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18 Ноября 2013, 13:36 | Кадры

Кого из дальневосточных бизнесменов вы считаете харизматичными? - опрос

Так что же скрывается за определением "харизма"? Журнал "Дальневосточный капитал" провел опрос среди своих читателей

Стива ДЖОБСА называют самым харизматичным и влиятельным человеком последних десятилетий. Все дело – в особом магнетизме, которым тот обладал и благодаря которому всегда добивался намеченных целей. Вот и Джек ТРАУТ в качестве одного из пяти советов российским предпринимателям сказал о том, что «компании обязательно нужен сильный харизматичный лидер, который способен объяснить команде, куда нужно двигаться. Если вы не обладаете достаточной харизмой, наймите такого человека, управляющего директора, который хорошо поймет ваши идеи и сможет повести за собой людей». 

Журнал «Дальневосточный капитал» поинтересовался у своих читателей - 

Какова реальная сила этого притягательного магнетизма, считывающегося на подсознательном уровне? Насколько важна харизма для предпринимателя, руководителя? Можно ли развить этот дар в себе или это врожденное свойство? И кого из дальневосточных бизнесменов вы считаете харизматичными? 

Инесса БАБИЧ, президент ООО «PR-агентство «Бабич и Партнеры» (г. Владивосток):

– Безусловно, успех бизнеса зависит от того, насколько эффективно его руководитель умеет общаться и убеждать, создавать доверительные отношения. Харизма – это способность направлять внимание окружающих на себя, удерживать его и вдохновлять на движение вперед. При равных условиях победа достанется харизматикам. Эти люди умеют сделать нечто из ничего. Не помню, кто сказал: «Человек, который читает книги, всегда будет управлять теми, кто смотрит телевизор». Так и с харизмой. Харизматичные люди всегда будут править миром. 
Я была на многих тренингах по харизме, достаточно книг прочла на эту тему. И, не скрою, стремлюсь развить это свойство в себе, в своем сыне. Уверена, что харизматичность можно выработать, в т.ч. работая над внешностью, голосом, осанкой, взглядом, техникой речи, жестикуляцией и т.д., но необходимые навыки приживутся только на благодатной почве: при условии, что к этому уже располагают и гены, и воспитание. Без этой базы никаким образом харизму не развить. 

Для меня безусловным харизматиком является Игорь НЕЗОВИБАТЬКО – бизнес-тренер по развитию ораторских и лидерских качеств, человек огромной внутренней силы и обаяния. Если же говорить о дальневосточниках, то это руководитель страховой компании «Дальстар» Вера БАЖЕНОВА и заслуженная артистка России и общественный деятель Лариса БЕЛОБРОВА. 

Татьяна СОЛОДОВНИКОВА, коммерческий директор компании «Приморское агентство авиационных компаний» (ТМ «БИЛЕТУР»):

– На мой взгляд, чаще всего этим качеством обладают персоны, которые имеют большую внутреннюю свободу и при этом располагают огромной созидательной энергией. Думаю, задатки харизмы заложены с рождения и начинают проявляться уже в детстве. В то же время действие харизмы без работы над собой, без смелости и решительности невозможно. Харизма – это не самородок, это ограненный бриллиант в красивой оправе, вот только гравировкой занимается сам обладатель алмаза, при наличии определенных целей и упорства. Харизматики не боятся мечтать. Мечта – это цель. И порой, понимая, что не всех целей возможно достичь, вспоминаешь, о том, что самолет взлетает против ветра, но все же он летит!
То, что успех компании на рынке зависит от руководителя, – это факт. На любом отраслевом совещании компаний, работающих в одной сфере, в зоне внимания, как правило, несколько руководителей. Их интересно слушать не потому, что они раскрывают секреты, как заработать миллион, – они дают эмоции и посылы для желания достичь успеха, от них исходит энергия свободы и творчества. Среди представителей приморского бизнеса немало харизматичных людей. Назову одного – Александра БЫЧКОВА (председатель совета директоров «Приморского агентства авиационных сообщений». – Прим. «ДК»). Это благодаря ему у меня сформировался вышеизложенный взгляд на определение «харизма».

Дмитрий БОГДАНЧИКОВ, генеральный директор компании «Алькасар Регион Хабаровск»:

– Харизма, по моему мнению, – это набор определенных эмоциональных и психологических качеств, благодаря которым можно влиять на людей на подсознательном уровне. Это очень сильное свойство, я бы даже назвал это магией. Практически каждый известный и успешный бизнесмен по-своему харизматичен, хотя я не считаю, что это обязательное качество. Важнее, наверное, интуиция, деловая хватка, коммуникабельность и умение прогнозировать различные риски. Развить этот дар невозможно: это либо дано от рождения, либо нет. О дальневосточных бизнесменах мне судить сложно, но образец харизмы для меня – это Стив ДЖОБС. 

Алишер ТАДЖИБАЕВ, заместитель генерального директора ООО «Хабаровский Восточно-Региональный «АвтоцентрКАМАЗ»:

– Харизма – она либо есть, либо ее нет. Не понимаю, как ее можно развить! Это же не какой-то навык, как, скажем, умение говорить на иностранном языке или водить автомобиль. Ни разу не встречал человека, который мог бы сказать: «О, я был неуверенный в себе и не мог оказывать на людей какое-либо влияние, но теперь все изменилось: я развил в себе харизматичность». Наличие харизмы, вероятно, способствует достижению успехов, но лишь косвенно. Если кроме этого у предпринимателя нет ответственности, практичности, способности анализировать и просчитывать развитие событий на несколько шагов вперед, не думаю, что это поможет. Назвать кого-либо из хабаровских бизнесменов затрудняюсь. Хотя уверен, что таковые найдутся. 

Андрей СУХОРУКОВ, генеральный директор группы производственных компаний «Фабрика быстрой символики» (г. Хабаровск):

– Харизма – это своего рода талант, позволяющий руководить огромным количеством людей, вести их за собой. Соответственно, она важна для предпринимателя, как и для любого другого человека. Дар этот можно и нужно развивать на уровне психологии общения. У меня есть пара приятелей-харизматиков, но, боюсь, их имена широкому кругу общественности не известны.

Елена ЗАДВОРНАЯ, управляющий Визового центра в г. Владивостоке:

– В моем рабочем опыте есть страница, когда мне довелось работать с человеком, обладающим невероятной харизмой. Все его распоряжения выполнялись беспрекословно, все идеи поддерживались как собственные, его просто обожали сотрудники как в головном офисе, так и в регионах. Компания в период его руководства значительно расширила свое присутствие на рынке, ведь мы готовы были штурмовать любые вершины. При этом, что бы наш лидер ни делал, как бы себя ни вел, – мы считали это правильным и старались подражать. Многие в тот период начали кататься на горных лыжах и заниматься серфингом, потому что это были его любимые виды спорта. И если вам повезет работать рядом с человеком, действительно обладающим харизмой, это будет замечательный опыт.  

Валерий КРАСИЛЬНИКОВ, директор ООО «Агентство юристов «Модестин»: 

– Слово «харизма» придумали для того, чтобы обличить им ряд свойств человека. И харизматичные люди действительно сильно отличаются от других. Любой человек, с увлечением следующий своей цели несмотря на мнение толпы, уже харизматичен. Что касается бизнеса, то успешные предприниматели – люди нестандартные, в чем-то превосходящие основную массу населения. Набор основных качеств бизнесмена не так широк: личное обаяние, способность ставить цели и достигать их, умение отбросить все лишнее и заглянуть в корень, знание психологии людей. В то же время основная масса людей всегда настроена на управление ими. И те, кто это понимает, этим пользуются, часто получая определение харизматиков.
Можно ли развить харизматичноть? Можно. Харизма основана на воле. А воля, как и мышца, тренируется. Теперь перенесем это в бизнес: соотнесите количество предпринимателей и наемных работников. Каждый предприниматель по-своему харизматичен, потому что он – герой дня и заставляет крутиться мир вокруг себя.

Кстати, харизма и деньги не всегда идут рядом. Есть примеры как харизматичных, но бедных людей, так и богатых, но совершенно серых. Но у харизматиков шансов стать богатыми больше.

Опять же, харизматичность – красивое определение успешного в чем-либо человека по оценкам других людей. Кому-то это важно, а кому-то нет. Более того, самодостаточность, на мой взгляд, ближе к успеху, чем харизма. Харизматичность – это часть самодостаточного человека, но при этом самодостаточный человек в оценке другими не нуждается.

журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2013 г.

 

Теги: харизма  лидер  кадры 


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Комментарии
  • Псевдоним21:18, 20.11.2013

    Ну конечно для Бабич самым самым является Игорь Незаебатько
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