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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 09 Августа, 06:27 |
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Александр ЖИРКОВ, председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я): Арктика - полюс развития или окраина?
При этом в законодательстве России, владеющей самой большой по площади арктической территорией, до сих пор нет понятия «Арктическая зона» и четкого понимания состава арктической территории страны. Законодательное обеспечение жизнедеятельности здесь осуществляется в основном в рамках общеправового регулирования. Это законодательство об охране окружающей среды, земельное, водное, лесное, законодательство о недрах и другие. Также действуют ФЗ «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ» и другие. Однако по сей день не принят основополагающий федеральный закон «Об Арктической зоне Российской Федерации».
Якутия неоднократно на различных площадках озвучивала свои предложения в этот проект закона. Они затрагивают вопросы госполитики в области охраны окружающей среды, экологического мониторинга. Мы предлагаем дать возможность органам государственной власти субъектов разрабатывать и утверждать целевые программы в порядке софинансирования с ФЦП в области охраны окружающей среды, ликвидации экологического ущерба, сохранения и расширения биологического разнообразия, воспроизводства биологических ресурсов.
В законопроекте отдельным блоком должны быть выделены особенности экономической и финансовой политики в отношении Арктической зоны РФ. В качестве дополнительных мер озвучено предложение создать Федеральный целевой фонд развития Арктики, источником которого выступили бы разовые платежи от участия в конкурсах и аукционах на пользование недрами, отчисления части прибыли компаний, работающих на этих территориях, и другие. Это позволило бы обеспечить самофинансирование регионов в целях поддержки коренного населения Арктики и создания современной социальной и жилищной инфраструктуры.
Закон должен обеспечивать принципиально новые подходы в решении вопросов развития Арктики во всех аспектах: социальном, экономическом, экологическом, в обеспечении безопасности и многих других. Как и в случае с развитием Дальнего Востока и Байкальского региона, приоритет должен быть отдан именно особому статусу Арктической зоны РФ. Требуются более действенные инструменты экономической политики. Необходимо разработать и принять закон, определяющий механизмы инвестиций в Арктической зоне, предусмотрев налоговые и иные преференции, защиту инвестиций, господдержку хозяйствующих субъектов и разного рода субсидии, софинансирование инвестпроектов.
Следующий немаловажный для Якутии вопрос - о составе Арктической зоны РФ. Эта тема долго обсуждалась на уровне правительства РФ, и в итоге принято решение определить состав Арктической зоны отдельным актом президента РФ. Руководство республики последовательно отстаивает включение в Арктическую зону 13 муниципальных районов, находящихся полностью или частично севернее линии Полярного круга. Однако Указом Президента РФ от 2 мая 2014 года № 296 «О сухопутных территориях Арктической зоны РФ» в состав Арктической зоны включено только пять районов республики. Указ в части РС(Я) дублирует решение Государственной комиссии при Совете Министров СССР по делам Арктики от 22 апреля 1989 года, которым в состав Арктической зоны РФ на территории Якутии включены: Аллаиховский, Анабарский (национальный Долгано-Эвенкийский), Булунский, Усть-Янский и Нижнеколымский улусы.
Мы неоднократно озвучивали принципиальные замечания к такому подходу. Главным недостатком решения Госкомиссии, а теперь и указа президента РФ специалисты называют применение к разным территориям России разных критериев. Так, для соблюдения принципа целостности природно-хозяйственных территориальных комплексов арктического и субарктического облика все автономные округа были выделены целиком. В отношении же Республики Саха (Якутия) был применен формальный административно-территориальный принцип, в соответствии с которым в состав Арктической зоны России должны включаться муниципальные (ранее - административные) районы, выходящие на морское побережье. В результате при несопоставимой разнице в суровости природной среды, дискомфортности проживания и сложности освоения природных ресурсов в Арктическую зону России вошли многие, даже не приполярные и никогда не рассматривавшиеся географами как арктические, территории и не включены заполярные (целиком или частично) районы РС(Я).
Этот вопрос важен, поскольку от этого напрямую зависит, будет ли на эти территории распространяться действие Государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ на период до 2020 года». Сегодня госпрограмма, исходя из положений указа президента РФ, оперирует только пятью районами республики. Однако в самом тексте государственной программы, в приложении «Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы» указано, что будет принят указ президента РФ об определении сухопутных территорий Арктической зоны РФ, ответственным исполнителем назван Минрегион России, срок принятия - январь 2015 года. Это техническая ошибка или государственная программа предусматривает обновление уже подписанного указа президента России?
Конечно, мы считаем, что определение сухопутных территорий Арктической зоны далеко не завершенная работа. Мы продолжаем ставить вопрос о дополнительном включении 8 районов республики.
Несколько слов о госпрограмме «Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ на период до 2020 года», которая предусматривает, что Республика Саха (Якутия) будет финансироваться из федерального бюджета в 2015-2017 годах на общую сумму 4,4 млрд рублей. Это продиктовано мероприятиями, заложенными в других государственных и федеральных целевых программах. Госпрограмма по существу является аналитической, справочной и отражает влияние отраслевых госпрограмм на социально-экономическое развитие Арктической зоны, а также призвана координировать деятельность федеральных органов исполнительной власти и нормативно-правовое регулирование в данном регионе. По факту это свод мероприятий из других государственных и федеральных целевых программ. Выходит, что развитию Арктической зоны способствуют лишь те мероприятия, которые предусмотрены в госпрограмме «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». К примеру, в разделе «Модернизация Единой системы организации воздушного движения РФ (2009-2015 годы)» предусматривается строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Чокурдах. ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» предусматриваются реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием аэропорта Чокурдах, реконструкция аэропортов Депутатский, Черский, Тикси, на что и выделяется 4,4 млрд рублей. Еще ряд мероприятий указаны только в текстовом виде.
Учитывая, что такие же объемы мероприятий заложены по другим регионам России, данную госпрограмму нельзя считать полноценной. Для выделения Арктической зоны РФ в отдельный объект статнаблюдения, как указано в госпрограмме в том числе, этого, может, и достаточно, однако говорить о развитии, тем более о каких-либо прорывах, не приходится. При этом в госпрограмме указано, что в результате при реализации инновационного сценария объем промышленного производства к 2020 году в республике возрастет в 3,6 раза по сравнению с 2005 годом, ВРП - в 2,8 раза. Дадут ли указанные мероприятия такой эффект? Думаю, здесь кроется некоторое лукавство.
В Якутии приняты республиканские законы и другие нормативные документы, направленные на укрепление потенциала арктических районов и развитие народов Севера. Реализуется Концепция устойчивого развития арктических улусов и мест компактного проживания коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) до 2020 года. 2014 год объявлен Годом Арктики. Принята комплексная программа социально-экономического развития 13 арктических и северных районов на 2014-2017 годы и на период до 2020 года. Программа представляет собой комплекс мер по поэтапному преодолению проблем, сдерживающих развитие арктических и северных районов республики, предусматривает комплексное развитие традиционных отраслей Севера, в том числе за счет поддержки малого и среднего бизнеса, возрождение Северного морского пути, начало освоения месторождений полезных ископаемых. Особое внимание уделено строгому соблюдению требований экологической безопасности.
Пока ни один арктический регион России не может решить стоящие перед ним задачи собственными усилиями. Нужны федеральные акты, направленные на комплексное регулирование отношений жизнедеятельности и освоения Арктической зоны РФ, очевидна необходимость в координирующем центре, ответственном за развитие арктических территорий.
Нужны изменения в базовые федеральные законы, Налоговый, Бюджетный кодексы. Нужно усилить нормативную правовую базу в области экологии и охраны окружающей среды. Внедрить в законодательство положения, регулирующие вопросы установления особого режима природопользования и охраны окружающей среды Арктической зоны, установить более строгие экологические требования к недропользователям в Арктической зоне. Включить норму, регулирующую правовой статус особо охраняемых природных территорий в Арктической зоне.
Нам необходимы одно общее понимание, общий подход и взаимная поддержка всего, что делается для того, чтобы российская Арктика наконец перестала быть окраиной мира, а стала успешным, быстроразвивающимся, конкурентоспособным регионом.
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