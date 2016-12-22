|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 22 Декабря, 23:05 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Нефтегазу Дальнего Востока не хватает профессионалов
Наиболее остро компании испытывают дефицит в опытных управленцах на проекты (43%), инженерно-техническом персонале и квалифицированных рабочих (24%).
В направлениях разведки и разработки месторождений, переработке нефтепродуктов, энергетике сегодня реализуется значительное число инвестиционных проектов, которые требуют внедрения современных технологий, инноваций, новых управленческих подходов. Крупные компании заинтересованы в специалистах, имеющих опыт проектного управления. При этом важно, чтобы данный опыт подтверждался практическим применением и глубоким знанием отраслевой специфики. Отрасль испытывает серьезную нехватку таких управленцев, и в настоящий момент рынок не способен покрыть потребности отрасли.
В нефтегазовой и энергетической сферах, как в других индустриальных секторах, серьезное влияние оказывают общерыночные тренды: старение кадров, отсутствие преемственности поколений, нехватка собственных учебных центров и отсутствие связи с профильными вузами. Также дефицит усиливает отток специалистов из традиционных регионов разработки месторождений.
Из-за острой нехватки опытных специалистов компании используют различные инструменты для привлечения кандидатов и закрытия вакансий. Большинство работодателей предпочитает привлекать опытных специалистов из других регионов (60%): в нефтегазовой отрасли существуют основные регионы-доноры, из которых компании покрывают потребности как в молодых, так и в опытных специалистах.
Также популярно привлечение к поиску профессиональных рекрутинговых компаний. Этим сервисом пользуется более половины компаний-респондентов (57%).
55% компаний в случае нехватки кандидатов на внешнем рынке производят внутреннюю ротацию кадров, то есть переводят на открытую позицию внутреннего сотрудника.
По словам Ивана МЯЧИНА, генерального директора «АНКОР Энерджи сервисез», отраслевые учебные заведения выпускают достаточное количество специалистов, однако их подготовка не соответствует потребностям отрасли в настоящий момент. Поэтому среди работодателей этого сектора довольно высока конкуренция в привлечении лучших выпускников.
Для решения проблемы на предприятиях внедряются всевозможные программы стажировок и производственных практик. В большинстве компаний существует отдельные функциональные подразделения, которые специализируются на сотрудничестве с вузами и работе со студентами.
Елена АРДАЛЬЯНОВА, «Дальневосточный капитал».
- Обновлен перечень актуальных профессии на Дальнем Востоке
- Эксперты проанализировали антикризисную практику бизнеса на Дальнем Востоке
- Дальневосточные вузы оказались не очень востребованными
- Дальневосточники стремятся в столицы
- На Дальнем Востоке всерьез взялись за трудовые ресурсы
- Депутаты Ил Тумэна обсудили кадровый вопрос
- Рынок труда на Дальнем Востоке пока замер в ожидании
- На Дальнем Востоке вместе с ростом ИТ-отрасли растет дефицит специалистов на рынке труда
- На Дальнем Востоке персонал становится капиталом
- На Дальнем Востоке сложно найти квалифицированный персонал практически для любого бизнеса - эксперты
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.