|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 22 Декабря, 23:11 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Ил Тумэн внес поправки в закон о дальневосточном гектаре
Закон «О дальневосточном гектаре» с 1 июня 2016 года вступил в действие. Активное участие в его создании приняли депутаты якутского парламента - Государственного Собрания (Ил Тумэн) пятого созыва под председательством Александра ЖИРКОВА.
Их существенную роль в доработке закона отметили председатель комитета Госдумы по земельным отношениям и строительству Алексей РУССКИХ и статс-секретарь - заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Кирилл СТЕПАНОВ.
«Депутаты Ил Тумэн Якутии были наиболее активными участниками процесса работы над законом. Они постоянно находятся с нами на связи, неоднократно мы встречались со спикером парламента Якутии Александром Жирковым, обсуждали этот законопроект. Многое из того, что предлагали депутаты Государственного Собрания (Ил Тумэн) Якутии, было учтено. Где-то мы попытались найти компромисс. Те инициативы и поправки, которые были внесены депутатами Якутии, направлены на улучшение этого законопроекта, на то, чтобы он был позитивно воспринят народом и дал положительные результаты для экономики нашей страны и, в первую очередь, для Дальневосточного региона», - сказал Алексей Русских.
О том, как шла работа над проектом закона о дальневосточном гектаре, в интервью «Дальневосточному капиталу» рассказал председатель постоянного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир ПРОКОПЬЕВ.
- На каком этапе парламентарии Якутии включились в работу над проектом закона о «дальневосточном гектаре»?
- Можно сказать, что мы включились в работу над законопроектом сразу, как только 19 января 2015 года зампредседателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий ТРУТНЕВ доложил президенту страны Владимиру ПУТИНУ о разработке механизма по выделению бесплатных гектаров на Дальнем Востоке для привлечения населения в макрорегион. Работа над самим документом тоже была молниеносной. 19 января обсудили возможность создания такого механизма, а 26 января 2015 года при Минвостокразвития России была создана рабочая группа, которую возглавил замминистра Олег СКУФИНСКИЙ. И в этот же день республикой направлены первые предложения к будущему проекту закона, т. е. через неделю после обнародования предложения Юрия Трутнева. Такая предварительная работа привела к тому, что часть предложений республики была учтена уже в первой редакции текста закона о «дальневосточном гектаре».
- Что это были за предложения?
- В частности, в стадии разработки проекта закона были учтены предложения Якутии о предоставлении земельных участков бесплатно только гражданам Российской Федерации; о предоставлении земельных участков в безвозмездное пользование сроком на пять лет с правом последующего бесплатного приобретения в собственность при условии целевого использования.
- Вы сказали, что закон был существенно доработан с учетом поправок и предложений Якутии. Расскажите о некоторых предложениях, учтенных в федеральном законе.
- Наиболее плотная работа над проектом закона шла с января по апрель текущего года в Минвостокразвития России и в комитетах Государственной думы. Напомню, что Якутия первой внесла поправки к проекту федерального закона о «дальневосточном гектаре», впоследствии еще один регион - Еврейская автономная область - внесла свои поправки. Остальные парламенты регионов направили отзывы в поддержку принятия закона. Остановлюсь на некоторых существенных поправках Ил Тумэна, в которых изложена позиция республики. Так, поддержана и нашла отражение в принятом законе поправка о том, что высшие исполнительные органы власти по согласованию с уполномоченным органом вправе определить территории, в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены в пользование. То есть сегодня глава республики имеет право определить такие участки вблизи населенных пунктов.
Принята поправка о предоставлении участков не только посредством Интернета, но и в письменном виде. В окончательном варианте закона установлено, что заявление можно подать тремя способами: через единую информационную систему на сайте надальнийвосток.рф; направив письменное заявление по почте и подав заявление через МФЦ.
Частично учтено предложение Якутии о последовательности введения закона, состоящей из 3 этапов. На первом этапе предложено было апробировать его в отдельных муниципальных образованиях регионов Дальневосточного федерального округа. На втором этапе - распространить действие на жителей соответствующего субъекта Дальневосточного федерального округа, на третьем этапе - на всех граждан Российской Федерации. Кроме того, Якутия предлагала продлить сроки на каждом этапе переходного периода. Это дало бы возможность воспользоваться преимущественным правом наиболее широкому кругу населения, проживающему на территории субъектов ДФО, а также позволило бы объективно оценить плюсы и минусы федерального закона и своевременно улучшить правоприменительную практику по его реализации.
Поддержана поправка по введению ограничения использования земельного участка в случае расположения его в границах зоны с особыми условиями использования территории.
Кроме того, по предложению Якутии закон поменял свое название. Свою поправку Ил Тумэн обосновывал тем, что понятие «федеральные округа» Конституцией Российской Федерации и федеральными законами не установлено. В связи с этим предложено указать наименования субъектов Российской Федерации, на территории которых будет действовать предлагаемый законопроектом упрощенный порядок предоставления земельных участков. Наименования субъектов РФ, в которых будет реализовываться федеральный закон, полностью прописаны в части 1 статьи 1 федерального закона.
Также в основном по предложению Якутии существенно расширена глава 7 федерального закона, которая регулирует основания для отказа в предоставлении гражданину земельного участка в безвозмездное пользование. Если в проекте закона, принятом в первом чтении, таких оснований было всего 10, то в окончательном законе таких оснований стало 25.
- Какие участки не будут предоставляться гражданам?
- Прежде всего напомню, что по предложению республики не будут раздаваться земли, являющиеся территориями традиционного природопользования. Также невозможно будет получить участок, если он предоставлен на праве постоянного бессрочного пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды. Нельзя будет получить участок, указанный в лицензии на пользование недрами, или находящийся в границах территории, указанной в такой лицензии, или когда на него подана заявка о предоставлении права пользования участком недр, если под поверхностью испрашиваемого земельного участка расположен участок недр, включенный в федеральный фонд резервных участков недр.
Также по предложению республики не предоставляются земельные участки, если испрашиваемый участок подлежит предоставлению в аренду в соответствии с охотхозяйственным соглашением для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства. Невозможно будет получить участки в зоне защитных лесов, в границах ТОР, в границах мест общего пользования, особо охраняемых природных территорий, на территориях, зарезервированных для муниципальных и государственных нужд.
- А есть ли непринятые поправки?
- К сожалению, не поддержана одна из основных поправок Якутии об установлении «ценза оседлости». Казалось бы, данная поправка должна была быть поддержана, с учетом того, что законопроект о «дальневосточном гектаре» с самого начала позиционировался как эффективный механизм для привлечения населения на дальневосточные территории и предотвращения оттока населения. Для выполнения заявленных задач в полной мере Якутия предложила, чтобы через пять лет земельный участок оформлялся в собственность безвозмездно только тем гражданам, которые переехали на постоянное место жительства на территорию ДФО.
Не нашла поддержки поправка Ил Тумэна об установлении уполномоченного органа на распоряжение земельными участками законами субъектов Российской Федерации. Парламентом Якутии было предложено дать право субъектам РФ самим определить единый орган власти, уполномоченный на распоряжение земельными участками, независимо от форм собственности на землю и категории земли. Однако в последней редакции законопроекта установлено, что уполномоченными органами обозначены органы местного самоуправления и органы государственной власти, то есть предложение учтено частично. Также не поддержано предложение о целевом назначении использования испрашиваемых земельных участков. Принятым законом установлено, что участки могут использоваться под любой вид деятельности, не запрещенный действующим законодательством.
Парламент республики очень внимательно подошел к законопроекту, внес достаточно большое количество предложений и замечаний, направленных на его совершенствование, учитывающих интересы ДФО и, прежде всего, якутян. Принятия многих поправок удалось добиться благодаря тому, что в Государственном Собрании (Ил Тумэн) была создана специальная рабочая группа под руководством спикера Александра Жиркова, которая занималась вопросами, связанными с рассмотрением в Государственной думе данного законопроекта во втором чтении. Параллельно в Москве работала делегация исполнительных органов власти региона под руководством председателя республиканского правительства Галины ДАНЧИКОВОЙ. Также особо отмечу роль главы Якутии Егора БОРИСОВА, который провел несколько встреч в рамках работы над законом.
Таким образом власти Якутии единым фронтом продвигали предложения Ил Тумэна, защищающие интересы жителей северной республики.
Юрий Рогов. Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2016 год.
- Егор БОРИСОВ, глава (Ил Дархан) Республики Саха (Якутия): Мы представляем проекты, вписанные в перспективные планы развития Якутии
- Мост через Лену откроет "окно" в Дальний Восток
- Алексей СТРУЧКОВ, первый зам. председателя правительства Республики Саха (Якутия): Мы системно поддерживаем приоритетные для республики отрасли и проекты
- Валентина КОНДРАТЬЕВА, руководитель ГАУ "Центр стратегических исследований РС(Я)": Комплексный подход - залог запланированного эффекта
- Ил Тумэн внес поправки в закон о дальневосточном гектаре
- Туристические "самородки" Колымы
- Алексей ЗАГОРЕНКО, гендиректор Агентства инвестиционного развития Республики Саха (Якутия): Мы готовы предъявить сильные стороны республиканской экономики
- В Якутии среди ТОРов первым "выстрелил" Индустриальный парк "Кангалассы"
- Геннадий АЛЕКСЕЕВ, генеральный директор АО "Корпорация развития Республики Саха (Якутия)": Власть и бизнес могут быть равноправными партнерами-соинвесторами
- Михаил БРУК, генеральный директор ОАО "Корпорация развития Южной Якутии": Южная Якутия - локомотив индустриального развития Дальнего Востока
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.