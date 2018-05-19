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18 Июня 2018, 09:19 | Тема номера

Кадры для промышленности

Приоритет Ил Тумэна - закрепление трудовых ресурсов на промышленных предприятиях

Республика Саха (Якутия) одной из первых в ДФО сформировала положительные тенденции в демографии. А в последние годы ведет комплексную работу по повышению занятости населения. Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 2 декабря 2017 года 2018 год объявлен в республике Годом содействия занятости населения.

Здесь есть своя специфика. В Якутии идет активное освоение природных ресурсов, на этой основе сформированы точки экономического роста, где существует большая потребность в кадрах. И эта потребность должна обеспечиваться, прежде всего, за счет жителей республики. При этом в сельских районах есть определенная избыточность трудовых ресурсов, которые невозможно в полной мере задействовать на местных производствах, обеспечить достойными современными рабочими местами с хорошими зарплатами, надежным социальным пакетом, и это, если не предпринимать комплексных мер, может вылиться в серьезные социальные проблемы.

«Уровень занятого населения в промышленных районах намного выше, чем уровень занятого населения в улусах республики, и в сельской местности наблюдается избыток трудовых ресурсов, что требует решения вопроса привлечения и закрепления населения, прежде всего, сельских улусов республики на промышленных предприятиях Южной и Западной Якутии», - комментирует ситуацию Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр ЖИРКОВ.

Проблема понятна. И депутаты Госсобрания пятого созыва уделяют ее решению приоритетное внимание, не только работая над республиканскими законодательными актами, которые могли бы существенно повлиять на ситуацию, но и выступая организаторами важных перемен в этой сфере. В наиболее крупных промышленных узлах - Мирном, Нерюнгри, Нижний Бестях и других - регулярно проходят парламентские слушания с привлечением работодателей - руководителей крупнейших компаний, работающих в республике, представителей органов исполнительной и муниципальной власти. Только так, считают депутаты, можно достигнуть консенсуса интересов, понять, какие меры могут здесь быть наиболее эффективными, а главное - сделать работу системной и проконтролировать исполнение совместно принятых решений.

Первые такие слушания прошли в центре алмазодобычи - городе Мирном - еще в 2015 году. По их итогам было принято постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) «О рекомендациях парламентских слушаний на тему «Привлечение и закрепление трудовых ресурсов на промышленных предприятиях, осуществляющих деятельность на территории Республики Саха (Якутия)». Проводится последовательная работа по реализации рекомендаций и совершенствованию системы мер. Это ведь еще и работа на перспективу. Жизнь на месте не стоит, в Якутии начинают реализовываться новые крупные проекты, которые потребуют квалифицированных кадров. К примеру, крупнейший инвестиционный проект угледобывающей компании «Колмар», который уже создал в Нерюнгринском районе тысячи рабочих мест.

В начале 2017 года Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения запустил ведомственный проект «Местные кадры в промышленность». Его цель - создание правовых, экономических и институциональных условий, которые позволят гражданам, проживающим в Республике Саха (Якутия), трудоустраиваться на промышленные предприятия.

Целевой показатель трудоустройства граждан из числа местных жителей был согласован с пилотными компаниями: ООО «УК «Колмар», ОАО ХК «Якутуголь», ООО «Эльгауголь», АО «Алданзолото ГРК», ОАО «Золото Селигдара». С компаниями были заключены соответствующие соглашения. Для каждой была разработана индивидуальная дорожная карта по кадровому обеспечению, включающая мероприятия по поиску и профессиональному отбору кандидатов под заявленные потребности, профессиональной подготовке и переподготовке, а также содействие в переезде из сельской местности. По итогам проекта в течение 2017 года компаниями было принято и трудоустроено вахтовым способом порядка трех тысяч человек, в том числе - молодых специалистов.

В июне 2017 г. проект по занятости населения «Местные кадры в промышленность» был утвержден в статусе приоритетного проекта Республики Саха (Якутия). К нему предложено подключиться еще 16 крупным промышленным предприятиям, работающим в алмазном комплексе, нефтегазовой отрасли, золотодобыче.

Параллельно идет работа и в муниципальных образованиях, которые ведут подбор работников. По предварительным итогам опроса граждан, желающих выехать для работы в промышленные компании, сформирован список граждан из 35 улусов (районов) республики и города Якутска. Тем временем в муниципальных районах идет работа по сбору и анализу паспортов рынка труда поселений.

Спикер парламента Якутии считает, что необходимо расширение и развитие горизонтальных связей между муниципальными районами и промышленными предприятиями, шефских отношений между муниципальными образованиями промышленных и сельских районов в вопросах подготовки и привлечения местных трудовых ресурсов в промышленность, заключения прямых договоров, шефских связей.

В апреле этого года депутаты Государственного Собрания РС(Я) вновь комплексно проанализировали ход выполнения рекомендаций парламентских слушаний, добавив новые поручения органам власти республики, в том числе касающиеся принятия Концепции и Комплексного плана мероприятий развития среднего профессионального образования Республики Саха (Якутия) для обеспечения рабочими кадрами отраслей экономики и социальной сферы Республики Саха (Якутия) на период до 2022 года. Целый комплекс мер предусматривает совершенствование системы профессионального образования, которое должно в полной мере отвечать требованиям работодателей. Структурные подразделения государственных учреждений профессионального образования должны появиться непосредственно в муниципальных районах. Должны быть созданы опорные центры профессионального обучения и переподготовки, в том числе взрослого населения.

Еще более тесным должно стать взаимодействие с самими промышленными предприятиями, представителей которых ждут в улусах республики в целях подбора кадров, презентации своих вакансий. В уже заключенные соглашения предложено включить положения об обеспечении жильем специалистов из числа местного населения, принимаемых на работу на промышленные предприятия.

«Республика должна быть заинтересована не только в том, чтобы люди, идущие работать в промышленность, получили образование, но и закрепились в профессии», - говорит председатель Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков.

Спикер Ил Тумэна отмечает:«Промышленные предприятия, которые имеют длительный опыт работы на территории республики, проявляют устойчивую готовность к принятию и трудоустройству местных кадров, включая кадры из сельских территорий. Необходимо менять, прежде всего, сознание сельской молодежи, ее отношение к работе в промышленности. Молодые люди должны быть нацелены на работу, на изменение образа жизни, который в промышленных районах отличается от сельских. Обучая специалистов без мотивации, мы получим лишь увеличение оттока кадров с промышленных предприятий, но уже за счет местных ресурсов».

Александр Жирков подчеркивает, что необходимо и дальше продолжать налаживать системную последовательную работу по привлечению и закреплению местных трудовых ресурсов на промышленных предприятиях.

Юрий РОГОВ.

Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2018 год. 

Теги: промышленность  Ил Тумэн  кадры 


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