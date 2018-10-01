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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 13 Октября, 21:08 |
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Генеральный директор ЗАО "ДомоЦентр" Антон Панькин о самом важном
Мысли материализуются
- Задумайтесь, что для вас самое важное в жизни? «Все важно!» - скажете вы. И карьера, и положение в обществе, и внешнее и внутреннее самочувствие. Но в погоне за благами мы забываем о том, что у нас и так уже есть - это наша семья. Все наши достижения бессмысленны без тех, ради кого мы живем - наших детей. Когда я впервые стал отцом, мой мир перевернулся, ощущения изменились, а приоритеты - поменялись. Это сложно объяснить словами, это нужно прочувствовать. Только когда у нас с супругой появился первый сын, мы по-новому открыли для себя то, ради чего стоит жить.
Помню, лет десять назад я ехал по кольцу Луговой и увидел рекламный щит, на котором семья поздравляла папу с юбилеем. До сих пор помню ту фотографию. На ней были изображены отец семейства с супругой, двое сыновей в одежде пиратов, с нарисованными усами, в шляпах с перьями и пистолетами за поясом, а рядом стояли две милые принцессы, которые просто сияли от счастья. Вы себе не представляете, насколько эта картинка запала мне в душу! И на сегодняшний день я уже выполнил половину намеченного плана - двое сыновей у меня уже есть! Мы с супругой, конечно, смеемся над такой постановкой задачи, но от третьей дочурки мы бы не отказались, а уж если появится на свет двойня - можно смело заявить: мысли материализуются!
Не откладывайте на потом
Прошу вас, умоляю, не упускайте время! Не так давно я, как и многие, убеждал себя, что буду готов к детям только через несколько лет. Что пока не время, я еще не заработал на те условия, которые хотелось бы создать для своих детей. Но сейчас я понимаю, насколько тогда был глуп и что эта пора - полной готовности - никогда бы не наступила, потому что всегда бы возникало много разных «но» и «еще не время». Поэтому я безмерно благодарен своей супруге за то, что она настояла на своем. В один прекрасный момент она пришла ко мне со словами: «Я не созрела, я уже перезрела…» Вот тогда я действительно понял, что пора и ребенок будет желанным, хоть я и планировал его рождение немного позже. Сейчас я рад, что все произошло так, как случилось. И точно знаю: детям не важно, сколько у вас денег, им нужны лишь ваши внимание и любовь.
Не будьте эгоистами
Занимаясь строительством загородных домов, я часто встречаю родителей, которые хотят переехать за город, но каждый раз «отговаривают» себя от этой затеи, находя массу причин: далеко ездить, пробки, а ведь нужно возить ребенка в школу... Вы слышите себя?! Вы эгоисты! Ради своего удобства, ради каких-то жалких двадцати минут лишнего времени в дороге вы готовы жертвовать тем, что ваши дети не будут расти на природе. Находите в этом свои плюсы: я, например, всегда мечтал ездить с детьми в дальние поездки, петь с ними песни во все горло или слушать аудио-книги и сказки. И дорога от дома до города дарит мне такую возможность! И потом, все самое важное закладывается в первые годы жизни детей. Вы ведь не можете попросить их: «Подождите, не растите, вот потом мы с вами переедем за город…» Задумайтесь: что для вас самое важное в жизни!?
Стимул двигаться дальше
Когда-то у нас с супругой не было ни машины, ни квартиры, мы жили в арендуемой однокомнатной квартире. Когда стали планировать рождение ребенка, увеличили жилплощадь и обзавелись маленьким подержанным автомобилем. Когда детское кресло перестало вмещаться в него, пришлось «увеличивать» автомобиль. Когда же мы поняли, что для ребенка, а тем более двоих, квартира в городе - это бетонная коробка, переехали за город.
Если бы не дети, кто знает, возможно, нас бы и по сей день все устраивало. Но я благодарен тому, что все происходит так, как происходит. Вы не представляете, как приятно возвращаться домой после долгого рабочего дня, не думая о том, где и как поставить машину (мне дорога каждая минута, проведенная с семьей!). Не тратить кучу времени на сборы детей и не переживать за их безопасность, когда мы идем гулять. Бегать по утрам и вечерам с собакой к морю, наслаждаясь этими 30-минутными прогулками. А атмосферу праздников и семейных вечеров у камина и вовсе невозможно передать словами. У нас дома сейчас «детский сад»: постоянно приезжают гости! Наши дети открыты миру и совершенно не ощущают изоляции от города. А главное, мы счастливы. По-настоящему. Наш дом - это место, куда всегда хочется возвращаться и в котором понятие «семья» обрело свой истинный смысл.
Этих же ощущений я хочу пожелать и всем читателям «ДК». Удачи, смелости и решительности в достижении таких важных целей, как домашний уют, семья и дети. Расставляйте правильно приоритеты и будьте счастливы!
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