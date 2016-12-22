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21 Июля 2014, 18:57 | Кадры

На Дальнем Востоке персонал становится капиталом

Кадры - главный ресурс для развития бизнеса в условиях экономической нестабильности

Демографические проблемы, кадровый голод и экономический кризис не могли не сказаться на бизнесе, сделав персонал ключевым фактором успеха компании. В связи с этим в сфере управления человеческими ресурсами сегодня произошла настоящая революция: HR-сфера интегрируется в общую стратегию управления компанией, а директора по персоналу выходят на уровень топ-менеджмента.

О том, какие стратегии сегодня эффективно работают на привлечение и развитие сотрудников, шла речь на IX научно-практической конференции «Актуальные вопросы управления персоналом: опыт и перспективы», организатором которой традиционно выступает Дальневосточная сеть кадровых агентств и Учебный центр «Успех».

«В сфере управления персоналом произошел самый главный перелом - наступило время профессионализации функций управления персоналом, - говорит генеральный директор Дальневосточной сети кадровых агентств «Успех» Елена РАУД. - Если 20 лет назад можно было достигать успеха благодаря харизме руководителя, то сегодня без технологического прорыва в сфере управления персоналом серьезный результат недостижим. Поэтому, собирая эйчаров на ежегодную конференцию, мы своей целью ставим развитие бизнеса в регионе за счет применения технологий эффективного управления человеческими ресурсами в каждой организации и перехода к управлению человеческим капиталом».

Важнейшим фактором успеха территории является наличие на ней сильного образовательного ресурса. Именно поэтому одним из первых был поднят вопрос взаимодействия системы образования и компаний региона.

«Непрерывные изменения в современной жизни постоянно диктуют необходимость в новых знаниях и компетенциях. Особенно остро этот вопрос стоит перед бизнес-сообществом, где ежедневно при дефиците времени решаются важнейшие задачи поддержания и развития успешной деятельности компании. Ключевым становится вопрос подготовки персонала, умения адаптироваться к изменениям, эффективно использовать новые знания при выполнении должностных обязанностей, - с этих слов начал свое выступление директор Дальневосточного регионального учебно-методического центра, доктор технических наук Анвир ФАТКУЛИН. - Образовательные организации зачастую реагируют на необходимость создать или реализовать ту или иную образовательную программу слишком поздно. Поэтому сегодня необходима прямая связь предприятия с конкретной образовательной организацией (вузом, образовательным центром, кадровым агентством), что позволит сократить сроки разработки и реализации актуальных образовательных программ».

По словам Анвира Фаткулина, сегодня пришло время развивать государственно-общественные механизмы управления образованием и ДВРУМЦ к такому диалогу готов.

Тему образования в регионе продолжила и директор Дальневосточного научного центра местного самоуправления, член Общественной палаты РФ, доктор педагогических наук Нина ПОЛИЧКА (Хабаровск). По ее словам, сегодня нужно перестать смотреть на систему образования только как на расходную часть бюджета. Она сегодня один из главных ресурсов развития человеческого потенциала и социально-экономического развития региона. Спикер представила вниманию собравшихся проект, который уже реализуется на территории Хабаровского края, - «Новая профориентация». Он направлен на создание более благоприятных условий для выбора будущей профессии с учетом потребностей социально-экономического развития Хабаровского края.

«Судьбоносное решение о выборе будущей профессии школьники и их родители принимают в полном информационном вакууме, ориентируясь не на перспективы социально-экономического развития того региона, в котором живут, а на собственные идеалистические представления о востребованности на рынке труда, - говорит она. - Наш проект призван остановить отток молодежи из Хабаровского края за счет построения новой системы профориентации».

Образовательную тему продолжили в своих выступлениях и представители компаний региона. Они искали ответ на извечный кадровый вопрос: учить или искать персонал.

«Наша компания поддерживает развитие, карьерный и профессиональный рост внутри компании, - говорит Ирина ФЕДОРОВА, старший менеджер по персоналу филиала ЗАО Фирмы ЦВ «Протек» «Протек-25». - Конечно, не всегда получается закрыть вакансию внутренним резервом. Но повышение в должности своего сотрудника является одним из весомых вариантов. Долго работающие сотрудники, прошедшие несколько ступеней карьерной лестницы, как раз и являются ключевым основанием стабильности компании».

Основами системы корпоративного обучения в компании поделилась с коллегами и руководитель отдела обучения и оценки персонала, корпоративный тренер сети магазинов «Домотехника» Алена СТАЛЬМАХОВИЧ. «Приоритет в обучении - развитие профессиональных компетенций торгового персонала, - говорит она. - В последнее время стали привлекать к обучению не только рядовой персонал, но и администрацию магазинов. Среди программ стали появляться темы и для других категорий сотрудников (тайм-менеджмент, наставничество и т. д.)».

После выступлений на тему обучения персонала аудитория конференции разделилась для участия во flash-дискуссии - группы во главе с модератором должны были ответить на вопрос, что лучше: учить или подбирать персонал. Мнение участников конференции разделилось примерно 50х50.

«Все зависит от ситуации, которая сложилась в компании, а также от уровня позиции и сферы деятельности компании, - выразила мнение своей группы Алена Стальмахович. - Безусловно, нужно растить свой внутренний кадровый резерв. Но в условиях кризиса нельзя метаться и стоит отдать предпочтение одному из способов закрытия вакансий. Если мы растущая компания и рост компетенций сотрудников не успевает за ростом компании, то мы ищем новых работников на рынке труда. Если компания зрелая, то ей предпочтительнее развивать собственных сотрудников».

Группа Ирины Федоровой больше склонялась к подбору персонала, особенно если речь идет о низовых позициях. А модератор третьей группы Анна КРАСНОЯРОВА, директор по персоналу ООО «Сименс Финанс», высказалась «за» обучение персонала.

В ходе конференции участники обсудили еще целый ряд интереснейших для эйчар-сферы тем. Антон РАССОХИН, исполнительный директор группы компаний «Стимул», рассказал об основных принципах управления персоналом в кризис. По его мнению, в условиях усиливающейся экономической нестабильности любая компания должна переходить к наработке механизмов антикризисного управления. Она подразумевает в том числе постоянную и грамотную внутрифирменную работу с персоналом, в основе которой лежат принципы системности, равных возможностей, уважения человека и его достоинства, командного единства, горизонтального сотрудничества, правовой и социальной защищенности.

Дискуссию о вовлеченности персонала и ее влиянии на результаты бизнеса продолжила Елена ЕФИМОВА, ведущий специалист по работе с персоналом Приморского филиала «ВымпелКома».

«Низкий уровень вовлеченности открыто мешает достижению целей бизнеса, - говорит она. - Вовлеченные же сотрудники верят в то, что делают, верят в компанию, выстраивают свою работу в тесной связке с целями компании, понимают важность и ощущают значимость своей работы и, таким образом, растут внутри компании».

Затронули на конференции и тему мотивации. Директор департамента персонала ОАО «Приморнефтепродукт» Юлия КЕЙС рассказала о конкурсах профессионального мастерства как методе мотивации персонала. А приглашенный из Сан-Диего (США) гость - международный бизнес-тренер Станислав КЛИНИКОВ - провел на тему нематериальной мотивации интеллектуальную мастерскую для эйчаров региона.

Был в ходе конференции и целый ряд сюрпризов. Среди них мастер-класс от управляющего партнера компании RQLab Павла БУКОВА (Москва) на тему «Роль эйчаров в проведении изменений в организации», работа concept-зоны, в ходе которой Елена Рауд рассказала о новых трендах и гаджетах в управлении персоналом.

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", июль,  2014 год.

Теги: кадры  персонал  кадровое агентство 


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