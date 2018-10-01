Генеральный директор ЗАО "ДомоЦентр" Антон Панькин о самом важном

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Суббота| 13 Октября, 21:08 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 65 р.
1 EUR 76 р.
100 JPY 5800 р.
10 CNY 950 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Кузбасс нацелился на восток
свежий номер
Дальневосточный капитал № 9, 2018

Регион сегодня
13.10 |
Создание единой базы агрегаторов такси отразится на качестве и цене услуги
12.10 |
В Приморье подорожали хлеб, чай, сахар, соль и яйца
12.10 |
В Приморье посчитали среднемесячную зарплату и сообщили о росте на 11,2%
12.10 |
Спикерами бизнес-школы "РОСТ" станут предприниматели со всего мира
12.10 |
В Якутии ищут пути экспорта в Китай изделий из бивня мамонта
статьи раздела
Финансы
01 Октября 2018, 14:25
Новый закон поднимет суммы страховых выплат Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, подписанный президентом страны в августе этого года, вступит в силу через год
статьи раздела
Регион сегодня
01 Октября 2018, 13:50
Авиаперевозчик решил продолжить летать из Владивостока в Москву Ранее компания планировала работать по этому направлению только в летний сезон. В настоящее время начались продажи авиабилетов по сниженным тарифам
статьи раздела
Тема номера
28 Сентября 2018, 18:41
Урожай на полях ВЭФ Делегация Хабаровского края на форуме была одной из самых представительных
статьи раздела
Тема номера
28 Сентября 2018, 18:35
Якутия бьет в одну точку Из выступлений представителей правительства Республики Саха(Якутия) на ВЭФ, соглашений, которые подписала самая крупная российская территория, можно сделать вывод - регион придерживается четко выстроенной траектории развития и поступательно движется в этом направлении.
статьи раздела
Тема номера
28 Сентября 2018, 18:20
Камчатка: быть началом России Как театр начинается с вешалки, так Восточный экономический форум (ВЭФ) - с Улицы Дальнего Востока. В этом году - тем более: Улица открыла форум за два дня до начала деловой программы.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Вкус жизни
14 Апреля 2014, 16:39 | Вкус жизни

Генеральный директор ЗАО "ДомоЦентр" Антон Панькин о самом важном

Ответ на вопрос, что является самой большой ценностью в жизни, у каждого свой. Для одного это карьера, для другого - личная свобода, для третьего - общественное признание, для четвертого - здоровье... Своими ощущениями по этому поводу с "ДК" поделился генеральный директор ЗАО "ДомоЦентр" Антон ПАНЬКИН.

Мысли материализуются

- Задумайтесь, что для вас самое важное в жизни? «Все важно!» - скажете вы. И карьера, и положение в обществе, и внешнее и внутреннее самочувствие. Но в погоне за благами мы забываем о том, что у нас и так уже есть - это наша семья. Все наши достижения бессмысленны без тех, ради кого мы живем - наших детей. Когда я впервые стал отцом, мой мир перевернулся, ощущения изменились, а приоритеты - поменялись. Это сложно объяснить словами, это нужно прочувствовать. Только когда у нас с супругой появился первый сын, мы по-новому открыли для себя то, ради чего стоит жить.

Помню, лет десять назад я ехал по кольцу Луговой и увидел рекламный щит, на котором семья поздравляла папу с юбилеем. До сих пор помню ту фотографию. На ней были изображены отец семейства с супругой, двое сыновей в одежде пиратов, с нарисованными усами, в шляпах с перьями и пистолетами за поясом, а рядом стояли две милые принцессы, которые просто сияли от счастья. Вы себе не представляете, насколько эта картинка запала мне в душу! И на сегодняшний день я уже выполнил половину намеченного плана - двое сыновей у меня уже есть! Мы с супругой, конечно, смеемся над такой постановкой задачи, но от третьей дочурки мы бы не отказались, а уж если появится на свет двойня - можно смело заявить: мысли материализуются!

Не откладывайте на потом

Прошу вас, умоляю, не упускайте время! Не так давно я, как и многие, убеждал себя, что буду готов к детям только через несколько лет. Что пока не время, я еще не заработал на те условия, которые хотелось бы создать для своих детей. Но сейчас я понимаю, насколько тогда был глуп и что эта пора - полной готовности - никогда бы не наступила, потому что всегда бы возникало много разных «но» и «еще не время». Поэтому я безмерно благодарен своей супруге за то, что она настояла на своем. В один прекрасный момент она пришла ко мне со словами: «Я не созрела, я уже перезрела…» Вот тогда я действительно понял, что пора и ребенок будет желанным, хоть я и планировал его рождение немного позже. Сейчас я рад, что все произошло так, как случилось. И точно знаю: детям не важно, сколько у вас денег, им нужны лишь ваши внимание и любовь.

Не будьте эгоистами

Занимаясь строительством загородных домов, я часто встречаю родителей, которые хотят переехать за город, но каждый раз «отговаривают» себя от этой затеи, находя массу причин: далеко ездить, пробки, а ведь нужно возить ребенка в школу... Вы слышите себя?! Вы эгоисты! Ради своего удобства, ради каких-то жалких двадцати минут лишнего времени в дороге вы готовы жертвовать тем, что ваши дети не будут расти на природе. Находите в этом свои плюсы: я, например, всегда мечтал ездить с детьми в дальние поездки, петь с ними песни во все горло или слушать аудио-книги и сказки. И дорога от дома до города дарит мне такую возможность! И потом, все самое важное закладывается в первые годы жизни детей. Вы ведь не можете попросить их: «Подождите, не растите, вот потом мы с вами переедем за город…» Задумайтесь: что для вас самое важное в жизни!?

Стимул двигаться дальше

Когда-то у нас с супругой не было ни машины, ни квартиры, мы жили в арендуемой однокомнатной квартире. Когда стали планировать рождение ребенка, увеличили жилплощадь и обзавелись маленьким подержанным автомобилем. Когда детское кресло перестало вмещаться в него, пришлось «увеличивать» автомобиль. Когда же мы поняли, что для ребенка, а тем более двоих, квартира в городе - это бетонная коробка, переехали за город.

Если бы не дети, кто знает, возможно, нас бы и по сей день все устраивало. Но я благодарен тому, что все происходит так, как происходит. Вы не представляете, как приятно возвращаться домой после долгого рабочего дня, не думая о том, где и как поставить машину (мне дорога каждая минута, проведенная с семьей!). Не тратить кучу времени на сборы детей и не переживать за их безопасность, когда мы идем гулять. Бегать по утрам и вечерам с собакой к морю, наслаждаясь этими 30-минутными прогулками. А атмосферу праздников и семейных вечеров у камина и вовсе невозможно передать словами. У нас дома сейчас «детский сад»: постоянно приезжают гости! Наши дети открыты миру и совершенно не ощущают изоляции от города. А главное, мы счастливы. По-настоящему. Наш дом - это место, куда всегда хочется возвращаться и в котором понятие «семья» обрело свой истинный смысл.

Этих же ощущений я хочу пожелать и всем читателям «ДК». Удачи, смелости и решительности в достижении таких важных целей, как домашний уют, семья и дети. Расставляйте правильно приоритеты и будьте счастливы!  

Журнал "Дальневосточный капитал", апрель,  2014 год.

Теги: ДомоЦентр  ощущение 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Проект ДК
28 Сентября 2018, 17:11
Бриллианты "Сделано в Приморье" Резидент Свободного порта продолжает наращивать инвестиции в огранку алмазов в Приморье
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
03 Сентября 2018, 13:47
Бизнес Приморья опирается на Гарантийный фонд Благодаря поддержке Фонда в регионе реализуется ряд проектов
статьи раздела
Финансы
31 Августа 2018, 18:47
Дмитрий Суховерхов, председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк: Продукты Сбербанка адаптированы под территориальные особенности Дальнего Востока Сбербанк стремится посмотреть на Дальний Восток через призму новых задач
статьи раздела
Регион сегодня
31 Августа 2018, 18:31
Международный аэропорт Владивосток переходит на особый режим работы Эксплуатацию нового зала осуществляет ФГУП "Президент-Сервис" Управления делами Президента России
статьи раздела
Территория
30 Августа 2018, 10:30
Дальневосточный гектар - стимул завести свое дело, или самые "упоротые" гектарщики земли хабаровской Освоение "Дальневосточного гектара", если убрать пафос и политику, - это прежде всего истории конкретных людей, решивших воспользоваться предоставленной возможностью и поменять свою жизнь.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика