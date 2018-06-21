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Четверг| 05 Июля, 21:47 |
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В Якутии среди ТОРов первым "выстрелил" Индустриальный парк "Кангалассы"
Он просто оказался, как говорят, в нужном месте в нужное время, но вовсе не случайно и не вдруг. Здесь сошлись в одной точке интересы целого ряда заинтересованных сторон, а энтузиазм выходцев из технопарка «Якутия» и поддержка администрации города Якутска обеспечили проекту «Индустриальный парк «Кангалассы» быстрое решение всех организационных вопросов.
«Дальневосточный капитал» встретился с генеральным директором ООО «Индустриальный парк «Кангалассы» Дмитрием БОРИСОВЫМ.
- Дмитрий Васильевич, какова вообще подоплека создания индустриального парка и кто был инициатором этого проекта?
- Технопарк «Якутия» был создан по решению правительства Якутии для содействия начинающим инновационным и технологическим предприятиям. По существующим условиям, резиденты технопарка могут рассчитывать на поддержку в течение трех лет, потом они должны встать на ноги и выйти на свободный рынок, быть конкурентоспособными. Мы начали задумываться над тем, куда потом пойдут наши «выпускники», они и сами пытались прогнозировать ситуацию и искали ответы на вопросы: где взять землю, на какие меры поддержки можно будет рассчитывать дальше?
Так в 2013 году появился «Индустриальный парк «Кангалассы» - совместный проект администрации Якутска и ГАУ «Технопарк «Якутия».
Мы прошли конкурсные процедуры, оформили землю и занимаемся вопросами присоединения к инженерным сетям. Очень важно, что мы организовали общественные слушания и утвердили новый генплан застройки микрорайона. Сейчас работаем над созданием площадки со всей необходимой инфраструктурой для того, чтобы резиденты технопарка могли расширить свои производства.
Мы убеждены, что бизнес не может стоять на глиняном основании государственной собственности: земля и деньги должны быть частными. Это фундаментальный вопрос, который члены нашей команды, что пришла из бизнеса, понимают одинаково. Поддержка государства, несомненно, важна, но в виде развитой инфраструктуры, защиты рынков для своих производственников, ускорения административных процедур; правовой режим ТОР должен стать дополнительным импульсом к развитию.
- Что такое «Кангалассы»? Почему выбран этот отдаленный пригород Якутска?
- Кангалассы - промышленный поселок в 35 км от Якутска, который когда-то был построен для шахтеров. На Кангаласском разрезе добывался бурый уголь, обеспечивавший все котельные якутской столицы, было порядка 500 рабочих мест. Но республика активно газифицируется, и уголь уже не так востребован. Из микрорайона уезжали люди, была полная разруха. Городским властям нужно было что-то делать, чтобы реанимировать поселок.
Это та самая земля, причем именно промышленного назначения, где есть электричество, газ, водоснабжение, причем в достаточном количестве, чтобы одновременно запустить несколько промышленных объектов. Кроме того, у энергетиков уже сегодня достаточно свободных мощностей, которые могут быть задействованы в перспективе. Газовики говорят, что уже сегодня, без реконструкции и прокладки новой ветки газопровода, готовы предоставить порядка 10 тыс. кубов газа в час. Мы уже оформили документы на присоединение к газу на 4 тыс. куб. м, к электричеству - на 4 МВт - и начинаем в нормальный строительный сезон, без авралов, заниматься инфраструктурой.
- Как-то у вас все гладко получилось…
- Мы сумели все просчитать и предугадать ситуацию, мы свято верили в свою идею. А в нас поверил глава Якутска Айсен НИКОЛАЕВ, который взял проект под личный контроль. У нас есть кураторы в каждом структурном подразделении городской администрации: нас, можно сказать, «ведут» по вопросам земли, финансов, градостроительной политики. Такое сотрудничество, на мой взгляд, можно рассматривать как лучшую административную практику. Не было барьеров - все решалось быстро. Проект понравился главе республики Егору БОРИСОВУ, он его поддержал и презентовал на правительственной подкомиссии по отбору проектов ТОР.
- Проект действительно выглядит продвинутым, подходящим под идеологию ТОР. Какие деньги на инфраструктуру еще потребуются?
- Окончательную сумму пока назвать сложно, можно говорить только о первоначальных инвестициях, которые уже делает город, - порядка 50 млн, мы получили их на конкурсной основе. Вторая часть - около 150 млн рублей, мы намеревались взять целевой кредит в МСП Банке, у которого есть финансовые инструменты, специально направленные на поддержку индустриальных парков. Также мы рассчитывали на государственные программы, которые субсидируют значительную часть процентной ставки по кредиту, дают отсрочку платежа по основной сумме. Есть специальные формы поддержки индустриальных парков в Минэкономики России, мы хотим участвовать в конкурсе на субсидирование затрат.
Инфраструктура будет работать для широкого круга резидентов, поэтому территория будет поддержана федеральным и республиканским бюджетами (порядка 113 млн и 37 млн рублей соответственно).
- Чем будет наполнен индустриальный парк?
- Пока мы говорим лишь о резидентах именно индустриального парка - почти все они выходцы из технопарка, которые поэтапно начнут свое строительство. Пока у нас семь компаний первой очереди из тринадцати, каждая из которых хорошо знает свой рынок, готова организовать современное производство инновационной продукции.
В частности, в их числе компания, созданная с китайскими партнерами, которая организует производство керамического кирпича.
Резидент «Дальэнергострой-Восток» займется производством георешетки, которые используются для укрепления грунтов при дорожном строительстве.
Компания «Сахапластех» организует выпуск ПЭТ-тары для воды, молока, напитков. С одной стороны, ничего особенного, но это производство востребованной продукции с высокой добавленной стоимостью.
Обширный рынок в Якутии и на Дальнем Востоке у ООО «Эгопласт», организующего выпуск полиэтиленовых труб для транспортировки воды и газа. Компания занимается этим производством второй год. Теперь им надо выходить из технопарка «Якутия» и строить новое, современное производство, расширять линию. Спрос большой, учитывая, что использование металлических труб для прокладки внутриквартальных газопроводов ограничено нормативными документами. Возить же в республику готовые трубы - дело затратное.
Именно производство продукции на месте делает конкурентным проект компании «Бигэ», которая уже вывела на региональный рынок акриловую и теплоизолирующую краски. Они успешно конкурируют даже с «Тиккурилой» по качеству и цене. У компании современная технологическая линия, приобретенная в Германии при поддержке венчурной компании «Якутия».
Кроме того, в индустриальном парке будет создано современное производство стеклопакетов («Теплый дом»).
Все они, как я уже говорил, «выпускники» технопарка «Якутия», готовые в сжатые сроки создать современные рабочие места. На первый взгляд это простые производства, но они строятся при использовании передовых мировых технологий.
Индустриальный парк был ориентирован на поддержку малого и среднего предпринимательства, но на будущей ТОР достаточно земли, чтобы сюда вошли и крупные игроки, которые увидят, что у первопроходцев все получается. Наши предприятия - недавние стартапы - это, скажем так, наша «первая очередь».
- Какие функции должны остаться за ООО «Индустриальный парк «Кангалассы» при создании ТОР?
- По законодательству в управляющей компании ТОР 51% должен быть за государством. Мы готовы оставить за собой девелоперские функции, управление территорией, инфраструктурой, жизнеобеспечением, маркетинговые услуги и продвижение проектов. Мы умеем это делать.
Лариса ЛАРИНА. Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2015 год.
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