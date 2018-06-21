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24 Ноября 2014, 15:45 | Тема номера

Турпоток в Арктическую зону будет составлять до 20% от объемов всего въездного туризма в Якутии

Приезжающие в якутскую Арктику туристы горят желанием пополнить копилку экстремальных путешествий, поймать трофейного тайменя или другую северную рыбу, проехать по Колымской трассе, увидеть останки мамонта и познакомиться с культурой эвенов, якутов или юкагиров. Эти направления могут сделать арктический туризм в Якутии таким же популярным, как в Арктике Аляски, Канады, Норвегии или Финляндии, где он достиг значительных масштабов.

Тем не менее в перечисленных северных странах туристический бизнес приносит значительную прибыль в бюджеты и одновременно влияет на оживление экономики региона в целом, чего пока не скажешь о Якутии.

На превращение якутской Арктики в точку роста туризма республики нацелена разработанная недавно Концепция развития арктического туризма Республики Саха (Якутия). Она предваряет разработку Программы развития внутреннего и въездного туризма на территории республики в 2018-2023 гг. и определяет основные направления и мероприятия по повышению туристической привлекательности арктических и северных территорий в перспективе до 2025 года.

«Мы уверены в том, что арктический туризм будет способствовать ускоренному социально-экономическому развитию арктических и северных территорий республики, в том числе путем формирования инструмента самозанятости и мотивации здорового образа жизни у местного населения, - говорит министр по делам предпринимательства и туризма Республики Саха (Якутия) Екатерина КОРМИЛИЦЫНА. - Концепция позволит повысить занятость проживающего там экономически активного населения в сфере предпринимательства, сформировать компетенции, необходимые для предоставления услуг индустрии гостеприимства, выделить опорные точки и якорные туры для последующего развертывания услуг индустрии гостеприимства Арктики и поддержать развитие инфраструктуры. А также поможет обеспечить активное государственное участие в решении таких проблем отрасли, как высокие издержки на строительство объектов инженерной инфраструктуры для создаваемых туристско-рекреационных комплексов и большая доля транспортных издержек в стоимости туристических услуг».

Туристическая отрасль курируется Министерством по делам предпринимательства и развития туризма РС(Я) в рамках Стратегии развития туристской индустрии в Республике Саха (Якутия) до 2025 года. Основным механизмом исполнения поставленных задач является Дорожная карта туризма, принятая на период II этапа Стратегии (2012-2016 годы) с определенными постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) индикаторами развития. Финансовое обеспечение предусмотрено Государственной программой «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Республики Саха (Якутия) (2012-2017 годы)». По итогам 2013 года она признана эффективной. Тем не менее, несмотря на общую положительную динамику в области въездного туризма, индустрия гостеприимства арктического направления остается на сегодняшний день неразвитой. Проблемы те же, что и у других дальневосточных территорий: нехватка хорошо подготовленных кадров, «хромающий» сервис и т. д.

В республике трезво оценивают и слабые, и сильные стороны развития арктического туризма, стараются устранить существующие препятствия и намечают перспективы.

Так, к преимуществам относят сразу пять арктических рек Якутии, имеющих выход в Северный Ледовитый океан и связанных Северным морским путем в единый природный комплекс, наличие портовой инфраструктуры и операторов морских и речных перевозок. Весомым плюсом является разнообразие рекреационных ресурсов, позволяющих развивать природные виды туризма, большое число культурных памятников, положительный опыт работы региональных предприятий туротрасли («Ленатурфлот», «Норд Стрим», НТК «Якутия» и др.), разработанные региональные программы подготовки кадров для туристической отрасли на базе 4-х вузов в т. ч. Северо-Восточного федерального университета им. М. К. АММОСОВА. О положительной тенденции говорят цифры: количество посещений Арктической зоны республики в 2013 году выросло на 20%, а оборот туристского продукта по въездному туризму за этот период - в 3,5 раза, до 22 396 тыс. рублей.

Слабой стороной, считают в Министерстве по делам предпринимательства и развития туризма РС(Я), остаются труднодоступность, завышенная стоимость вертолето-часа у местного перевозчика, а также отсутствие гостиниц в местах, вызывающих повышенный интерес у туристов, низкий уровень комфорта в имеющемся фонде, неразвитость общепита и изношенность транспортных средств на водных маршрутах. Кроме того, среди препятствий развития арктического туризма в Якутии - конкуренция со стороны крупнейших российских и мировых операторов арктических туров, наличие административных барьеров (сроки выдачи разрешений, виз и т. д.), а также ограниченность целевой аудитории и сезонность предоставления услуг (март-апрель, июль-август).

Тем не менее будущее Арктической зоны РС(Я) видится здесь перспективным: прогнозируется увеличение спроса на маршруты туристко-познавательного и спортивного характера. Возведение современной инфраструктуры индустрии гостеприимства здесь планируется не только за счет средств республиканского инвестиционного бюджета, но и на основе государственно-частного партнерства (ГЧП). Планируется создание нескольких туристических кластеров, а также вовлечение в коммерческую эксплуатацию новых объектов наследия - промышленных, исторических и других.

Среди популярных турмаршрутов в Арктическую зону Якутии рыболовный круиз на теплоходе по Лене с заходом в горные реки, арктическое сафари на побережье моря Лаптевых, экспедиция по следам предков в поисках Земли Санникова, этнографические туры к коневодам в Оймяконском улусе, катание на оленьих упряжках, мамонтовый тур по Усть-Янскому улусу и т. д. Наиболее часто туристы посещают три района: это Булунский, где расположены Усть-Ленский заповедник, Тиксинский музей изобразительного искусства Арктики, международная биологическая станция «Лена-Норденшельд» и другие популярные объекты; Верхоянский (гора Кисилях, «Полюс холода» и т. д.) и Оймяконский (музей истории ГУЛАГа, Колымский тракт, Дом Олонхо, ежегодный фестиваль «Полюс Холода» с участием всех мировых дедов морозов). На сегодняшний день в арктических районах республики действует 34 официальных и около 60 незарегистрированных туров.

Основные факторы спроса на турпродукты якутской Арктики в ближайшие 3-5 лет будут носить, прежде всего, геополитический характер, считают эксперты. Это и отстаивание позиции по разграничению прав на шельф и акваторию Северного Ледовитого океана в рамках Арктического совета, и введение санкций против России со стороны зарубежных стран, и укрепление государственной безопасности в части арктической сухопутной границы, а также реализация ФЦП «Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ на период до 2020 года». Влияние этих факторов уже заметно: количество посещений сайтов туроператоров, организующих туры в Арктику, стремительно растет. Также на спрос активно влияет фактор продвижения.

Сегодня в республике определены целевые группы и виды отдыха, на которые должен быть ориентирован туризм в регионе. Культурные, событийные, экологические, туристско-оздоровительные и спортивные турпродукты рассчитаны на три категории туристов: «бюджетников», «средний класс» и «ВИП-гостей» - из числа жителей республики, россиян и иностранцев. При этом самым перспективным зарубежным рынком являются страны АТР, в т. ч. Китай, тем более что с началом проекта строительства газопровода «Сила Сибири» будут открыты новые рейсы из Якутска в Шанхай и Гуанчжоу. Вопрос о поставке трех Boing-737-800 при финансовой поддержке инвестиционного фонда «Юньцзинь» до $100 млн уже решается.

Стратегическая цель развития арктического туризма в республике - повышение конкурентоспособности турмаршрутов. Это будет происходить за счет решения вопросов транспортной доступности территорий, создания сети объектов индустрии гостеприимства в опорных точках (г. Тикси, Оймяконе и пос. Усть-Куйга). Формированию туристических кластеров, массового спроса на якорные туры будет способствовать и развитие навыков предпринимательства у населения арктических территорий.

Для привлечения частных инвестиций необходимо снять административные барьеры в отрасли, снизить транспортные издержки и развивать ГЧП. Для этого, во-первых, планируется сократить сроки выдачи разрешений на посещение пограничной зоны Арктики и обеспечить выделение участков под застройку для объектов индустрии гостеприимства. Во-вторых, включить арктических туристов в категорию социально значимых перевозок, установить для местных авиакомпаний предельные конкурентоспособные цены на перевозку туристов в Арктической зоне, а также активировать турпоток из регионов массового спроса (страны АТР) .

Досье «Дальневосточного капитала»: Планируется, что на первом этапе - 2015-2016 гг. - турпоток в Арктическую зону будет составлять до 20% от объемов всего въездного туризма в республике, а число занятого в индустрии гостеприимства населения должно вырасти в 2 раза. На втором этапе - 2017-2022 гг. - приток туристов на трех якорных маршрутах в рамках основных кластеров должен вырасти в 5 раз, а оборот турпродукта - до 335 000 тыс. рублей. И, наконец, к концу третьего этапа во всех муниципальных образованиях Арктической зоны должна быть создана современная инфраструктура гостеприимства, а качество и уровень жизни населения этих территорий - заметно повыситься.

Татьяна СУШЕНЦОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь,  2014 год.

 

 

Теги: Арктика  туризм 


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