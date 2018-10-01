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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 10 Октября, 05:19 |
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Туристический потенциал Владивостока и Приморья глазами иностранных "горожан"
Ом Паркаш ШРИВАСТАВА, вице-консул Генерального консульства Индии во Владивостоке:
- Я приступил к работе в Генеральном консульстве Индии во Владивостоке в середине декабря 2014 года и не перестаю восхищаться красотой приморской столицы. В городе хватает и интересных мест, и развлечений в любое время года. Так, зимой мне было очень интересно наблюдать за процессом подлед-ной рыбалки. Однажды я и сам попробовал порыбачить на льду, но, к сожалению, мои усилия не увенчались успехом.
У меня есть несколько любимых мест в городе и его окрестностях. По вечерам люблю прогуляться по Спортивной набережной Владивостока или пройтись до маяка на Эгершельде. В выходные дни предпочитаю выезжать на Шамору, совершать пешие и велосипедные прогулки по Русскому острову. Особенно приятно это делать начиная с мая, когда установилась теплая погода.
Если бы ко мне приехали гости из Индии, я бы непременно повел их любоваться вечерним видом на мост через бухту Золотой Рог, когда он предстает во всей своей красе. Я бы обязательно посоветовал им прогуляться по набережным города, посетить Русский остров и провести некоторое время на природе.
Кроме того, у Владивостока богатая история, я рекомендую гостям города посетить места исторической значимости: Ворошиловскую батарею на Русском острове, Владивостокскую крепость, Мемориальную подводную лодку С-56, Военно-исторический музей Тихоокеанского флота и другие. Я бы также предложил отправиться на морскую прогулку и устроить пикник на одном из островов в окрестностях города: о. Попова, о. Рикорда, о. Рейнеке - или провести уик-энд в одной из живописных бухт юга Приморья.
Дальний Восток России вообще отличается богатой нетронутой природой, с ее спокойствием и безмятежностью. Регион обладает огромным потенциалом для привлечения туристов из Индии. Одним из препятствий является недостаток прямого транспортного сообщения. Кроме того, в Индии недостаточно информации о красоте данного региона и тех возможностях, которые могут быть предложены потенциальным туристам. С реализацией проекта интегрированной игорной зоны в бухте Муравьиной, развитием сферы гостеприимства и правильной информационной кампанией, я полагаю, поток индийских тури-стов в регион значительно возрастет.
Также, думаю, такие инициативы, как развитие интегрированной игорной и рекреационной зоны, продвижение природного и экологического туризма, будут способствовать росту числа туристов на Дальний Восток.
КИМ У Чжун, президент ООО «Владивостокский бизнес-центр»:
- Я живу во Владивостоке полтора года и уже испытал на себе все четыре погодных сезона. Бывавшие в вашей стране корейцы шутят, что тот, кто пережил в России хотя бы одну зиму, уже достоин ордена. Так что я теперь тоже вхожу в число таких «орденоносцев» (смеется).
Я был во многих местах приморской столицы. У вас удивительный город. Красивые панорамные виды, свежий морской воздух, необычный ландшафт, придающий владивостокским улицам особую динамику. Но, если бы меня навестили мои корейские друзья, я бы повез их в первую очередь в те места, что сим-волизируют военную мощь России, ее героическое прошлое. Например, к мемориалу «Боевая слава Тихоокеанского флота» со знаменитой подводной лодкой С-56. Каждый раз, проходя мимо него, мысленно отдаю дань глубочайшего уважения и памяти советским защитникам в годы Великой Отечественной войны.
Интересены ли Владивосток и Приморье в целом корейским туристам? Безусловно. Расстояние между Сеулом и Владивостоком небольшое, но разница в культурах огромна: Россия - это Запад, а Корея - Восток. К тому же много исторических архитектурных памятников, сочетающих прошлое и настоящее. И еще. Во Владивостоке, как и в России в целом, очень красивые русские женщины. Их, без преувеличения, можно отнести к национальному сокровищу страны.
Напоследок не могу не сказать о самом, пожалуй, ярком туристическом впечатлении, которое я, правда, получил не в приморской столице, а под Уссурийском. Это «русская деревня» в селе Алексей-Никольском, предполагающая полное погружение в культуру, быт и традиции России. Остаться в стороне невозможно, поэтому я лично принимал участие в играх, конкурсах и забавах и с удовольствием вернусь туда снова.
Осаму ХИРАБАЯСИ (бывший шеф-корреспондент информационного агентства «Киодо Цусин» во Владивостоке):
- Я прожил во Владивостоке четыре года, с 2009-го по 2013-й, изучив туристические возможности и города, и края. Конечно, Приморье не Москва и не Питер, но у вас есть много интересных и привлекательных мест для японских туристов. И дело не только в удивительной красоте местных пейзажей.
Во-первых, во Владивостоке сохранилось немало зданий, построенных японцами. Например, на месте Приморского краевого музея имени Арсеньева прежде был японский банк «Иокогама Секин Гинко», а на улице Алеутской - японский храм Урадзио Хонганджи. Да и в целом, в начале XX века во Владивостоке жило более 5000 японцев! Немало интересных объектов и на острове Русском, который с появлением нового моста (который сам по себе является яркой достопримечательностью) стал более доступным и для горожан, и для туристов. Во время русско-японской войны здесь проходила главная линия крепостной обороны.
Также посещение Владивостока можно сочетать с отличным отдыхом в Хасанском районе, обладающим огромным туристическим потенциалом. Чего стоит только один морской заповедник! Кроме того, здесь проходит граница с КНДР - самой загадочной страной в мире, на мой взгляд. Но пока без разрешения пограничников иностранцам запрещен въезд в пограничную зону, а жаль. Хотелось бы, чтобы ограничения были сняты.
Реально ли увеличить поток японских туристов в Приморье? Вполне. Но пока, к сожалению, большинство моих соотечественников не знают о том, что во Владивостоке есть такие интересные места. Думаю, продвижение туристического потенциала Приморья на японском рынке должно быть более активным.
Кроме того, не могу не отметить весьма высокую стоимость перелетов между Владивостоком и Токио, что также мешает росту турпотока из Японии. А главное, если вы намерены действительно серьезно развивать въездной туризм, то нужно повышать уровень развития сервиса и в туристической, и в смежных с ней сферах. В мире немало красивых, интересных для японцев, но при этом очень комфортных для посещения мест, и Владивостоку придется побороться за иностранного туриста. В то же время было бы несправедливо не отметить, что за последние 5 лет в приморской столице произошли позитивные изменения: город преобразился, как в сказке.
Эрик ПАГНЕР, консул по вопросам печати, культуры и образования Генерального консульства США во Владивостоке:
- Первое, что поразило меня и потрясает многих других приезжих, - это природная красота Владивостока. Я провел большую часть моей жизни в Сан-Франциско, и мне приятно любоваться видами Владивостока, его сопками, наслаждаться закатами солнца над заливом и великолепными мостами. Пешеходная зона улицы Фокина дает прекрасную возможность туристам побродить среди этой красоты. И чем больше будет общественных мест, где туристы и жители могут просто наслаждаться очарованием этого города, тем лучше.
Что касается американцев, то для них Владивосток отличается от многих других городов богатой историей, связанной с российско-американскими отношениями. Мы глубоко тронуты той честью, которую ваш город оказывает американке Элеоноре ПРЕЙ, городскому летописцу, которая в течение десятилетий слала письма домой, описывая свой любимый, ставший родным город в начале его становления. Владивосток также сыграл важную роль в победе союзников во Второй мировой войне, в том числе в качестве ключевого порта для программы ленд-лиза, когда американская техника и материалы поставлялись Советскому Союзу, чтобы помочь в войне на Восточном фронте.
Благодаря своей красоте, истории и широкому спектру культурных предложений, Владивосток представляет собой город, чья слава среди его гостей, в т. ч. туристов, должна только расти в ближайшие годы.
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