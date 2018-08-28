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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 01 Сентября, 08:01 |
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Валерий МАКСИМОВ, министр экономики Республики Саха (Якутия): Арктика не так трудна, она просто другая
В этом году по поручению главы республики подготовлена Комплексная программа развития арктических территорий. Один из ключевых показателей этой программы - улучшение качества жизни населения, все мероприятия программы направлены именно на это. Развитие промышленного производства, традиционных отраслей, обеспечение транспортной доступности, совершенствование социальной сферы - все эти важнейшие составляющие программы должны работать на достижение этого ключевого показателя. Поставлена задача на основе этого базового документа повернуть внимание не только чиновников, но также и бизнеса, да и всего населения к проблемам людей, проживающих в Арктике.
Площадь 13 арктических районов республики составляет свыше 1,6 млн км2 - 52% территории Якутии, что сопоставимо с территорией трех арктических субъектов России: Архангельской области, Республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа - вместе взятых. Безусловно, текущий уровень социально-экономического развития в этих районах разный. Также понятно, что мы не сможем обеспечить одновременный и равномерный темп развития всего макрорегиона. До разработки комплексной программы почти в течение года проводились выездные исследования текущей ситуации на местах, были разработаны конкретные предложения по всем населенным пунктам и муниципальным районам. По итогам этой большой работы были выработаны предложения по каждому району. Определены точки роста и предложения по механизмам государственной политики.
Экономическая основа развития Арктики Якутии - это сохранение и развитие человека. К сожалению, даже у нас в стране есть разные подходы к этому вопросу. Якутия определилась с ролью и местом человека в Арктике уже давно. Мы сегодня ставим цель - улучшение качества жизни человека, и расширение хозяйственной деятельности в Арктике должно быть направлено в первую очередь на достижение именно этой цели.
В 2013 году мы инициировали проект «Человек в Арктике» в рамках неправительственной организации «Северный Форум». Этот проект предполагает комплексное изучение опыта и современного состояния человеческой жизнедеятельности в специфических региональных условиях Севера с применением арктических социальных индикаторов Рабочей группы по устойчивому развитию Арктического совета. Главная задача проекта - выявление и определение основных тенденций социально-экономического и этнокультурного развития, разработка рекомендаций по повышению качества жизни населения в Арктике.
Мне очень близки высказывания одного из основателей «Северного Форума» Уолтера Хикеля об Арктике:
- Это коллективный мир;
- Изменения - это закон природы. Приветствуйте их;
- Правительство не может быть врагом. Правительство должно быть другом;
- Люди - самое ценное, что есть в мире;
- Без производства нет благосостояния;
- Ваш вклад равен Вашей заботе;
- Не имея ничего, никто ни о чем не заботится;
- Мы должны заботиться об окружающем мире в целом: людях, потребностях людей и природе;
- Арктика не так трудна, она просто другая;
- Самые большие барьеры внутри нас.
Без осознания этих принципов, я думаю, эффективная деятельность человека в Арктике невозможна.
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