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Как притянуть туристов на Дальний Восток

Как повысить интерес российских и иностранных путешественников к Дальнему Востоку, что может стать центром притяжения туристов, насколько решаемы имеющиеся в региональной отрасли проблемы - об этом говорилось на межрегиональном совещании "Стимулирование туристско-рекреационной деятельности на территории Дальневосточного и Сибирского федеральных округов" с представителями профильных ведомств по туризму Приморского, Хабаровского краев и Сахалинской области, которое провел в рамках Тихоокеанского туристского форума глава Ростуризма Олег САФОНОВ.

Региону нужен пакетный турпродукт

«Дальнему Востоку нужны пакетные турпродукты, включающие посещение нескольких субъектов региона, которые нужно продвигать и внутри страны, и за рубежом, - начал совещание Олег Сафонов. - Пока же каждый субъект «тянет одеяло» на себя, но, согласитесь, возможность за одну поездку увидеть не только Приморье, но и, допустим, Амурскую область, Сахалин или Камчатку повышает привлекательность путешествия на Дальний Восток. Знаю, что вы делаете отдельные межрегиональные программы, в т. ч. связанные с детским отдыхом, и это замечательно. Но надо еще активнее и шире работать в этом направлении».

Вице-губернатор Приморского края Сергей НЕХАЕВ предложение главы Ростуризма поддержал, отметив, что Владивосток может стать той самой отправной точкой для дальнейшего путешествия по региону. «Это связано с законом «О Свободном порте Владивостока», который предусматривает возможность безвизового въезда иностранцев на срок до восьми суток на территорию Свободного порта, а выехать из любой точки России, что как раз и позволит развивать направление пакетных туров», - сказал вице-губернатор.

«Идея хорошая, - поддержал коллег заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Владислав И Сен Чер, - но для осуществления межрегиональных перелетов в рамках таких пакетов не обойтись без субсидирования из федерального бюджета. Иначе будут проблемы. Во время проведения Молодежного форума на Сахалине далеко не все участники смогли к нам долететь: перелет для якутян обходился в 50 тысяч рублей, ребятам из Чукотки было в несколько раз дешевле добираться к нам через Москву… Хотя сама идея межрегионального турпакета хороша и позволит консолидированно решать многие вопросы».

Участники совещания активно высказывались на эту тему, но, как ни странно, при этом почему-то ни слова не было сказано о трансграничном туристическом проекте «Восточное кольцо России», что продвигается региональными территориями сообща уже несколько лет и находится в стадии апробации. Несмотря на то что «кольцевые туры» целиком пока не находят спроса по причине высокой стоимости перелетов, отдельные участки «кольца» весьма востребованы.

Субъекты разные, проблемы общие

Главе Ростуризма рассказали о том, как развивается туризм на отдельных территориях региона. Так, в Приморье, по словам Сергея Нехаева, сегодня ведется работа по формированию трех туристических кластеров, ключевым из которых станет Владивосток.

Заместитель министра культуры Хабаровского края, начальник управления по туризму правительства края Виталий СЕЛЮКОВ подчеркнул, что туристическая отрасль края развивается в трех направлениях - это развитие рекреационных зон в крупных городских агломерациях, оздоровительный туризм на базе минеральных источников и третье, архиважное для края направление, - круизное. «С круизным кластером мы даже вошли в федеральную целевую программу, но проблем все равно хватает, - сказал Виталий Селюков. - Это связано и с портовой инфраструктурой, и с тем, что имеющиеся суда давно устарели, а потому задача номер один - найти инвесторов на строительство и приобретение новых круизных судов. Надеемся, в 2016 году появится первая «ласточка», построенная на китайских верфях, и начнут функционировать хотя бы краткосрочные круизные маршруты. Еще одна проблема - судоходство вокруг острова Большой Уссурийский. Погранично-таможенным режимом оно никак не регламентировано, особенно для маломерных судов».

Круизная тема, а соответственно, и связанные с ней вопросы актуальны и для Сахалина. По словам Владислава И Сен Чера, «в 2014 году область увеличила прием круизных судов, что сразу сказалось на турпотоке: 19 судозаходов обеспечили приток около 23 тысяч человек. Но, как и в других субъектах региона, есть проблемы с инфраструктурой, что только подчеркнули заходы крупных круизных операторов типа Princess Cruises. Также нам удалось решить вопрос обслуживания круизных судов на рейде, что ускорило прохождение погранично-таможенных процедур, но остается немало других проблем».

Второе направление, по которому активно развивается туризм на Сахалине, - спортивное. Как известно, Сахалинская область и Министерство спорта РФ договорились о создании на Сахалине Центра подготовки спортсменов. Большая часть объектов спортивной инфраструктуры центра уже функционирует, строятся высококлассный биатлонный комплекс, водно-спортивный центр с большой «олимпийской» водой - словом, перспективы у направления весьма хорошие. Также, благодаря огромному спектру бальнеологических ресурсов на Курилах и Сахалине актуальна тема оздоровительного туризма.

«Отсутствие инфраструктуры для приема круизных лайнеров, безусловно, мешает развитию круизного направления, - сказал Олег Сафонов, выслушав доклады участников совещания. - Необходимо строить специальные причальные стенки, проводить работы по углублению дна и т. д., иначе Дальний Восток будет продолжать терять около двух миллионов туристов ежегодно. Возможно, часть работ можно будет профинансировать за счет федеральных целевых программ. В Татарстане, например, мы таким образом финансировали дноуглубительные работы от основного судового хода. Так что готовьте проектно-сметную документацию и отправляйте в Ростуризм на рассмотрение. Кстати, если говорить о Владивостоке, то почему бы не построить причальные стенки для приема круизных судов на острове Русском? Здесь уже построена замечательная инфраструктура. И это позволит разгрузить центр города, что тоже важно учитывать: приток туристов не должен вызвать проблем для горожан».

Также на совещании был предметно рассмотрен межрегиональный проект развития туристско-рекреационной зоны реки Бикин. Глава Ростуризма призвал активнее выходить со своими проектами и Приморье, и Хабаровский край. А присутствующий на совещании зам. главы департамента Минвостокразвития по привлечению прямых инвестиций, поддержке экспорта и внешнеэкономической деятельности Сергей ЛЕСКОВ посоветовал не «изобретать велосипед», а изучить опыт ближайшего соседа - Поднебесной, - где уже успешно реализован точно такой проект.

Пробелы в законах

Немало накопилось в регионе и проблем, решение которых требует изменений на законодательном уровне. Так, например, это касается сложностей получения разрешения на экспедиционный туризм, вызванные действием давно устаревшего 400-го Постановления Совета Министров РСФСР (!) от 1991 года. Поправок требует и Федеральный закон №33 «Об особо охраняемых природных территориях», который бы позволил зонировать территории для развития туризма. А также ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», из-за которого не могут нормально работать муниципальные программы развития туризма («А желание работать у муниципалитетов есть, - уверен Владислав И Сен Чер, - они понимают, что на туризме можно зарабатывать, но закон пока «бьет» их по рукам»). И это только начало перечня законов, требующих внесения поправок. Глава Ростуризма заверил, что поднимет эти вопросы уже в августе, на заседании Госсовета.

Также результатом совещания стал ряд поручений региональным администрациям по туризму разработать и внести предложения по комплексу практических мер, направленных на развитие туристической привлекательности и обеспечивающей инфраструктуры Дальнего Востока.

Олег Сафонов не исключил возможности присутствия на юбилейной Тихоокеанской международной выставке PITE в следующем году, предложив провести совещание руководителей администраций по туризму региона в более широком составе.

Кстати

В рамках визита в Приморье Олег Сафонов посетил спортивно-технический комплекс «Приморское кольцо», отметив, что этот объект имеет особое значение для привлечения туристов. «Ни в одном другом регионе страны я не видел ничего подобного - оригинальный замысел и качественное исполнение. Этот проект - изюминка Приморья, надо его развивать и дальше, - сказал глава Ростуризма. - К нам поступила заявка на включение проекта в федеральную целевую программу, будем ее рассматривать, тем более что первая очередь проекта построена за счет собственных средств инвестора, что отвечает принципу государственно-частного партнерства, который лежит в основе поддержки из ФЦП».

Татьяна СУШЕНЦОВА.  Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2015 год.

 

Теги: Ростуризм  туризм  свободный порт владивосток 


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