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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 11 Сентября, 23:40 |
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Бизнес-Клуб "Диалоги" призывает владельцев и руководителей предприятий работать с причинами, а не с последствиями
Приглашенным экспертом заседания стала Жанна КОТОВА, эксперт региональных социальных программ фонда Вагита АЛЕКПЕРОВА «Наше будущее» (г. Москва), пишет журнал "Дальневосточный капитал".
Также на заседание были приглашены в качестве экспертов представители региональных фондов и компаний. Так, директор благотворительного фонда «Наш север» Татьяна ВЯЗОВА, председатель попечительского совета Фонда содействия комплексному развитию и брендингу территорий Александра МАКСИМЕЦ, первый заместитель исполнительного директора ОАО «Аскольд» Павел БОГДАНОВСКИЙ и директор «Бизнес-Академии» Ольга СТАЦЕНКО в блиц-выступлениях рассказали об опыте социальной ответственности бизнеса Дальнего Востока России.
Гости заседания и после встречи делились своими впечатлениями, тем более что поводов для обсуждения было достаточно: выступление спикера из Фонда Вагита Алекперова оказалось очень информативным. Участники Бизнес-Клуба и приглашенные гости узнали, как с помощью фондов сделать свой бизнес социально ответственным, каков принцип деятельности социального предпринимательства, и, что более важно, ознакомились с подробными кейсами.
Отметим, что Бизнес-Клуб «Диалоги» вышел на новый этап развития, о чем говорят с успехом прошедший в сентябре 2015 года IV Международный экономический бизнес-конгресс и ряд заседаний, затрагивающих темы федерального значения. Сегодня Бизнес-Клуб ставит на повестку дня темы социальной направленности, привлекая внимание к острым проблемам общества, поэтому первое заседание года решено было посвятить социальной ответственности бизнеса.
Поясняя выбор темы, председатель совета Бизнес-Клуба «Диалоги» Инесса БАБИЧ сказала: «Зачем нам это нужно? Статистика по незащищенным или маргинальным слоям населения пугающе нестабильна. Сегодня помощь таким социальным группам активно оказывают фонды, компании, государственные и частные организации. Чаще всего на слуху дети-сироты, но при этом практически никто не занимается профилактикой детского сиротства, то же самое можно сказать относительно всех социально незащищенных групп. Цель нашего заседания - призвать бизнес-сообщество Дальнего Востока России обратить внимание на лучшие отечественные и зарубежные практики и работать с причинами, а не с последствиями таких социальных явлений. Иными словами: «Надо давать не рыбку, а удочку».
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