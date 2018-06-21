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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 07 Июля, 19:59 |
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Системным развитием туризма в Приморском крае намерено заняться некоммерческое партнерство
«Существует мнение, что туристического рынка в Приморье нет. Но это не так. Рынок есть, но отсутствует четкое представление о том, как продвигать территорию, а главное, нет ясного понимания, кто и как это должен делать, - сказал, открывая конференцию, ее соорганизатор, генеральный директор РА «ДВ Регион» Кирилл ПОТАПЕНКО. - Тем более что развитие туризма - не государственная задача, как думают многие. Роль государства - курирование рынка и поддержка задействованного в нем бизнеса. А собственно destination management - работа профессионалов, на основе общественных инициатив. Пока же разговоры об этом есть, а эффективности нет».
Конференция была насыщена докладами экспертов в области продвижения территорий, отельеров, рестораторов. Но, пожалуй, главным ее итогом стало предложение создать некоммерческое партнерство - Агентство по управлению туристическим маркетингом, - для того чтобы развивать туризм системно, в новом формате. Оно было встречено участниками конференции с энтузиазмом, буквально с посылом «где записываться?». Что за этим последует, узнаем в ближайшее время.
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