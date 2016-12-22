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09 Декабря 2012, 15:06 | Кадры

Все на праздник: Корпоративные мероприятия - не развлечение, а способ мотивации сотрудников

Сотрудников нельзя постоянно заставлять работать! Пусть даже с еженедельными выходными и за хорошую зарплату! Если компания не находит возможностей для нестандартного и веселого времяпрепровождения своих работников, энтузиазм постепенно сходит на нет, а креативность, энергия и задор со временем покидают офис. Для того, чтобы этого не происходило, и были придуманы корпоративы.

«Постоянно общаясь друг с другом на работе, сотрудники со временем устают от такого общения. В результате начинает подавать голос извечный спутник обыденности - раздражение, которое, накапливаясь, неизбежно выливается в конфликты. Поэтому корпоративная вечеринка - это в первую очередь профилактика заражения атмосферы коллектива чрезвычайно опасными для жизни любой компании заболеваниями - разобщенностью и недружелюбием», - считает директор ООО «Агентство творческих решений «Статус» Елена ВОХМИНА.

Но есть у корпоратива еще и другое предназначение. Умеющие хорошо считать деньги собственники понимают, что мало дать человеку возможность заработать «на хлеб насущный». Для того чтобы сотрудник выкладывался на 150% своих возможностей, для него еще очень важно понятие общей цели и чувства сопричастности в ее достижении.

«Корпоративный праздник - это не способ развлечь сотрудников, это инструмент дополнительной мотивации, элемент формирования имиджа компании и один из самых эффективных методов трансляции корпоративных ценностей, - продолжает Елена Вохмина. - К подобным мероприятиям следует относиться как к способу сплотить коллектив, создать определенные традиции, укрепить корпоративную культуру. При подготовке праздника необходимо ставить перед собой задачу продемонстрировать успешность компании на рынке и тем самым повысить мотивацию сотрудников, вызвать чувство гордости за свою фирму и принадлежность к ней, поощрить лучших работников. Корпоративный праздник - это еще и прекрасная возможность ненавязчиво продемонстрировать партнерам по бизнесу и даже конкурентам высокий уровень вашей компании, ее статус, наличие корпоративной этики, фирменного стиля. Правильная профессиональная организация корпоратива может послужить укреплению имиджа компании в самых разных кругах общества, в том числе и деловых. Именно через корпоративы руководство организации может донести до сотрудников цели и стратегию развития компании».

От цели, которую ставит перед собой руководитель компании при проведении праздника, будет зависеть и формат мероприятия: сценарий праздника и оформление зала, дресс-код и меню, конкурсы и творческие номера.

Но корпоратив нужно проводить не всегда. По мнению специалистов, неправильно проведенное мероприятие может принести компании больше вреда, чем пользы.

«Во-первых, достаточно сложно провести мероприятие, если директор компании не довел до организаторов цели и задачи праздника, - делятся опытом специалисты Агентства творческих решений «Статус». - Не на пользу компании идет и излишняя экономия на торжестве - бывает так, что руководитель цель корпоратива сформулировал, а вот денег на праздник выделил крайне мало. Поэтому праздник подготовили и провели своими силами, в перерывах между подготовкой отчетов и текущей работой. При этом заказали дешевый ресторан, пригласили только топов и менеджеров среднего звена, не было хорошей программы, поэтому после корпоратива чисто недовольных, нелояльных работников увеличилось. Собираясь устроить праздник в компании, нужно помнить главное: корпоратив - это ВСЯ компания. Если нет зала, денег и т. д., то нужно думать о других формах заботы о своих работниках (грамоты, благодарности, ценные подарки). Обязательно нужно проводить анкетирование до и после корпоратива - если этого не делать, то форматы проведения праздника могут не совпадать с интересами большинства. Отсюда - большое количество недовольных на празднике».

Кроме этого, при подготовке корпоратива специалисты рекомендуют учитывать уровень заработных плат в компании. Если руководитель, желая сделать подарок подчиненным, устраивает вечеринку в ресторане, который в обычной жизни персоналу фирмы не по карману, то на нее может не явиться добрая половина сотрудников. Это не пренебрежение традициями коллектива, просто им нечего надеть в такое шикарное место, они не знают этикета, принятого в таких местах, и не хотят ставить и себя, и руководителя в неловкое положение.

Ну и самое главное правило - торжество не должно превращаться в сплошное застолье. Корпоративные праздники нужно организовывать, у них должен быть сценарий, в котором есть место каждому сотруднику. Тогда каждый человек почувствует, что это сделано именно для него, что каждый - участник этого события.

Яна СЕРИКОВА, начальник пресс-центра Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России»:

- Корпоративное мероприятие может быть направлено не только внутрь коллектива. Иногда задачей проведения корпоративов может быть установление новых или более прочных связей с партнерами, государственными чиновниками, клиентами. Для этих целей компании проводят открытые мероприятия. Например, впервые такой формат в этом году опробовал Дальневосточный Сбербанк, отпраздновав вместе со своими клиентами 171-ю годовщину ОАО «Сбербанк России». Впервые дружеская вечеринка для VIP-клиентов прошла в боулинг-клубе. Яркие впечатления, азарт и просто хорошее настроение надолго останутся в памяти у представителей крупного, среднего и малого бизнеса города Хабаровска, а также руководителей и сотрудников банка. Match Play и неформальное общение, безусловно, принесут свои плоды в дальнейшей совместной работе.

Елена СИМОНОВА, заместитель директора макрорегионального филиала - директор по организационному развитию МРФ ДВ ОАО «Ростелеком»:

- Корпоратив - это некая «инвестиция» в победу команды единомышленников, и следовательно, всего коллектива, всей компании. Мы отмечаем, что после совместного отдыха заметно улучшается эффективность труда и растет здоровый тонус коллектива. Но такой результат достигается в том случае, если правильно поставлена цель мероприятия.

Самый большой праздник для нашей компании - это День связи. Его мы отмечаем особенно широко. В этом году, например, он проходил под лозунгом Made in Russia - мы хотели, чтобы каждый сотрудник ощутил гордость за свою страну, которая подарила миру великое изобретение Александра ПОПОВА, и за свою компанию - крупнейшего игрока на рынке телекоммуникаций России. Поддержали идею «Русского праздника» и сотрудники - в кокошниках и сарафанах, тельняшках и шапках-ушанках, порой, невозможно было узнать своих коллег и соседей по рабочему кабинету. Аниматоры в русских костюмах, которые встречали гостей у входа, раздавали сотрудникам дополнительные элементы одежды, которые позволили еще больше подчеркнуть стилистику корпоративного вечера. В русском стиле была выдержана и развлекательная программа, причем основными исполнителями творческих номеров стали сотрудники компании. Они пели корпоративные частушки собственного сочинения в составе народного фолк-коллектива, импровизировали на тему великого русского балета, исполняли главные роли в корпоративном ремейке «Реальные сотрудники» по мотивам популярного отечественного сериала, строили «Русскую горку» из пластиковых стаканов. Так как наш филиал очень большой и невозможно собрать за одним столом всех сотрудников из Якутии и Магадана, Хабаровска и Благовещенска, Камчатки и Сахалина, мы транслировали идею праздника на все филиалы региона. Надо сказать, что на местах идею восприняли и творчески с ней поработали. В итоге праздник в одном стиле прошел во всех филиалах Дальнего Востока, а красочные репортажи о проведении мероприятия появились на внутреннем корпоративном сайте компании. Таким образом, свою объединяющую и воодушевляющую задачу корпоративный праздник выполнил.

Анна КРАСНОЯРОВА, директор по персоналу ООО «Сименс Финанс»:

- Праздники являются важной частью и отражением корпоративной культуры. Это своего рода традиции, которые позволяют сотрудникам почувствовать себя частью одного целого, ощутить гордость за компанию. Наличие праздников, их формат и стоимость говорят и о благополучии, и устойчивости компании, поэтому, на мой взгляд, даже в тяжелые времена нужно находить возможности для маленьких празднеств.

Если мы говорим о праздниках на уровне предприятия, то, конечно, многое зависит от размера и особенностей организационной структуры. На мой взгляд, 2-4 ярких события в год вполне достаточно. Поводы могут быть как традиционные - день рождения компании, Новый год и т. п., так и ситуационные - достижение какого-то рубежа в деятельности, например.

Если говорить о задачах, которые должен решать корпоратив, то здесь нужно разделить два понятия - «корпоративный праздник» и «корпоративное мероприятие». Не надо пытаться уместить решение разных задач в один вечер - праздник должен заряжать хорошим настроением, вдохновлять и помогать сотрудникам открывать друг друга с новых сторон.

Форматов проведения праздников сегодня довольно много - многие уже пресытились ресторанно-банкетным вариантом с программой, поэтому все больше компаний организует выезды, сами мероприятия стали более активными. Идет акцент на сочетание обучения или стратегических сессий с неформальной частью программы. В целом мероприятия становятся более комплексными и требующими все более тщательной подготовки.

Если говорить об опыте «Сименс Финанс», то в последнее время мы стремимся организовывать выезды, совмещая это с максимальным комфортом для сотрудников. Например, однажды для празднования Нового года мы вывезли сотрудников в край, где были организованы активные зимние соревнования. Чтобы не замерзнуть, все угощались глинтвейном, грогом и горячим шоколадом, а после была вечеринка в отличном ресторане. Даже праздники в виде банкета мы стараемся разнообразить - например, на 10-летие компании мы арендовали ночной клуб, но вся программа в нем была только с участием самих сотрудников. За 2 месяца репетиций были подготовлены и песни, и танцы, и юморески и даже фокусы в исполнении топ-менеджмента. Благодарности коллег являются лучшим критерием того, что праздник удался.

Елена АРДАЛЬЯНОВА, "Дальневосточный капитал".

Теги: корпоративные традиции  персонал  мотивация 


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