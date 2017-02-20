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Центр независимой оценки примет профэкзамен
Быстро изменяющийся рынок труда предъявляет повышенные требования к компетенциям и профессиональным навыкам работников. Для работодателей, в свою очередь, становится довольно непросто установить конкретные требования при выполнении трудовой функции сотрудника с учетом специфики деятельности компании. Для разрешения этой проблемы с 1 июля 2016 года вступили в силу изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации, которые определили порядок применения профессиональных стандартов.
Теперь понятия «квалификация работника» и «профессиональный стандарт» определены в ст. 195.1 Трудового кодекса Российской Федерации. Согласно указанной статье квалификация работника - это уровень умений, знаний, профессиональных навыков и опыта работы специалиста. В свою очередь, профессиональный стандарт - это характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности.
Положения профессиональных стандартов должны учитываться при формировании образовательных программ. Таким образом, по мнению экспертов, должна решиться появившаяся в последние годы на трудовом рынке проблема, когда выпускник учебного заведения обладает одними профессиональными навыками, а работодателю требуются совсем другие.
В организациях государственного сектора внедрение профстандартов будет осуществляться поэтапно (в период до 2020 года). Работодателями будет организовано профессиональное обучение, повышение квалификации работников. Профессиональные стандарты будут применяться при проведении оценки квалификации персонала, а также при приеме на работу. В негосударственном секторе работодатели могут также применять профстандарты при определении трудовых функций, требований к квалификации работников, при обучении работников.
Оценивающий орган
После того, как профессиональные стандарты обрели правовую почву, с 1 января 2017 года в силу вступил Федеральный закон «О независимой оценке квалификации», который устанавливает порядок прохождения такой оценки работниками. Теперь подтвердить свою квалификацию сотрудник или соискатель сможет не у своего работодателя, а в независимых, специально созданных для этого организациях. Предполагается, что такая оценка будет удобна для всех участников трудовых взаимоотношений, поскольку она позволит выявить уровень знаний и умений работника на протяжении всей трудовой деятельности, даже в том случае, если он не имеет профессионального образования, а также определить потребность в обучении.
По данным Минтруда, в настоящее время полномочиями центров оценки квалификаций наделены 73 организации, которые не являются образовательными. Юрлица наделяются (и лишаются) полномочиями по оценке квалификации советами по профессиональным квалификациям. Совет также определяет для каждого центра наименования квалификаций и направляет сведения о них в Национальное агентство развития квалификаций для внесения в реестр. По данным Минтруда, в России функционирует 28 советов.
По состоянию на 1 октября 2016 года в пилотном режиме работало 68 центров независимой оценки квалификации: ими было проведено 636 профессиональных экзаменов. Наибольшей популярностью пользовались сфера атомной энергии (400 экзаменов), область сварки (227), а также сфера строительства, машиностроения, железнодорожного транспорта.
Как сообщает Минтруд, в скором времени будет введен в действие единый информационный ресурс, который бесплатно предоставит гражданам и работодателям всю необходимую информацию о возможности проведения оценки квалификации. На этом ресурсе будут размещаться сведения о выданных свидетельствах и сроках их действия. Это позволит работодателям получить актуальную информацию о квалификации работника в режиме онлайн. По некоторым оценкам экспертов, данная система позволит стимулировать работников к поддержанию уровня квалификации в течение всей трудовой деятельности.
На добровольной основе
Оценка квалификации является исключительно добровольной процедурой как для работодателей, так и для работников и не влечет за собой каких-либо обязательных последствий или требований, в том числе при приеме на работу. При этом инициатором независимой оценки может выступить и работодатель, и сам работник. Если компания отправляет работника на прохождение независимой оценки квалификации, то оплата экзамена осуществляется за счет средств работодателя. Если же инициатором выступает соискатель, то оценка осуществляется за счет его средств.
Для прохождения профессионального экзамена в центр оценки квалификации необходимо предоставить письменное заявление соискателя по установленному образцу, поданное лично или в форме электронного документа, и копию паспорта. Также стоит обратить внимание на список дополнительных документов, которые потребуются для прохождения экзамена по конкретной квалификации.
По итогам профессионального экзамена соискателю в 30-дневный срок выдается свидетельство о квалификации, которое в качестве документа может быть предъявлено при приеме на работу. В случае получения неудовлетворительной оценки - заключение о его прохождении, включающее рекомендации для соискателя. Впрочем, если работник провалил профессиональный экзамен, то работодатель не сможет уволить его на этом основании (поскольку Трудовой кодекс такой процедуры не предусматривает). Для расторжения трудового договора придется найти более серьезную причину - такую, как несоответствие занимаемой должности или выполняемой работе, подтвержденное результатами аттестации. Поэтому, по мнению негосударственных компаний, решения, принятые центром оценки квалификации, на данном этапе несут мало практической пользы для работодателей.
Мнение
Дмитрий АБРОСИМОВ, директор учебного центра Nauchim.pro:
- Несмотря на беспокойство работодателей, связанное с введением профессиональных стандартов, все оказалось не так страшно. Профстандарты обязательны в случаях, предусмотренных ст. 57 и ст. 195.3 Трудового кодекса РФ. Но для лучшего понимания на сегодня можно выделить три категории организаций по обязательности применения профстандартов. Первая - это органы власти различных уровней: для них, как правило, применение профстандартов обязательно. Вторая - это бюджетные учреждения, фонды, унитарные предприятия: в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2016 г. №584 они обязаны до 2020 года утвердить план перехода на профстандарты и, соответственно, не позднее 2020 года перейти на них. И третья категория - это коммерческие организации, для которых профстандарты не являются обязательными, а только рекомендуемыми, за исключением случаев, если по профессии, специальности либо должности законом установлено предоставление льгот и компенсаций или наличие ограничений.
В целом же профстандарты обязательны: для вузов, которым необходимо привести свои учебные программы в соответствие стандартам; для соискателей рабочих мест, которым необходимо знать и уметь то, что указано в стандартах; для работодателей при приеме работников на работу, проведении аттестационных и квалификационных экзаменов.
Нужно понимать, что профессиональные стандарты и независимая оценка квалификации - это часть большой реформы трудового и образовательного законодательства. Поэтому сравнивать единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕКТС), единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), действующие с 2002 года, и профстандарты несколько некорректно: сходство есть, но в рамках реформы используется принципиально иной подход. В частности, Минтрудом в 2015 г. приказом № 832 утвержден справочник профессий, и по состоянию на прошлый год из примерно 1620 профессий справочника практически половина обрела профстандарты. То есть сегодня должности указываются в ЕТКС и ЕКС, «завтра» (после 2020 г.) место справочников займут профстандарты, указанные в реестре на сайте Минтруда.
К сожалению, качество профстандартов не всегда отвечает как практической работе, так и действующему законодательству. Приведу небольшой пример из сферы регламентированных закупок: согласно профстандарту «Специалист в сфере закупок», работник должен выполнять такое трудовое действие, как «Направление приглашений для заключения контрактов», однако законодательством в сфере закупок такие приглашения не предусмотрены.
Наталья КОМИССАРОВА.
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