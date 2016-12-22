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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 23:04 |
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Дальнему Востоку требуются топ-менеджеры и "продажники"
Несмотря на лето, активность как соискателей, так и работодателей не спадает. Более того, рекрутеры отмечают рост, не характерный для летних месяцев. Причину оживления на рынке труда эксперты видят в общем подъеме рынка – в регионе открываются филиалы, появляются новые рабочие места, что заставляет соискателей даже в летние месяцы вести себя активно на рынке труда, забыв про отпуска.
В отчете, подготовленном компанией HeadHunter о ситуации на рынке труда Дальнего Востока, говорится, что в структуре спроса, как и всегда, на первом месте – вакансии в сфере продаж: 31% всех вакансий приходится на «продажников». Второе место занимают специалисты банковской сферы, далее соискатели сферы IT-технологий.
– Сегодня на Дальнем Востоке все также в огромном спросе менеджеры по продажам различных секторов экономики – доля вакансий в профессиональной области «продажи» самая высокая, – комментирует ситуацию на рынке труда Алена АЛФЕРОВА, директор Дальневосточного представительства компании HeadHunter. – Во многом это объясняется тем, что именно «продажники» – от торговых агентов до региональных сейлзов – приносят реальную прибыль компании и влияют на ее финансовое благосостояние. И компании, оправившиеся от «кризисного нокдауна», с новыми силами «вступили в бой», карабкаясь на лидирующие позиции рынка. Оправился от удара и банковский сектор, понемногу восполняя пробелы по сокращенным позициям. Понемногу оживает IT-рынок: новые проекты, возобновление внедрения оставленных за неимением бюджета идей – все это стабильно поддерживает спрос на специалистов сферы. Не отстает от IT и медицинский/фармацевтический сектор, в котором спрос зачастую превышает предложение.
По результатам исследования был составлен также традиционный индекс HeadHunter – индикатор, показывающий, насколько легко или тяжело соискателям найти работу. По словам Алены Алферовой, наиболее интересны показатели по высшему менеджменту. «Как правило, соискателям этой профессиональной области не так комфортно: обычно вакансий топ-менеджеров значительно меньше, чем резюме. Но летний период показал значительный рост таких вакансий. Мы объясняем это «раскачкой» рынка: открываются новые представительства, в регион приходят компании с Центральной России, которые, как правило, ищут местных топов, хорошо знающих локальный рынок».
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