|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 22 Декабря, 23:01 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
На Дальнем Востоке всерьез взялись за трудовые ресурсы
Уходящий год был особенно богат для региона на инициативы, призванные привлечь на территорию инвестиционные проекты: новые правила игры прописаны в законах о ТОРах и Свободном порте Владивосток, заработали в полную силу институты развития, активизировался бизнес. Однако теперь на повестку дня еще более остро, чем ранее, встал вопрос кадрового обеспечения ведущих отраслей экономики - ведь, несмотря на повышенное внимание к Дальнему Востоку со стороны федерального центра, люди из региона продолжают уезжать.
Если говорить в целом о ситуации на рынке труда региона, то ее эксперты разных уровней оценивают как довольно сложную. Как констатировал в Хабаровске на всероссийской конференции, посвященной вопросам развития человеческого капитала, заместитель полномочного представителя президента в ДФО Владимир СОЛОДОВ, «рынок труда на Дальнем Востоке не в полной мере сбалансирован: количество вакансий превышает предложение почти в два раза. И дело не только в количественных показателях. Наиболее востребованными являются рабочие профессии и инженерные специальности, а предложение мы имеем либо по низкоквалифицированному труду, либо по управленческим и гуманитарным направлениям».
Госпрограмма в помощь
Если еще несколько лет назад, делая упор на развитии в регионе новых проектов, власти предполагали, что кадры потянутся вслед за новыми возможностями, то сегодня стало очевидно: это само собой не произойдет. Для переезда на Дальний Восток квалифицированным специалистам нужна не только интересная работа, но и дополнительные стимулы, в том числе и от государства. В связи с этим регионам было предложено сформировать программы трудовой мобильности и в них закрепить преференции, которые власть готова давать тем, кто решит переехать на Дальний Восток.
На поддержку трудовой мобильности россиян в Дальневосточном федеральном округе выделили 205,7 млн рублей из госбюджета. В этот проект рассчитывают привлечь более 2,7 тыс. человек и около 60 работодателей.
В регионах Дальнего Востока над этими программами уже серьезно поработали - они действуют практически на всех дальневосточных территориях. Их смысл заключается в том, что тем работодателям, кто готов привлекать работников в инвестиционные проекты из других регионов России, за счет государственных денег будут компенсироваться затраты на оплату проезда, провоза имущества, найма или аренды жилья, профессионального обучения и обустройства работников.
В Хабаровском крае в программе по трудовой мобильности участвуют уже 11 работодателей. В их число входят «Ургалуголь» и филиал «Компании «Сухой» «КнААЗ им. Ю. А. Гагарина».
Со второго полугодия 2015 года начала действовать программа и в Приморье. По плану уже в этом году приморские работодатели смогут нанять 300 иногородних специалистов. По условиям программы, работодатель должен затратить на обустройство нового работника и членов его семьи сумму, эквивалентную размеру средств, выделяемых из краевого бюджета. В 2015 году эта сумма составляет 67,5 тыс. рублей. Среди самых крупных участников программы этого года - Дальневосточный центр судостроения и судоремонта. Руководство намерено привлечь иногородних работников на новый судостроительный комплекс «Звезда» в Большом Камне. Потребуются специалисты и для реконструкции Ливадийского ремонтно-строительного завода. Также в Большом Камне «Южморрыбфлот» планирует создать логистический центр по хранению и перевалке грузов «Красный вымпел», а кроме того - провести реконструкцию оборудования и повышение производительности жестяно-баночной фабрики.
Отбор проектов для участия в программе повышения мобильности трудовых ресурсов в настоящий момент идет и в Камчатском крае. Сахалинская область приступит к реализации программы с 2016 года.
Но готовы ли жители других регионов ехать на Дальний Восток? Этот вопрос задала респондентам из разных уголков России служба исследований портала по поиску работы HeadHunter. Всего было проанализировано 640 тыс. откликов на вакансии на Дальнем Востоке, и выяснилось, что каждый четвертый отклик на дальневосточную вакансию (или 170 тыс. в абсолютных цифрах) в 2015 году был сделан жителями других регионов страны.
Досье «Дальневосточного капитала»: Больше всего откликов на вакансии Дальневосточного региона совершено из Москвы (18% от всех откликов других регионов, без учета «родных»), Республики Башкортостан (6,6%), Санкт-Петербурга (6,3%), Краснодарского (5,3%) и Красноярского краев (3,1%). Также в десятке по количеству откликов Новосибирская, Иркутская и Ростовская области, Республика Татарстан. Всего из каждого региона-лидера получено не менее 3000 откликов (из Москвы - 21,5 тыс. откликов, а из Республики Башкортостан и Санкт-Петербурга - 7,7 и 7,4 тыс. откликов соответственно).
«Стоит отметить, что соискательская активность во всех регионах разная и сильно зависит от численности населения, а в данном случае - от количества резюме, - прокомментировала результаты исследования директор дальневосточного представительства компании HeadHunter Ксения НЕСТЕРЕНКО. - Если смотреть на долю соискателей, откликавшихся на вакансии работодателей Дальнего Востока, в общем количестве резюме соискателей региона, то видно, что Москва и Санкт-Петербург не попадают в топ-20, а, напротив, занимают предпоследние места. Доля таких соискателей составляет всего 0,2%. Т. е. несмотря на то, что откликов из Москвы в абсолютном значении больше всего, в целом в самом этом регионе желающих работать на Дальнем Востоке крайне мало. Лидером же по проценту активных на рынке труда жителей региона, которые готовы работать на Дальнем Востоке, оказался Забайкальский край. 4% соискателей из этого региона откликаются на вакансии Дальнего Востока. На втором месте Ненецкий АО, далее - Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Калмыкия».
На привлечение ценных сотрудников на Дальний Восток направлена и новая инициатива о «дальневосточном гектаре». Выделять всем жителям страны земельный участок на Дальнем Востоке предложил Юрий ТРУТНЕВ. Проект федерального закона разработало Минвостокразвития. В Госдуму документ будет внесен до конца этого года. Предполагается, что новый закон вступит в силу 1 мая 2016 года.
По словам губернатора Хабаровского края Вячеслава ШПОРТА, закон о дальневосточном гектаре позволит привлечь в регион квалифицированные кадры.
«Я этот проект поддерживаю. Это как раз в ту «копилку» привлекательности дальневосточных рубежей для приезда сюда различного рода специалистов. Они сюда приезжают - мы им предлагаем хорошую работу, хорошую систему социального обеспечения, а если еще и бесплатный гектар земли, то это тоже будет стимулом. Наша задача - как можно быстрее этот закон принять, чтобы он начал действовать», - подчеркнул Вячеслав Шпорт.
Межрегиональной миграции населения, по мнению чиновников, должен способствовать и недавно начавший свою работу информационный портал «Работа в России». Это общероссийская база вакансий, которую в режиме реального времени актуализируют региональные службы и центры занятости.
Центры занятости неэффективны
Правда, к службам занятости у его прямого «начальника» - Федеральной службы по труду и занятости - целый ряд претензий. Именно центры занятости в регионах, по мнению специалистов ведомства, на сегодняшний день тормозят работу по привлечению в регион человеческого капитала.
«Региональные службы занятости не представляют реальной картины рынка труда, - считает глава Роструда Всеволод ВУКОЛОВ. - Продукт службы занятости - это все-таки качество вакансий и потребность в этих вакансиях в регионе. Дальний Восток является лакмусовой бумажкой в этом плане. Здесь сформированы передовые инструменты, которые позволяют продвигать развитие экономики и социальной сферы. Однако при этом службы занятости в этот процесс практически не включены».
Максим ПАРШИН, заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости, также считает, что сегодня фактически утрачен ключевой смысл работы служб занятости: услуги не пользуются достаточной популярностью ни среди работодателей, ни среди соискателей. Об этом свидетельствуют общеизвестные цифры. Так, по данным Росстата, в службы занятости при поиске работы обращаются около 30% безработных. Это четвертый по популярности из шести способов поиска работы.
«Охват службами занятости рынка труда не только невелик, но и крайне специфичен, - говорит специалист. - Если упрощать, то услугами центров занятости населения пользуются те соискатели, которые не умеют искать работу с использованием других методов. Результатом является снижение среднего уровня заработной платы, предлагаемой по вакансиям, размещенным работодателями в службах занятости: на сегодняшний день она составляет 18 000 рублей. Это в два раза ниже, чем в целом по экономике. В списке вакансий с большим перевесом преобладают предложения для подсобных рабочих и уборщиков помещений. Более квалифицированным сотрудникам службе занятости зачастую и предложить-то нечего. В связи с этим с 2011 года количество граждан, обратившихся за содействием в трудоустройстве, снизилось более чем на 30%. Численность отправленных на переобучение - на 56%, количество получивших помощь в открытии своего дела - в 4 раза. При этом в стране по-прежнему значительное количество людей, ищущих работу, но все меньшее их число готово для поиска работы обращаться в службу занятости. Особенно настораживает ситуация по переобучению: в условиях, когда на рынке труда присутствует несоответствие требований работодателя и качества предлагаемой рабочей силы, государство снижает объемы предоставления услуг, которые призваны устранить подобный дисбаланс. При сохранении существующих тенденций резонно ставить вопрос о сохранении института государственной службы занятости населения в принципе».
К такому серьезному шагу на правительственном уровне сегодня вряд ли готовы. Поэтому принято решение уже с начала следующего года начать существенное реформирование государственных органов, призванных содействовать улучшению ситуации на рынке труда страны. В первую очередь реформирование коснется служб занятости на Дальнем Востоке: именно этот регион в притоке квалифицированных кадров нуждается особенно остро.
«Мера стимулирования мобильности персонала носит системный характер и призвана изменить складывающуюся десятилетиями тенденцию движения кадров, - говорит Всеволод Вуколов. - По статистике, у нас мигрирует по стране порядка 10 тысяч человек. Это крайне мало. До предприятий среднего звена информация о том, что существуют программы, которые реально могут им помочь улучшить ситуацию с кадровым обеспечением, не доходит. Поэтому со следующего года мы совместно с Министерством промышленности будем жестко контролировать работу служб занятости в этом направлении. Вплоть до расставания с сотрудниками, которые не будут выполнять соответствующие показатели. Мы добьемся, чтобы программа мобильности дала конкретный результат».
Агентство будет координировать работу
Результатов по привлечению на территории опережающего развития квалифицированных кадров ждут и от созданного не так давно Агентства по развитию человеческого капитала. И взаимодействие с центрами занятости, по словам руководителя агентства Валентина ТИМАКОВА, является ключевым фактором успеха.
«От служб занятости мы планируем получить не только качественные вакансии, - говорит г-н Тимаков. - В этих учреждениях должна быть выстроена система информирования работодателей обо всех возможностях и существующих программах государственной поддержки. Мы ожидаем, что центры занятости с нашей помощью уже в ближайшее время трансформируются в центры деловой активности. Они должны не просто констатировать факты высвобождения работников. Имея информацию о высвобождении за 2 месяца до предполагаемого события, центры занятости должны не только адаптировать этих работников к ситуации, но и предложить им программы переобучения в соответствии с теми потребностями, которые есть в регионе. То есть мы должны эффективно использовать тот трудовой ресурс, который у нас есть. Для этого, на мой взгляд, необходимо установить четкие показатели эффективности служб занятости».
Для того, чтобы Дальний Восток стал привлекательным для работников из других регионов, по мнению Валентина Тимакова, необходимо решить еще целый ряд задач.
«Миграционная убыль населения в регионе с января по август 2015 года составила 16 116 человек, что больше уровня прошлого года на 1079 человек. То есть несмотря на те меры, которые сегодня уже реализуются, ситуация с миграцией остается очень напряженной, - констатирует эксперт. - Эту ситуацию усугубляет низкий уровень межрегиональной мобильности трудовых ресурсов, непривлекательность округа как работодателя. Над этими вопросами агентство планирует активно начать работу уже в следующем году».
Елена АРДАЛЬЯНОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2015 год.
- Обновлен перечень актуальных профессии на Дальнем Востоке
- Эксперты проанализировали антикризисную практику бизнеса на Дальнем Востоке
- Дальневосточные вузы оказались не очень востребованными
- Дальневосточники стремятся в столицы
- На Дальнем Востоке всерьез взялись за трудовые ресурсы
- Депутаты Ил Тумэна обсудили кадровый вопрос
- Рынок труда на Дальнем Востоке пока замер в ожидании
- На Дальнем Востоке вместе с ростом ИТ-отрасли растет дефицит специалистов на рынке труда
- На Дальнем Востоке персонал становится капиталом
- На Дальнем Востоке сложно найти квалифицированный персонал практически для любого бизнеса - эксперты
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.