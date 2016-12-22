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26 Мая 2016, 11:30 | Тема номера

Туристические "самородки" Колымы

В прошлом году на Колыме прошел первый Золотой фестиваль. Почин оказался не просто удачным. Стало понятно, что такого масштабного события, напрямую связанного со спецификой региона, давно ждали не только жители Магаданской области, но и других дальневосточных регионов.

В этом году в области ожидают тысячи гостей, желающих испытать старательский фарт, познакомиться с необыкновенной природой северного края, памятниками природы, стать активными участниками десятка мероприятий, которые пройдут в рамках Золотого фестиваля. Он состоится 15-17 июля, и уже расписана его насыщенная программа. В нее входят второй Всероссийский фестиваль колымского шансона, традиционный эвенский национальный праздник «Бакылдыдяк». И, собственно, самое яркое и захватывающее событие - соревнования по промывке золотых песков «Старательский фарт», которые примут 60 участников.


 

 

 

 

Туристические компании области готовят пакет самых разнообразных предложений, учитывающих региональную специфику. Это морские маршруты на катере вдоль побережья бухт Нагаева, Светлая, Тихая; экскурсионные программы на гидросамолете; рыболовные туры на лицензионных участках р. Олы и близ острова Завьялова; сплавы по рекам Дукча, Яна, Яма; охотничий тур на морзверя и морских ежей у острова Недоразумения - для наблюдателей и участников охоты; дайвинг-туры. У гостей будет уникальная возможность познакомиться с Колымой периода «Дальстроя», побывав на руднике Днепровском, заехать в старательские артели. Несомненно, познавательными будут экскурсии по легендарному Магадану, историческая часть которого построена по проектам ленинградских архитекторов. Смотровая площадка с памятниками Владимиру Высоцкому и пионерам освоения Колымы и Чукотки, скульптурная композиция «Время», парковая скульптура «Евражка», мемориал «Маска скорби», памятники природы «Каменный венец» и остров Недоразумения - далеко не полный список культурных, исторических и природных достопримечательностей столицы Колымского края. Незабываемые впечатления ожидают посетителей экспозиций Магаданского областного краеведческого музея, одного их крупнейших учреждений Северо-Востока России; Магаданского геологического музея, гордостью которого считается «Золотая комната»: в ней представлены самородки необычной формы, большие кристаллические сростки золота; Музея естественной истории в Северо-Восточном комплексном научно-исследовательском институте им. Н. А. Шило с семью чудесами света и настоящим достоянием нашей страны - уникальными метеоритами.

Особое предложение - тур по «золотым» магазинам колымской столицы и участие в выставке-продаже золотых самородков. В последние годы Колыма развивает собственный ювелирный бренд - эксклюзивные изделия из самородков. Спрос на такие украшения растет, и местные предприниматели стараются его удовлетворить, добавляя к природной красоте драгоценного металла оригинальные дизайнерские изыски.


 

В 2015 году Золотой фестиваль стал пробным шаром по определению интереса к территории. И его организаторов ждал успех. На презентации во Владивостоке и в Казани фестиваль получил специальный диплом в номинации «Лучшее событие по популяризации событийного туризма» Национальной премии событийного туризма Russian Event Awards.

Однако губернатор Магаданской области Владимир ПЕЧЕНЫЙ ставит вопрос шире: сегодня самое благоприятное время, чтобы сместить интерес россиян к путешествиям по своей стране, привлечь на наши территории туристов из-за рубежа. Интерес к региону давно «висит в воздухе», и понятно, как его реализовать. Нужны хорошая инфраструктура, гостиницы, транспортная доступность, сервис. Всего остального - на Колыме в избытке.

- У нас колоссальный потенциал, но под лежачий камень вода не течет. Нужно заинтересовать туристов, найти повод, чтобы они поехали в Магаданскую область, - настаивает глава региона.


 

С этой позицией главы территории согласен и региональный бизнес. Так, сама идея Золотого фестиваля и соревнования по промывке золотых песков «Старательский фарт» принадлежит компаниям горнодобывающего комплекса. Они не только вышли с инициативой, но и взяли на себя обеспечение значительной части мероприятий: доставку золотоносных песков, подготовку оборудования для промывки. Судейство на конкурсе - тоже ответственность специалистов отрасли.

Предприниматели сформировали и призовой фонд «Старательского фарта». В этом году он составит 2 млн рублей. Как сообщил председатель Ассоциации недропользователей Александр БАСАНСКИЙ, победитель состязаний получит один миллион рублей, за второе место предусмотрено 700 тысяч рублей и за третье - 300 тысяч рублей. Согласитесь, есть за что посостязаться. Регистрационный сбор для участников составит 3 тысячи рублей.

Важно отметить и то, что соревнования проходят в условиях, приближенных к реальным. Технология промывки как в далеком прошлом: с помощью лотка, без использования современной техники. Для участников «Старательского фарта» и всех желающих организуется мастер-класс по промывке золотоносных песков. Как говорят специалисты, важен не объем, а качество промывки материала. Конечно же, огромную роль играет фарт - старательская удача будоражит как участников, так и многочисленных зрителей. Эмоции зашкаливают. И это самый желанный результат мероприятия.

«Золотой фестиваль» - это и манящая атмосфера праздника, комфортные условия для отдыха, неповторимость каждого момента и яркие впечатления. За всем этим и стоит отправиться на Колыму в середине июля. Впрочем, в любое время года каждый найдет здесь свои «самородки» впечатлений. Без сомнения, любому подфартит и с фантастическими открытиями Крайнего Северо-Востока, незабываемыми встречами на территории Олега Куваева, Владимира Богораза-Тана, «аргонавтов из Геолкома»…

Лариса ЛАРИНА.  Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2016 год. 

Теги: золотой фестиваль  проект "туризм: Приморский край"  туризм 


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