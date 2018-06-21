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Лифт для инноваторов: Технопарк "Якутия" представляет первые итоги
Без формирования благоприятной инновационной среды трудно рассчитывать на приток инвестиций и развитие современных отраслей экономики. И хотя разговоров об инновациях и нанотехнологиях сегодня довольно много, примеры реального воплощения этих идей пока можно пересчитать по пальцам.
В Республике Саха (Якутия) пошли по пути создания технопарков - своеобразных инкубаторов для выращивания из инновационных идей и разработок реального бизнеса. Первый - Технопарк «Якутия» - открыл свои двери 22 декабря 2012, второй - в Нерюнгри - находится в стадии становления.
И, несмотря на столь юный возраст нового учреждения, директор ГАУ «Технопарк «Якутия» Анатолий СЕМЕНОВ убежден, что проект состоялся, хотя поначалу были на этот счет и сомневающиеся.
- Сегодня, спустя всего четыре месяца после открытия, в технопарке работают 18 резидентов. Это предприятия разных форм собственности, которые производят конкретную продукцию, - рассказывает Анатолий Семенов. - По дорожной карте - концепции технопарка, которую утвердил наблюдательный совет, - в качестве одного из приоритетных видов деятельности определена биотехнология. На Севере уникальная природа, свойства растений тоже уникальны, поскольку они созревают в короткий период. Например, из лиственницы можно получать антиоксидант дигирокверцетин, который пользуется спросом на международном рынке для изготовления БАДов. Из ягеля выведен сорт бактерий, которые борются с загрязнениями нефти, что очень актуально для республики, где разворачивается нефтяная промышленность, проходит ВСТО. И эти производства теперь разместились под крышей технопарка.
Технопарк, по словам директора, появился не на пустом месте, в республике работают 9 институтов РАН, Северо-Восточный федеральный университет. Это серьезная научно-образовательная база - 400 докторов наук и около 1500 кандидатов. Теперь у многих из них появилась реальная возможность довести свои разработки до конечного результата - промышленного производства. Федеральный закон № 217 дал право образовательным учреждениям и науке создавать малые предприятия и зарабатывать деньги на наукоемком производстве. А технопарк, открытый, по мнению научной общественности республики, очень вовремя, предоставил конкретные условия для работы малых инновационных предприятий.
- Мы предоставляем своим резидентам и партнерам различные услуги. Первая - упаковка проектов: мы помогаем формировать бизнес-планы, анализировать окупаемость проекта с тем, чтобы можно было решать вопросы его финансирования - через Венчурную компанию Якутии, РВК, иные посевные фонды, в том числе Бортника, - продолжает Анатолий Семенов. - Второе - бухгалтерские, юридические услуги, в том числе по регистрации компании. И, наконец, - дешевая аренда: согласно постановлению правительства республики первый год резиденты технопарка платят всего 10% реальной стоимости, второй год - 20 и третий - 30%.
В составе технопарка действует бизнес-школа. Ее задача - дать резидентам точечные знания, которые помогут в развитии бизнеса. Для этого организуются зарубежные стажировки, в Якутию приглашаются ведущие бизнес-тренеры по наиболее актуальным направлениям, в числе которых не только производство, но и продвижение инновационного товара на рынке, поиск контрагентов.
- Мы формируем траектории, по которым нужно обучать персонал, ведь инноватор должен обладать комплексом знаний, - рассказывает директор бизнес-школы, доктор социологических наук Василий ОХЛОПКОВ. - Не много людей, которые готовы к риску, превозмогать преграды на этом сложном пути. Здесь должны быть харизма, лидерские качества, а также обширные знания, причем не только в сфере высоких технологий и производства, но и в сфере продаж. Мы помогаем подбирать эффективную команду, состоящую из генератора идей, инженера и управленца, и только в совместной работе они могут получить конкретный результат.
Таким образом, выстраивается инновационный лифт, с помощью которого можно подняться от идеи до выпуска опытного образца и производства продукции.
Что же касается ожидаемых результатов, то в основу формирования траектории развития Технопарка «Якутия» положены функциональные направления, определенные государственной программой РС(Я) «Научно-техническое и инновационное развитие Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы». А деятельность резидентов технопарка направлена в наиболее актуальные для республики отрасли: кроме биотехнологий и биомедицины, это энергоресурсосберегающие технологии, что особенно актуально для сурового северного края, транспортная инфраструктура, строительство и строительные материалы.
И надо сказать, есть уже первые успехи. Например, компания «Бигэ» на территории технопарка наладила производство из местного сырья красочных покрытий с низкой теплопроводностью и высокой морозостойкостью. Начинали бизнес вчетвером, сегодня в нем занято уже 11 человек. Продано 15 тонн краски, в 2013 году планируют произвести в 10 раз больше.
- Наши резиденты разрабатывают с учетом энергосберегающих технологий теплые дома, так необходимые северянам, три таких дома уже построены в Намцах, - говорит директор технопарка. - Интересный проект передвижной станции по производству евродров, это очень перспективное направление. Такие дрова дольше горят, дают больше тепла и почти не оставляют золы. С успехом развивается и IT-направление, в этой области у нас уже 7 проектов. Отдаленность Якутии от рынков является большой проблемой, но с помощью современных технологий, когда одним «кликом» можно выйти на мировые рынки, она хотя бы частично решается. Есть отличный стартап по производству компьютерных игр, уже произведено 17 компьютерных игр, в компании работает 60 человек, объем производства около 200 млн рублей в год. И очень важно, что эти интеллектуальные ребята, патриоты своей страны, делают в Якутии современный продукт, востребованный в мире.
Как рассказали в технопарке, здесь ждут новых резидентов. Но главное условие участия - наличие инновационного проекта, ноу-хау. Возможность поддержки определяет экспертный совет, который изучает не только научную, но и коммерческую составляющую.
- Первый вопрос, который мы задаем претенденту: «Кому вы будете продавать свою продукцию?» - поясняет Анатолий Семенов. - Если ответ на него есть, как, скажем, у ребят, производящих краски, то сотрудничество состоится. Мы поможем расширить рынки, наладить контакты, ведь технопарки - это не только инфраструктура, но и связи, авторитет. За три месяца здесь состоялось порядка 30 мероприятий, к нам приезжают банкиры, главы округов, представители бизнеса. После таких встреч у наших резидентов появляются новые заказы. Но каждый из них должен четко осознавать, что он заходит на три года, за это время он обязан пройти детский и подростковый периоды и встать на ноги, чтобы выйти из технопарка и работать в обычном режиме.
Высоко оценивает роль технопарков председатель Государственного комитета РС(Я) по инновационной политике и науке Максим ТРОФИМОВ. И делится планами по поводу создания технопарка в городе угольщиков Нерюнгри, который должен заработать уже в 2013 году. Правительство республики направляет на этот проект порядка 200 млн руб. Делается это для того, чтобы моногород получил шанс расширить свою специализацию, чтобы вокруг угольных компаний появлялся малый инновационный бизнес, а молодые специалисты не уезжали в поисках счастья в далекие края.
- Когда авторы интересных наработок и проектов попадают в наше сообщество, они словно бы получают катализатор роста, - размышляет Максим Трофимов. - Мы помогаем оформить бизнес-план, продвигаем проект, ищем деньги, как было, например, с нефтебиосорбентом. Встречаемся с потенциальными заказчиками, убеждаем, что нужно перевооружаться, осваивать новинки. Все это в конечном счете и приводит к позитивному результату.
Так, при поддержке комитета по инновационной политике реализуется конкретный проект по переработке старых автомобильных шин, которых на Севере накопилось великое множество. Якутская компания, имеющая патент на изготовление из них резиновой крошки для тротуарной плитки, может стать одним из резидентов технопарка в Нерюнгри.
- Технопарки позволяют создавать новые рабочие места, которые интересны молодежи. Это политика миграционного сдерживания, - убежден Максим Трофимов. - Создав технопарк в Якутске, мы уже остановили две команды молодых специалистов, которые готовы были уехать в Юго-Восточную Азию. Ребята остались, потому что здесь им удобно, комфортно, есть возможность получать достойную зарплату, созданы условия для творческой работы, своеобразный креативный кластер. Очень важно, чтобы российские ученые и инноваторы отчетливо понимали, что на родине очень нужны их идеи и мозги, и то, над чем они работают, найдет применение в собственном отечестве. Мы стараемся, чтобы это было именно так.
Ирина СЕРГЕЕВА
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