигдарский горно-химический комплекс (апатиты), Эльконский горно-химический комплекс (уран), Канкунская ГЭС. А также целая плеяда угольных проектов: уникальное Эльгинское месторождение коксующихся углей, Инаглинское и Денисовское месторождения углей.
- Что особенно важно учитывать при принятии любого управленческого решения и при обосновании инвестпроекта в РС(Я)? Какие аргументы являются главными в выборе приоритетов?
- Начнем с того, что Якутия радикально отличается от других дальневосточных регионов: экстремальные природно-климатические условия, труднодоступность, удаленность, малонаселенность территории, наличие преобладающей в ДФО доли коренного местного населения.
Поэтому конкурентоспособность проектов качественно повышается именно в рамках комплексных инвестиционных проектов, при формировании надежных долгосрочных производственно-технологических и логистических связей, кооперации в рамках отраслевых кластеров и проектов комплексного развития территорий. Это один из главных принципов, определяющих принятие решений о поддержке инвестиционных проектов в республике.
Поэтому необходимо стимулировать бизнес к созданию на территории Якутии предприятий по глубокой переработке.
Проекты комплексного развития территорий будут структурированы в форме ТОСЭР, индустриальных парков, технопарков или инновационных промышленно-производственных кластеров.
Для инвесторов, реализующих проекты на Дальнем Востоке, действуют серьезные налоговые послабления. Регионы, привлекая инвесторов, должны добиваться социального эффекта, компенсируя бюджетный эффект. В первую очередь это занятость местного населения, для чего должны быть адаптированы программы подготовки кадров. Расширение сервисных услуг вокруг крупных компаний также зависит от готовности субъектов малого и среднего бизнеса конкурировать при размещении заказов, что означает повышение эффективности программ поддержки предпринимательства и облегчения условий ведения бизнеса. К тому же монопрофильность населенных пунктов требует высокой социальной ответственности добывающих предприятий в виде специальных социальных и экологических программ.
- На первом Восточном форуме было заключено соглашение между правительством РС(Я), Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона и Корпорацией развития РС(Я) о совместной реализации инвестиционных проектов. Как работает это партнерство?
- Мы не только создаем условия, но и сами стремимся выступать соинвесторами. Созданная чуть более года назад Корпорация развития Республики Саха (Якутия) стала по существу институтом развития нового типа, который на паритетных началах начинает привлекать инвестиции. С Фондом была достигнута договоренность о том, что федеральный и региональный институты развития будут действовать опираясь на единые стандарты инвестиционного процесса, основанные на лучших мировых практиках.
Досье «Дальневосточного капитала»: Акционерное общество «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» создано в соответствии с распоряжением главы Республики Саха (Якутия) от 4 декабря 2014 года распоряжением правительства Республики Саха (Якутия) от 5 декабря 2014 года. 100% акций Корпорации принадлежат Республике Саха (Якутия) в лице учредителя - министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).
Сегодня мы уже вышли на рабочее начало двух проектов. АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» в июле создало два дочерних общества - проектные компании для реализации инвестиционных проектов: ООО «Проектная компания «ИТ-Парк» и ООО «Жатайская судоверфь».
Заемные средства Фонда развития будут привлечены и для реализации комплексного проекта «Модернизация флота и строительство судов для обеспечения грузоперевозок внутренним водным транспортом в Ленском речном бассейне. Реконструкция и модернизация Жатайского судоремонтно-судостроительного завода». Это гораздо более капиталоемкий проект: только на строительство самой верфи потребуется порядка 5,7 млрд рублей. Мы рассчитываем, что финансирование этого проекта будет включено в новую редакцию госпрограммы «Социально- экономическое развитие Арктической зоны РФ на период до 2020 г. и на дальнейшую перспективу», поскольку он стратегически важен не только для самой республики, но и для развития российской Арктики в целом.
Досье «Дальневосточного капитала»: Цель инвестиционного проекта «Парк высоких технологий «ИТ-Парк» в г. Якутске» - формирование научно-производственного комплекса в сфере высоких технологий, «ядра» инновационного сектора экономики Республики Саха (Якутия). Создание условий для диверсификации экономики Якутии. Реализация инновационного и интеллектуального потенциала креативной части молодежи республики.
По существу, это системообразующий проект для формирования Северо-Якутской опорной зоны развития в Арктике, обеспечивающий успешную реализацию на этой территории других инвестиционных проектов как на этапе строительства, так и на этапе эксплуатации объектов.
В качестве механизма финансирования строительства судов на высокотехнологичной Жатайской судоверфи рассматривается также и вариант региональной концессии, и продажи вновь построенных судов для судоходных компаний Ленского бассейна.
Досье «Дальневосточного капитала»: Инициаторами проекта создания современной Жатайской судоверфи выступили ОАО «ЛОРП» (основной перевозчик по реке Лене) и АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» (доли участия - 51% и 49%). Проект нацелен на обеспечение бесперебойных грузоперевозок внутренним водным транспортом в Ленском бассейне (в т. ч. северный завоз) за счет обновления флота на современной высокотехнологичной судостроительной верфи на базе ЖССЗ в кооперации с другими судостроительными и машиностроительными предприятиями РФ. Предполагается, что верфь будет строить порядка 10 речных судов различной номенклатуры в год, а также ежегодно модернизировать по 6 судов, заниматься ремонтом и межнавигационным обслуживанием судов.
- Основные комплексные проекты впереди, сегодня же Якутии, несмотря на кризисные явления, удалось сохранить объем и темпы привлечения инвестиций в экономику республики. Что стало основным фактором этой тенденции? Вытягивают госинвестиции?
- Ситуация в российской, да и республиканской экономике непростая, что ведет к снижению инвестиционной активности частного бизнеса. Якутия в прошлом году смогла сохранить положительную динамику такого показателя, как объем инвестиций в основной капитал, он сложился на уровне 200 млрд руб. (100,3%). Это связано с тем, что на территории республики начата реализация такого крупного проекта, как «Сила Сибири». Естественно, что объем капитальных вложений в этот проект будет замещать выбывающие инвестиции в других секторах экономики.
Период стагнации если и не прошел, то признаки оживления в инвестиционной сфере налицо. В значительной мере это определяется и тем, что в республике сделано немало шагов, существенно улучшающих условия ведения бизнеса, сформирована система мер поддержки бизнеса. Большая работа проводится по совершенствованию административных процедур. Я уверен, все эти меры создают основы для прихода инвесторов и появления новых проектов.
Лариса Ларина.
Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2016 год.
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