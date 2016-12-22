|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 22 Декабря, 23:09 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Бизнес-консультанты Дальнего Востока объединились в ассоциацию
Чтобы двигаться дальше, необходимо налаживать партнерские отношения между консультантами, объединять компетенции и усилия для выполнения крупных проектов. Конференция прошла при финансовой поддержке японского правительства через Программу БАС ЕБРР (Программа Европейского банка реконструкции и развития по продвижению консалтинга на Дальнем Востоке).
«Ассоциацию создавать совершенно необходимо, - считает Евгений ТУШКИН, член Национального института сертифицированных консультантов по управлению (НИСКУ). - Более того, не за горами время, когда в государственное управление консультант сможет войти только в случае, если он будет членом профессионального объединения. Потребность в консультантах сегодня очень большая. Но она пока неосознаваемая».
«Вступление в ассоциацию для меня - это инвестиции в отношения, - говорит директор консалтинговой компании «Сфинкс» (Арсеньев) Михаил СОБОЛЕВ. - Мы редко встречаемся и общаемся. Но та информация, которую черпаешь в общении с коллегами, приносит очень большую отдачу. Даже сегодняшнее мероприятие обогатило меня настолько, что теперь я знаю 26 направлений, в которых можно двигаться и в которых можно заработать деньги».
Объединение в профессиональные ассоциации сегодня становится одной из главных тенденций рынка. В ассоциации на Дальнем Востоке уже объединились маркетологи, рестораторы и отельеры, представители малого бизнеса. Свои площадки для профессионального общения имеют специалисты по работе с персоналом. Теперь для решения общих для всех профессиональных задач на Дальнем Востоке появилась Ассоциация бизнес-консультантов.
«Мы долго обсуждали, а нужна ли рынку профессиональная ассоциация, дорос ли он до нее, - говорит президент Дальневосточной ассоциации бизнес-консультантов, директор консалтингового агентства IMC, член Гильдии российских маркетологов Лариса ЛОВУШКИНА (на фото). - Для выполнения крупных консалтинговых проектов необходима сильная профессиональная команда. И она на Дальнем Востоке есть. Мы намерены презентовать ее всем заинтересованным сторонам». Уже в ближайшем будущем ассоциация займется разработкой и внедрением норм профессиональной этики, стандартизацией принципов и практики деятельности консультантов, укреплением их деловой репутации и продвижением услуг на внутреннем и внешнем рынках; а также созданием благоприятных условий для профессиональной активности.
Целью создания ассоциации является формирование регионального рынка консультационных услуг, взаимовыгодное сотрудничество с бизнесом и властью, установление партнерских отношений с российскими и международными ассоциациями по бизнес-консультированию стран АТР, способствующее росту международного сотрудничества в экономике, политике и других сферах, развитию культуры и этики.
Дальневосточная Ассоциация бизнес-консультантов
г. Владивосток, ул. Русская, 17 - 908, тел. (423) 232-05-15
Елена АРДАЛЬЯНОВА, "Дальневосточный капитал"
- Обновлен перечень актуальных профессии на Дальнем Востоке
- Эксперты проанализировали антикризисную практику бизнеса на Дальнем Востоке
- Дальневосточные вузы оказались не очень востребованными
- Дальневосточники стремятся в столицы
- На Дальнем Востоке всерьез взялись за трудовые ресурсы
- Депутаты Ил Тумэна обсудили кадровый вопрос
- Рынок труда на Дальнем Востоке пока замер в ожидании
- На Дальнем Востоке вместе с ростом ИТ-отрасли растет дефицит специалистов на рынке труда
- На Дальнем Востоке персонал становится капиталом
- На Дальнем Востоке сложно найти квалифицированный персонал практически для любого бизнеса - эксперты
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.