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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На Дальнем Востоке вместе с ростом ИТ-отрасли растет дефицит специалистов на рынке труда
Кадров больше не становится
С одной стороны, молодое поколение сегодня вполне свободно общается с компьютерами и различными гаджетами, в том числе и на рабочем месте. С другой - квалифицированных специалистов в области ИТ-технологий работодатели ищут днем с огнем.
«За последние 7 лет отрасль ИТ выросла в 18 раз, - говорит Кирилл СЕМЕНИХИН, региональный директор Microsoft в России. - Но при том, что 70% старшеклассников в России готовы идти учиться в вузы, всего 9% из них планируют связать свою жизнь с ИТ. С точки зрения привлекательности выбора будущей профессии информационные технологии стоят на шестой строчке рейтинга».
В итоге компании, работающие в ИТ-секторе, сегодня сталкиваются с серьезным дефицитом специалистов.
Елена СИМОНОВА, заместитель директора - директор по организационному развитию и управлению персоналом макрорегионального филиала «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» отмечает, что рынок труда в сфере IT испытывает нехватку кадров по многим направлениям, особенно это касается узких специальностей - тех, где соотношение предложения и спроса на уровне одного резюме на вакансию.
Анастасия КИСЛИК, директор по персоналу Ekker Consulting, также говорит о дефиците. Особенно, по ее мнению, не хватает управленческих ИТ-кадров. «На каждом предприятии есть человек, отвечающий за информационные технологии, - комментирует она. - У большинства этих специалистов есть хорошее техническое образование, но они не обладают экономическими или бизнес-знаниями. А всестороннее образование очень важно для ИТ-директоров, они должны на одном языке говорить с топ-менеджментом компании».
Константин ВОРОБЬЕВ, коммерческий директор компании «Акцент», добавляет, что кроме дефицита есть еще и несовпадение специализации и квалификации специалистов запросам рынка. Еще одним проблемным моментом, по мнению эксперта, является тот факт, что региональным компаниям приходится конкурировать с федеральными работодателями за качественных специалистов при помощи зарплат.
Кстати, по словам Глеба ЛЕБЕДЕВА, директора по исследованиям компании HeadHunter, рост зарплат у специалистов, которые являются производителями программного продукта, достаточно стабильный. В то же время эксперт отмечает, что довольно часто приходится сталкиваться с проблемой - работодателей не устраивает профессиональный уровень выпускников. «Это больной вопрос, но в то же время и точка роста, которая помогает менять эту ситуацию. Компании нуждаются в специалистах, однако на деле им приходится их переучивать в течение нескольких лет», - считает он.
Вузы открыты сотрудничеству
У вузов есть своя точка зрения на вопрос о том, почему квалификация специалистов в области ИТ оставляет желать лучшего.
«Мы достаточно давно занимаемся подготовкой специалистов в сфере программного обеспечения, и определенный опыт у нас есть, - говорит заведующая кафедрой ПММУ и ПО ДВФУ Ирина АРТЕМЬЕВА. - Чтобы человек был успешным в профессии, он должен знать основные языки программирования и основные технологии. Но обучить всему не представляется возможным: в вузе мы даем знания, определенные навыки студенты получают в ходе выполнения учебных задач, умения же они приобретают уже на рабочем месте. Сейчас с введением бакалавриата на некоторые вопросы места в учебном процессе не хватает, следовательно, есть претензия от работодателей, что выпускники чего-то делать не умеют. Чтобы изменить ситуацию, нужно налаживать контакт с вузами и создавать курсы для преподавателей. Если компания хочет меньше времени тратить на переучивание студентов, пусть приходят в вуз, мы готовы к сотрудничеству».
«У нас для обучения студентов в области ИТ, прежде всего, есть государственный стандарт и профессиональные стандарты, - говорит проректор по стратегическому развитию и инновациям ВГУЭС, доктор экономических наук Владимир КРЮКОВ. - Те студенты, которые приходят на первый курс, являются цифровыми аборигенами. Они жаждут получить все и сразу. Однако навыков и фундаментальных знаний у них для этого не хватает. Для того чтобы выпустить грамотных специалистов, необходимо внедрять в программу интегрированное обучение, активные методы работы, деловые игры и даже активные лекции, которые будут заставлять студентов думать».
Руководитель русскоязычного кластера EMC Academic Alliance Геннадий СМОРОДИН среди сильных сторон российского образования выделяет фундаментальность. Среди слабых - отсутствие конкуренции, в том числе среди преподавателей. По словам эксперта, пока нет конкуренции, преподаватель не может оценить собственный «удельный вес». Исторический разрыв между образованием и наукой также считается минусом, как и инерционность учебного процесса. Основываясь на собственном опыте, специалист добавляет, что постепенно российское образование должно уйти от знаний к пониманию, от монолога к диалогу.
Если говорить о конкретных недостатках современной системы образования, то все работодатели говорят в первую очередь о том, что в ИТ-бизнесе технологии развиваются так стремительно и динамично, что отставание образовательной программы, хотя бы на 2 года, приводит к тому, что выпускнику на новом рабочем месте необходимо переобучение.
Если говорить в целом о молодых специалистах, то, по мнению Елены Симоновой, в большинстве случаев им не хватает базовых, основополагающих знаний (в сетевых технологиях, аппаратных решениях). Зачастую им свойственна «искаженная» самооценка, выпускники оценивают свой профессиональный уровень на уровне специалиста со стажем работы. Но самое главное - это отсутствие понимания сферы, в которой они хотели бы дальше работать и развиваться.
Анастасия Кислик также говорит о том, что, закрывая вакансии, приходится или выискивать «звездочек» и привлекать их в компанию интересным предложением, или доучивать молодых специалистов до уровня, необходимого для работы. «Из 20 студентов, после собеседований и профильного тестирования, на выходе мы готовы взять только пятерых, потому что 15 оказываются непригодны для работы с высокими технологиями», - говорит она.
Константин Воробьев считает, что в целом подготовка специалистов вполне удовлетворительна, вот только запросы по заработной плате не всегда соответствуют квалификации. «Есть много неплохих и даже очень хороших ребят и девчат, только и мечтающих о том, как же уехать в Москву или Питер. Или считающих, что работодатель должен оценивать их труд по московским расценкам», - говорит эксперт.
Требования зависят от позиции
Требования работодателей к специалистам, конечно, отличаются в зависимости от задач, которые перед исполнителем ставятся. «У каждой компании есть своя специфика, особенность. Компания «Ростелеком» работает по нескольким схемам: на позиции ведущих специалистов, руководителей направлений мы ищем кандидатов с профильным опытом работы. На позиции специалистов начального уровня имеем возможность привлекать выпускников или еще обучающихся студентов, которых в дальнейшем обучаем до необходимого уровня, - говорит Елена Симонова. - Еще один метод - это приглашение студентов старших курсов на стажировку, в том числе в рамках преддипломной практики. Если молодой специалист себя успешно проявляет, то он остается в компании и за ним закрепляется наставник. Благодаря программе наставничества, возможностям и технологиям, которые предоставляет компания «Ростелеком», многие, кто приходит на начальные позиции, вырастают в профессионалов высокого уровня».
Константин Воробьев предпочитает брать в компанию «Акцент» специалистов с профильным стажем работы. А в компании Ekker готовы рассматривать как опытных специалистов, так и вкладывать в развитие компетенций у выпускников вузов.
Помимо набора профессиональных знаний и навыков, обращают внимание работодатели и на личностные качества специалистов. Анастасия Кислик при отборе обращает внимание на общую адекватность соискателя, соответствие профилю вакансии, желание развиваться и учиться новому, потому что в ИТ-технологиях очень многое зависит от способности к самообразованию и скорости адаптации к быстроизменяющимся условиям.
«Мы компания, которая предоставляет услуги связи, и конечно, основной упор - на клиентоориентированность кандидата, способность достигать поставленных целей, умение работать в команде, готовность к изменениям, ответственность. Одновременно оцениваем базовые знания и достижения в профессиональной сфере: за период работы, учебы (если это молодой специалист), участие в проектах и т. д.», - говорит Елена Симонова.
Так как информационные технологии - отрасль стремительно развивающаяся, даже самым лучшим специалистам необходимо постоянное повышение квалификации. Поэтому процесс обучения специалистов в области ИТ практически бесконечен.
«Мы учим наших IT-специалистов работе в тех программах, которые установлены в компании: это различные модули программ Oracle, Cisco, Microsoft, Service Desk и многих других. Обучение IT и технического блока - самое сложное и самое дорогостоящее. К сожалению, курсов по данному направлению во Владивостоке практически нет, поэтому при необходимости повышения квалификации чаще всего компания направляет сотрудников на обучение в центральные регионы страны или привозит преподавателя во Владивосток для проведения корпоративного обучения, - говорит Елена Симонова. - Сейчас набирают популярность дистанционное обучение и обучение в формате вебинаров, но, так как не каждая тема может быть изучена в таком формате, мы все же чаще отдаем предпочтение классическому очному обучению в присутствии преподавателя».
Активно включаются работодатели и в образовательный процесс. Так, компания «Ронда» давно и достаточно плодотворно сотрудничает с вузами Приморского края. А компания Microsoft пошла еще дальше - начала работать с молодежью со школьной скамьи. Основная цель данного проекта, который осуществляется только в России, повышение интереса к ИТ среди молодежи. В инновационных учебных центрах молодые люди могут очно или дистанционно пройти бесплатные курсы по трем ключевым направлениям: профориентации в ИТ, основам программирования и введению в ИТ-предпринимательство. В проект уже вовлечено 1,43 тысячи школ, открыт 61 центр в 46 городах по всей стране, в том числе и на Дальнем Востоке.
Елена АРДАЛЬЯНОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2014 год.
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