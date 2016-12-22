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Четверг| 22 Декабря, 23:02 |
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Ирина ХАКАМАДА: Дао жизни – это любовь к себе
Ирина ХАКАМАДА в представлении не нуждается – экс-политик, писательница и предприниматель, она не один раз начинала жизнь с чистого листа. В ее жизни были головокружительные взлеты и не менее стремительные падения. Но она не сдалась: пройдя через множество жизненных испытаний, она проанализировала и структурировала полученный опыт, сформулировала короткие,
но емкие правила – Дао жизни. Теперь знанием о том, как быть счастливой, она делится с окружающими, проводя мастер-классы по всей стране.
- Ирина, как вы пришли к тому, чтобы проводить мастер-классы?
- Когда я ушла из политики, я ушла в никуда. Просто я поняла, что тот жизненный поток, который вел меня наверх – закончился. И наступила тишина. Многие боятся этого состояния, но нужно уметь брать паузу. Как говорят буддисты, «есть время сидеть на берегу». В этот момент нужно не дергаться, не волноваться, просто слушать себя и Вселенную. Только так можно обрести себя и увидеть те знаки, которые к тебе обращены. Вот я «сидела на берегу», и тут меня, как бывшего политика, пригласили в Чехию на межконфессиональную конференцию. В последний вечер нас всех собрали в большом католическом храме. На сцену вышли католический священник, православный, представитель ислама и далай-лама. Каждый произнес свою речь, очень философскую, глубокую, проповедническую. Но ближе всех мне оказались слова далай-ламы о том, что самое главное – найти баланс между сердцем и умом. И это был сигнал, знак, который мне подала судьба. И я успокоилась, поняла, что половину для того, чтобы быть счастливой, я уже сделала. Руководствуясь сердцем, я ушла из политики. Осталось сделать второе – найти баланс сердца и ума. Я приехала и начала писать автобиографическую книгу – «История одного политического самоубийства». Спустя какое-то время мне позвонили из тренингового агентства и попросили поговорить с аудиторией об успехе. Я пришла, 40 минут поговорила, и после этого понеслось… Я не изотерик, но я пришла к выводу, что если человек включает этот инструмент – баланс между головой и сердцем, – то ему начинает везти, он впадает в свой поток.
- С чего, по вашему мнению, начинается путь к счастливой жизни?
- Самое главное – умение беречь, собирать, а потом отдавать позитивную энергию. Каждый новый день сравнивайте с походом в лес за грибами и посмотрите, что получится. Как правило, грибникам сразу бросаются в глаза одни мухоморы и поганки, так же и ежедневно море негатива лезет в голову. Но нам ведь нужны белые грибы! Они спрятаны далеко в лесу, глубоко под листвой, их совсем не видно, но они есть. Поэтому каждый день ищите свой белый гриб, пусть он будет всего один и очень маленький. Сначала это тяжело, потом к этому привыкаешь и в каждой ситуации видишь исключительно позитив.
Понаблюдайте за тем, как люди отвечают на вопрос «Как дела?». Иногда ты еще рот не раскрыл, а на тебя обрушивается море негатива: все плохо, кругом кошмар… Ну нельзя так тяжеловесно выкачивать из людей энергию! Тем более что вокруг объективно не все так хорошо – и экология, и конкуренция, и нестабильная экономика, так мы еще и всякую мелочь тянем в свою жизнь. Не нужно этого делать. Нужно собирать позитив. Мemento mori – постоянно помним о том, что другого такого дня не будет. Он единственный и неповторимый. И в нем нужно искать позитив, а не негатив. Каждый человек получает ровно столько, сколько он может взять от жизни. Когда вы мрачный и противный, взгляните на себя со стороны. Уверяю, вам картинка не понравится. Поэтому перестаньте предъявлять претензии другим людям. Полюбите себя, но при этом относитесь к себе с долей самоиронии.
- Но жизнь сегодня действительно непростая. Многих людей мучают различные страхи – с работы уволят, с кредитом не расплачусь, с детьми что-то случится… С этим как быть?
- Если хотите избавиться от страха, переживите его визуально, детально представьте, что будете делать в первые два часа, если то, чего вы боитесь – случится. И увидите – страх исчезнет. Страх боится детализации. Когда мы смотрим страшное кино, что нас особенно пугает? Неизвестность! А как только появились вурдалаки, черепа, море крови, уже не так страшно. Потому что произошла визуализация. Я к этому стихийно пришла, потом психологи сказали, что я абсолютно права. А чтобы все, что вы себе «показали», не сбылось – мысли ведь материальны, – нужно мысленно порезать эту картинку и сжечь. Нужно научиться мыслить образами и картинками. Если этого навыка нет, то жить в нашу эпоху хаоса очень сложно.
- Но все люди разные. Кто-то от природы наделен ярким воображением, а кому-то это очень сложно дается.
- Для того чтобы развить воображение, необходимо внедриться в область искусства. Не отказываясь от логики, научиться мыслить образами, и, когда вы к логике подключите воображение, вы получите креативность. Для этого я советую читать художественную литературу и смотреть хорошее кино. В первую очередь нужно развивать себя гуманитарно. Нельзя быть узким технарем в теории хаоса. В турбулентном обществе нужно иметь воображение и чувствовать тренды. Для всего этого нужен гуманитарный капитал. Решить какую-то сложную проблему порой помогает даже ваше хобби. Если проблема возникла, нужно выйти из нее, переключиться, сменить обстановку, заняться любимым делом, посмотреть хороший фильм. И решение проблемы сразу найдется.
- Прямо мистика какая-то…
- В этом нет ничего мистического. Мозг человека состоит из сознания и подсознания. В сознании информация собирается как в библиотеку. Она ясна и понятна. Все клеточки забиты. Подсознание – это то, чем мы сознательно не управляем. Но сознание мы используем на 8%, а подсознание почти никак. Подсознание обрабатывает огромное количество информации. Если повесить туда задание и создать определенную технологию, то вам подсознание выплюнет правильный ответ. Интуиция дана всем. Я не умела этого делать, научилась и теперь получаю в нужный момент нужное решение. Технология такова: вешаем вопрос, выходим из ситуации, успокаиваемся, расширяем сознание, переключаем воображение… Вот увидите, решение обязательно придет.
- Ну а когда совсем плохо и даже эта технология не помогает?
- Когда совсем плохо, начните помогать другим. Как только вы вокруг себя найдете людей, которым еще хуже, чем вам, а у вас есть возможность им помочь, и вы начнете это делать, вы возвратите себе энергию. Нужно уметь позитивно любить себя. Начать жизнь с нуля можно в любом возрасте. И, когда все плохо, претензии нужно предъявлять только к самому себе. А не к стране, политике, окружающим людям, климату, родственникам, родителям, мужу или жене.
- Вы говорите, что нужно больше читать, смотреть хороших фильмов. Но, по-моему, сегодня выросло целое поколение людей, которые художественных книжек не читают вовсе…
- Россия перестает быть креативной страной потому, что теряет гуманитарный капитал. Образование в школах стало ужасным – мы убиваем гуманитарную составляющую: и гуманитарные профессии уже никому не нужны, и литературу все забыли, в Интернете чатами переписываются. Это, на мой взгляд, катастрофа. Мы теряем свой культурный потенциал. А в других передовых странах делается все, чтобы его сохранить. В Японии, например, филологов берут топ-менеджерами в автомобильные компании – потому что филолог видит систему в целом, а узкой специальности его всегда можно научить.
- То есть основная задача современного человека – постоянно заниматься самообразованием?
- Самообразование бывает разным. Многие рассуждают так: мне нужно научиться говорить, я иду на тренинг, мне нужно выучить английский – я ищу учителя английского языка, мне необходимо освоить юридическую науку – получаю второе высшее образование… Но так можно учиться до бесконечности. А когда вы будете применять полученные знания и станете, наконец, суперличностью? Я получила свое высшее образование, написала кандидатскую диссертацию и потом больше нигде не училась. Но я постоянно самообучалась, умея только слушать других людей и правильно задавать вопросы. Огромное любопытство к людям – вот ключ к самообразованию. Неважно, кто этот человек – таксист, человек из зала, академик… В каждом человеке есть сокрытое знание, которого нет у меня. Если задать несколько правильных вопросов, он тебе все отдаст. Мы же не умеет слушать людей, мы только сами постоянно говорим. Мы не умеем задавать такие вопросы, чтобы человек рассказал нам все самое интересное. Это великое искусство самообучения у жизни. Ему нужно учиться.
- То есть коммуникации – это самое главное в современном мире?
- Коммуникации – это 85% успеха любого человека. Надо уметь начинать разговор, поддерживать его, задавать тему для дискуссии, правильно ставить вопрос. Это нужно делать всегда, даже когда очень не хочется. Общая эрудиция позволяет подхватить любую тему достаточно легко. Тогда человек начинает вам доверять и отдает всю информацию.
- Можете коротко сформулировать ваше Дао жизни?
- Мое Дао жизни таково: надо очень ответственно любить себя. Больше, чем родину, партию, детей, мужа или жену, родителей. Только через эту любовь найдете ключ к изменению жизни.
Елена АРДАЛЬЯНОВА, Журнал "Дальневосточный капитал", N1, 2013 год.
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