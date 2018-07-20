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24 Ноября 2014, 16:10 | Тема номера

Владимир ВАСИЛЬЕВ, министр по федеративным отношениям и внешним связям: Проект "Человек в Арктике" приоритетный для республики

- Международное сообщество в лице Арктического совета уже давно уделяет самое пристальное внимание теме "Человек в Арктике". Особенности проживания человека в сложных природно-климатических условиях требуют и особого подхода к обустройству его жизни: она должна быть комфортной и обеспечивать человеку возможность управлять собственной судьбой.

Эта позиция совпадает с теми задачами, которые ставит перед собой правительство Республики Саха (Якутия). Учитывая, что в рамках Рабочей группы Арктического совета по устойчивому развитию идет выработка социальных индикаторов, которые могли бы наиболее точно характеризовать качество жизни человека в Арктике и, соответственно, помочь властным структурам принимать более точные решения, Якутия выступила с инициативой разработки проекта «Человек в Арктике». В то же время мы понимаем, что социальные индикаторы, выработанные на государственном уровне, могут не работать на региональном. Поэтому наши эксперты предложили разработать дополнительные индикаторы и на региональном уровне провести их апробацию. Эта идея была поддержана Рабочей группой, и нам было поручено подготовить проектное предложение в соответствии с ее критериями и условиями.

Проект «Человек в Арктике» ставит целью разработку надежного механизма оценки качества жизни в Арктике и рекомендаций по его повышению. Для этого необходим обстоятельный мониторинг, сравнительный анализ социально-экономического и этнокультурного развития. Концепция проекта уже готова, над ней работали сотрудники нашего министерства и Центра стратегических исследований Республики Саха (Якутия) с привлечением специалистов Финансово-экономического института Северо-Восточного федерального университета.

Эксперты наладили тесные контакты с зарубежными коллегами - это координаторы проекта «Арктические социальные индикаторы» из Арктического института им. В. Стефанссона, рабочие группы Арктического совета по устойчивому развитию и по мониторингу и оценке Арктики.

Проект будет представлен в Исландии в рамках совещания координаторов «Северного Форума» для привлечения к нему внимания Скандинавских стран. У нас есть поддержка со стороны Университета Арктики, Международной ассоциации социальных наук в Арктике. Университет Арктики и «Северный Форум» подписали соглашение о сотрудничестве, где обозначили намерение проводить общие исследования по этой теме.

Багаж контактов, знаний и информации накапливается, и я полагаю, что весной следующего года в преддверии министерского совещания Арктического совета от имени Российской Федерации будут представлены уже более полные проектные предложения. Сегодня Центр стратегических исследований набирает первичные статистические материалы по проблемам качества жизни населения, проводит их анализ, чтобы все индикаторы получили четкое статистическое и экономическое обоснование.

Разработка показателей проводится в рамках шести основных направлений. Это управление собственной судьбой, культурная целостность или принадлежность к жизнеспособной местной культуре, контакт или тесное взаимодействие с природой, материальное благосостояние, образование и здоровье. Для каждого из этих направлений разрабатываются собственные индикаторы. Мировое арктическое сообщество уже значительно продвинулось в этом вопросе, Республика Саха (Якутия) подключилась к этой общей работе уже на третьем этапе международного проекта «Арктические социальные индикаторы». Это позволит российскому научно-экспертному сообществу добавить в международный проект специфику российской зоны Арктики.

По итогам на завершающем этапе проекта планируется обеспечить организационную подготовительную работу по открытию на базе Якутского научного центра СО РАН Федерального арктического научного центра в п. Тикси, который будет вести мониторинг изменения качества жизни населения Арктической зоны Российской Федерации, проводить научные исследования, приоритеты которых будут обозначены в ходе реализации проекта «Человек в Арктике».

Проект «Человек в Арктике» является приоритетным для руководства Республики Саха (Якутия). Сегодня, после ликвидации Министерства регионального развития РФ, которое курировало наш проект и представляло его от лица нашей страны в Арктическом совете, мы тесно сотрудничаем с Министерством экономического развития.

Россия не может себе позволить отставать от тех процессов, которые сегодня происходят в мировой Арктике.

Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь,  2014 год.

Теги: Арктика 


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