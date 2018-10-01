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23 Июня 2014, 14:20 | Тема номера

Егор БОРИСОВ, врио президента Республики САХА (Якутия): БАМ для Якутии – ключевая магистраль

- Байкало-Амурская железнодорожная магистраль является одним из ключевых элементов транспортной инфраструктуры, на основе которой может быть обеспечен опережающий рост экономики регионов, по территории которых она проходит.

Район тяготения инфраструктуры Байкало-Амурской железнодорожной магистрали обладает богатейшим природно-ресурсным потенциалом, но для комплексного развития региона БАМа необходимо, прежде всего, активизировать геологоразведочные работы. Между тем в настоящее время существует большой разрыв в стадиях геологоразведочных работ. В результате происходит выбывание из нераспределенного фонда недр России перспективных поисковых площадей. Расширив проведение прогнозно-поисковых и опережающих поисковых работ, государство создаст в зоне БАМ минерально-сырьевой задел, который на многие годы обеспечит горнодобывающую промышленность сырьем.

Комплексное освоение новых территорий и разработка месторождений полезных ископаемых Сибири и Дальнего Востока сдерживается не только недостатком геологоразведочных работ. Серьезной проблемой остается их транспортная недоступность. В настоящее время в Республике Саха (Якутия) на основе государственно-частного партнерства усиленными темпами ведется работа по разработке новых угольных месторождений, производится модернизация существующих предприятий горнодобывающих отраслей. Вся продукция угольной и железорудной добывающей отрасли республики ориентирована на страны АТР. Поэтому без должной модернизации железной дороги дефицит пропускной способности в направлении портов будет нарастать. В направлении портов Ванино и Советская Гавань он был зафиксирован еще в 2009 году. А учитывая перспективы по освоению природных ресурсов и строительство на Тихоокеанском побережье России дополнительных портовых мощностей, уже к 2015 году дефицит может увеличиться до 40 млн тонн. Это негативно повлияет на развитие экономик субъектов РФ в зоне БАМа. Поэтому остро необходима модернизация Байкало-Амурской магистрали, включая строительство вторых путей, в направлении портов Ванино и Советская Гавань, с увеличением пропускной способности дороги до 120 млн тонн в год.

Строительство железной дороги, связывающей столицу республики г. Якутск и прилегающие районы со всеми регионами России, является для Республики Саха (Якутия) крайне важной задачей. Опыт создания Южно-Якутского угольного комплекса показал, что строительство постоянных транспортных коммуникаций – особенно железных дорог – приводит к бурному промышленному росту региона, его социальному и экономическому развитию. Общеизвестно, что строительство БАМ в свое время дало толчок развитию Южной Якутии. Выбывающие к 2025 году мощности Нерюнгринского угольного разреза будут замещаться другими угольными предприятиями с суммарной проектной мощностью до 12 млн тонн угля в год.

В ближайшей перспективе завершится строительство железной дороги «Беркакит – Томмот – Якутск», начинается строительство мостового перехода через реку Лена в районе города Якутска. Это внесет кардинальные изменения в распределение грузопотоков между разными видами транспорта и окажет большое влияние на социальное и экономическое развитие Республики Саха (Якутия), особенно на развитие Центральной и Южной Якутии. В зону круглогодичного транспортного сообщения будут интегрированы центральные восточные и западные районы республики, где проживает до 83% ее населения. С переключением перевалки грузов с железной дороги в речных портах Якутского транспортного узла на суда смешанного «река-море» плавания изменится схема грузопотока, повысится эффективность доставки грузов в арктические районы. Мощный толчок к развитию получат действующие предприятия. С завершением строительства железнодорожной линии «Беркакит – Томмот – Якутск» произойдет обеспечение устойчивого экономического развития республики, значительно повысится уровень и качество жизни населения. Поэтому трудно переоценить роль Байкало-Амурской магистрали в экономике Якутии.

 Журнал "Дальневосточный капитал", июнь,  2014 год.

Теги: транспорт  АТР  БАМ 


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