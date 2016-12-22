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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 23:05 |
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Александр ФРИДМАН: В менеджменте нет чудес. Есть технологии
Этот бизнес-консультант с 20-летней практикой в особом представлении не нуждается. Харизматичен, принципиален, резковат в суждениях, но тем и импонирует многочисленным слушателям из различных регионов России, стран СНГ и Балтии, ожидающих его приезда месяцами. Его время четко организовано, график мастер-классов заполнен на полгода вперед, и сегодня он определенно знает, где будет находиться, допустим, 23 ноября или 14 января и чем конкретно будет занят в этот день. Ему не тесно в собственноручно заданных рамках: напротив, именно жесткое планирование, по его мнению, и есть путь к свободе: «Если мы сами не будем планировать события - события будут планировать нас. Это такая жизненная позиция: ты выбираешь или тебя выбирают, ты управляешь или тобой управляют. Мне нравится заниматься тем, что я хочу, тогда, когда это удобно мне».
Александр четко знает, на кого рассчитаны его семинары и кого, напротив, отталкивают: любителей «волшебных таблеток». «Я ими не торгую, - признается он. - Я предлагаю инструменты. А это не всем нравится, поскольку у инструментов есть такое свойство - ими надо работать».
О чудесах и технологиях, о том, кем можно управлять, а кем - не нужно, о 30-летних «трупах» и 70-летних живчиках Александр Фридман рассказал «ДК».
- Александр, вы много ездите по России и ближнему зарубежью. Ошибки, которые совершают управленцы, имеют региональные особенности?
- Пожалуй, нет. За исключением территорий с высоким процентом зависимых от государства структур: там немного другое настроение у бизнеса, эти компании не могут функционировать по правилам менеджмента и вынуждены следовать совсем другим законам. Во всех остальных случаях регион не имеет значения.
- Нередко бизнес пеняет на местные власти, внешние условия, мешающие работать…
- И такие топ-менеджеры есть в любом регионе. Что делать, если власть не нравится? На мой взгляд, есть три варианта: найти город, регион или страну, где власть нравится, и уехать туда. Пойти политическим путем и поменять власть. И, наконец, научиться строить бизнес, воспринимая внешние условия как константу. Все остальные варианты мне кажутся странными.
То же самое и в менеджменте. Это как с двигателем. Для того чтобы он эффективно работал, нужно соблюдать определенные принципы сборки. И если вы вдруг решите собрать его по-другому, то и результат будет иным. Менеджмент - это не искусство творить чудеса вопреки физическим законам, это стройная логичная система.
- Столько книг на эту тему написано, столько бизнес-консультантов разъезжают по российским городам и весям, но топ-менеджеры наступают на одни и те же грабли. Почему? Не те книги читают, не к тем тренерам попадают?
- Дело в том, что в менеджменте нет единой теории и даже ведущие бизнес-школы учат разному. Хватает и широко разрекламированных профанов, написавших псевдобестселлеры типа «как стать миллионером за три дня, ничего при этом не делая». Поэтому можно прочитать массу книг и сходить на большое количество тренингов, но не получить при этом нужного набора знаний.
Я и сам в начале 1990-х столкнулся с этой проблемой. Прочитал множество книг и посетил массу семинаров «экспертов-говорунов», толпами приезжавших с Запада, пока не научился разбираться в том, кто и что из себя представляет и какой тип тренингов проводит: энергетизирующие, системные и т. д.
- А ваши тренинги какие?
- Скорее, концептуально-инструментальные, а «зажигалочки» - моя личная манера излагать материал. Кому-то это нравится, кому-то - нет. В конце концов, я не монополист на рынке, и каждый может найти тренера по душе, который говорит на его языке.
- А сами слушатели за эти годы поменялись?
- Процент профессионалов - людей, готовых к системному подходу, - растет, и работать с ними все интереснее. Но встречаются и те, кто отказывается понимать тот факт, что в менеджменте нет волшебных палочек - надо работать. Это к вопросу о том, сколько семинаров по боксу надо посетить, чтобы стать боксером, или сколько книг прочитать для того, чтобы научиться водить автомобиль. Рано или поздно надо попробовать применить на практике полученные знания. Только тогда появится навык, который можно развивать дальше. Большинство же руководителей, считая, что учатся, подразумевают получение знаний, а не их практическое осмысление. Да, это работа. А кто сказал, что будет легко?
- А к кому бы вы сами сходили на тренинг, с кем вам было бы интересно пообщаться?
- С ГАСТЕВЫМ - российским инженером и специалистом по управлению, современником ТЕЙЛОРА, расстрелянным в сталинское время, одним из авторов великой системы НОТ. Это он впервые предположил, что можно систематизировать и интеллектуальный труд тоже. С удовольствием бы поучился у Эдварда ДЕМИНГА - отца японского чуда. С Питером ДРУКЕРОМ пообщался бы. Мне интересны системщики.
- Ваши мастер-классы нацелены на определенный тип руководителей - весьма жесткий, которому чужды сантименты в отношении персонала…
- Это не совсем так. Мои мастер-классы - для людей, готовых действовать рационально. Одни рождаются с этим свойством, другим требуется его в себе воспитать. Именно руководитель отвечает за квалификацию персонала и управление. Он должен либо обеспечить обучение сотрудника, либо, если это нерентабельно, уволить его. Есть такой постулат: каждым можно управлять, но не каждым - нужно. Безусловно, определенная управленческая квалификация позволяет извлекать нужное количество дополнительной стоимости из любого человека. Но это может быть и нерентабельно. И если я трачу на кого-то больше времени, чем на других, но это не окупается его характеристиками и не приносит положительной динамики - зачем мне этот сотрудник?
И, наконец, термин «эксплуатация подчиненных» ничего уничижительного в себе не несет. Есть ведь такая специальность «инженер-эксплуатационник», не вызывающая отторжения. И если перед термином «эксплуатация» стоит слово «профессиональная», то ничего незапланированного плохого не произойдет - ни со станком, ни с человеком. Профессионал не допустит порчи активов. На это мне часто возражают, мол, всяко бывает. Согласен. Но у профессионала «всяко бывает» в случае форс-мажора, а для остальных это служит оправданием того, что получается в итоге.
- А те, у кого все хорошо, к вам тоже приходят?
- Да, разумные люди приходят не тогда, когда все плохо, а для того, чтобы предупредить возможные проблемы. И их на моих семинарах немало - 30-40%.
- Во время дефолта 1998 года у вас значительно выросло число случаев «стаскивания с мели круизных лайнеров», а во время последнего кризиса?
- Тоже, и это закономерно: в кризис количество севших на мель возрастает, поскольку уходит поток денег, компенсирующих любые технологические огрехи системы. А значит, запросов больше. Но я не за всякий проект берусь.
- И от чего это зависит?
- В первую очередь от наличия свободного ресурса (ведь это требует времени). Во вторую - от степени конструктивности лиц, принимающих решение. Если вижу, что люди не обладают определенными базовыми характеристиками, толку не будет. Я не согласен с тем, что консультант должен находить подходы, и не хочу тратить больше усилий, чем готов, на то, чтобы бороться с чьей-то безграмотностью. Хочет человек оставаться неучем и пытаться складывать что-то вопреки фундаментальным законам - это его право. И не моя проблема. Я не проповедник, я технолог. И продаю не веру, а инструменты, с помощью которых можно изменить жизнь. Сделать это никогда не поздно. Поверьте, я видел и 30-летних «трупов», и 70-летних «живчиков». Поговорка «Старого пса новым трюкам не выучишь» - не более чем социальная отмазка.
- Одно из ваших хобби - собирать анекдоты о бизнес-консультантах. А любимый рассказать можете?
- Даже два. Но сначала немного предыстории. О консультантах ходят разные слухи, мол, это зло, «разводят» бизнес. Но назовите мне сферу деятельности, в которой не было бы халтурщиков. Предположим, вам неправильно запломбировали зуб. У вас есть два пути: начать отвергать медицину в принципе или найти хорошего зубного врача. Так и в консалтинге. Если вас «развели» - можно заявить, что все мошенники. А можно сказать: «О’кей, теперь давайте найдем профессионала». Учитесь - и «неразводимы» будете. Чем профессиональнее ты сам, тем больше шансов, что тебе попадется профи, а не мошенник. Порой мне рьяно начинают доказывать: я в одном месте учился - жулик попался, в другом - мошенник… В ответ я предлагаю взглянуть на себя: что представляю из себя я сам, если мне все время на пути встречаются такие «учителя»?
Поэтому и в анекдотах на эту тему я часто вижу несколько иной смысл. Возьмем классический: «Консультант - это человек, который в ответ на вопрос «Который час?» просит ваши часы, смотрит на циферблат, отвечает и… забирает ваши часы в качестве гонорара». Давайте разберем его детально. Действительно, консультант, как правило, в первую очередь использует информацию, которая уже есть в компании, но по каким-то причинам не может правильно интерпретироваться. Следовательно, он вряд ли принесет что-то новое, но позволит иначе взглянуть на привычные вещи. Ведь консультант - это не тот, кто все знает, а тот, кто обладает методиками, позволяющими найти ответ на любой вопрос. И когда эта методика сопрягается с вашей информацией - появляется ответ.
На эту же тему и второй анекдот: «Консультант - это человек, который полученную от вас информацию продает вам же в красиво оформленном отчете». Да. А зачем же вы спрашивали, который час, если у вас на руке часы? Может, стоило научить вас смотреть на ваши же часы, для начала забрав их в качестве гонорара?
Татьяна СУШЕНЦОВА, Дальневосточный капитал № 7, июль 2013.
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