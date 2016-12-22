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Дальневосточные вузы оказались не очень востребованными
Презентация рейтинга-2015 состоялась 15 декабря в Москве. По словам авторов документа, работа над ним шла пять лет. В основной список были включены 463 высших учебных заведения из 80 регионов. За рамками исследования оказались только военные и богословские вузы, образовательные организации сферы культуры и искусства, а также учреждения заочного и дистанционного образования.
Для оценки «востребованности» вуза были использованы три ключевых показателя: «доля выпускников, получивших направление на работу»; «доля средств от коммерциализации интеллектуальных продуктов»; «индекс цитирования трудов сотрудников организации».
Надо отметить, эксперты не сравнивали «ежа» с «ужом». С целью корректного сопоставления учебные заведения распределялись по шести родственным группам.
Так, в группу «Классические университеты» вошли 87 вузов. Первое место вполне предсказуемо было присуждено МГУ им. Ломоносова. И, конечно, сюрприз, что из дальневосточных вузов ближе всех к лидеру подобрался Приамурский госуниверситет им. Шолом-Алейхема (ЕАО), занявший 33-ю позицию рейтинга. На 38-й строчке - Северо-Восточный федеральный университет им. Аммосова (г. Якутск), на 39-й - Тихоокеанский госуниверситет (г. Хабаровск), на 54-й - Дальневосточный федеральный университет (г. Владивосток), на 69-й - Сахалинский госуниверситет (г. Южно-Сахалинск), на 76-й - Амурский госуниверситет (г. Благовещенск), на 82-й - Северо-Восточный госуниверситет (г. Магадан), на 84-й - Камчатский госуниверситет им. Витуса Беринга (г. Петропавловск-Камчатский).
В самой крупной группе - «Инженерные вузы» - оказалось 140 участников. Здесь лидером рейтинга востребованности объявлен Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (г. Москва). Среди дальневосточников лучшие позиции у вузов Хабаровского края: 87-е место занял Дальневосточный университет путей сообщения, 102-е - Комсомольский-на-Амуре технический университет. Подальше, на 126-й строчке рейтинга, располагается Морской университет им. адмирала Невельского (г. Владивосток), а Камчатский технический университет удостоен 137-го места.
В перечне «Сельскохозяйственные вузы» значатся 56 учебных заведений. Самый успешный результат - 35-е место - у Приморской сельскохозакадемии (г. Уссурийск). 38-ю строчку занимает Дальневосточный технический рыбохозяйственный университет (г. Владивосток), 48-ю - Якутская государственная сельхозакадемия, 54-ю - Дальневосточный аграрный университет (г. Благовещенск). Ну а лидером этого рейтинга объявлен Ставропольский аграрный университет.
Среди 61-го вуза сферы управления (экономика, финансы, юриспруденция) наиболее востребована, по мнению составителей рейтинга, Российская экономическая школа из Москвы. 21-ю позицию занимает Владивостокский университет экономики и сервиса, на 43-м месте - Хабаровская академия экономики и права.
Список 72-х «гуманитарных вузов» возглавил Ярославский педуниверситет им. Ушинского. Из «дальневосточников» здесь самая высокая позиция у Амурского гуманитарно-педагогического университета (г. Хабаровск) - 22-е место. Еще два вуза Хабаровского края: Дальневосточный гуманитарный университет и Дальневосточная академия физической культуры - заняли соответственно 53-ю и 56-ю строчки рейтинга. На 31-й позиции находится Благовещенский педуниверситет, а 49-е место отдано Чурапчинскому институту физической культуры и спорта (Республика Саха (Якутия)).
И, наконец, шестая группа - «Медицинские вузы». Здесь конкурировали между собой 47 учебных заведений. Лидером признана Нижегородская медицинская академия. 13-место рейтинга, занятое Тихоокеанским медуниверситетом (г. Владивосток), можно считать вполне успешным. А вот его соседи по региону - Дальневосточный медуниверситет (г. Хабаровск) и Амурская медицинская академия (г. Благовещенск) - оказались, к сожалению, в хвосте списка: 40-е и 43-е места соответственно…
Впрочем, расстраиваться по этому поводу не стоит. Комментируя не очень высокие показатели 26-ти дальневосточных вузов, руководитель проекта «Социальный навигатор» Наталья ТЮРИНА заметила: «Есть куда стремиться, над чем работать!» Добавим, и есть на кого равняться.
Сергей АКУЛИЧ. Журнал "Дальневосточный капитал", январь, 2016 год.
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