|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 07 Августа, 01:20 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Егор БОРИСОВ, глава Республики Саха (Якутия): В повестке дня устойчивое развитие Арктики
Экстремальные природно-климатические условия, очаговый характер промышленно-хозяйственного освоения, низкая плотность населения, высокая ресурсоемкость и зависимость жизнедеятельности от северного завоза, хрупкость экологических систем - это специфические черты Арктики. Они диктуют необходимость постоянной заботы государства о жителях Арктической зоны.
С учетом целостности природно-хозяйственных комплексов, взаимосвязи транспортной системы с морскими акваториями и впадающими в них северными реками, дискомфортных условий проживания и низкой плотности населения Республика Саха (Якутия) применяет единый подход к социально-экономическому планированию и развитию 5 прибрежных арктических и 8 северных субарктических районов республики.
Кроме того, в республике на особом счету находится развитие сельского хозяйства. Никто и нигде в мире не занимается скотоводством и земледелием на таких северных широтах, а в Якутии это традиционные занятия коренных жителей, часть вековых традиций и культуры народа саха. В этом можно усматривать особую миссию Якутии для человечества. Однако эта уникальная особенность нашего сурового края также требует повышенного внимания со стороны органов власти. Мы видим свою задачу в том, чтобы сделать жизнь в сельской местности более привлекательной, в первую очередь для молодежи.
Этот год имеет особое значение для арктических и северных районов Якутии. В рамках объявленного Года Арктики определены стратегические направления ее развития до 2020 года.
В основе стратегии переход от политики оптимизации к созданию комфортных условий проживания населения.
В качестве приоритетных направлений признаны:
Во-первых, развитие производственной сферы и рост конкурентоспособности экономики арктических и северных районов.
Во-вторых, развитие системы жизнеобеспечения: транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и развитие информационно-коммуникационного комплекса.
В-третьих, повышение качества жизни, сохранение и развитие традиционного уклада коренных народов Севера, обновление и модернизация жилищного фонда.
Реализация стратегии позволит сократить отставание арктических и северных районов республики от центральных и южных районов.
К 2020 году по основным индикаторам планируется достичь следующих значений в сравнении с 2013 годом:
Количество авиарейсов по социально значимым маршрутам возрастет в полтора раза, пассажиров, перевезенных воздушным транспортом, - в 4,5 раза.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства вырастет на 25%.
Поголовье оленей увеличится на 23%, улов рыбы - на 25%, объем переработанной рыбы - на 32%.
Будут созданы необходимые условия для достижения оптимального баланса отраслевой структуры и пространственной организации экономики, повышения качества и уровня жизни населения при сохранении модели устойчивого развития.
Усилия республиканского правительства по развитию Арктической зоны Якутии - это наш вклад в общее дело, мы здесь следуем в фарватере международных инициатив по улучшению качества жизни населения, проживающего на арктических и северных территориях мира. Поэтому мы тесно взаимодействуем с международными институтами, участвуем в выработке общей политики арктических государств, на основе обмена знаниями и опытом формируем практические инструменты в решении общих задач.
В этом ряду «Северный Форум», который занимает удачную нишу циркумполярной региональной организации и имеет статус постоянного наблюдателя в Арктическом совете, - организация уровня лидеров государств. Связи, приобретенные в ходе реализации проектов «Северного Форума», в некоторых случаях прочно вошли в повседневную реальность регионов-членов, в том числе целый ряд значимых проектов реализован на территории нашей республики. Это общение имеет для нас большое значение, поскольку позволяет вовлекать в социально-экономическую и научную деятельность в арктических регионах широкий круг организаций и личностей.
Якутия со своей стороны стремится быть инициативным участником международного сообщества, готова обсуждать перспективы развития арктических территорий, вносить свои предложения, а главное - действовать на благо коренных жителей северных и арктических регионов.
Международная научно-практическая конференция «Арктика. Перспективы устойчивого развития» - это эффективная площадка для обмена мнениями, поиска механизмов взаимодействия власти, общества, экспертов. Мы рассчитываем на конструктивный диалог, обеспечивающий общее понимание путей развития арктических территорий.
- Кадры для промышленности
- Анатолий ДОБРЯНЦЕВ, первый заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия): Механизмы реализации закона еще предстоит дорабатывать
- Егор БОРИСОВ, глава (Ил Дархан) Республики Саха (Якутия): Мы представляем проекты, вписанные в перспективные планы развития Якутии
- Мост через Лену откроет "окно" в Дальний Восток
- Алексей СТРУЧКОВ, первый зам. председателя правительства Республики Саха (Якутия): Мы системно поддерживаем приоритетные для республики отрасли и проекты
- Валентина КОНДРАТЬЕВА, руководитель ГАУ "Центр стратегических исследований РС(Я)": Комплексный подход - залог запланированного эффекта
- Ил Тумэн внес поправки в закон о дальневосточном гектаре
- Туристические "самородки" Колымы
- Алексей ЗАГОРЕНКО, гендиректор Агентства инвестиционного развития Республики Саха (Якутия): Мы готовы предъявить сильные стороны республиканской экономики
- В Якутии среди ТОРов первым "выстрелил" Индустриальный парк "Кангалассы"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.