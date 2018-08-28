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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 11 Сентября, 05:40 |
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Республика Саха (Якутия) идет арктическим курсом
Все флаги в гости к нам
О том, сколь значительный интерес вызывает сегодня этот регион, говорят и состав участников мероприятия, и объем проделанной ими работы. Ученые и практики из стран, имеющих непосредственный выход в высокие широты, - США, Финляндии, Норвегии, Швеции, Исландии - и представители государств, чьи границы далеки от Полярного круга, - Италии, Франции, Словакии, Японии - вместе с российскими коллегами из Мурманской, Магаданской, Тюменской и Ярославской областей, Татарстана и Приморского края, Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга и, конечно, Якутии в течение трех дней обсуждали пути и перспективы развития Арктики.
В работе конференции приняли участие 370 специалистов в разных областях науки, техники и государственного управления, представивших 172 содержательных доклада по 10 основным направлениям деятельности в арктическом регионе. В рамках конференции прошла выставка с говорящим названием «Технологии Арктики», где были представлены последние разработки, призванные обеспечить освоение этого сурового региона и комфортные условия для живущих и работающих здесь людей.
Центр притяжения ХХI века
Открывая работу конференции, глава Республики Саха (Якутия) Егор БОРИСОВ отметил, что сегодня Арктика становится объектом притяжения для самых разных стран. Причин тому много - от все возрастающей конкуренции за ресурсы и глобальных климатических изменений, делающих доступными их гигантские запасы, сосредоточенные в регионе и на прибрежном шельфе арктических морей, до назревшей необходимости формирования эффективных транспортно-логистических схем, основанных на использовании Северного морского пути (СМП).
Главная задача Года Арктики в Якутии - это привлечение широкого внимания населения, органов государственной власти, деловых кругов, научно-экспертного сообщества, общественных организаций к вопросам развития арктических территорий. По словам главы республики, именно это является приоритетной задачей для Якутии. На эти цели в 2014-2017 годах и на период до 2020 года будет направлено более 55 млрд рублей. В Арктической зоне Якутии до 2020 года предполагается ввести в эксплуатацию более 164 тыс. кв. метров жилья, построить и реконструировать более 70 источников тепло- и энергоснабжения. К централизованным источникам теплоснабжения планируется подключить 2,4 тыс. жилых домов.
При этом Егор Борисов подчеркнул, что 90% территории республики до сих пор не освоены. Представления о ресурсной базе региона основаны на изысканиях и открытиях, сделанных в период первой комплексной якутской экспедиции, которую СССР организовал и провел еще в 1922-1935 годах. Однако даже этой малой толики известных природных богатств, которые таят в себе недра Якутии и ее арктических районов, сегодня достаточно для реализации крупнейших государственных проектов международного уровня. Таких как газопровод «Сила Сибири», ориентированный на долгосрочную поставку «голубого топлива» в Китай, или нефтепровод Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО), который выводит российские углеводороды на перспективные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Поддержав инициативу руководства республики, президент России Владимир ПУТИН распорядился организовать и провести вторую комплексную научную экспедицию Российской академии наук по изучению производительных сил Якутии. Она начнет свою работу уже в 2015 году.
По экспертным оценкам, в Арктической зоне сосредоточены основные запасы важнейших полезных ископаемых, определяющие перспективы развития национальной экономики. Общая стоимость минерального сырья арктических недр превышает $30 трлн, из которых две трети приходится на топливно-энергетические ресурсы. Сегодня в российской Арктике 1% населения производит 11% национального дохода России и 22% российского экспорта. Что касается Якутии, то по общим запасам природных ресурсов республика занимает первое место в России. И перспективы социально-экономического развития региона в ближайшие годы связаны с разработкой гигантского Эльгинского угольного месторождения, крупнейшего в мире Томторского месторождения редкоземельных металлов, с расширением добычи алмазов, олова, сурьмы на месторождениях Сарылах и Сентачан и многими другими проектами.
Помимо прикладных аспектов развития российской Арктики, решаются и вопросы его институционального обеспечения. В 2014 году в структуре органов власти Якутии создан Государственный комитет по делам Арктики, введен институт Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера (КМНС), республика активно включилась в неполитический диалог в рамках международной организации «Северный Форум». Все это, по мнению Егора Борисова, должно способствовать решению ключевых задач на пути освоения Арктики: повышению конкурентоспособности региона, сбережению коренного населения и его самобытных традиций, сохранению уникальной хрупкой природы Крайнего Севера.
Вопросов больше, чем ответов
Вместе с тем мощному экономическому рывку в российской Арктике препятствует целый ряд нерешенных пока проблем. В ходе пленарного заседания и тематических дискуссий об этом говорили практически все участники конференции. Член-корреспондент Российской академии наук, специальный представитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктиде, глава межрегиональной общественной организации «Ассоциация полярников», Герой Советского Союза и Герой России Артур ЧИЛИНГАРОВ обозначил целый ряд вопросов, решение которых имеет принципиальное значение для эффективного и рачительного освоения арктических территорий.
Это и слабое взаимодействие федеральных и региональных органов власти по арктической тематике, и отсутствие адекватного законодательного обеспечения освоения северных территорий, а также необходимость создания соответствующего федерального органа власти, который бы отвечал за этот процесс. По мнению первого президента Республики Саха (Якутия), а ныне депутата Государственной Думы Михаила НИКОЛАЕВА, необходимо в кратчайшие сроки выработать идеологию и научно обоснованную стратегию развития Арктики с акцентом на интересы людей, чей труд в экстремальных природно-климатических условиях вносит значительный вклад в благосостояние страны.
В ходе предметного обсуждения прикладных аспектов развития регионов Крайнего Севера определился еще ряд вопросов, от решения которых зависят темпы и эффективность освоения Арктики. Их много. Это и районирование арктических территорий, и обеспечение их транспортной доступности, разработка современных технологий строительства и энерговооруженности производств и населенных пунктов, основанной на использовании возобновляемых источников энергии. Одним из важнейших является принципиальное понимание, как осваивать этот суровый регион: то ли вахтовым методом, то ли заселяя огромные территории. По мнению экспертов, необходимо создание сети Арктических Советов, которые бы обеспечивали координацию и взаимодействие на межмуниципальном и межрегиональном уровнях, поскольку Арктическая зона включает в себя не один, а несколько субъектов Российской Федерации. Еще одна системная проблема - отсутствие достоверных статистических данных о состоянии дел в арктических регионах. Это фактически делает невозможным эффективное моделирование и планирование их развития.
Особое внимание привлекает проблема обеспечения баланса между освоением ресурсов и экологическим благополучием, поскольку это напрямую влияет на сохранение традиционного образа жизни народов, испокон веков населяющих Арктику. И если на уровне Республики Саха (Якутия) прикладываются значительные усилия по формированию соответствующего правового поля, то на уровне федеральном есть и движение вспять. И это серьезно беспокоит как экспертов, так и население. Речь идет об изъятии из правоприменительной практики некоторых норм и ранее действовавших законов, определяющих условия и качество жизни коренных малочисленных народов Севера.
Это далеко не все проблемы и вызовы, которые стоят на пути к арктической кладовой страны. И чем быстрее и качественнее на них будут даны ответы, тем увереннее будет чувствовать себя Россия в условиях динамично меняющегося мира. Возможно, они будут найдены в рамках пятилетки или даже десятилетия Арктики. Такое предложение прозвучало в ходе конференции. И у него есть шанс быть услышанным.
Андрей КУДИСОВ. Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2014 год.
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