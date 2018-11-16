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24 Ноября 2014, 16:15 | Тема номера

Валентина КОНДРАТЬЕВА, руководитель Центра стратегических исследований Республики Саха (Якутия): В Арктике необходима активная государственная политика

- Государственная политика должна быть направлена на повышение качества и уровня жизни людей, населяющих столь непростой регион. От этого напрямую зависят сохранение и поддержание жизнедеятельности обширнейших и практически безлюдных территорий. Нужно признать, что управление труднодоступными, малонаселенными и климатически дискомфортными районами - очень сложная государственная задача.

Перед Центром стратегических исследований Республики Саха (Якутия) была поставлена задача провести обстоятельный анализ социально-экономического развития арктических и северных районов и выработать комплекс мер, направленных на развитие предпринимательства, занятости и повышение уровня жизни каждого населенного пункта. Таким образом, предпринята попытка обоснования перспектив и возможностей повышения качества жизни населения на основе рационального использования имеющейся ресурсной базы арктических районов и вовлечения органов местного самоуправления в решение текущих и первоочередных задач отдельных поселений.

Анализ показал, что по качеству и уровню жизни населения Арктическая зона Якутии заметно уступает другим арктическим территориям России: здесь неразвитая транспортная и социальная инфраструктура, низкие доходы, высокий уровень безработицы, и этот перечень можно продолжать. И это, несомненно, влияет и на развитие российской Арктики в целом.

В Арктической зоне Якутии самая низкая плотность населения - 0,04 человека на кв. км. На площади 1609 кв. км расположено 105 труднодоступных населенных пунктов. Если посмотреть на эту территорию с точки зрения обеспеченности ее населения жильем, то сегодняшний уровень здесь явно недотягивает до международного стандарта, разработанного в ООН и ЮНЕСКО (не менее 30 мІ общей площади, у нас - 22,2 м2). При этом доля жилых помещений в ветхих и аварийных домах здесь составляет 17,1%.

Фактором, обеспечивающим устойчивое развитие, и показателем уровня жизни населения, безусловно, являются образование и здравоохранение. И здесь немало накопившихся проблем. К примеру, уровень обеспеченности детсадами составляет только 74,1%. Очень сложно в этой зоне обеспечивать качественное медицинское обслуживание. Строить современные медучреждения в малонаселенных и труднодоступных поселках малопродуктивно, это распыление средств. Значит, нужны другие механизмы организации медицинской помощи.

Проведенный анализ позволил увидеть точки роста, выделить перспективные населенные пункты, которые могут послужить необходимой основой для дальнейшего развития арктических и северных районов. Особое внимание уделено специализации населенных пунктов, определены центры по переработке продукции, развитию традиционных видов деятельности. По результатам проведенной работы правительством Республики Саха (Якутия) принята комплексная программа «Социально-экономическое развитие арктических и северных районов республики на 2014-2016 годы и на период до 2020 года».

Одна из главных задач - создание комфортных условий проживания, поэтому основные целевые ориентиры программы связаны именно с повышением качества жизни. Для достижения этой цели планируется реализация мероприятий по обеспечению транспортной доступности, модернизации ЖКХ и энергетической инфраструктуры. Безусловно, необходимо создать надлежащие условия для повышения качества образования и здравоохранения: нужны хорошо оборудованные учебные кабинеты, спортивные залы, столовые, больницы и многое другое. Признано необходимым создание межулусных медицинских центров, где можно будет организовать медицинскую помощь, отвечающую современным стандартам. В этих районах особенно актуально внедрение новых технологий в образовании, здравоохранении, в других отраслях социальной сферы. Важно повысить качество услуг государственных и муниципальных учреждений до уровня современных стандартов.

Необходимо стимулировать молодежь, чтобы она, окончив вузы, возвращалась на Север, укреплять местное среднее профобразование, создавать условия для развития эффективного рынка труда. Большое внимание будет уделено развитию традиционных отраслей экономики Севера, предпринимательства и самозанятости населения. Это даст возможность коренным жителям держать более высокий уровень благосостояния.

Мы надеемся, что комплексный подход позволит достичь устойчивого социально-экономического развития арктических территорий Республики Саха (Якутия) и обеспечит рост уровня жизни коренного населения, который может послужить отправной точкой оценки прогресса в будущем.

Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь,  2014 год.

Теги: Арктика 


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