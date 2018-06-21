|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 26 Июня, 07:28 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Алексей ЗАГОРЕНКО, гендиректор Агентства инвестиционного развития Республики Саха (Якутия): Мы готовы предъявить сильные стороны республиканской экономики
Такой расклад ни в коей мере не может устраивать правительство Республики Саха (Якутия), которое, создав систему институтов развития, ставит задачу способствовать строительству новых производств в самых разных сферах экономики, оказать поддержку региональным проектам среднего масштаба и максимально задействовать ресурс малого и среднего бизнеса.
О приоритетах и проектах высокой степени проработки, которые республика готова предъявить инвесторам на Восточном экономическом форуме, «Дальневосточный капитал» поговорил с генеральным директором Агентства инвестиционного развития Республики Саха (Якутия) Алексеем ЗАГОРЕНКО.
- Алексей Сергеевич, прежде чем сформировался окончательный список проектов, которые именно сегодня республика готова предъявить инвесторам на Восточном экономическом форуме, было несколько совещаний в правительстве, большой список ужимался и корректировался. Чем определялся выбор? Насколько, на ваш взгляд, эти проекты могут успешно стартовать?
- Как раз высокий потенциал для реализации и был основным критерием. Такие проекты есть в разных отраслях - от ресурсной до социальной, у них разные истории: кто-то находится в начальной стадии, для кого-то критически важны инвестиции для дальнейшего развития. Главный аргумент, который заставляет правительство республики встать рядом с инициатором проекта и задействовать свой авторитет в привлечении инвесторов, - потенциальное влияние продвигаемых бизнесов на экономическое и социальное самочувствие населения, увеличение налоговой базы и создание новых рабочих мест.
Если посмотрите на список проектов, то увидите, что мы постарались предъявить наиболее сильные и востребованные стороны региональной экономики: ресурсный блок, логистика, инновации, строительство, сельское хозяйство, туризм. Мы планируем представить проекты, которые будут содействовать импортозамещению. Эта тема поддерживается сегодня государством и опирается на хороший внутренний спрос.
Наши проекты разного масштаба, как, например, угольные, которые инициируют крупные игроки ЗАО «ГМК «Тимир» («Евраз Групп») и угольный холдинг «Колмар», предполагают строительство угольных ГОКов. Они имеют особое значение для республики и высокую вероятность реализации, так как ими занимаются крупные федеральные компании.
Та продукция, которая будет производиться, безусловно, будет пользоваться спросом на рынке. Наши угли высокого качества и длительное время - с 70-х годов - поставляются на рынки АТР - Японии, Южной Кореи, Китая. Это ключевые проекты и по объемам инвестиций, и по налоговым поступлениям.
При этом республика крайне заинтересована в том, чтобы в деловой оборот вовлекались и другие полезные ископаемые. На это нацелен проект создания на базе Селигдарского месторождения апатитов современного горно-химического комплекса по выпуску апатитового концентрата, комплексных фосфоросодержащих удобрений и сопутствующей продукции, поддерживаемый Корпорацией развития Республики Саха (Якутия). В этом году ожидается повторное объявление Роснедрами аукциона на право пользования месторождением. Идет активный поиск стратегического инвестора для участия в аукционе и в финансировании проекта строительства горно-химического комплекса.
Из небольших проектов возьмем, к примеру, освоение россыпного месторождения олова Ручей Тиректях, которое поддержано Корпорацией развития Республики Саха (Якутия). Он направлен на импортозамещение, поскольку в настоящий момент практически весь объем олова импортируется из-за пределов РФ. С другой точки зрения, у этого месторождения есть хорошие перспективы для расширения. Оно разрабатывалось еще в советские времена, по ряду причин его освоение было прекращено, но его экономика понятна, есть разведанные запасы, его можно развивать за счет приобретения новых лицензий на месторождения, расположенные рядом. Здесь ресурсов на сто и более лет.
- Обращают на себя внимание проекты, несущие в себе инновационную составляющую, к примеру создание парка высоких технологий (ИТ-парка) в Якутске. Знаю, к нему особый интерес главы региона…
- Идея IT-парков не нова, она реализована во многих странах мира и в других регионах России. Для нас она важна по целому ряду причин. Учитывая недостаточную развитость транспортной инфраструктуры, высокую энергоемкость производств, в республике нужно искать проекты, которые бы основывались на интеллектуальном продукте. Для IT не нужны особые производственные мощности, главное, чтобы была команда профессионалов. В Якутии такие есть, и они, по мнению главы республики, должны получить все возможности работать именно на территории республики. Ряд республиканских IT-компаний, несмотря на нашу удаленность, уже вышли на мировой рынок. В Якутии работает команда, которая производит игровые программы для айпадов для корпорации Apple. Они уже попадают в топы, имеют миллионные продажи. Таким образом, у нас наработаны определенные компетенции, и их нужно просто тиражировать, вовлекать как можно больше молодых специалистов и профессионалов, чтобы они, находясь рядом, могли искрить идеями. Это такая интересная вещь, и в этом направлении проведено много работы: выделен земельный участок, подготовлен дизайн-проект, он прошел конкурс. Понятен круг потенциальных резидентов, которые готовы войти в парк, арендовать или выкупить помещения для работы.
- На каких инвесторов рассчитываете, кто может прийти в якутский IT-парк, так сказать, извне?
- Как правило, в такие проекты приходят связанные с IT-технологиями крупные компании, которые становятся якорными резидентами и используют плюсы близкого размещения мелких компаний, подбирают туда перспективных специалистов. Мы рассчитываем, что это будут какие-то корпорации из IT-индустрии или просто девелоперы, которые построят помещение для парка и будут им управлять. Это может быть даже просто строительная компания…
В рамках секции «Территории опережающего развития, особые экономические зоны, Свободный порт Владивосток» окружная администрация Якутска и ГАУ «Технопарк «Якутия» будут презентовать ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы». Это первая подобная ласточка в Якутии. Проект находится в высокой степени готовности с точки зрения размещения резидентов. С рядом ключевых инвесторов уже заключены инвестиционные соглашения.
ТОР займет территорию в 64,9 га. Уже приняты необходимые решения на муниципальном уровне, зарезервированы земельные участки, проведены публичные слушания. Преимуществами ТОР «Кангалассы» являются активное развитие малого и среднего бизнеса, наличие инвесторов, короткие сроки запуска производств, низкая потребность в бюджетном финансировании инфраструктуры, уровень софинансирования со стороны региона (совместно с ГО Якутск) - 50%.
- Почему республике не удалось получить статус ТОР для проекта ООО «ТБМ» («Технологии базальтовых материалов»), который республика собирается поддерживать на Восточном экономическом форуме?
- Базальтовый проект, основанный на выпуске инновационных композитных материалов, очень интересный, он уже реализуется, но требует масштабирования. Для дальнейшего развития необходимо строительство завода по выпуску строительных конструкций из базальтовой композитной нити. Продвинуть его в рамках режима ТОР пока не получилось в силу того, что не были подобраны потенциальные резиденты, готовые зайти на эту площадку. Позиция Минвостокразвития заключалась в том, что создавать территорию под одного инвестора нецелесообразно, нужен пул предприятий, под которые будет создаваться инфраструктура. Поэтому мы продвигаем ТБМ как самостоятельный инвестиционный проект. Если интерес появится у других производителей, мы можем вернуться к этой теме в любой момент и подать заявку на создание новой ТОР.
- В ряду республиканских проектов есть, к примеру, приморская компания «Мерси Трейд»...
- Мы готовы развивать межрегиональное сотрудничество и поддерживать компании, которые, с одной стороны, уже имеют опыт реализации проектов в Приморье, других регионах Дальнего Востока. Нас привлекает наличие управленческих компетенций, что гарантирует, что проект будет реализован. С другой стороны, в случае с «Мерси Трейд» это возможность создать на территории республики крупное животноводческое производство и обеспечить ее жителей качественным охлажденным мясом. Предприятие будет зарегистрировано в республике - плюсы взаимные. И замечательно, что это инвестор российский, с Дальнего Востока.
Лариса ЛАРИНА. Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2015 год.
- Кадры для промышленности
- Анатолий ДОБРЯНЦЕВ, первый заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия): Механизмы реализации закона еще предстоит дорабатывать
- Егор БОРИСОВ, глава (Ил Дархан) Республики Саха (Якутия): Мы представляем проекты, вписанные в перспективные планы развития Якутии
- Мост через Лену откроет "окно" в Дальний Восток
- Алексей СТРУЧКОВ, первый зам. председателя правительства Республики Саха (Якутия): Мы системно поддерживаем приоритетные для республики отрасли и проекты
- Валентина КОНДРАТЬЕВА, руководитель ГАУ "Центр стратегических исследований РС(Я)": Комплексный подход - залог запланированного эффекта
- Ил Тумэн внес поправки в закон о дальневосточном гектаре
- Туристические "самородки" Колымы
- Алексей ЗАГОРЕНКО, гендиректор Агентства инвестиционного развития Республики Саха (Якутия): Мы готовы предъявить сильные стороны республиканской экономики
- В Якутии среди ТОРов первым "выстрелил" Индустриальный парк "Кангалассы"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.