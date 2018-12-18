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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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HR-бренд работодателя - эффективный инструмент привлечения кадров в ДФО
Ключевое событие HR-сферы, организатором которого выступает компания HeadHunter, вновь объединило специалистов по подбору персонала, директоров, маркетологов со всего Дальнего Востока. На этот раз в фокусе внимания специалистов оказалась тема HR-бренда, который помогает компаниям привлекать кадры.
Понятие «бренд работодателя» или HR-бренд разрабатывается для привлечения и удержания квалифицированных специалистов в организации. Термин достаточно широк и объединяет в себе не только навык управления человеческими ресурсами, но и инструменты маркетинга. По мнению экспертов, современные условия ставят перед бизнесом задачу привлечения высококвалифицированных и мотивированных сотрудников, поскольку именно их наличие или отсутствие напрямую влияет на успех компании. Для того, чтобы идти в ногу с меняющимися реалиями на рынке труда, каждая организация пытается поставить себя в уникальное положение на карьерной лестнице. Особенно это актуально для рынка труда Дальнего Востока, где наблюдается спад предложения рабочей силы из-за продолжающихся негативных демографических изменений.
Такая ситуация приводит к ожесточенной борьбе компаний за лучшие кадры. И следовательно - подход к набору персонала требует немедленных изменений: организациям необходимо дифференцировать себя среди конкурентов. В таких условиях создание бренда работодателя становится основным инструментом для привлечения квалифицированных соискателей. «Сегодня HR-брендинг включает все аспекты работы в компании, все HR-процессы и практики, которые формируют восприятие сотрудников и кандидатов», - отметила Ирина МОДЕЛКИНА, консультант проекта «Премия HR-бренд», консультант Центра консалтинга и развития HR-бренда клиентов HeadHunter.
По данным HeadHunter, сегодня репутация компании как работодателя (HR-brand) является одним из самых важных факторов при выборе работы. Ее значимость отмечают 88% опрошенных. Впрочем, еще более важными факторами являются уровень оплаты труда и бонусы (за эти факторы свой голос отдали 97%), а также доступ к технологиям и ресурсам, необходимым для эффективной работы (90%).
Сегодня продвижением HR-бренда занимается 46% компаний, принявших участие в исследовании HeadHunter. Из них 45% начали продвигать HR-бренд всего год назад. Как отмечают аналитики, чаще всего у компаний определены цели работы с брендом (45%), есть сформулированный EVP (45%), а также проведены исследования среди сотрудников для определения EVP (43%). EVP - аббревиатура от английского employment value proposition - и у российских HR-специалистов трактуется как ценностное предложение работодателя. Это набор преимуществ, которые сотрудники воспринимают как ценность, которую они получают, работая в компании.
86% компаний замеряют эффективность продвижения HR-бренда. Большинство компаний используют такие каналы продвижения HR-бренда как Job-сайты и социальные сети. При этом эффективными эти каналы считают менее половины работодателей. «Сарафанное радио» и семинары, мастер-классы и т.п. - наиболее часто используемые оффлайн каналы продвижения - также считаются наиболее эффективными.
В результате продвижения HR-бренда 76% компаний наблюдают позитивные изменения. 43% опрошенных отмечают увеличение откликов на вакансию, а 37% - сокращение сроков закрытия вакансии. В первую очередь это касается найма административного персонала и специалистов продаж.
Основные причины отказа от продвижения HR-бренда: недостаток средств и отсутствие знаний о возможностях продвижения. Тем не менее, у 30% компаний, среди тех, кто еще не начал заниматься HR-брендом, продвижение есть в планах на ближайший год.
Наталья КОМИССАРОВА.
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