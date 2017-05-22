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Анатолий ДОБРЯНЦЕВ, первый заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия): Механизмы реализации закона еще предстоит дорабатывать
- Анатолий Анатольевич, 1 июня будет год, как начал действовать закон о «дальневосточном гектаре». Он работает успешно, на ваш взгляд?
- С начала реализации закона (с 01.06.2016 по 18.05.2017) на территории Республики Саха (Якутия) поступило 18053 заявления, в том числе 2390 договоров прошли государственную регистрацию. По количеству поступивших заявлений среди субъектов ДФО республика на сегодняшний день занимает второе место.
В целом в Дальневосточном федеральном округе поступило 89501 заявление, что говорит о заинтересованности граждан в проекте «Дальневосточный гектар».
Говорить об успешности реализации федерального закона на территории республики пока рано, так как работа продолжается. Следует отметить, что процедура предоставления земельных участков идет с учетом постоянных доработок федеральной информационной системы, которая без схем лесоустройства, охотустройства является недостаточно информативной.
Федеральный закон в своем роде является революционным, и при его реализации будут постоянно требоваться нестандартные решения, будут возникать проблемные вопросы. В республике имеется четкое понимание, что без разносторонней поддержки граждан освоить полученный «дальневосточный гектар» будет довольно сложно.
- Якутия, как, может быть, ни один регион Дальнего Востока, была активна в обсуждении законопроекта. Да и потом, когда он уже вступил в силу, продолжала предлагать поправки в него и настаивала на своих предложениях. Что беспокоило больше всего? Чего удалось избежать?
- Действительно, проект федерального закона прошел широкое обсуждение общественности Республики Саха (Якутия) на разных площадках с участием политических партий, общественности, выявившее обеспокоенность населения республики о возможных негативных последствиях при его принятии в предложенной редакции. Были сформулированы совершенно конкретные предложения по законопроекту, и в прошлом году руководством республики была проведена большая работа с федеральными органами власти по их согласованию. Речь шла о земельных участках в границах территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, особо охраняемых природных территорий, территорий, занятых недрами, и земель, и территорий общего пользования.
Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) совместно с Правительством республики принимало активное участие в рабочей группе по внесению изменений в федеральный закон под председательством заместителя председателя Совета Федерации Галины КАРЕЛОВОЙ. Чего удалось добиться? Были приняты наши предложения в части наделения законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации правом определять территории, в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование. Было сокращено количество органов, уполномоченных на предоставление земельных участков на уровне местного самоуправления (до 01.01.2017 их было 445, с 01.01.2017 осталось 84 уполномоченных органа). Значительная часть наших поправок касалась обеспечения актуальности сведений в федеральной информационной системе о территориях, землях, зонах, в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с федеральным законом, а также о зонах с особыми условиями использования территорий, об охотничьих угодьях, о территориях объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. Для оператора федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.рф» (далее - ФИС) был установлен срок (три рабочих дня) для внесения указанных сведений в информационную систему.
- Какие инициативы якутских парламентариев в вопросе предоставления «дальневосточного гектара» вы считаете наиболее значимыми?
- Наиболее значимыми считаем работу по исключению из проекта закона территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока особо охраняемых природных территорий, земель разведанного запаса полезных ископаемых.
- Что сегодня показывает практика? Насколько закон оказался «зрелым»? Какие острые моменты возникают и их необходимо, на ваш взгляд, решать?
- Реализация закона показала, что федеральная информационная система для предоставления гражданам земельных участков работает нестабильно, а также не обеспечивается равный доступ граждан к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, поскольку скорость доступа к ней в большинстве населенных пунктов республики не позволяет жителям полноценно пользоваться предлагаемым сервисом. В настоящее время большое количество уполномоченных органов не имеют возможности принимать заявления в форме электронного документа с использованием информационной системы, что существенно ограничивает возможности потенциальных заявителей, приводит к задержке рассмотрения заявлений.
На сегодня одной из актуальных проблем реализации закона остается смещение границ земельных участков на публичной кадастровой карте Росреестра, которая является основой ФИС. Так как это исключительно федеральное полномочие, работу по исправлению проводит центральный аппарат Росреестра. В настоящее время смещение границ земельных участков на карте исправлено только на территории северных улусов. На остальной части республики работы продолжаются. По этой причине большой процент отказов на территории республики.
Одна из основных причин отказа в предоставлении земельного участка - наличие большого количества ранее учтенных земельных участков. Границы по ним не установлены в соответствии с действующим законодательством и сведения о них отсутствуют в Государственном кадастре недвижимости (на 01.01.2017 количество ранее учтенных земельных участков составляет 197924, т.е. 42% от общего количества земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет). Поэтому при подаче гражданином заявления такие земельные участки не отображаются на карте ФИС.
Третья причина - это то, что население своевременно не оформило свои участки. К примеру, имеется жилой дом с земельным участком, а сведения о правах на собственность отсутствуют, также имеются подобные случаи по сенокосным угодьям.
Механизмы реализации федерального закона еще предстоит отрабатывать. В этот период важно не допустить серьезных ошибок и недоработок, которые могут привести к негативным последствиям, поставить под вопрос достижение намеченных целей.
- Какие региональные особенности есть у закона о «дальневосточном гектаре»? Предусмотрены ли особые меры поддержки: организационные мероприятия, финансовые влияния и так далее?
- Федеральным законом не учитываются природно-климатические особенности Республики Саха (Якутия), в том числе вопросы эксплуатации земель в зоне расположения вечной мерзлоты. Мерзлотные ландшафты, ранее исправно служившие человеку, теряют свою устойчивость с каждым годом. Данная ситуация усугубляется тем, что федеральным законом разрешается предоставление земельных участков под вырубку лесных насаждений, что, в свою очередь, способствует деградации зоны вечной мерзлоты.
В рамках действующих норм законодательства жители республики могут получить дополнительные земельные участки, так называемые «якутские гектары». При этом будет оказываться государственная поддержка граждан, реализовавших право по закону о «дальневосточном гектаре» путем консолидации существующих мер поддержки в виде субсидий и грантов по линии Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики и Министерства инвестиционного развития и предпринимательства Республики Саха (Якутия).
Перед региональным АКБ «Алмазэргиэнбанк» поставлена задача разработать целевой кредитный продукт для физических лиц «Мой гектар» для финансирования населения в республике на цели освоения выделенного «дальневосточного гектара».
- Вы сами верите, что действие закона принесет большую пользу Дальнему Востоку и Якутии, привлечет в регион «новых дальневосточников», крепче привяжет к региону местное население, высвободит предпринимательскую инициативу?
- В республике многое делается для того, чтобы этот закон принес пользу местному населению, способствовал развитию экономики региона, при этом были минимизированы риски, которые могут возникнуть при его реализации, отрицательно повлиять на традиционный уклад и традиционное хозяйствование проживающих народов.
Природа, климат, условия хозяйствования, проживания в нашей республике суровые, поэтому нельзя однозначно сказать, что многие жители из других регионов страны готовы переехать в Якутию и заниматься хозяйственной деятельностью. У нас в республике себестоимость производимой продукции и оказание различных услуг в разы выше, чем на Дальнем Востоке, не говоря уже о Центральной России. Также есть большие сложности с подведением соответствующей инфраструктуры (дороги, электроэнергия, газ, вода и т.д.) к выделенным участкам.
С начала реализации третьего этапа закона о «дальневосточном гектаре» в работе находится 168 заявлений, поданных из 49 субъектов Российской Федерации на территории 21 района республики (менее 1%). Таким образом, можно констатировать, что в первую очередь новым бесплатным упрощенным порядком получения земельного участка заинтересовались граждане, проживающие на территории нашей республики.
Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2017 год.
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