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17 Мая 2013, 15:23 | Тема номера

Авиакомпания "Якутия" стала лучшим региональным перевозчиком России

Якутская авиакомпания признана лучшим региональным перевозчиком России по итогам работы в 2012 году. "Якутия" получила национальную авиационную премию "Крылья России" в номинации "Авиакомпания года - пассажирский перевозчик на региональных маршрутах".

Деятельность по развитию воздушных перевозок на российском авиационном рынке была отмечена также дипломом в номинации «Авиакомпания года - пассажирский перевозчик на внутренних воздушных линиях России в группе I (объем пассажирских перевозок на ВВЛ более 3 млрд пкм)».

По словам генерального директора авиакомпании «Якутия» Ивана ПРОСТИТА, это очень важное достижение для компании. «Звание лауреата главной отечественной отраслевой премии в ключевой для авиакомпании «Якутия» номинации по региональным перевозкам - это лучшее признание нашей работы в России», - отметил он.

В 2012 году «Якутия» перевезла 1 145 630 пассажиров, пассажирооборот компании составил 3 586 342 тыс. пассажирокилометров. В структуре перевозок наибольшее количество пассажиров перевезено по межрегиональным рейсам.

Учитывая высокую конкуренцию на рынке авиационных перевозок, нельзя не признать успех якутской компании. В условиях жесткой конкурентной борьбы среди авиаперевозчиков первой пятерки в рейтинге ведущих авиакомпаний России «Якутия» получила премию в самом важном для компании сегменте перевозок.

Достижения «Якутии» на рынке региональных перевозок весьма заметны - компания выполняет полеты не только по Республике Саха (Якутия), но также располагает эффективной сетью межрегиональных и внутрирегиональных перевозок практически по всему Дальнему Востоку, развивает полеты в Краснодарском крае, связывает Москву с отдаленными регионами, осуществляет перевозки пассажиров за рубеж не только из Москвы и Краснодара, но и региональных аэропортов.

Авиационный конкурс «Крылья России» проводился в этом году в 16-й раз. Соискателями премии выступают крупнейшие авиаперевозчики, региональные авиакомпании, операторы деловой авиации, специализированные грузоперевозчики, вертолетные операторы. Для участия в конкурсе на соискание звания «Авиакомпания года» были выдвинуты 49 российских авиаперевозчиков и 67 зарубежных авиакомпаний. Среди победителей «Аэрофлот», «Якутия», «Алроса», «Сахалинские авиатрассы», «Волга-Днепр».

Первый «Сухой Суперджет-100» на Дальнем Востоке

«Якутия» стала первым дальневосточным заказчиком нового российского регионального лайнера Sukhoi Superjet 100. Компания располагает двумя самолетами данного типа. Пополнение парка реализовано в рамках государственной программы «Развитие транспортного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы».

По мнению Ивана Простита, «Суперджет» отвечает требованиям современного регионального рынка авиаперевозок. «Оптимальная пассажировместимость, возможность эксплуатации на Севере и комфорт в салоне этого современного самолета позволяют нам рассматривать его как конкурентоспособную технику. Более того, его улучшенные взлетные и посадочные характеристики наряду с широким диапазоном возможности по дальности и коммерческой загрузке дают возможность открытия новых направлений, оптимизаций маршрутной сети и расписания».

В пассажирском салоне самолетов SSJ100 авиакомпании «Якутия» установлены 8 кресел бизнес-класса с шагом 38 дюймов и 85 кресел экономкласса с шагом 31 дюйм. Просторный, хорошо освещенный салон с удобными креслами и объемными багажными полками обеспечит пассажирам приятное времяпровождение и комфорт в полете.

«Каждое конструктивное решение самолета Sukhoi Superjet 100 - это результат консультаций с авиакомпаниями, которые, в свою очередь, руководствуются пожеланиями пассажиров. Самолет построен по принципу двух окружностей, вписанных друг в друга, что позволяет избежать эффекта «туннеля», и это особенно важно для людей, страдающих клаустрофобией», - говорит главный конструктор ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» Владимир ЛАВРОВ.

Можно отметить, что Sukhoi Superjet 100, переданный авиакомпании «Якутия», стал первым в серии, на котором установлена система индивидуального обдува пассажиров. Теперь все последующие самолеты этого типа, включая второй SSJ100 авиакомпании «Якутия», будут передаваться заказчикам с данной функцией.

Полеты на самолетах «Сухой Суперджет-100»

Лайнеры SSJ100 активно освоили расписание авиакомпании «Якутия». Самолеты эксплуатируются при полетах из Якутска, Нерюнгри, Новосибирска, Хабаровска в Китай (г. Харбин, Пекин).

Полет между Якутском и Хабаровском на этом авиалайнере занимает 2 часа 20 минут. Именно по данному маршруту выполнил свой первый рейс в конце января этого года первый самолет SSJ100 авиакомпании «Якутия».

Администрация Хабаровского края выразила особый интерес к развитию воздушного сообщения на самолете SSJ100, поскольку это первый на Дальнем Востоке «Суперджет». Внедрение в эксплуатацию новой российской техники, отвечающей всем передовым требованиям, существующим на сегодняшний день, по обеспечению безопасности и комфорта в полете, - это первостепенная задача участников организации услуг на воздушном транспорте.

«Якутия» также приступила к выполнению полетов на SSJ100 по маршруту Хабаровск - Магадан - Хабаровск. После прибытия в аэропорт города Магадана авиакомпания «Якутия» предлагает продолжить путешествие во многие города Дальнего Востока и центральной России.

Первый Bombardier Dash 8 Q400 в России

Авиакомпания «Якутия» первой в России начала эксплуатацию нового регионального турбовинтового самолета Bombardier Dash 8 Q400, который призван заменить ранее эксплуатировавшиеся воздушные суда Ан-24.

Главными критериями выбора этого типа самолета стали возможность посадки на грунтовые аэродромы с короткими взлетно-посадочными полосами и допуск к эксплуатации при низких температурах. Сегодня Q400 успешно эксплуатируется в сходных с российским Дальним Востоком климатических условиях канадского севера.

Q400 - машина нового поколения, отвечающая всем современным требованиям безопасности полетов, эксплуатационной эффективности и комфорта для пассажиров.

Самолет эксплуатируется авиакомпанией «Якутия» при полетах Якутск - Нерюнгри, Якутск - Хабаровск, Хабаровск - Оха, Якутск - Благовещенск, Якутск - Магадан, Якутск - Петропавловск-Камчатский, Якутск - Анадырь, Якутск - Улан-Удэ, Якутск - Красноярск.

Задавая новые экологические стандарты, воздушные суда Q400 используют на 30-40% меньше топлива и производят на 30-40% меньше вредных выбросов по сравнению с более старыми реактивными самолетами аналогичной мощности, которые они заменили на ряде маршрутов. Вместе с тем возможность снижения режима работы двигателя делает воздушное судно Q400 столь же экономичным по расходу топлива, как и турбовинтовые самолеты, в расчете на одно пассажироместо, сохраняя преимущества в плане скорости и стоимости обслуживания.

"Дальневосточный капитал", N 5.

 

Теги: конкурс  авиакомпания Якутия 


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