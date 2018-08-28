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20 Октября 2013, 19:08 | Вкус жизни

L’Antic Colonial: больше чем камень

Казалось бы, натуральный камень уже давно и прочно вошел в интерьеры дальневосточников. Однако появление испанского бренда L’Antic Colonial на региональном рынке не осталось незамеченным.

Об особенностях марки, уникальности продукта и ложных стереотипах в отношении натурального камня «ДК» рассказал коммерческий директор фабрики L’Antic Colonial концерна PORCELANOSA Grupo Хуан ТИРАДО:Об особенностях марки, уникальности продукта и ложных стереотипах в отношении натурального камня «ДК» рассказал коммерческий директор фабрики L’Antic Colonial концерна PORCELANOSA Grupo Хуан ТИРАДО:

- Бренд L’Antic Colonial появился в 1999 году в качестве отдельного направления концерна Porcelanosa Grupo и был нацелен на удовлетворение растущего спроса на натуральную продукцию высочайшего качества. Миссия L’Antic Colonial - наполнять пространства особым вдохновением, используя творческий потенциал самой природы, и обеспечивать людям приятные эмоции.

- Откуда родом ваш камень?

- В основном с испанских карьеров. Причем его добыча ведется с учетом очень бережного отношения к окружающей среде. Так, перед началом работ растущие на участке деревья и кусты пересаживаются. В Европе к экологии относятся очень строго, получить сертификат охраны окружающей среды крайне сложно. У нашей компании он есть.

Кроме того, мы тщательно отбираем и обрабатываем различные виды сланца, песчаника, известняка, мрамора, травертина и кварцита, добываемые на каменоломнях Италии, Индии, Мадагаскара, Южной Америки, Китая, а также оникс из глубин Тихого океана.

- Как оцениваете рынок Дальневосточного региона?

- Если руководствоваться мировой статистикой, то спрос на природный камень растет на 7-9% ежегодно, и это несмотря на конкуренцию с различными имитациями. Россия и Дальний Восток показывают неплохие результаты роста, поэтому перспектива материала в регионе нам видится очень неплохой.

- Тем не менее на наш рынок серьезное влияние оказывает соседний Китай. И с учетом географической близости и прочих факторов китайский камень наверняка будет более конкурентоспособным?

- Китайская продукция, безусловно, дешевле, чем испанская или итальянская. Но уровень оборудования для обработки натурального камня, квалификация мастеров у европейских фабрик несоизмеримо выше, чем у китайских, индийских, пакистанских или бразильских. Подтверждением моих слов является тот факт, что мы свой камень успешно реализуем и в самом Китае.

Существует несколько методов обработки поверхности готового продукта. Выбор за покупателем - состаренный (без применения кислот!), полированный, полуполированный или натуральный.

Камень L’Antic Colonial от аналогов других производителей отличает уникальное высококачественное покрытие Bioprot, которое, во-первых, надежно защищает его от влаги, калия и прочих агрессивных веществ; во-вторых, делает тон более насыщенным; в-третьих, благодаря добавке серебра на уровне нанотехнологий, ставит бактерицидный барьер.

- Убедили. Но при всех преимуществах у натурального камня есть одно веское «но» - дороговизна...

- Мы стремимся развеять этот стереотип и очень гибко выстраиваем процесс ценообразования, идя навстречу каждому клиенту. Главная характеристика нашего покупателя - наличие хорошего вкуса, а уровень достатка может быть разным. Один может себе позволить шикарную мраморную лестницу или ванну, другой - поддон или раковину, а третий - настенный бордюр из каменной мозаики либо вставки из деревянной мозаики, очень популярной сейчас. При этом каждый становится обладателем действительно эксклюзивной вещи, ведь в природе нет двух одинаковых камней и срезов дерева.

Принимая решение о покупке натурального камня, необходимо учесть то, что однородной, шаблонной поверхности вы не получите именно в силу его природных особенностей. Также камень требует бережного отношения и дополнительного ухода.

Выбрав продукт L’Antic Colonial, вы никогда не пожалеете о своем выборе, а натуральный камень будет не только выполнять отведенные ему практические задачи, но еще и красноречиво рассказывать о вашем вкусе, философском понимании материала и статусе.  

Наталья Тюменцева

Теги: l’antic colonial 


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